Ministrul Apărării, despre episodul Congo: O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi cei de la DGIA
PSNews.ro, 8 septembrie 2025 12:20
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel […]
Acum 5 minute
12:40
Sondaj: Peste 50 % dintre români cred că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează independența națională # PSNews.ro
Apartenența la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, cred peste 50% dintre români, aspect ce confirmă orientarea pro-occidentală a țării, potrivit unui sondaj INSCOP realizat la comanda think-tank-ului Polithink. 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% dintre participanții […]
12:40
Șefa CCR și un judecător au cerut să iasă la pensie. Dar mai întâi vor judeca tăierea pensiilor speciale # PSNews.ro
Încă doi judecători CCR, Simina Tănăsescu (care e și președinte) și Csaba Astzalos au cerut să iasă la pensie imediat ce au fost numiți la Curtea Constituțională. La CCR vor fi 6 judecători cu pensii speciale și doar 3 care nu vor avea. CCR va analiza tăierea pensiilor speciale. Curtea Constituțională va analiza constituționalitatea proiectului […]
12:40
De azi, românii pot investi în noi titluri de stat TEZAUR. Cum se pot obține dobânzi de până la 7,85% # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. „Ministerul Finanţelor lansează luni, 8 septembrie 2025, cea de-a […]
Acum 15 minute
12:30
EXCLUSIV Nota de plată a pensiilor pentru magistrați: 1,7 miliarde de lei anual. Noi date de la Ministerul Muncii # PSNews.ro
Ministerul Muncii a răspuns în exclusivitate solicitării transmise de PS News în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, referitoare la reforma pensiilor speciale pentru magistrați anunțată recent de premierul Ilie Bolojan. Conform datelor oficiale, impactul bugetar anual al pensiilor de serviciu pentru magistrați se ridică, în 2025, la peste 1,7 miliarde […]
12:30
Peste 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Zonele în care Termoenergetica repară conducte # PSNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că, începând de luni, vor fi efectuate lucrări de reparații și modernizări pe conductele rețelei termice, ceea ce va duce la oprirea apei calde în mai multe sectoare ale Capitalei. Locuitorii mai multor cartiere din București vor fi afectați în această săptămână de întreruperi în furnizarea apei calde, din […]
Acum 30 minute
12:20
În exclusivitate pentru România TV, Victor Ponta a vorbit despre măsurile fiscare și economice adoptate de Guvern, evidențiind efectele negative ale majorării impozitelor pe locuințe și dobânzi. El susține că aceste măsuri au un impact negativ asupra românilor și că descurajerază munca cinstită, transformând România într-o „junglă". Victor Ponta critcă sever propunerea de majorare a […]
12:20
Cât costă un vot cumpărat de Rusia la parlamentarele din R. Moldova și ce scheme noi sunt aplicate # PSNews.ro
Reprezentanții Federației Ruse nu se lasă și continuă, prin diverse scheme, să influențeze procesele democratice din R. Moldova. Iar alegerile sunt vizate direct. Una din metodele de influențare a alegerilor este cumpărarea voturilor. O spune șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit demnitarului, prețul plătit de Rusia pentru un vot la alegerile parlamentare se […]
12:20
Ministrul Apărării, despre episodul Congo: O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi cei de la DGIA # PSNews.ro
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel […]
Acum o oră
12:10
Ce este EES, noul sistem de frontieră al UE, și cum funcționează. Va fi lansat luna viitoare # PSNews.ro
Noul sistem digital de frontieră al Uniunii Europene, mult amânatul Entry/Exit System sau EES, va fi introdus treptat în această toamnă, potrivit BBC. Acest sistem are ca scop consolidarea securității și, în cele din urmă, simplificarea călătoriilor. Totuși, există îngrijorări că înregistrarea inițială a pasagerilor ar putea duce la formarea unor cozi lungi. EES este un […]
12:00
Atac terorist în Israel: atacatorii au deschis focul într-un autobuz și au ucis cel puțin cinci oameni # PSNews.ro
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, luni, într-un atac terorist cu arme de foc în intersecția Ramot din Ierusalim, scrie Times of Israel, care citează serviciul medical de urgență. Postul TV Channel 12 a relatat că teroriștii s-au urcat într-un autobuz și au deschis focul asupra pasagerilor. Patru pasageri au fost uciși pe loc iar o […]
12:00
