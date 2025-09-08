Cum ar fi încercat China să afle informații din interiorul administrației Trump privind negocierile comerciale cu Beijingul
Digi24.ro, 8 septembrie 2025 09:20
Autorităţile americane investighează un e-mail fals, pretins a fi trimis de un legislator republican, care conţinea malware aparent destinat să ofere Chinei informaţii legate de negocierile comerciale ale administraţiei Trump cu Beijingul, a relatat duminică Wall Street Journal, potrivit Reuters.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
09:30
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor mai fi acolo # Digi24.ro
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA) care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel episod deosebit de periculos a fost vorba fie de complicitate, fie de incompetenţă din partea serviciilor secrete româneşti şi nu e plauzibil ca liderul companiei de mercenari, Horaţiu Potra, să aibă arsenal şi milioane cash în casă fără ca serviciile să ştie.
Acum 30 minute
09:20
Cum ar fi încercat China să afle informații din interiorul administrației Trump privind negocierile comerciale cu Beijingul # Digi24.ro
Autorităţile americane investighează un e-mail fals, pretins a fi trimis de un legislator republican, care conţinea malware aparent destinat să ofere Chinei informaţii legate de negocierile comerciale ale administraţiei Trump cu Beijingul, a relatat duminică Wall Street Journal, potrivit Reuters.
09:20
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul de amploare al ICE, cel mai mare de acest fel # Digi24.ro
Un muncitor sud-coreean care a fost martor la operațiunea masivă a autorităților americane de imigrare la o fabrică de automobile din Georgia a declarat pentru BBC că a simțit panică și confuzie în momentul în care agenții federali au intervenit la fața locului și au arestat sute de persoane.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 septembrie
Acum o oră
09:00
Accident grav în Bihor. Trei bărbați au murit după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism # Digi24.ro
Un accident grav s-a produs luni dimineață, pe DN 19 E, între localitățile Sânlazăr și Chiraleu din județul Bihor. Trei bărbați au murit după ce o autoutilitară și un autoturism s-au ciocnit violent.
09:00
Durerile pelvine persistente, dificultățile la urinare sau valorile anormale ale testului PSA pot ascunde o afecțiune gravă. Consultațiile periodice la medicul urolog și investigațiile specifice sunt esențiale pentru un diagnostic precoce și pentru alegerea celui mai potrivit tratament.
08:50
Sfârșit tragic în povestea care a captivat Noua Zeelandă: tatăl care a fugit cu copiii săi în sălbăticie acum 4 ani, împușcat mortal # Digi24.ro
Într-un final tragic al unui caz care a captivat Noua Zeelandă timp de aproape patru ani, tatăl fugar Tom Phillips a fost împușcat mortal de poliție după un jaf, luni. Phillips era pe fugă cu cei trei copii ai săi din 2021. Unul dintre copii se afla cu Phillips în timpul schimbului de focuri de lângă Piopio, luni, în timp ce autoritățile au declarat că au îngrijorări serioase pentru ceilalți doi copii, care sunt în continuare dispăruți, potrivit The Guardian.
08:50
Accident mortal în București: un biciclist a murit după ce a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr de 21 de ani # Digi24.ro
Un bărbat de 59 de ani care se deplasa pe bicicletă pe bulevardul Regele Mihai I a fost accidentat mortal, duminică noapte, în jurul orei 23:30, de către un şofer de 21 de ani.
08:50
Nicușor Dan, relaxat privind viitorul coaliției de guvernare: Funcționează, nu am motive de îngrijoare # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că nu are motive de îngrijorare privind coaliţia de guvernare, deoarece aceasta funcţionează.
Acum 2 ore
08:40
Greta Thunberg și cei 350 de activiști pro-palestinieni care vor să ducă ajutoare în Gaza au ajuns în Tunisia # Digi24.ro
O mulţime imensă s-a strâns duminică în portul tunisian Sidi Bou Said pentru a o întâmpina pe Greta Thunberg, în momentul în care flotila sa de ajutoare, cu destinaţia Gaza, a acostat în port, relatează BBC. Activista suedeză pentru climă călătoreşte împreună cu 350 de activişti pro-palestinieni pe nave încărcate cu ajutoare pe care speră să le livreze palestinienilor din Gaza.
08:00
Sentință în cazul australiencei care a ucis 3 oameni cu ciuperci otrăvitoare: Erin Patterson a fost condamnată la închisoare pe viață # Digi24.ro
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată luni la închisoare pe viaţă, cu posibilitatea eliberării condiţionate după 33 de ani, pentru uciderea a trei membri ai familiei soţului său, după ce le-a servit o masă preparată cu ciuperci otrăvitoare. Este epilogul unui caz care a stârnit groază şi fascinaţie în întreaga lume, relatează AFP.
