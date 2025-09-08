Minciunile pe care premierul Bolojan și-a fondat tăierile aplicate cu barda în educație și cultură. Plus sfidările în fața protestului profesorilor pe care i-a „rezolvat”
G4Media, 8 septembrie 2025 07:50
Nu citește nimeni în România? Păi suntem pe ultimul loc în UE la citit. Atunci să le dăm foc cărților! TVA-ul să ajungă cel mai...
Acum 10 minute
08:00
Înfrângere pentru președintele Javier Milei, după ce stânga câștigă provincia Buenos Aires # G4Media
Președintele Argentinei, Javier Milei, a suferit duminică o lovitură după ce partidul său a fost înfrânt de stânga în alegerile provinciale din Buenos Aires, un...
08:00
INTERVIU Mircea Miclea: Este cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani. Asistăm la o decizie care va face exemplu în manualele de decizii politice proaste: s-a obținut un câștig financiar de 0,02% din PIB economie, în schimbul unor costuri uriașe din punct de vedere socio-emoțional, al creșterii inegalităților și al neîncrederii # G4Media
„Este cea mai tensionată și probabil cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani", a declarat pentru Edupedu.ro profesorul Mircea Miclea....
Acum 30 minute
07:50
07:40
Deloc confortabil în sondaje, premierul Viktor Orban spune că va fi haos dacă partidul pro-UE va câştiga următoarele alegeri în Ungaria # G4Media
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că alegerile din 2026 vor oferi maghiarilor posibilitatea de a opta între un partid pregătit să acţioneze independent şi...
Acum o oră
07:30
Mai mulți lideri europeni merg în Statele Unite pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, anunţă Donald Trump # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi...
07:30
Parada militară de la Beijing din 3 septembrie a lăsat puține locuri pentru dubii. China nu mai este doar o putere care copiază tehnologiile Occidentului,...
07:30
Inteligenţa artificială nu mai ameninţă doar locurile de muncă de la nivel de începători, ci pune sub semnul întrebării însăşi scara carierei corporatiste # G4Media
De la Antonio Neri, actual CEO al Hewlett Packard Enterprise, care şi-a început cariera într-un call center, la Doug McMillon, directorul Walmart, care a pornit...
07:20
Londra, cu o piaţă a aurului evaluată la 930 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o schimbare "transformatoare", pe măsură ce Consiliul Mondial...
07:20
Animalele de companie chiar ne prelungesc viața sau e doar un mit? Știința are dovezi surprinzătoare despre câini și pisici # G4Media
Câinele este considerat cel mai bun prieten al omului, o etichetă bazată pe comportamente precum loialitatea, afecțiunea și dorința de a-ți face pe plac. Proprietarii...
07:20
Guvernul israelian privează deţinuţii palestinieni de hrană, a decis Curtea Supremă israeliană, care a ordonat a ordonat autorităţilor să crească cantitatea și calitatea alimentelor # G4Media
Curtea Supremă a Israelului a hotărât, duminică, faptul că guvernul israelian a privat deţinuţii palestinieni chiar şi de o dietă minimă de subzistenţă şi a...
07:10
Carlos Alcaraz este noul campion al US Open și se întoarce în fruntea clasamentului mondial, după victoria în fața lui Sinner # G4Media
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câştigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală...
07:10
Australianca care a ucis trei membri ai familiei soțului său cu ciuperci otrăvitoare, condamnată la închisoare pe viaţă # G4Media
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată luni la închisoare pe viaţă, cu posibilitatea eliberării condiţionate după 33 de ani, pentru...
07:10
Elevii încep, luni, anul şcolar 2025 – 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota...
Acum 2 ore
07:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis, duminică, ceea ce a numit "ultimul avertisment" către Hamas, îndemnând gruparea palestiniană să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor...
Acum 12 ore
23:30
Ce gândește câinele tău când te privește? Știința începe să descifreze misterul și să ne arate ce emoții simt patrupedele pentru stăpânii lor # G4Media
Când câinele te privește cu ochi mari și adorabili, ce vede, de fapt? Un prieten de nădejde, un lider al haitei sau doar „omul cu...
23:10
Maria Zaharova afirmă că plaja din Coreea de Nord a fost monitorizată cu drone în timpul vizitei lui Lavrov # G4Media
Aeronave fără pilot au fost folosite pentru monitorizarea plajei în timpul vizitei ministrului rus de externe Serghei Lavrov în Coreea de Nord, a declarat purtătoarea...
23:00
Zelenski condamnă „atacul nemilos”, după ce Rusia a lovit clădirea principală a guvernului din Kiev # G4Media
Clădirea principală a guvernului ucrainean din Kiev a fost lovită pentru prima dată în timpul războiului în urma atacurilor rusești, a declarat prim-ministrul ucrainean, conformBBC....
