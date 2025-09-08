Volkswagen a prezentat un SUV electric compact înaintea salonului auto de la Munchen
Bursa, 8 septembrie 2025 07:50
Volkswagen a dezvăluit duminică un concept pentru un nou SUV electric de mici dimensiuni, în cadrul strategiei de a aduce pe piaţă vehicule electrice accesibile, într-un context de concurenţă acerbă pe preţ şi inovaţie, tarife vamale americane şi schimbări în preferinţele consumatorilor,
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că societăţile străine trebuie să angajeze şi să formeze lucrători americani şi să respecte legislaţia privind imigraţia, după o razie efectuată săptămâna trecută în statul american Georgia
O nouă acţiune în instanţă acuză Apple că a folosit în mod ilegal cărţi piratate pentru a-şi antrena modelele de inteligenţă artificială.
Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a cerut creşterea producţiei petroliere a ţării şi diversificarea pieţelor de export, într-un context marcat de posibile noi sancţiuni internaţionale.
Autorităţile americane investighează un e-mail fals, pretins a fi trimis de un legislator republican, care conţinea malware aparent destinat să ofere Chinei informaţii legate de negocierile comerciale ale administraţiei Trump cu Beijingul, a relatat duminică Wall Street Journal,
Reuters: Rezerva Federală trebuie să rămână and #8221;pe deplin independentă and #8221; de Trump # Bursa
Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Naţional al Casei Albe şi unul dintre candidaţii de pe lista scurtă a preşedintelui Donald Trump pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale (Fed), a declarat duminică faptul că banca centrală a SUA trebuie să fie and #8221;pe deplin independentă de influenţa politică and #8221;, inclusiv din partea lui Trump
Londra, cu o piaţă a aurului evaluată la 930 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o schimbare and #8221;transformatoare and #8221;, pe măsură ce Consiliul Mondial al Aurului (World Gold Council - WGC) încearcă să digitalizeze metalul preţios, transmite CNBC.
O mulţime imensă s-a strâns duminică în portul tunisian Sidi Bou Said pentru a o întâmpina pe Greta Thunberg, în momentul în care flotila sa de ajutoare, cu destinaţia Gaza, a acostat în port,
După atacul rus de o amploare fără precedent, Zelenski mizează pe o and #8222;reacţie puternică and #8221; din partea Statelor Unite # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se aşteaptă la o and #8222;reacţie puternică and #8221; din partea Statelor Unite după atacul aerian rusesc de o amploare fără precedent care a vizat Ucraina în cursul nopţii, soldat cu cel puţin cinci morţi.
Trump: Lideri europeni vor vizita SUA pentru discuţii privind rezolvarea conflictului Rusia-Ucraina # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că vor veni în Statele Unite mai mulţi lideri europeni pentru a discuta despre soluţii la conflictul dintre Rusia şi Ucraina.
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să extindă operaţiunile de aplicare a legii în companii, după raidul de la o fabrică Hyundai din statul Georgia, unde sute de persoane au fost arestate pentru încălcarea legislaţiei privind imigraţia, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, citat de Reuters.
Trump transmite and #8222;un ultim avertisment and #8221; către Hamas să accepte acordul privind ostaticii # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis un and #8222;ultim avertisment and #8221; către Hamas, cerând grupării să accepte un acord privind eliberarea ostaticilor din Gaza.
Ungaria: Viktor Orban spune că va fi haos dacă partidul pro-UE va câştiga următoarele alegeri # Bursa
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că alegerile din 2026 vor oferi maghiarilor posibilitatea de a opta între un partid pregătit să acţioneze independent şi unul care ar aduce and #8222;haos şi sărăcie and #8221; prin alinierea Ungariei mai strâns la Uniunea Europeană, relatează Reuters.
Elevii încep luni anul şcolar 2025 - 2026, conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, însă startul va fi marcat de proteste.
Curtea Supremă a Israelului a hotărât faptul că guvernul israelian a privat deţinuţii palestinieni chiar şi de o dietă minimă de subzistenţă şi a ordonat autorităţilor să crească cantitatea şi să îmbunătăţească calitatea alimentelor servite deţinuţilor palestinieni.
OPEC+ a convenit duminică să majoreze din nou producţia de petrol, începând cu luna octombrie, într-o mişcare condusă de Arabia Saudită pentru a recâştiga cotă de piaţă, dar într-un ritm mai lent decât în lunile anterioare, pe fondul aşteptărilor de slăbire a cererii globale, transmite CNBC.
Euro a crescut, vineri, cu 0,15 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0787 lei/euro.
Prognoza pentru RomâniaValul de căldură se va menţine în Maramureş, Crişana, în nordul Banatului şi în nordul şi vestul Transilvaniei, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic şi un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi.
