Moțiunile de cenzură împotriva Guvernului, un demers populist. Ce a spus președintele Senatului
Newsweek.ro, 8 septembrie 2025 07:50
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, arată duminică seară că partidele din opoziţie, AUR, SOS Ro...
Acum 10 minute
08:00
Ministrul Sănătății: „Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficienţă” # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Opoziţia a încercat să transforme reforma în ...
Acum 30 minute
07:50
07:40
Horoscop 9 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi dificilă Gemenilor. Leii, energie pozitivă # Newsweek.ro
Horoscop 9 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi dificilă Gemenilor. Leii, energie pozitivă. Peștii ...
Acum o oră
07:20
Care domnitor al Moldovei a fost poreclit „ucigașul de boieri”? George Motoi l-a interpretat în film # Newsweek.ro
Viața acestui domnitor al Moldovei a fost, cu adevărat, un adevărat subiect de film. Lucru care a de...
07:20
Ce nu știai despre Mirabela Dauer. Viața unei artiste care a cucerit România, plină de suferință # Newsweek.ro
În spatele zâmbetului cald și al sutelor de cântece care au intrat în inimile românilor, Mirabela Da...
07:10
Ministrul muncii spune că CASS la pensie rămâne și în 2026. Indexarea de la 1 ianuarie, imposibilă # Newsweek.ro
Vești rele: Ministrul muncii, Florin Manole, anunță că CASS la pensie rămâne și în 2026. Indexarea p...
Acum 2 ore
07:00
EXCLUSIV Șefa CCR și un judecător au cerut să iasă la pensie. Vor judeca tăierea pensiilor speciale # Newsweek.ro
În că doi judecători CCR, SDimina Tănăsescu (care e și președinte) și Csaba Astzalos au cerut să ias...
Acum 12 ore
20:50
Ilie Bolojan: Reformele aduc transparență. România se află într-un context internaţional dificil # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, la moțiunea de cenzură pe tema fiscal-bugetară, că Guvernul și-a asum...
20:30
Ocupația de îngrijitor de câini a devenit oficial o meserie și în România. Ce trebuie să știi # Newsweek.ro
Ocupația de îngrijitor de câini a devenit oficial o meserie și la noi în țară. Cei care vor să se ca...
20:20
LOTO Extragere cu 4 numere peste 40. S-a câștigat marele premiu? Cum a fost la „Noroc”? # Newsweek.ro
Au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragere cu...
19:50
Un irakian, urmărit internațional, a fost prins pe Aeroportul Henri Coandă. Acuzații de trafic # Newsweek.ro
Un irakian de 42 de ani, urmărit internațional de autoritățile judiciare din Republica Moldova, pent...
19:40
Coreea de Sud a încheiat discuţiile cu Statele Unite privind eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţ...
19:20
Un tânăr a lovit cu mașina o bătrână care traversa prin loc interzis. A fugit fiindcă nu avea permis # Newsweek.ro
Un tânăr fără permis a fost reținut după ce a accidentat o bătrână care traversa ilegal. A fugit de ...
Acum 24 ore
19:00
Tăierea cablurilor submarine din Marea Roșie lasă Asia și Orientul Mijlociu fără internet # Newsweek.ro
Cabluri submarine din Marea Roşie au fost avariate, provocând întreruperi şi încetiniri ale accesulu...
18:50
„România fără violență domestică”. Cum va ajuta statul victimele acestei forme de violență? # Newsweek.ro
În şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de duminică a fost aprobată Hotărârea privind c...
18:30
Trump amenință Chicago cu războiul. „Orașul este o belea. Vom intra cu trupe și-l vom îndrepta” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a amenințat cel mai mare oraș din Illinois cu o „Chipocalipsă”. Anunță că ...
18:20
Anul școlar începe cu proteste masive și boicotarea orelor. Ce se va întâmpla în Educație? # Newsweek.ro
Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul E...
17:40
Rusia a atacat în premieră clădirea Guvernului din Kiev. Daune majore în birourile Cabinetului # Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit în clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev. Martori susțin că lovitura Rusi...
17:10
Prima școală de pe teritoriul României, creată la 1380. Întâia cu predare în limba română, în 1583 # Newsweek.ro
Prima școală de pe teritoriul României a fost înființată la 1380, în Sibiu, pe locul pe care astăzi ...
16:50
România a obținut duminică a şasea medalie de aur la Europenele U23, la canotaj 8+1 mixt # Newsweek.ro
Echipajul de 8+1 mixt (BMix8+) al României a câştigat, duminică, medalia de aur la Campionatele Euro...
16:30
Amenințare foarte gravă a Rusiei. Zeci de mii de zboruri din Europa, afectate de bruiajul GPS # Newsweek.ro
Rusia a cauzat întreruperi ale sistemului GPS și ale altor sisteme de satelit care au afectat 122.60...
16:20
Premierul Ilie Bolojan a răspuns duminică la criticile aduse de opoziție în dezbaterea celor patru m...
16:10
Statul plătește subvenții la pensie pentru 550.000 de pensionari. 550.000 de pensionari primesc 565 ...
15:50
Ministrul Educației, Daniel David, apel către profesori: „Școala este, în primul rând, a copiilor” # Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, duminică, un mesaj către elevi, părinți și profesori,...