Nicușor Dan a deschis noul an școlar doar în calitate de părinte. Întâlnire cu profesorii protestatari la ora 13:30 # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu a dorit să deschidă anul şcolar în calitatea de preşedinte al României deoarece nu a dorit să sfideze, pentru că există „această tensiune" şi sunt revendicări ale profesorilor. El a mers la şcoală în calitate de părinte, împreună cu fiica și fiul său. Președintele a anunțat că va […]
11:50
Dan Negru, revoltat de creșterea impozitelor: „Încep să cred că statul e singurul hoț care fură” # PSNews.ro
Dan Negru a scris un mesaj de revoltă în mediul online, în timp ce era blocat în trafic pe Valea Oltului, în drumul de la Timișoara, orașul natal, la București. Dan Negru (54 de ani) cere socoteală statului în legătură cu creșterea impozitelor. Prezentatorul de la Kanal D și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că în […]
11:50
Dezvăluiri în presa americană: agent al Rusiei și Chinei, combinații cu Florian Coldea și oamenii lui Edi Rama # PSNews.ro
Raportul Inspectorului General al Departamentului de Justiție din septembrie 2025 dezvăluie unul dintre cele mai grave scandaluri de corupție din istoria recentă a FBI – fostul agent special responsabil Charles McGonigal a servit în mod sistematic interesele Rusiei și Chinei, în timp ce conducea operațiuni de contraspionaj menite să combată exact aceste amenințări. Cazul expune […]
11:50
Daniel Fenechiu (PNL): Am vorbit cu profesori, mulți nu sunt atât de deranjați de aceste măsuri # PSNews.ro
Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, crede că protestele sindicatelor din învățământ se vor calma și spune că a vorbit cu mulți profesori și că mulți dintre ei nu sunt deranjați de măsurile luate de Guvern. „De fiecare dată când faci o reformă, te lovești de inerția categoriei sociale care este vizată de reformă, o rezistență […]
Acum 2 ore
11:40
Profesorii vin cu autocarele la protestul din București: „Parcă am rămas fără aer de la atâta strâns cureaua” # PSNews.ro
Profesorii care au venit din provincie în Capitală la protestul convocat de sindicate și-au mărturisit nemulțumirile în fața reporterilor Antena 3 CNN. Comasarea școlilor, suplimentarea normei didactice și tăierea burselor elevilor sunt măsuri care distrug învățământul, acuză ei. Protestatarii speră ca participarea în număr mare la mitingul și marșul din București să determine Executivul să […]
11:40
15% dintre români nu își mai pot plăti facturile și ratele la bancă. Cele mai mari probleme sunt la întreținere # PSNews.ro
Potrivit ultimelor date ale Institutului Naţional de Statistică, aproape 15% dintre români întârzie plata facturilor, în special la gaze, căldură și energie electrică. Tot mai mulți amână și ratele bancare. Specialiștii recomandă negocierea cu băncile sau refinanțarea, pentru a evita situațiile critice. Date îngrijorătoare vin de la Statistică. Aproape 15% dintre români întârzie cu plata […]
11:30
Cea mai mare școală din București, unde conducerea a demisionat pentru 24 de ore, începe orele în containere # PSNews.ro
Cea mai mare şcoală din ţară începe în containere, pe un șantier neterminat. La Școala 195 din Capitală, orele și pauzele au fost scurtate, iar sute de elevi fac cursuri în trei schimburi. Părinții sunt furioşi şi spun că s-a ajuns în această situaţie din cauza dezorganizării. Conducerea şcolii le-a transmis însă că nu există […]
11:20
Într-o notă trimisă mai multor instituții importante, referitoare la „situaţie dificilă CFR Călători SA", directorul general CFR Călători afirmă că operatorul „se află în situaţia de a intra în incapacitate de plată" și există „implicaţii grave în desfăşurarea în condiţii de siguranta transportului pe calea ferată". Este a treia scrisoare de acest gen trimisă de […]
11:20
Dacia are o nouă creștere în Europa. În Franța și Germania, Bigster reușește rezultate remarcabile # PSNews.ro
Vânzările Dacia pe piețele din Europa au ajuns în luna iulie la un volum foarte mare, de peste 50.000 de vehicule vândute în Europa și peste 60.000 la nivel global, reușind să depășească din nou marca Renault, parte a aceluiași grup auto. Pe piețele pe care există deja cifre de vânzări, Dacia confirmă creșterea și […]
11:10
REPER și-a ales liderii și structurile de conducere; Cine este noua președintă a formațiunii # PSNews.ro
Partidul REPER și-a ales noile structuri de conducere și liderii, iar Camelia Sălcudean este noua președintă a formațiunii. 'În cadrul Adunării Generale a membrilor, Partidul REPER – Reînnoim Proiectul European al României – și-a ales liderii și structurile de conducere centrale. La alegerile pentru președinția REPER, niciun candidat nu a obținut, în primul tur, majoritatea […]
11:00
Adunarea Generală a Acționarilor CFR SA a aprobat la finele lunii august fuziunea prin absorbție a companiilor Telecomunicații CFR și Tipografică Filaret. Potrivit deciziei datate 28 august, aprobarea AGA vine pentru „întreprinderea măsurilor necesare prevăzute în lege pentru fuziune". Tipografică Filaret […]