Acum 4 ore
07:30
Noul an deșcolar începe cu incertitudini și proteste: miting în Piața Victoriei din Capitală și marș până la Palatul Cotroceni # Digi24.ro
Noul an deșcolar începe cu incertitudini și proteste: miting în Piața Victoriei din Capitală și marș până la Palatul Cotroceni
07:10
Oamenii de ştiinţă israelieni şi germani au descoperit modul în care unele dintre cele mai rapide stele din Univers ating viteze incredibile, a anunţat Institutul de Tehnologie din Israel (Technion).
07:10
O pastilă pentru vindecarea creierului ar putea revoluționa neuroștiința. O descoperire crucială pentru pacienții cu leziuni cerebrale # Digi24.ro
În cazul unei leziuni cerebrale, până de curând nu exista o cale clară de recuperare și nici instrumente medicale sau terapii care să ajute creierul să își revină la normal. Lucrurile s-ar putea schimba, însă, după ce neurologii au început să testeze medicamente ce susțin procesul de refacere a creierului după un accident vascular cerebral sau un traumatism cranio-cerebral.
07:10
Povestea americanilor care s-au mutat în Rusia, pe timp de război, pentru „valorile tradiționale”: „Îmi câștig locul aici” # Digi24.ro
Pe o linie telefonică înfundată către Moscova, se poate auzi un membru al forțelor armate ruse desfășurate în Ucraina asigurându-și familia că este „viu și nevătămat”. Dar, în acest caz, soldatul nu este rus, este Derek Huffman, un sudor din Arizona și tată a șase copii.
07:10
Metropola cu peste 20 de milioane de locuitori care se scufundă. Care sunt semnele ce prevestesc o catastrofă subterană # Digi24.ro
Valea Mexicului se scufundă cu până la 30 de centimetri pe an, iar fenomenul este exacerbat de extragerea excesivă a apelor subterane, ceea ce mărește riscul producerii de inundații. Sezonul ploios de anul acesta a stabilit un nou record de precipitații în zona capitalei Ciudad de Mexico, un megalopolis cu peste 20 de milioane de locuitori amenințat de o catastrofă subterană.
07:10
Medicamente, dietă și inteligență artificială: noile descoperiri revoluționare pentru combaterea afecțiunilor cardiace # Digi24.ro
Medici, oameni de știință și cercetători au împărtășit noi descoperiri privind modalitățile de abordare a afecțiunilor cardiace la reuniunea anuală din 2025 a Societății Europene de Cardiologie (ESC), cea mai mare conferință din lume dedicată bolilor cardiace, potrivit The Guardian.
07:10
Trump neagă că ar fi știut de operațiunea secretă a unui comando american în Coreea de Nord, în 2019 # Digi24.ro
Totul a pornit de la o anchetă exclusivă a New York Times: în 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, forțele speciale americane au desfășurat o misiune strict secretă în Coreea de Nord, misiune care a eșuat în cele din urmă, dar a costat viața a trei civili nord-coreeni. Nicio informație nu a fost divulgată vreodată. Întrebat de presă pe această temă vineri, președintele Donald Trump a negat că ar fi fost la curent cu această misiune pe care, potrivit New York Times, el însuși a aprobat-o, relatează RFI.
07:10
„De la răspunsuri halucinante până la comportament deviant”. Expert: zeci de moduri în care inteligența artificială devine periculoasă # Digi24.ro
Oamenii de știință au descoperit că, atunci când inteligența artificială (AI) devine rebelă și începe să acționeze în mod contrar scopului pentru care a fost concepută, ea manifestă comportamente care seamănă cu psihopatologiile umane. De aceea, experții au creat o nouă taxonomie a 32 de disfuncționalități ale AI, astfel încât oamenii din diverse domenii să poată înțelege riscurile asociate construirii și implementării acestui instrument, arată Live Science.
07:10
Prenume care se sărbătoresc de Sfânta Maria Mică. Mesajul pe care preotul ne îndeamnă să-l transmitem de Nașterea Maicii Domnului # Digi24.ro
Pe 8 septembrie, românii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mică. Peste 2,2 milioane de persoane își celebrează onomastica, purtând prenume inspirate de Maria sau derivate din numele Maicii Domnului.