15:20
Cine a fost cea mai vestită femeie haiduc din Țara Românească? L-a protejat pe Alexandru Ioan Cuza # Newsweek.ro
Acum aproape 200 de ani, cea mai vestită femeie haiduc din Țara Românească își scria, prin propriile...
15:10
Banca Națională a României a centralizat datele din prezent despre cardurile românilor, la finalul a...
15:00
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) susține că noul an școlar, care începe luni, deb...
14:50
Râgâitul excesiv poate fi un semn că ești bolnav de cancer? Când ar trebui să mergi la doctor? # Newsweek.ro
Ce reprezintă râgâitul și cum poate deveni acesta un semn când ești bolnav de cancer? Ar trebui sau ...
14:40
Cine a fost ministrul Educației care a creat 2.000 de școli? Primul român cu doctorat la Sorbona # Newsweek.ro
A existat un ministru al Educației în România care a înființat peste 2.000 de școli, mai ales în med...
14:30
Castelul din Deleni, ridicat de urmași ai împăraților bizantini, de vânzare pentru 800.000 € # Newsweek.ro
Castelul Cantacuzino-Ghica Deleni este unul dintre castelele cele mai reprezentative ale Moldovei. A...
13:40
Tânără acuzată de furt chiar de tatăl ei. I-ar fi furat bani și bijuterii în valoare de 300.000 lei # Newsweek.ro
Tânără acuzată de furt chiar de tatăl ei. I-ar fi furat bani și bijuterii în valoare de 300.000 lei....
13:20
Fată răpită de pe stradă în Baia Mare după ce s-a întâlnit cu doi bărbați din online. Bărbații, din ...
12:40
Turist de 58 de ani rănit după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului. În ce stare e? # Newsweek.ro
Turist de 58 de ani rănit după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului. În ce stare e? Cum l-au sal...
12:30
Un bărbat s-a sinucis după ce a plonjat cu mașina într-un giratoriu. De ce a făcut asta? # Newsweek.ro
Un bărbat s-a sinucis după ce a plonjat cu mașina într-un giratoriu. De ce a făcut asta? Ce spun pol...
12:00
Doi studenți au murit carbonizați într-un accident înfiorător în Budeasa. Totul a fost filmat # Newsweek.ro
Doi studenți au murit carbonizați într-un accident înfiorător în Budeasa. Totul a fost filmat. Cum s...
11:50
Insula care a ajuns să facă milioane de dolari cu Inteligența Artificială. Cum trăiesc oamenii? # Newsweek.ro
Insula care a ajuns să facă milioane de dolari cu Inteligența Artificială. Cum trăiesc oamenii? Câți...
11:30
Doi adolescenți rămași blocați pe creasta Bucșoiului Mic. Au fost salvați cu elicopterul # Newsweek.ro
Doi adolescenți rămași blocați pe creasta Bucșoiului Mic. Au fost salvați cu elicopterul. Cum au aju...
11:10
Moarte cumplită pentru doi tineri, după ce au intrat cu mașina într-o curbă. N-au avut șanse # Newsweek.ro
Moarte cumplită pentru doi tineri, după ce au intrat cu mașina într-o curbă. N-au avut șanse. Cum s-...
10:50
Nou record la CFR. 80 de km parcurși în 12 ore pe șinele din țară. Defecțiuni în lanț. Ce s-a întâmp...
10:40
Ultima etapă a Circuitului Național de MiniRugby ediția 2025, denumită „Legendele Rugbyului Românes...
10:30
Accident grav pe o șosea din Maramureș, provocat de un șofer beat. Trei oameni au ajuns la spital # Newsweek.ro
Accident grav pe o șosea din Maramureș, provocat de un șofer beat. Trei oameni au ajuns la spital. M...
10:20
VIDEO Ce trebuie să mânânci și să bei când e foarte cald afară. Berea este bună, dar cu măsură # Newsweek.ro
Pentru a trece mai ușor peste zilele călduroase, trebuie să fie atenți și la ceea ce bem și mânâncăm...
10:00
Extremistul Dan Tănasă (AUR), atac la Nicușor Dan: „Când votezi psihopați rămâi cu banane…” # Newsweek.ro
Extremistul Dan Tănasă (AUR) îl atacă pe președintele Nicușor Dan pe motiv că nu are încă stabilită ...
10:00
Pe 8 septembrie, creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Mar...
09:40
Preşedintele american Donald Trump analizează trei finalişti pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la ...
09:30
O femeie care a dormit cu aerul condiționat pornit a ajuns la spital. De ce e periculos pentru corp # Newsweek.ro
O tânără a ajuns în stare gravă la spital, cu amigdalită acută, după ce a dormit toată noaptea cu ae...
09:20
Președintele Volodimir Zelenski a spus unde sunt produse mai mult de jumătate din armele folosite în...
09:10
Alimente cu puține calorii, care te țin sătul mult timp. Ce să mănânci, dacă ții dietă # Newsweek.ro
Unele alimente cu aport caloric redus oferă sațietate de durată. Acestea permit gestionarea mai ușoa...
09:00
Ministrul Sănătății cere sancțiuni pentru mai mulți medici care au participat la o conferință desfăș...
09:00
Nu ai nevoie de detergenți scumpi și nici de ore întregi de frecat. O legumă banală, pe care o ai de...
