Festivalul Cepei de la Mako, o atracție și pentru timișeni. Minelli va urca pe scenă

12:30

Infecțiile urinare sunt al doilea cel mai comun tip de infecții bacteriene, după cele respiratorii. În trecut, acestea erau ușor de tratat. În prezent, însă, aproape jumătate dintre pacienți se prezintă cu bacterii rezistente la majoritatea antibioticelor, iar mai bine de unul din zece – cu bacterii rezistente la toate antibioticele de pe piață.