07:10
„Martori oculari ai crimelor de război”. Cei 20.000 de copii răpiți din Ucraina, în atenția administrației Trump # Digi24.ro
Au trecut mai mult de două săptămâni de când președintele american Donald Trump l-a primit pe Vladimir Putin în Alaska și, după toate aparențele, această controversată demonstrație de diplomație nu a dat rezultate tangibile. În ciuda întâlnirii pozitive care a urmat, cu Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, afirmațiile inițiale ale administrației Trump că Putin ar fi acceptat să facă concesii s-au dovedit rapid false. În zilele care au urmat, Moscova l-a trimis pe ministrul de externe Serghei Lavrov să reitereze cererile sale de lungă durată, iar armata rusă a continuat ofensiva în Donbas și atacurile devastatoare asupra orașelor ucrainene. Între timp, o problemă care părea să fie prioritară în timpul summiturilor de pe teritoriul SUA - returnarea celor 20.000 de copii ucraineni deportați cu forța în Rusia - riscă să treacă din nou în plan secund, remarcă, într-o analiză, jurnaliștii Meduza.
07:10
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene # Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
07:10
Nașterea Maicii Domnului: Prima mare sărbătoare cu cruce roșie din noul an bisericesc. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică # Digi24.ro
Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin și marchează începutul marilor praznice cu cruce roșie din noul an bisericesc, care începe la 1 septembrie.
07:10
Enigma leului din Veneția. Celebra statuie din Piața San Marco ar putea fi „made in China”, spun cercetătorii (studiu) # Digi24.ro
Ar putea fi leul înaripat din Veneţia, care tronează în Piaţa San Marco, un obiect adus din China? Aceasta este ipoteza avansată de o echipă de cercetători italieni într-un studiu publicat joi în revista Antiquity.
Acum 12 ore
23:50
Planul de război al lui Xi Jinping. Cum ar putea China să preia controlul asupra Taiwanului fără să tragă un singur foc # Digi24.ro
Parada militară, organizată săptămâna trecută de către președintele chinez Xi Jinping, a avut scopul de a intimida Taiwanul și de a întări opinia SUA că nu merită să intre în război pentru apărarea acestei insule. După succesul diplomatic de la Beijing, liderul chinez poate că se simte încrezător, dar impunerea autorității Beijingului asupra acelui avanpost al democrației din largul coastelor este încă plină de incertitudini. „Marea lui enigmă”, susține Philip Shetler-Jones de la think tank-ul Royal United Services Institute (RUSI), „este cum să obțină Taiwanul fără a aduce China în război cu SUA”. Atitudinea președintelui Trump, sau a succesorului său, va fi, prin urmare, crucială, scriu jurnaliștii The Times.
23:40
Dronele navale schimbă jocul: cum vrea Rusia să recâștige controlul pe front și care ar putea fi riposta Ucrainei # Digi24.ro
După o serie de atacuri devastatoare ale Ucrainei, care au paralizat o mare parte din flota sa, aflată în Marea Neagră, Rusia apelează acum la drone navale, în încercarea de a-și reconstrui prezența și de a se adapta la o nouă fază a războiului maritim, arată jurnaliștii Kyiv Independent.
23:30
Oamenii de știință au descoperit o nouă metodă eficientă de a preveni cancerul. Cum s-ar putea schimba tratamentele în viitor # Digi24.ro
Cu toate că mutațiile genetice care stimulează dezvoltarea celulelor canceroase au loc de multe ori la vârste fragede, studiile efectuate în ultimii ani au arătat că numărul de celule cu aceste mutații oscilează de-a lungul vieții. Prin urmare, încurajarea înmulțirii celulelor cu mutații benefice care le înlocuiesc pe cele potențial dăunătoare ar putea fi o cale eficientă de a preveni cancerul.
23:10
Televiziunea de stat chineză a cerut ca agenția Reuters să șteargă videoul cu discuția lui Putin cu Xi Jinping despre nemurire # Digi24.ro
La cererea Televiziunii Centrale Chineze (CCTV), agenția de presă Reuters a eliminat o înregistrare video de patru minute de uriașa paradă militară de la Beijing. Este vorba despre discuția dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping despre posibilitatea creșterii speranței de viață prin utilizarea tehnologiei moderne.
22:50
AUR anunţă că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan # Digi24.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că atacă la Curtea Constituţională proiectele Guvernului Bolojan, acuzând că „asasinii democraţiei calcă în picioare voinţa poporului român”, după respingerea în Parlament a celor patru moţiuni de cenzură.
22:50
Premierul Viktor Orban afirmă că va fi „haos și sărăcie” dacă partidul pro-UE câştigă alegerile în Ungaria # Digi24.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică că alegerile din 2026 le-ar oferi cetăţenilor ţării sale posibilitatea de a alege între un partid pregătit să acţioneze singur şi unul care ar aduce „haos şi sărăcie” prin alinierea mai apropiată a Ungariei la Uniunea Europeană, relatează Reuters.
22:30
Misiune NATO la granița României. Cel mai mare exercițiu din acest an pentru gestionarea dezastrelor # Digi24.ro
NATO a început în nord-vestul Bulgariei cel mai mare exercițiu de gestionare a dezastrelor din acest an. Situația ipotetică este cea în care un cutremur uriaș a provocat inundații, incidente chimice și mutarea a mii de oameni în locuri sigure. Adjuncta secretarului general al NATO a venit personal în țara vecină pentru a asista la desfășurarea operațiunilor. Mai întâi a mers la grupul de luptă al Alianței din Bulgaria. Numarul doi al NATO i-a salutat pe soldați si le-a mulțumit pentru munca pe care o fac în fiecare zi, anunță Digi24.
22:20
Noile rachete balistice dezvoltate de Ucraina: FP-7 cu o rază de 200 km, iar FP-9 poate lovi la peste 800 km # Digi24.ro
Compania ucraineană de apărare Fire Point a anunțat joi că a dezvoltat două noi rachete balistice, FP-7 și FP-9, precum și sisteme de apărare aeriană, potrivit Kyiv Independent.
22:20
Poți să fii conștient de nimic? Tipul rar de somn pe care oamenii de știință încearcă să-l înțeleagă # Digi24.ro
Pentru unii oameni, somnul aduce un fel ciudat de stare de veghe. Nu un vis, ci o conștiință liniștită, fără conținut. Această stare de conștiință mai puțin cunoscută poate conține indicii despre unul dintre cele mai mari mistere ale științei: ce înseamnă să fii conștient, scrie în The Conversation Adriana Alcaraz-Sanchez, cercetător postdoctoral în filosofia minții și științele cognitive la Universitatea din Edinburgh.
22:10
Războiul s-ar putea încheia în 2026, „dacă sancțiunile împotriva Rusiei și sprijinul pentru Ucraina vor crește” (servicii secrete) # Digi24.ro
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia până la sfârșitul anului 2026, “dacă sunt îndeplinite condițiile potrivite”, spune Andrii Iusov, reprezentant al serviciilor secrete militare ucrainene, într-un interviu acordat postului Novini, preluat de The New Voice of Ukraine. „Există indicatori externi și interni, situația economică din Rusia, pierderile sale, dar câmpul de luptă este cel care definește cu adevărat realitatea”, a spus Iusov, conform sursei citate.
22:00
Ameninţări cu bombă la reședința vicepremierului Irlandei, pentru a treia oară în șapte zile. Cine vrea să-l intimideze pe Simon Harris # Digi24.ro
Emoții, pentru a treia oară în decurs de o săptămână, pentru vicepremierul irlandez. Un purtător de cuvânt al poliţiei locale, An Garda Siochana, a declarat, duminică, faptul că forţele de ordine ancheteză ameninţările cu bombă vizând domiciliul lui Simon Harris. Potrivit The Irish Times, Simon Harris nu se află acasă, iar poliţişti însoțiți de câini antrenați să descopere materiale explozibile s-ar fi deplasat la domiciliul său.
21:50
Radu Miruţă, după respingerea moțiunilor de cenzură: „Încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care... munceşte” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat duminică, după respingerea moţiunilor de cenzură, că România nu a câştigat nimic din toată agitaţia Opoziţiei, care a fost doar „încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care munceşte”. Ministrul a mai declarat că o moţiunea Opoziţiei „a fost scrisă mai degrabă pentru camerele de filmat decât pentru binele oamenilor, fără soluţii, fără explicaţii, fără respect, doar zgomot politic”.
21:30
Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP.
21:30
Ministrul israelian de Externe cere capitularea Hamas, în timp ce armata țării sale continuă să bombardeze Gaza # Digi24.ro
Israelul a cerut din nou organizației islamiste Hamas să se predea, duminică, în timp ce armata a lansat atacuri asupra celui mai mare centru urban din Gaza, unde sute de mii de palestinieni caută adăpost. Ministrul de Externe, Gideon Saar, le-a declarat reporterilor, la Ierusalim, că războiul s-ar putea încheia imediat dacă Hamas ar elibera ostaticii rămași în Gaza și ar depune armele, anunță Reuters.
20:50
Eșecul Opoziției în Parlament: Toate moțiunile împotriva Guvernului Bolojan au picat. Ce urmează # Digi24.ro
AUR, împreună cu SOS România, POT și o parte a parlamentarilor neafiliați nu au adunat voturile necesare pentru a trimite Guvernul acasă, prin urmare toate cele patru moțiuni de cenzură au picat. De altfel, Opoziția a reușit să adune chiar mai puține voturi decât semnăturile inițiale. Parlamentarii Puterii, deși s-au abținut de la vot, nu au ezitat să critice colegii de Coaliție de la tribuna Parlamentului, social-democrații ținând să sublinieze că nu guvernează „cu pistolul la tâmplă”.