10:50
Nașterea Maicii Domnului: Între istoria povestită, tradiții populare și prima sărbătoare din Anul Nou Bisericesc # PSNews.ro
Data de 8 septembrie marchează în calendarul creștin-ortodox o sărbătoare de o profundă rezonanță spirituală: Nașterea Maicii Domnului, cunoscută popular sub numele de „Sfânta Maria Mică". Deși acest eveniment nu este consemnat în Sfintele Scripturi, importanța sa este consolidată de scrierile rămase din perioada antichitații, de bogăția obiceiurilor populare și de evlavia Bisericii, transformându-l într-un […]
Acum 4 ore
10:40
Ministrul Muncii anunță când se poate reveni asupra introducerii CASS la pensiile peste 3.000 de lei # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că momentul de la care se poate reveni asupra introducerii CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei este finalul anului 2026. Într-o intervenție la un post TV, Manole a fost întrebat când ar putea reveni Guvernul asupra plafonului de pensie de la care este introdus CASS. Impunerea Contribuțiilor pentru Asigurările […]
10:30
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: Partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ în Parlament # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, arată duminică seară că partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ astăzi în Parlament la votul pe cele 4 moţiuni depuse, un demers care s-a dovedit demagogic şi populist. "Partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ astăzi în Parlament la votul pe cele […]
10:20
Președintele Nicușor Dan a declarat luni dimineață că nu e în regulă ca partidele din Opoziție să se atace între ele, reacția acestuia venind după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a transmis un mesaj dur lui Ilie Bolojan în timpul discursului de la moțiunea de cenzură. „Nu e în regulă ca partidele din Coaliție să se atace […]
10:20
Profesorii din România pregătesc un nou marș pentru Educație între Guvern și Cotroceni, luni, 8 septembrie # PSNews.ro
Sindicatele din educație organizează pe 8 septembrie 2025, la începutul anului școlar, un marș de protest între Guvern și Palatul Cotroceni, la care sunt așteptați mii de participanți. Și studenții anunță proteste în centrele universitare din țară. De asemenea, președintele Nicușor Dan și-a dus fetița la școală în prima zi și a explicat de ce […]
10:10
Nicușor Dan, relaxat privind viitorul coaliției de guvernare: Funcționează, nu am motive de îngrijorare # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că nu are motive de îngrijorare privind coaliţia de guvernare, deoarece aceasta funcţionează. „În orice coaliţie există discuţii, pentru că sunt oameni şi oamenii au opinii diferite şi asta e normal într-o democraţie. Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat […
10:10
Coaliţia ar fi ajuns la un acord pe concedierile din administrația locală: se vor tăia 20% din posturi # PSNews.ro
Premieră în politică: patru moţiuni împotriva guvernului Bolojan au fost dezbătute şi votate, ieri, în Parlament. Toate au picat, unele fiind votate chiar de mai puţini parlamentari decât au semnat iniţial pentru susţinerea lor. În timpul dezbaterii, Sorin Grindeanu l-a atacat pe premier, după ce acesta a sugerat că ar putea demisiona dacă nu are susţinere în coaliţie […] Articolul Coaliţia ar fi ajuns la un acord pe concedierile din administrația locală: se vor tăia 20% din posturi apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
19:30
Bolojan: Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la moţiunea de cenzură a Opoziţiei care vizează măsurile fiscal-bugetare, că Executivul a decis să angajeze răspunderea pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp iar dacă nu punem ordine acum, statul riscă să intre în complicaţii bugetare şi mai mari, pot degenera într-o criză economică. ”Am […] Articolul Bolojan: Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp apare prima dată în PS News.
18:00
Val agresiv de Covid în rândul copiilor, înainte de reluarea anului şcolar. Ce pot face profesorii # PSNews.ro
Medicii au anunţat că, în ultima săptămână, s-au înregistrat aproximativ 4.000 de cazuri Covid, cele mai numeroase fiind în grupa de vârstă 0-9 ani. Specialiştii au transmis sfaturi pentru profesori, înainte de începerea anului şcolar, pentru a împiedica transmiterea bolii în rândul elevilor. Doctorul Octavian Jurma a transmis, la Antena 3 CNN, că se așteaptă […] Articolul Val agresiv de Covid în rândul copiilor, înainte de reluarea anului şcolar. Ce pot face profesorii apare prima dată în PS News.