* Consiliul de administraţie al companiei le cere investitorilor să aprobe un nou plan de remunerare pentru CEO-ul Elon Musk, în valoare de aproximativ 975 de miliarde de dolari* Tesla le va mai cere acţionarilor să voteze dacă producătorul auto ar trebui să investească în compania de inteligenţă artificială a lui Musk, xAI
* Cotaţia titlurilor companiei s-a depreciat cu 33% în ultimele 12 luni
Sesiunea de toamnă a Parlamentului European, care demarează astăzi în hemiciclul din Strasbourg, se anunţă una tensionată, ca urmare a propunerii făcute de Comisia Europeană pentru cadrul financiar multianual 2028-2034.
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,76%, de la 5,77%.
*(Interviu cu Olivier Somers, Group CEO METIGLA)Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei în ultimul an?Olivier Somers: 2024 a fost un an de consolidare şi rezilienţă pentru METIGLA, într-un context marcat de incertitudini economice şi geopolitice.
În doar câţiva ani, zeci de antreprenori şi specialişti în tehnologie au ajuns la statutul de miliardari datorită goanei după inteligenţa artificială, arată o analiză visualcapitalist.com.
* Acţiunile OMV Petrom - pe prima treaptă a rulajului
Deschiderea anului şcolar 2025-2026, programată pentru astăzi, 8 septembrie 2025, se anunţă a fi una dintre cele mai tensionate din ultimii ani, fiind marcată de proteste de amploare, apeluri la boicot şi schimbări legislative care au stârnit nemulţumirea întregului sistem de educaţie.
* Analist: and #8221;Aurul rămâne recomandarea noastră cu cel mai ridicat nivel de încredere în sectorul materiilor prime and #8221;
MVM, referitor la controversata achiziţie a activelor E.ON din ţara noastră: 'Nu vom aduce gaze ruseşti în România and #8221; # Bursa
*(Interviu cu K and #225;roly M and #225;trai, CEO al grupului MVM)* 'Problema securităţii naţionale nu ar trebui ridicată în contextul tranzacţiei MVM-E.ON România'
Salesforce Inc. a raportat rezultate peste aşteptări pentru al doilea trimestru fiscal, susţinute de marje mai ridicate şi răscumpărări de acţiuni, însă prognoza pentru perioada următoare a dezamăgit, menţinând presiunea asupra acţiunilor şi alimentând îngrijorările legate de ritmul moderat al creşterii, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Iranul este pregătit să încheie un acord and #8222;real şi durabil and #8221; care să includă monitorizare strictă şi limitarea îmbogăţirii uraniului pe teritoriul său, în schimbul ridicării sancţiunilor internaţionale, a declarat ministrul de externe Seyyed Abbas Araghchi, într-un articol publicat de The Guardian, care transmite cele ce urmează.
Alegerile din 2026 vor pune maghiarii să aleagă între un guvern care acţionează singur sau unul care, prin alinierea la politicile de la Bruxelles, ar aduce and #8222;haos şi sărăcie and #8221;, a declarat premierul Viktor Orban, duminică, potrivit Reuters, care informează cele ce urmează.
SUA avertizează că recunoaşterea unilaterală a unui stat palestinian ar încălca Acordurile de la Oslo # Bursa
Ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a declarat că proiectul mai multor ţări occidentale de a recunoaşte unilateral un stat palestinian riscă să aibă and #8222;consecinţe dezastruoase and #8221;, întrucât ar încălca Acordurile de la Oslo, transmite i24News, care relatează cele ce urmează.
Greta Thunberg: and #8222;Keir Starmer are datoria legală de a opri genocidul din Gaza and #8221; # Bursa
Premierul britanic Keir Starmer trebuie să îşi îndeplinească and #8222;datoria legală de a acţiona pentru a preveni un genocid and #8221;, a declarat Greta Thunberg pentru The Guardian, în timp ce se afla la bordul unei flotile umanitare îndreptate spre Gaza. Activista suedeză a acuzat guvernele occidentale de and #8222;absenţă totală and #8221; în faţa obligaţiilor internaţionale şi a avertizat că istoria îi va judeca pe cei care sprijină crime de război.
Rand Paul îl critică pe JD Vance pentru comentariile and #8222;dezgustătoare and #8221; privind atacul SUA asupra unei ambarcaţiuni venezuelene # Bursa
Senatorul republican Rand Paul, preşedintele comisiei pentru securitate internă din Senat, a condamnat declaraţiile vicepreşedintelui JD Vance, care a susţinut atacul militar american asupra unei ambarcaţiuni venezuelene, soldat cu 11 morţi, transmite The Guardian, de la care relatăm cele ce urmează.
