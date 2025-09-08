„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul de amploare al ICE, cel mai mare de acest fel

07:10

Au trecut mai mult de două săptămâni de când președintele american Donald Trump l-a primit pe Vladimir Putin în Alaska și, după toate aparențele, această controversată demonstrație de diplomație nu a dat rezultate tangibile. În ciuda întâlnirii pozitive care a urmat, cu Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, afirmațiile inițiale ale administrației Trump că Putin ar fi acceptat să facă concesii s-au dovedit rapid false. În zilele care au urmat, Moscova l-a trimis pe ministrul de externe Serghei Lavrov să reitereze cererile sale de lungă durată, iar armata rusă a continuat ofensiva în Donbas și atacurile devastatoare asupra orașelor ucrainene. Între timp, o problemă care părea să fie prioritară în timpul summiturilor de pe teritoriul SUA - returnarea celor 20.000 de copii ucraineni deportați cu forța în Rusia - riscă să treacă din nou în plan secund, remarcă, într-o analiză, jurnaliștii Meduza.