18:00
Ilie Bolojan, despre a treia moțiune de cenzură: Reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft și nici o opțiune # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat duminică în Parlament că reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft sau o opțiune, ci o necesitate. Reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft și nici o opțiune. Este o necesitate. România ar fi vulnerabilă în momentele în care trebuie să fie mai puternică, susține premierul […] Articolul Ilie Bolojan, despre a treia moțiune de cenzură: Reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft și nici o opțiune apare prima dată în PS News.
18:00
Piața criptomonedelor a creat în mai puțin de 15 ani un nou tip de miliardari, care și-au construit averile pe investiții timpurii, inovație tehnologică sau dezvoltarea unor platforme devenite esențiale în ecosistemul digital. În continuare, vă prezentăm topul celor mai bogați oameni din cripto și cum și-au construit averile. De la investitori timpurii în Bitcoin […] Articolul Regii criptomonedelor: cele mai mari averi din cripto acumulate vreodată apare prima dată în PS News.
17:50
Plenul comun al Parlamentului a votat înfiinţarea Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică” # PSNews.ro
În şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de duminică a fost aprobată Hotărârea privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – „România fără violenţă domestică”. Comisia va fi formată din 25 de parlamentari şi va funcţiona pe o perioadă de 12 […] Articolul Plenul comun al Parlamentului a votat înfiinţarea Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică” apare prima dată în PS News.
17:50
Daniel David, apel la început de an școlar: Profesorii au o datorie morală, nemulțumirile nu pot bloca educația # PSNews.ro
Cu o zi înainte de începerea noului an școlar, ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj către elevi, părinți și profesori. Oficialul subliniază că „școala este în primul rând a copiilor” și îi cheamă pe dascăli să-și onoreze datoria morală față de elevi, în ciuda protestelor și nemulțumirilor din sistem. Ministrul Educației, Daniel David, […] Articolul Daniel David, apel la început de an școlar: Profesorii au o datorie morală, nemulțumirile nu pot bloca educația apare prima dată în PS News.
17:50
Amendă record pentru compania lui Musk. Cum a eșuat pilotul automat și a provocat un accident mortal # PSNews.ro
În 2019, un șofer de Tesla care folosea pilotul automat a lovit mașina unei familii, cu consecințe fatale. Acum, compania lui Elon Musk a fost condamnată la plata unei despăgubiri. În Statele Unite, justiția tratează fiecare detaliu cu maximă seriozitate – iar acest caz o dovedește pe deplin. În 2019, un șofer de Tesla care […] Articolul Amendă record pentru compania lui Musk. Cum a eșuat pilotul automat și a provocat un accident mortal apare prima dată în PS News.
17:40
Cine mai beneficiază de servicii medicale fără plata CASS. Cât se plăteşte pentru coasigurarea soțului fără venituri # PSNews.ro
Cine mai beneficiază de servicii medicale fără plata CASS a fost stabilit oficial de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care a centralizat numărul persoanelor exceptate de la plata contribuției. Pentru persoanele fără venituri aflate în întreținerea angajaților, menținerea calității de asigurat necesită depunerea unei declarații la ANAF și plata a 25% din contribuția de […] Articolul Cine mai beneficiază de servicii medicale fără plata CASS. Cât se plăteşte pentru coasigurarea soțului fără venituri apare prima dată în PS News.
17:20
Călin Georgescu ajunge din nou în faţa magistraților. De ce va merge la Tribunalul Bucureşti fostul candidat # PSNews.ro
Urmează o săptămână decisivă pentru Călin Georgescu. Ex-candidatul la alegerile prezidențiale din 2024, care a fost trimis în judecată după ce a citat din criminalii de război, ajunge din nou în faţa judecătorilor, de data aceasta la Tribunalul Bucureşti. Va încerca să-i convingă pe magistraţi să-i admită contestația şi să-l lase fără control judiciar. Fostul […] Articolul Călin Georgescu ajunge din nou în faţa magistraților. De ce va merge la Tribunalul Bucureşti fostul candidat apare prima dată în PS News.
17:10
Expoziţie despre patrimoniul material şi imaterial al plantei de cânepă, la Pavilionul României de la World Expo Osaka # PSNews.ro
Expoziţia „HEMP – Back to the Future”, care investighează patrimoniul material şi imaterial al plantei de cânepă, reliefând potenţialul său ca materie primă regenerabilă, îşi face debutul pe scena internaţională la Pavilionul României din cadrul World Expo 2025 Osaka în 12 septembrie şi va fi deschisă publicului până la 13 octombrie. Organizată de Asociaţia Ivan […] Articolul Expoziţie despre patrimoniul material şi imaterial al plantei de cânepă, la Pavilionul României de la World Expo Osaka apare prima dată în PS News.
17:10
Kelemen Hunor: Alternativa oferită de Opoziţie, un drum înfundat. Dacă nu reuşim să reformăm, mai bine desfiinţăm ANAF # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a decarat duminică, la dezbaterea cele de-a doua moţiuni de cenzură la adresa Guvernului, că alternativa oferită de Opoziţie este un drum înfundat care ar însemna doar haos, spectacol şi ură. El a precizat că are nemulţumirile lui profunde, arătând că, dacă nu reuşesc să reformeze ANAF-ul, mai bine îl desfiinţează […] Articolul Kelemen Hunor: Alternativa oferită de Opoziţie, un drum înfundat. Dacă nu reuşim să reformăm, mai bine desfiinţăm ANAF apare prima dată în PS News.
17:10
West Point a anulat ceremonia prin care îl onora pe Tom Hanks în calitate de „cetăţean american remarcabil” # PSNews.ro
Asociaţia absolvenţilor Academiei Militare a Statelor Unite, sau West Point, a anunţat în luna mai că îi va acorda lui Tom Hanks, câştigător a două premii Oscar, premiul Sylvanus Thayer 2025, care este oferit unui „cetăţean remarcabil al Statelor Unite ale Americii, ale cărui servicii şi realizări în interesul naţional exemplifică devotamentul personal faţă de […] Articolul West Point a anulat ceremonia prin care îl onora pe Tom Hanks în calitate de „cetăţean american remarcabil” apare prima dată în PS News.
17:00
Trei organizații sindicale din învățământ au anunțat, duminică, boicotarea începutului de an școlar și au detaliat calendarul acțiunilor de protest de luni, din București. Într-un comunicat comun, intitulat „Demnitatea noastră nu este negociabilă!”, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” precizează că organizează în […] Articolul Sindicatele din Educație blochează, luni, Bucureștiul cu un protest masiv apare prima dată în PS News.
16:50
Răsturnare de situație la cea mai mare școală din București. Conducerea renunță la demisie # PSNews.ro
Conducerea școlii nr. 195 din București a renunțat la demisie după discuțiile de duminică de la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) în care s-au luat decizii privind funcționarea școlii pe durata lucrărilor de reabilitare. Astfel, duminică, la sediul ISMB a avut loc o întâlnire între echipa managerială a Școlii Gimnaziale nr. 195 și reprezentanții ISMB, […] Articolul Răsturnare de situație la cea mai mare școală din București. Conducerea renunță la demisie apare prima dată în PS News.
16:50
Cum l-a convins ChatGPT pe un bărbat că are conștiință și vrea să fie ”eliberat” într-un calculator la subsolul casei # PSNews.ro
James, un bărbat din nordul statului New York, a fost întotdeauna interesat de inteligența artificială. Lucrează în domeniul tehnologiei și a folosit ChatGPT încă de la lansarea sa pentru recomandări, „întrebări ale medicului” și altele asemenea. Dar cândva în luna mai, relația sa cu tehnologia s-a schimbat. James a început să se implice în experimente […] Articolul Cum l-a convins ChatGPT pe un bărbat că are conștiință și vrea să fie ”eliberat” într-un calculator la subsolul casei apare prima dată în PS News.
16:40
Bucureşti: Tânără agresată de partener în parc. A făcut scut în jurul ei un grup de femei. „Nimeni nu voia să o ajute” # PSNews.ro
O tânără a cerut disperată ajutor după ce a fost urmărită și agresată de partenerul său într-un parc din Capitală. Deși fugea și striga, oamenii din jur au privit nepăsători, iar când a încercat să se adăpostească într-un punct de servicii din parc, a fost alungată. La un moment dat, un grup de femei a […] Articolul Bucureşti: Tânără agresată de partener în parc. A făcut scut în jurul ei un grup de femei. „Nimeni nu voia să o ajute” apare prima dată în PS News.
16:40
Europa se înarmează. Un producător israelian de rachete și drone intră pe piața din România # PSNews.ro
IMCO, un gigant israelian din domeniul militar, vrea să intre pe piața din România și anunță deschiderea unei filiale în țara noastră. „Înființarea noii noastre filiale în România este un alt pas înainte în planul strategic al Grupului. Aceasta consolidează capacitatea noastră de producție pentru a îndeplini viitoarele comenzi și ne extinde operațiunile globale.Prezența noastră […] