FOTO Mii de profesori protestează în Piața Victoriei: Azi tăiați la educație, mâine cerșim ca nație

Newsweek.ro, 8 septembrie 2025 12:20

Câteva mii de cadre didactice din toată țara au ieșit luni în Piața Victoriei, nemulțumite de modifi...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
12:40
Grevă la Liceul Lazăr unde George Simion le-a vorbit copiilor și un lider AUR a făcut propagandă Newsweek.ro
Profesorii protestează astăzi. Este grevă și la Liceul Lazăr unde George Simion le-a vorbit copiilor...
Acum 30 minute
12:20
FOTO Mii de profesori protestează în Piața Victoriei: Azi tăiați la educație, mâine cerșim ca nație Newsweek.ro
Câteva mii de cadre didactice din toată țara au ieșit luni în Piața Victoriei, nemulțumite de modifi...
Acum o oră
12:10
Rusia atacă cu rachete sediul guvernului din Kiev. Keith Kellogg: „Războiul scapă de sub control” Newsweek.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui Donald Trump, a avertizat că lovitura Rusiei asupra...
11:50
Românii pot investi în titluri de stat TEZAUR. Dobânzile sunt neimpozabile. Cum se pot cumpăra? Newsweek.ro
A noua ediție a programului de titluri de stat Tezaur din acest an se lansează luni, 8 septembrie. P...
Acum 2 ore
11:40
Descoperire arheologică majoră în Ierusalim. Cum arăta regina Egiptului de acum 2.300 de ani? Newsweek.ro
Arheologii din Ierusalim au descoperit o monedă de aur veche de 2.270 de ani cu regina Berenice a II...
11:20
Schimbare la plata pensiei pe card în septembrie. Care pensionari trebuie să sune la Casa de Pensii Newsweek.ro
Plata pensiei pe card se va face cu o mică schimbare săptămâna aceasta pe care pensionarii trebuie s...
11:00
„Max”, aplicația spion obligatorie lansată de Rusia: control total al FSB asupra conversațiilor Newsweek.ro
Rusia a lansat aplicația de mesagerie Max, promovată ca alternativă la WhatsApp și Telegram, dar des...
10:50
Condamnată la închisoare pe viaţă pentru că şi-a otrăvit rudele cu ciuperci. Unde s-a întâmplat Newsweek.ro
O australiancă găsită vinovată pentru trei capete de acuzare de omor şi unul de tentativă de omor, l...
Acum 4 ore
10:40
VIDEO Atac cu drone asupra conductei de petrol Druzhba, în Briansk. Instalația leagă Rusia de Europa Newsweek.ro
Forțele ucrainene au vizat din nou, pe 7 septembrie, conducta de petrol Druzhba, una dintre cele mai...
10:20
Poliţia de frontieră poloneză a descoperit resturi ale unui obiect zburător la frontiera cu Belarus Newsweek.ro
Poliţişti de frontieră polonezi au descoperit resturi ale unui obiect zburător neidentificat într-un...
10:10
Ce zice Nicușor Dan despre coaliția de guvernare. Bolojan și Grindeanu au amenințat cu plecarea Newsweek.ro
Nicușor Dan a anunțat că viitorul coaliției PNL, PSD, UDMR și USR este bun. Bolojan a spus că dacă p...
09:50
Trump „întoarce foaia” cu Putin. SUA anunță „faza a doua” a sancțiunilor împotriva Rusiei Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că este pregătit să treacă la „faza a doua” a sancțiunil...
09:40
NYT: Rusia intensifică dezinformarea online cu AI în Moldova pentru a manipula alegerile Newsweek.ro
Un amplu raport publicat de The New York Times arată că Rusia a lansat o campanie extrem de agresivă...
09:20
Tăierea pensiilor speciale: George Simion, ține partea magistraților. „Guvernul ia măsuri abuzive” Newsweek.ro
În scadalul privind tăierea pensiilor speciale, George Simion a pubicat o scrisoare deschisă adresat...
09:00
Prima zi de școală, marcată de proteste: profesorii cer demisia ministrului Educației: Ai creat haos Newsweek.ro
Sindicatele din educație anunță un miting în Piața Victoriei și un marș spre Palatul Cotroceni în pr...
08:50
Flacul estic al NATO, în alertă maximă. Rusia și Belarus fac exerciții militare în apropiere Newsweek.ro
Exercițiile militare Zapad 2025 ale Rusiei și Belarusului vor avea loc în perioada 12-16 septembrie ...
Acum 6 ore
08:40
Alcaraz a câștigat US Open 2025 după finala cu Sinner și revine lider mondial. Trump, în tribune Newsweek.ro
Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a cucerit titlul la US Open 2025, după o finală spectaculoasă c...
08:30
Trump despre război: „Situaţia dintre Rusia şi Ucraina va fi rezolvată”. Lideri europeni merg în SUA Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţ...
08:20
Când vor avea elevii prima vacanță în noul an școlar? Sunt doar câteva săptămâni de studiu Newsweek.ro
Vacanța de toamnă 2025 marchează prima pauză din an pentru elevi, oferind un răgaz binevenit după în...
08:10
Haos în școală: Profesorii câștigă 4.500 lei/lună. Liderii sindicali au venituri de 35.000 lei Newsweek.ro
Școala începe cu proteste. Profesorii se vor afla azi în stradă protestând după ce le-a crescut norm...
08:00
Ministrul Sănătății: „Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficienţă” Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Opoziţia a încercat să transforme reforma în ...
07:50
Moțiunile de cenzură împotriva Guvernului, un demers populist. Ce a spus președintele Senatului Newsweek.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, arată duminică seară că partidele din opoziţie, AUR, SOS Ro...
07:40
Horoscop 9 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi dificilă Gemenilor. Leii, energie pozitivă Newsweek.ro
Horoscop 9 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi dificilă Gemenilor. Leii, energie pozitivă. Peștii ...
07:20
Care domnitor al Moldovei a fost poreclit „ucigașul de boieri”? George Motoi l-a interpretat în film Newsweek.ro
Viața acestui domnitor al Moldovei a fost, cu adevărat, un adevărat subiect de film. Lucru care a de...
07:20
Ce nu știai despre Mirabela Dauer. Viața unei artiste care a cucerit România, plină de suferință Newsweek.ro
În spatele zâmbetului cald și al sutelor de cântece care au intrat în inimile românilor, Mirabela Da...
07:10
Ministrul muncii spune că CASS la pensie rămâne și în 2026. Indexarea de la 1 ianuarie, imposibilă Newsweek.ro
Vești rele: Ministrul muncii, Florin Manole, anunță că CASS la pensie rămâne și în 2026. Indexarea p...
07:00
EXCLUSIV Șefa CCR și un judecător au cerut să iasă la pensie. Vor judeca tăierea pensiilor speciale Newsweek.ro
În că doi judecători CCR, SDimina Tănăsescu (care e și președinte) și Csaba Astzalos au cerut să ias...
Acum 24 ore
20:50
Ilie Bolojan: Reformele aduc transparență. România se află într-un context internaţional dificil Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, la moțiunea de cenzură pe tema fiscal-bugetară, că Guvernul și-a asum...
20:30
Ocupația de îngrijitor de câini a devenit oficial o meserie și în România. Ce trebuie să știi Newsweek.ro
Ocupația de îngrijitor de câini a devenit oficial o meserie și la noi în țară. Cei care vor să se ca...
20:20
LOTO Extragere cu 4 numere peste 40. S-a câștigat marele premiu? Cum a fost la „Noroc”? Newsweek.ro
Au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragere cu...
19:50
Un irakian, urmărit internațional, a fost prins pe Aeroportul Henri Coandă. Acuzații de trafic Newsweek.ro
Un irakian de 42 de ani, urmărit internațional de autoritățile judiciare din Republica Moldova, pent...
19:40
Muncitorii coreeni au fost eliberați de la fabrica Hyundai. Lucrau ilegal la companie Newsweek.ro
Coreea de Sud a încheiat discuţiile cu Statele Unite privind eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţ...
19:20
Un tânăr a lovit cu mașina o bătrână care traversa prin loc interzis. A fugit fiindcă nu avea permis Newsweek.ro
Un tânăr fără permis a fost reținut după ce a accidentat o bătrână care traversa ilegal. A fugit de ...
19:00
Tăierea cablurilor submarine din Marea Roșie lasă Asia și Orientul Mijlociu fără internet Newsweek.ro
Cabluri submarine din Marea Roşie au fost avariate, provocând întreruperi şi încetiniri ale accesulu...
18:50
„România fără violență domestică”. Cum va ajuta statul victimele acestei forme de violență? Newsweek.ro
În şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de duminică a fost aprobată Hotărârea privind c...
18:30
Trump amenință Chicago cu războiul. „Orașul este o belea. Vom intra cu trupe și-l vom îndrepta” Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a amenințat cel mai mare oraș din Illinois cu o „Chipocalipsă”. Anunță că ...
18:20
Anul școlar începe cu proteste masive și boicotarea orelor. Ce se va întâmpla în Educație? Newsweek.ro
Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul E...
17:40
Rusia a atacat în premieră clădirea Guvernului din Kiev. Daune majore în birourile Cabinetului Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit în clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev. Martori susțin că lovitura Rusi...
17:10
Prima școală de pe teritoriul României, creată la 1380. Întâia cu predare în limba română, în 1583 Newsweek.ro
Prima școală de pe teritoriul României a fost înființată la 1380, în Sibiu, pe locul pe care astăzi ...
16:50
România a obținut duminică a şasea medalie de aur la Europenele U23, la canotaj 8+1 mixt Newsweek.ro
Echipajul de 8+1 mixt (BMix8+) al României a câştigat, duminică, medalia de aur la Campionatele Euro...
16:30
Amenințare foarte gravă a Rusiei. Zeci de mii de zboruri din Europa, afectate de bruiajul GPS Newsweek.ro
Rusia a cauzat întreruperi ale sistemului GPS și ale altor sisteme de satelit care au afectat 122.60...
16:20
Bolojan: „Obiecţiile formulate de AUR par mai degrabă critici de dragul criticilor” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns duminică la criticile aduse de opoziție în dezbaterea celor patru m...
16:10
550.000 pensionari iau în plus la pensie între 565 lei și 22.150 lei. Ce au munict? Newsweek.ro
Statul plătește subvenții la pensie pentru 550.000 de pensionari. 550.000 de pensionari primesc 565 ...
15:50
Ministrul Educației, Daniel David, apel către profesori: „Școala este, în primul rând, a copiilor” Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, duminică, un mesaj către elevi, părinți și profesori,...
15:20
Cine a fost cea mai vestită femeie haiduc din Țara Românească? L-a protejat pe Alexandru Ioan Cuza Newsweek.ro
Acum aproape 200 de ani, cea mai vestită femeie haiduc din Țara Românească își scria, prin propriile...
15:10
Anunțul Băncii Naționale a României despre cardurile românilor. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Banca Națională a României a centralizat datele din prezent despre cardurile românilor, la finalul a...
15:00
Școala începe cu proteste de amploare. Mii de profesori se vor afla în stradă Newsweek.ro
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) susține că noul an școlar, care începe luni, deb...
14:50
Râgâitul excesiv poate fi un semn că ești bolnav de cancer? Când ar trebui să mergi la doctor? Newsweek.ro
Ce reprezintă râgâitul și cum poate deveni acesta un semn când ești bolnav de cancer? Ar trebui sau ...
14:40
Cine a fost ministrul Educației care a creat 2.000 de școli? Primul român cu doctorat la Sorbona Newsweek.ro
A existat un ministru al Educației în România care a înființat peste 2.000 de școli, mai ales în med...
14:30
Castelul din Deleni, ridicat de urmași ai împăraților bizantini, de vânzare pentru 800.000 € Newsweek.ro
Castelul Cantacuzino-Ghica Deleni este unul dintre castelele cele mai reprezentative ale Moldovei. A...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.