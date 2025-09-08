AUR continuă sabotarea măsurilor de reformă: a anunțat că va ataca la CCR proiectele guvernului Bolojan

15:10

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a lansat un atac violent la adresa lui Ilie Bolojan chiar la moțiunea de cenzură a AUR. El a pretins că PSD nu guvernează „cu pistolul la tâmplă”, nu se sperie şi nu se lasă şantajat. „România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste […]