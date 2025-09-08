Superliga: Programul etapei a 10-a - FCSB va juca la 19 septembrie cu FC Botoşani
News.ro, 8 septembrie 2025 12:20
LPF a anunţat, luni, programul meciurilor care vor avea loc în etapa a 10-a a Superligii:
• • •
Acum 5 minute
12:40
Comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a afirmat luni că Rusia are pe linia frontului cel puţin „de trei ori mai multe” forţe şi resurse decât Ucraina şi foloseşte tactica avansării „târâş”, relatează AFP.
Acum 15 minute
12:30
Sute de profesori s-au strâns luni, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei, din Capitală, la un miting de protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”. La ora 12.10, protestatarii, al căror număr a crescut simţitor, ajungând la câteva mii de persoane, au plecat în marş spre Palatul Cotroceni, unde se vor întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan. . Cadrele didactice sunt „profund nemulţumite” de „refuzul constant” al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Cadrele didactice cer anularea măsurilor de austeritate, între care creşterea numărului de elevi la clase, micşorarea tarifului la plata cu ora, creşterea normei didactice cu două ore şi tăierea burselor elevilor. La protestul de luni sunt aşteptaţi, potrivit organizatorilor, peste 30.000 de profesori.
12:30
În Republica Moldova s-a creat o „piaţă neagră” a sondajelor de opinie, avertizează un raport al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie # News.ro
Observatorii alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova atrag atenţia că autorităţile trebuie să se implice pentru a investiga de unde apar tot felul de sondaje de opinie obscure, neautorizate, cine le finanţează şi în ce scop, în condiţiile care ele pot influenţa opţiunea politică a alegătorilor.
Acum 30 minute
12:20
12:20
LPF a anunţat, luni, programul meciurilor care vor avea loc în etapa a 10-a a Superligii:
12:20
Proiectul REACT: Teatrul ca instrument împotriva rasismului uneşte artişti din România şi Republica Moldova # News.ro
„REACT - Romania & Moldova Engaging in Anti-racist Cultural Theatre”, o iniţiativă culturală ce promovează dialogul intercultural şi combaterea discriminării prin artele spectacolului, a fost lansat de Asociaţia Acting Works, cu sprijinul Institutului Cultural Român.
12:20
Proiecţia documentarului „O familie aproape perfectă”, eveniment special la Cinema Ateneu Iaşi # News.ro
Proiecţia specială a filmului „O familie aproape perfectă”, regizat de Tudor Platon, urmată de o discuţie cu Roxana Postolache (psihoterapeut) şi Dan Lungu (scriitor şi profesor de sociologie), va avea loc în 13 septembrie la Cinema Ateneu Iaşi, de la ora 18.00.
12:20
Cristiano Rolando, impresionat de copilul care l-a însoţit pe teren la meciul cu Armenia: Mi-am făcut un nou prieten - VIDEO # News.ro
Cristiano Ronaldo, care a marcat de două ori în victoria Portugaliei cu Armeniei, a distribuit o secvenţă emoţionantă pe reţelele sociale. Copilul care l-a însoţit la intrarea pe teren nu şi-a putut ascunde bucuria când l-a văzut pe star, apoi s-a lăsat purtat de emoţie în momentul intonării imnului ţării sale.
Acum o oră
12:10
Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt şi Orchestra Filarmonicii Moldova din Iaşi, în programul de luni la Festivalul „Enescu” # News.ro
Programul de luni la Festivalul Internaţional „George Enescu” include rezonanţe de mare intensitate, pornind de la lirismul rafinat al muzicii create în Franţa de compozitori români precum George Enescu sau Stan Golestan şi continuând cu forţa monumentală a două repere majore ale secolului XX - Concertul pentru vioară de Jean Sibelius şi Simfonia a VIII-a de Dmitri Şostakovici.
Acum 2 ore
11:40
Sute de profesori s-au strâns luni, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei, din Capitală, unde va avea loc un miting de protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, urmat de un marş spre Palatul Cotroceni. Cadrele didactice sunt „profund nemulţumite” de „refuzul constant” al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Cadrele didactice cer anularea măsurilor de austeritate, între care creşterea numărului de elevi la clase, micşorarea tarifului la plata cu ora, creşterea normei didactice cu două ore şi tăierea burselor elevilor. La protestul de luni sunt aşteptaţi, potrivit organizatorilor, peste 30.000 de profesori.
11:40
Doi poliţişti au fost ucişi într-o secţie de poliţie din apropiere de Izmir. Un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat # News.ro
Doi poliţişti au fost ucişi prin împuşcare şi alţi doi au fost răniţi luni într-o secţie de poliţie situată lângă marele oraş turc Izmir, din vestul ţării, a anunţat ministrul turc de interne. Potrivit ministrului Ali Yerlikaya, unul dintre cei doi poliţişti răniţi se află în stare gravă, iar un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat, relatează AFP şi Reuters.
11:30
11:30
Atentat în Ierusalimul de Est, soldat cu patru morţi şi 15 răniţi. Poliţia israeliană declară că a neutralizat „doi terorişti” # News.ro
Doi atacatori au deschis focul, luni, la o intersecţie din Ierusalimul de Est, ucigând patru persoane şi rănind alte 15 înainte de a fi „neutralizaţi”, potrivit primelor informaţii furnizate de poliţia şi serviciile de urgenţă israeliene, relatează AFP.
11:20
Clasamentul WTA: Urcări pentru Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea / Gabriela Ruse, coborâre de 26 de locuri / Arina Sabalenka, lider incontestabil # News.ro
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 43, după o urcare de 7 poziţii, cu 1.281 puncte.
11:20
Acum 4 ore
10:30
Cod galben de instabilitate atmosferică în cursul zilei de luni, în nordul Crişanei, Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte - HARTA # News.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că, în cursul zilei de luni, până la ora 23.00, în nordul Crişanei, Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h şi izolat grindină.
10:30
Premierul Francois Bayrou se confruntă luni cu un vot de încredere pe care cel mai probabil îl va pierde. Devine Franţa neguvernabilă? CNN: Ar putea fi o veste bună atât pentru Putin, cât şi pentru Trump # News.ro
Al patrulea prim-ministru al Franţei în trei ani, François Bayrou, se confruntă luni cu o înfrângere aproape certă în cadrul votului de încredere în Parlament, ceea ce va arunca a doua cea mai mare economie din zona euro într-o incertitudine politică şi mai mare, relatează Reuters.
10:20
Baschet masculin: Încă două multiple campioane, Serbia şi Franţa, eliminate la EuroBasket2025; Programul sferturilor # News.ro
După Spania, deţinătoarea titlului european, alte două multiple campioane au fost eliminate din cursa pentru medalii la EuroBasket2025 – Serbia şi Franţa. Duminică seară s-au încheiat meciurile din optimi, iar rezultatele au stabilit programul sferturilor de finală, de marţi şi miercuri.
10:00
ANOSR se alătură protestului faţă de măsurile de austeritate din educaţie şi anunţă proteste masive în toate centrele universitare începând din 8 septembrie/ Studenţii de delimitează de orice „propagandă politică” sau „extremistă” # News.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se alătură protestului sindicatelor profesorilor faţă de măsurile de austeritate impuse în educaţie prin prevederile Legii nr. 141/2025, care „afectează tot sistemul de învăţământ” şi „îngrădesc drepturile tuturor beneficiarilor direcţi ai educaţiei”, anunţând proteste masive şi marşuri în centrele universitare dacă Guvernul nu renunţă la măsurile anunţate. Studenţii precizează că se delimitează de „orice formă de propagandă politică, de orice acţiuni care pot manipula discursul şi scopul acţiunilor şi orice interpretare a manifestaţiilor, ca metode de promovare a ideologiilor politice şi extremiste”.
09:50
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Dobânzile anuale ajung până la 7,85% # News.ro
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile.
09:50
Exporturile de armament ale Bulgariei au ajuns la 6,65 miliarde de euro de la începutul războiului din Ucraina # News.ro
Bulgaria a exportat armament în valoare de 13 miliarde de leva (6,65 miliarde de euro), de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei declanşată de către Rusia, marcând o creştere istorică a industriei de apărare a ţării, scrie agenţia Novinite.
09:40
Nicuşor Dan, întrebat despre atacul lui Grindeanu la adresa premierului: Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele / Acestea iau măsuri cu costuri sociale importante şi ar trebui să fie un bloc unit # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că nu este în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele, dar admite că acestea au libertatea să facă ce vor. El a afirmat că acestea iau măsuri cu costuri sociale importante şi atunci ar trebui să fie un bloc unit.
09:30
Erling Haaland s-a lovit de uşa autocarului naţionalei Norvegiei. El a avut nevoie de trei copci # News.ro
Erling Haaland a fost victima unui incident destul de neaşteptat duminică, în cantonament cu echipa Norvegiei. În timp ce cobora din autocar la întoarcerea de la antrenament, atacantul echipei Manchester City s-a lovit cu capul de uşa maşinii. Rănit la buză şi la partea inferioară a feţei, atacantul în vârstă de 25 de ani a avut nevoie de copci.
09:30
Suceava - Trei pietoni, între care doi copii, au ajuns la spital, luni dimineaţă, după ce au fost loviţi de un autoturism al cărui şofer a pierdut controlul direcţiei # News.ro
Trei pietoni, între care doi copii, au ajuns la spital, luni dimineaţă, după ce au fost loviţi de un autoturism al cărui şofer a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, pe o stradă din municipiul Suceava.
09:20
Nicuşor Dan, întrebat de ce nu a deschis anul şcolar în calitate de preşedinte: Există această tensiune, sunt nişte revendicări ale profesorilor şi nu am vrut să sfidez / Ce spune despre perioada de absenţă din viaţa publică # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu a dorit să deschidă anul şcolar în calitatea de preşedinte al României deoarece nu a dorit să sfideze, pentru că există această tensiune şi sunt revendicări ale profesorilor. El a mers la şcoală în calitate de părinte împreună cu fiica sa.
09:20
Poliţiştii polonezi de frontieră au raportat duminică seara descoperirea de resturi ale unui obiect zburător neidentificat într-un sat situat lângă graniţa cu Belarus, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de incidente similare, ultima dată întâmplându-se chiar sâmbătă, relatează Reuters.
09:10
Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat cele mai importante trofee la MTV Video Music Awards # News.ro
Lady Gaga a fost cea mai premiată artistă la gala Video Music Awards (VMA) 2025, încheind seara de duminică cu patru trofee „Moon Person”, inclusiv premiul pentru artista anului, în timp ce colegele ei Ariana Grande şi Sabrina Carpenter au câştigat câte trei premii. Grande a fost recompensată cu premiul cel mare pentru videoclipul anului cu „brighter days ahead”.
09:00
Nicuşor Dan: Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi nu am motive de îngrijorare în acest moment # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că este lăudabil că această coaliţie funcţionează, că şi pe pachetul de măsuri economice a funcţionat şi a menţionat că nu are motive de îngrijorare în acest moment în legătură cu acest subiect.
Acum 6 ore
08:30
După ce a câştigat US Open duminică, unde a spus că a jucat cel mai bun turneu din cariera sa, Carlos Alcaraz şi-a dezvăluit următorul obiectiv: să triumfe în sfârşit la Australian Open pentru a adăuga cele patru turnee de Grand Slam la palmaresul său.
08:20
Trei bărbaţi au murit luni dimineaţă, în urma unui accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară şi un autoturism, produs pe DN 19 E, între localităţile Sânlazăr şi Chiraleu, în judeţul Bihor.
08:00
Traficul rutier este restricţionat, luni dimineaţă, din cauza unei persoane care protestează pe podul de la Agigea. În zonă se circulă pe o bandă pe fiecare sens.
08:00
O nouă acţiune în instanţă acuză Apple că a folosit în mod ilegal cărţi piratate pentru a-şi antrena modelele de inteligenţă artificială.
08:00
INTERVIU - Ministrul Apărării, despre episodul Congo: O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi cei de la DGIA. Cei care au ştiut nu o să mai fie acolo! Cum e posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash, fără ca serviciile să ştie # News.ro
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel episod deosebit de periculos a fost vorba fie de complicitate, fie de incompetenţă din partea serviciilor secrete româneşti şi nu e plauzibil ca liderul companiei de mercenari, Horaţiu Potra, să aibă arsenal şi milioane cash în casă fără ca serviciile să ştie.
07:50
SUA: Companiile străine trebuie să angajeze şi să formeze lucrători americani, spune Trump după raidul la Hyundai # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că societăţile străine trebuie să angajeze şi să formeze lucrători americani şi să respecte legislaţia privind imigraţia, după o razie efectuată săptămâna trecută în statul american Georgia, relatează Reuters.
07:50
Un bărbat de 59 de ani a murit, după ce bicicleta pe care se afla a fost lovită de un autoturism luni seară, pe bulevardul Regele Mihai l, din Capitală.
07:40
Consilier al Casei Albe spune că Rezerva Federală trebuie să rămână ”pe deplin independentă” de Trump # News.ro
Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Naţional al Casei Albe şi unul dintre candidaţii de pe lista scurtă a preşedintelui Donald Trump pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale (Fed), a declarat duminică faptul că banca centrală a SUA trebuie să fie ”pe deplin independentă de influenţa politică”, inclusiv din partea lui Trump, transmite Reuters.
07:30
O mulţime imensă s-a strâns duminică în portul tunisian Sidi Bou Said pentru a o întâmpina pe Greta Thunberg, în momentul în care flotila sa de ajutoare, cu destinaţia Gaza, a acostat în port, relatează BBC.
07:10
În prima zi a noului an şcolar, nimeni nu mai ştie dacă şi în ce şcoli mai sună clopoţelul. În vreme ce unii profesori au anunţat deja că se raliază protestelor anunţate de sindicate, alţii sunt hotărâţi să meargă în clase, fără festivităţile de deschidere a cursurilor, la care altădată politicieni mai mari sau mai mici se înghesuiau, cu discursuri mobilizatoare pregătite din timp şi rupte, uneori, din alte timpuri. Profesorii acuză noile măsuri de austeritate, cei mai mulţi dintre directorii de şcoli tac strategic, conştienţi fiind că orice ar spune supără pe cineva, iar ministerul explică măsuri de unii aplaudate, de mulţi contestate. Între timp, tot mai mulţi părinţi constată, în propriile familii, două realităţi mai puţin discutate: printre copii, e tristeţe mare că s-a terminat vacanţa, iar anul acesta florile sunt mai scumpe ca oricând.
07:00
Volkswagen a dezvăluit duminică un concept pentru un nou SUV electric de mici dimensiuni, în cadrul strategiei de a aduce pe piaţă vehicule electrice accesibile, într-un context de concurenţă acerbă pe preţ şi inovaţie, tarife vamale americane şi schimbări în preferinţele consumatorilor, relatează Reuters.
07:00
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată luni la închisoare pe viaţă, cu posibilitatea eliberării condiţionate după 33 de ani, pentru uciderea a trei membri ai familiei soţului său, după ce le-a servit o masă preparată cu ciuperci otrăvitoare. Este epilogul unui caz care a stârnit groază şi fascinaţie în întreaga lume, relatează AFP.
06:50
Curtea Supremă a Israelului a hotărât, duminică, faptul că guvernul israelian a privat deţinuţii palestinieni chiar şi de o dietă minimă de subzistenţă şi a ordonat autorităţilor să crească cantitatea şi să îmbunătăţească calitatea alimentelor servite deţinuţilor palestinieni, relatează AP.
Acum 8 ore
06:30
Un viceamiral şi cinci marinari în activitate, precum şi mai mulţi antreprenori, au fost arestaţi în Mexic pentru implicarea lor presupusă într-o vastă reţea de trafic cu combustibil furat, au anunţat duminică autorităţile, potrivit AFP.
06:30
Lideri europeni, în Statele Unite săptămâna aceasta pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, anunţă Donald Trump # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.
06:30
Inteligenţa artificială nu mai ameninţă doar locurile de muncă de la nivel de începători, ci pune sub semnul întrebării însăşi scara carierei corporatiste # News.ro
De la Antonio Neri, actual CEO al Hewlett Packard Enterprise, care şi-a început cariera într-un call center, la Doug McMillon, directorul Walmart, care a pornit descărcând camioane, sau Mary Barra, şefa General Motors, angajată pe linia de asamblare la 18 ani – povestea clasică a ascensiunii ”de jos până sus” a inspirat generaţii de angajaţi. Dar, odată cu avansul AI, tot mai multe locuri de muncă de început să dispară, iar acest tip de parcurs ar putea deveni imposibil, relatează CNBC.
06:30
Creştinii sărbătoresc luni Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică, hotarul dintre vară şi toamnă: începe culesul viilor şi al plantelor tămăduitoare # News.ro
Creştinii sărbătoresc luni Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică, zi care marchează începutul culesului viilor şi în care, conform credinţei populare, femeile se roagă pentru a avea copii, iar cei care vor să se căsătorească se roagă pentru a-şi găsi perechea.
06:00
Londra, cu o piaţă a aurului evaluată la 930 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o schimbare ”transformatoare”, pe măsură ce Consiliul Mondial al Aurului (World Gold Council – WGC) încearcă să digitalizeze metalul preţios, transmite CNBC.
06:00
WSJ: SUA investighează un e-mail cu malware aparent destinat să ofere Chinei informaţii legate de negocierile comerciale ale administraţiei Trump cu Beijingul # News.ro
Autorităţile americane investighează un e-mail fals, pretins a fi trimis de un legislator republican, care conţinea malware aparent destinat să ofere Chinei informaţii legate de negocierile comerciale ale administraţiei Trump cu Beijingul, a relatat duminică Wall Street Journal, potrivit Reuters.
06:00
05:50
Ungaria: Viktor Orban spune că va fi haos dacă partidul pro-UE va câştiga următoarele alegeri # News.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că alegerile din 2026 vor oferi maghiarilor posibilitatea de a opta între un partid pregătit să acţioneze independent şi unul care ar aduce „haos şi sărăcie” prin alinierea Ungariei mai strâns la Uniunea Europeană, relatează Reuters.
05:40
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să extindă operaţiunile de aplicare a legii în companii, după raidul de la o fabrică Hyundai din statul Georgia, unde sute de persoane au fost arestate pentru încălcarea legislaţiei privind imigraţia, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, citat de Reuters.