Acum 24 ore
20:40
Când se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei. Anunțul făcut de ministrul Muncii # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă.
20:30
Rusia își propune să producă aproape 2.500 de rachete de înaltă precizie în 2025, anunță serviciile de informații ucrainene # Digi24.ro
Rusia ar urma să producă aproape 2.500 de rachete de înaltă precizie în 2025, incluzând rachete de croazieră, balistice și hipersonice, a declarat Vadim Skibițki, adjunctul șefului agenției de informații militare a Ucrainei, într-un interviu acordat agenției Ukrinform și publicat pe 7 septembrie. Moscova a intensificat producția de armament și atacurile aeriene în ultimele luni, în ciuda eforturilor conduse de SUA de a negocia încetarea ostilităților, arată Kyiv Independent.
20:30
„Suntem pregătiți să sporim presiunea asupra Rusiei”, declară Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA # Digi24.ro
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru NBC News că SUA sunt pregătite să colaboreze cu aliații europeni în vederea adoptării de noi sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc, cu scopul de a slăbi economia Moscovei și de a intensifica presiunea asupra Rusiei pentru a ajunge la un acord de încetare a focului în Ucraina, scrie Kyiv Independent.
19:50
Cum arată „Luna Sângerie”. Primele imagini cu eclipsa totală, surprinse pe mapamond. Fenomenul, vizibil și din România # Digi24.ro
Un fenomen astronomic deosebit are loc în acestă seară: o eclipsă totală de lună, denumit și „Luna Sângerie”. Procesul spectaculos se va observa și de pe teritoriul țării noastre chiar de la lăsarea întunericului. Observatorul Astronomic din București a anunțat că își va deschide porțile începând cu orele 20:00, conform Digi24.
19:30
Giorgio Armani va fi înmormântat luni. Ceremonie privată, cu participarea membrilor familiei # Digi24.ro
Renumitul designer italian Giorgio Armani, decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înhumat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, cu participarea familiei, într-un sat din nordul Italiei, au anunţat responsabili locali, citaţi de AFP, preluată de Agerpres.
19:10
Nașterea Maicii Domnului 2025: Singura tradiție importantă din satul românesc pe care preotul recomandă să o păstrezi pe 8 septembrie # Digi24.ro
Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale începutului de toamnă. Cunoscută în popor sub denumirea de Sfânta Maria Mică, această zi marchează prima mare prăznuire cu cruce roșie din noul an bisericesc, care debutează la 1 septembrie
19:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea o lege care să interzică conferințele medicale ce promovează dezinformarea. Decizia vine după ce, sâmbătă, la Brașov, a fost organizat un eveniment la care au participat mai mulți medici conspiraționiști care au discutat despre „morți subite cauzate de vaccin” și despre „controlul maselor prin vaccinare”.
19:00
Moscova schimbă retorica: Vladimir Putin ar accepta să aibă o întrevedere cu Zelenski „oriunde”, afirmă premierul slovac Robert Fico # Digi24.ro
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat, în timpul unei conversații, interesul de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu numai la Moscova, ci „oriunde”. Această informație este raportată de publicația slovacă Teraz, fiind citată de Mezha.
18:50
Cabluri submarine din Marea Roșie au fost avariate, blocând accesul la internet în Asia și Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Cabluri submarine din Marea Roșie au suferit duminică avarii, ceea ce a provocat perturbări ale accesului la Internet în anumite părți ale Asiei și Orientului Mijlociu, dar nu a fost imediat clar ce a cauzat incidentul, relatează NBC News.
18:20
Emmanuel Macron critică atacul aerian rusesc asupra Ucrainei: „Moscova se închide tot mai mult în logica terorii” # Digi24.ro
„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului şi a terorii”, a precizat preşedintele francez Emmanuel Macron duminică, după cel mai vast atac aerian lansat de Moscova de la începutul conflictului în Ucraina, relatează Ukrainska Pravda.
18:10
Mesaje și felicitări de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Cele mai frumoase urări cu ocazia Nașterii Maicii Domnului # Digi24.ro
Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, praznic cunoscut și sub denumirea de Sfânta Maria Mică și momentul în care numeroase persoane care poartă numele Sfintei își sărbătoresc onomastica. Urări și mesaje de „La mulți ani” pe care să le trimiți de Sfânta Maria.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.