Rogobete: Pachetul 2 pentru Sănătate înseamnă eficienţă, nu austeritateMinistrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că Opoziţia a încercat să transforme reforma în sănătate într-un discurs and #8222;populist şi demagogic and #8221; prin moţiunile de cenzură, dar subliniază că Pachetul 2 pentru Sănătate and #8222;nu înseamnă austeritate, ci eficienţă, nu tăieri, ci reaşezarea corectă a resurselor and #8221;.
Un autocar care circula spre Barcelona şi transporta circa 60 de pasageri s-a răsturnat duminică într-un şanţ de pe marginea drumului la Santa Susanna, provocând rănirea a 53 de persoane, dintre care două grav, potrivit Emporda, citat de AFP, care transmite cele ce urmează.
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică faptul că este pregătit să treacă la and #8222;etapa a doua and #8221; a sancţiunilor împotriva Rusiei, pe fondul războiului din Ucraina, transmite Reuters, care afirmă cele ce urnează.
Plata online cu cardul a rămas cea mai utilizată metodă de plată în România la finele anului 2024, fiind folosită săptămânal de aproape 70% dintre respondenţi, potrivit studiului Financial Services Digital Transformation 2022-2024.
O insulă din Caraibe face milioane din domeniile and #8222;.ai and #8221;, profitând de boom-ul inteligenţei artificiale # Bursa
Micul teritoriu britanic Anguilla, cu doar 16.000 de locuitori, a devenit peste noapte o and #8222;mină de aur and #8221; datorită domeniului de internet and #8222;.ai and #8221;, atribuit în anii and #39;80, potrivit BBC, care afirmă ceke ce urmează. Odată cu explozia interesului pentru inteligenţa artificială, tot mai multe companii cumpără adrese web cu această extensie.
George Simion, după respingerea moţiunilor: and #8222;Îmi pare rău că nu am putut face mai multe and #8221; # Bursa
Liderul AUR, George Simion, a reacţionat pe reţelele de socializare după ce toate cele patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Ilie Bolojan au fost respinse în Parlament. and #8222;Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe pentru a-i opri pe aceşti nebuni care distrug Ţara and #8221;, a scris Simion, transmiţând un mesaj scurt, dar critic, la adresa puterii.
Cele trei mari federaţii sindicale din educaţie - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia and #8222;Spiru Haret and #8221; şi Federaţia Naţională Sindicală and #8222;Alma Mater and #8221; - au anunţat organizarea unui amplu protest luni, 8 septembrie 2025, chiar în prima zi de şcoală, transmite mass-media.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la România TV că reanalizarea plafonului pentru aplicarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) la pensii ar putea avea loc la finalul anului 2026, subliniind că această măsură and #8222;este şi trebuie să fie temporară, nu permanentă and #8221;.
A patra moţiune de cenzură depusă de AUR, POT şi SOS România nu a întrunit numărul necesar de voturi, obţinând doar 119 and #8222;pentru and #8221; din cele 233 cerute. Pentru depunerea acestei moţiuni semnaseră 126 de parlamentari.
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au desfăşurat, între 1 şi 5 septembrie, 15 controale la operatori economici din judeţul Olt cu activităţi în exploatarea agregatelor minerale, fabricarea betonului şi a mixturilor asfaltice, informează instituţia pe Facebook.
Deputatul USR Alexandru Dimitriu a acuzat opoziţia, în plenul Parlamentului, că apără interesele cămătarilor, evazioniştilor şi interlopilor, în cadrul dezbaterii pe cea de-a patra moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
Parlamentul a înfiinţat Comisia specială and #8222;România fără violenţă domestică and #8221; # Bursa
Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului a aprobat duminică hotărârea privind constituirea Comisiei speciale comune pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice - and #8222;România fără violenţă domestică and #8221;.
Parlamentarii sunt chemaţi, pentru a patra oară în aceeaşi zi, să îşi exprime votul asupra unei moţiuni de cenzură depuse de opoziţie - o situaţie fără precedent în politica românească. Procedura se desfăşoară după acelaşi scenariu ca în cazul primelor trei moţiuni respinse: parlamentarii puterii asigură doar cvorumul, anunţând and #8222;prezent, nu votez and #8221;.
Companii şi investitori maghiari cu legături directe la premierul Viktor Orban - inclusiv ginerele acestuia şi aliaţi politici - au achiziţionat în ultimul an active importante din România, de la lideri de piaţă din industria alimentară, până la clădiri istorice şi proiecte din energie şi construcţii, arată o analiză Economedia.
Senatorul AUR Petrişor Peiu a luat cuvântul în Parlament şi a atacat dur măsurile fiscale promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) va sesiza Curtea Constituţională a României (CCR) cu privire la toate cele patru proiecte legislative pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament, au declarat surse din partid pentru HotNews, care afirmă cele ce urmează.