22:40
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat un apel duminică la creşterea producţiei petroliere a ţării şi la o diversificare a pieţelor de export,...
22:30
AUR amenință că atacă la CCR proiectele guvernului Bolojan: „Asasinii democraţiei calcă în picioare voinţa poporului român” # G4Media
După ce Parlamentul a respins duminică cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, resprezentanții formațiunii extremiste AUR anunță vă vor ataca la Curtea Constituțională...
22:20
Startul finalei US Open, întârziat din motive de securitate. Donald Trump a fost aclamat, dar şi huiduit în arenă # G4Media
Startul finalei masculine a US Open, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi numărul 2 Carlos Alcaraz, a fost întârziat cu o jumătate de oră...
22:10
FOTO | Șase ferme europene unde mâncarea locală e vedeta/ Mici locații rurale sau conace spectaculoase își întâmpină oaspeții cu preparate create din ingrediente locale, adesea cultivate chiar pe proprietate # G4Media
Pentru iubitorii de gastronomie și natură, există locuri unde peisajele rurale spectaculoase se împletesc cu farfurii pline de savoare. De la Corsica la Irlanda, Portugalia...
22:00
Senatorul PNL, Lucian Rusu: Moţiunile iniţiate de AUR împotriva Guvernului au picat ca nişte popice. Iniţiatorii moţiunilor n-au reuşit să adune la vot nici măcar numărul de parlamentari semnatari # G4Media
Senatorul liberal Lucian Rusu susţine că moţiunile AUR au picat ca nişte "popice de propagandă", el afirmând că iniţiatorii celor patru moţiuni nu au reuşit...
21:50
Un purtător de cuvânt al poliţiei irlandeze, An Garda Siochana, a declarat duminică că forţele de ordine ancheteză ameninţările cu bombă vizând domiciliul vicepremierului irlandez...
21:40
Tot ce credeai că știi despre comportamentul pisicilor e greșit. Pisica zgârie pentru că este fericită, arată cel mai nou studiu britanic # G4Media
Este greu să ne gândim la obiceiul pisicilor de a zgâria mobila sau canapeaua ca la un lucru pozitiv, mai ales când această activitate ne...
21:40
În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, are loc o eclipsă totală de Lună, informează Observatorul Astronomic 'Amiral Vasile Urseanu', conform Agerpres. Fenomenul ceresc...
21:30
Preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Sorin Stanciu a încetart din viață. Anunțul a fost transmis duminică Uniuniea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR). Sorin...
21:20
Trump declară că este pregătit pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei / În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent...
21:20
Premierul Viktor Orban susţine că va fi haos în Ungaria dacă partidul pro-UE câştigă alegerile # G4Media
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică că alegerile din 2026 le-ar oferi cetăţenilor ţării sale posibilitatea de a alege între un partid pregătit să...
21:10
Un autocar cu peste 50 de persoane care circula spre Barcelona s-a răsturnat într-o râpă, 30 de metri / Căderea, amortizată de vegetația densă / Două persoane grav rănite # G4Media
Grav accident de circulație în zona Santa Susanna (Maresme), pe drumul C-32, direcția Barcelona. Un autocar cu 50 de persoane s-a răsturnat într-o râpă de...
21:10
Radu Miruţă, ministrul Economiei: Ce a câştigat România din toată agitaţia Opoziţiei? Nimic. Doar încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care… munceşte # G4Media
Radu Miruţă, ministrul Economiei, spune duminică după respingerea moţiunilor de cenzură, că România nu a câştigat nimic din toată agitaţia Opoziţiei, care a fost doar...
20:50
Rogobete: Opoziţia a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist şi demagogic. Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficienţă. Nu înseamnă tăieri, ci reaşezarea corectă a resurselor # G4Media
Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că Opoziţia a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist şi demagogic, prin moţiunile de cenzură depusă în...
20:50
Florin Manole: Costurile cu Poşta pentru Casa Naţională de Pensii sunt de 10 ori mai mari, pentru jumătate din pensionari, care optează să primească banii cash, decât comisioanele bancare plătite de Poştă, pentru cei cu card # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, subliniază cum costurile cu Poşta pentru Casa Naţională de Pensii sunt de 10 ori mai mari, pentru jumătate dintre pensionarii care...
20:40
Ce este Fırın Helvası, desertul turcesc tradițional de pe malul Bosforului / Cum se prepară halvaua turcească la cuptor, în 15 minute / Fırın helvası se servește mai ales după mesele cu pește # G4Media
Puține deserturi au povești la fel de vechi și de frumoase ca halvaua turcească la cuptor, cunoscută sub numele de fırın helvası. Apărută în Orientul...
20:20
Ministrul Muncii: Data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei...
20:00
Deputat USR Alexandru Dimitriu: Interlopii, evazioniştii, ţeparii au în Parlament susţinători înfocaţi / Liderul AUR, George Simion: Domnul de la USR să se uite la ministrul lui de Finanțe # G4Media
În cadrul dezbaterii pe cea de-a patra și ultima moțiune depusă împotriva Guvernului Bolojan, deputatul USR Alexandru Dimitriu i-a acuzat pe parlamentarii opoziției că apără...
19:40
O nouă șansă la viață: Câinii uitați în adăposturi din România și-au găsit familii iubitoare în Franța (FOTO) # G4Media
Pe 28 august, o caravană plină de speranță a plecat din România cu o misiune specială: să ducă 70 de câini din adăposturile ASPA direct în brațele...
19:40
Ilie Bolojan, în discursul pe ultima moțiune de cenzură: Ei spun că Guvernul favorizează corporațiile. Total fals. Nu e doar un fake news. E opusul adevărului concret. Noi, de fapt, limităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea și sprijinim firmele corecte # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a intervenit în cadrul dezbaterii pe cea de-a patra moțiune de cenzură (ultima depusă de parlamentarii opiziției AUR, POT și SOS), intitulată...
19:10
Renumitul designer italian Giorgio Armani, decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înhumat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, cu participarea...
19:10
Peste 100.000 de elevi din județul Timiș încep noul an şcolar fără festivităţile de deschidere / Dascălii sindicalişti, prezenţi la protestul din Bucureşti # G4Media
Peste 100.000 de elevi din judeţul Timiş încep noul an şcolar, luni, fără festivităţile de deschidere, în condiţiile în care dascălii nu vor presta activitate...
Acum 24 ore
18:50
Ucraina declară atacuri asupra unui oleoduct în Briansk şi a unei rafinării petroliere în Krasnodar # G4Media
Forţele ucrainene au atacat în noaptea de sâmbătă spre duminică un oleoduct în regiunea rusă Briansk şi o rafinărie petrolieră în regiunea Krasnodar (din sudul...
18:50
Cabluri submarine tăiate în Marea Roşie perturbă accesul la internet în Asia şi Orientul Mijlociu # G4Media
Cabluri submarine din Marea Roşie au fost avariate, provocând întreruperi şi încetiniri ale accesului la internet în mai multe ţări din Asia şi Orientul Mijlociu,...
18:30
Coreea de Sud a finalizat negocierile cu SUA pentru eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţi în statul american Georgia, la o fabrică a Hyundai # G4Media
Coreea de Sud a încheiat discuţiile cu Statele Unite privind eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţi în statul american Georgia, la o fabrică a compa niei auto...
18:20
Istoria gusturilor la români (Ep. 8) | Câteva rețete regale celebre: Supă Xavier și jumări de ouă a la Reine Marie # G4Media
Desigur că toată lumea este curioasă cum se preparau bucatele pentru Curtea regală a României. În episodul de astăzi din seria „Istoria gusturilor la români"...
18:20
Ciclistul danez Mads Pedersen (Lidl-Trek) s-a impus în etapa a 15-a din Vuelta 2025, duminică, pe traseul A Veiga/Vegadeo>Monforte de Lemos, care s-a întins pe...
18:00
Premierul Ilie Bolojan, la dezbaterea pe moțiunea de cenzură privind reforma ASF, ANRE și ANCOM: Reforma noastră nu atinge zona de supraveghere, ci birocrația și structurile umflate artificial # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a intervenit în dezbatere pe moțiune privind reforma ASF, ANRE și ANCOM, subliniind că „opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care...
17:50
Palatul Victoria va fi iluminat în roșu duminică pentru a marca Ziua Mondială de Conștientizare a Bolii Duchenne # G4Media
În semn de solidaritate cu copiii și tinerii afectați de Distrofie Musculară Duchenne, Palatul Victoria va fi iluminat în roșu duminică, 7 septembrie 2025, marcând...
17:40
Pe măsură ce patrupedul tău îmbătrânește, nevoile lui nutriționale evoluează. Hrana potrivită poate face diferența între un animal senior care doarme pe canapea și unul...
17:40
Plenul comun al Parlamentului a votat înfiinţarea Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică” # G4Media
În şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de duminică a fost aprobată Hotărârea privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în...
17:30
FOTO Conac nobiliar de secol XIX din Banat și-a redeschis porțile pentru public / Muzică, ateliere și expoziții în curtea umbrită de arbori rari # G4Media
Conacul de la Zăgujeni, un sat aflat la zece kilometri de Caransebeș, în direcția Lugoj, și-a redeschis porțile în cadrul unui eveniment organizat cu prilejul Nopții...
17:30
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, două atenţionări Cod galben de inundaţii pentru râuri mici din judeţele Cluj, Bihor...
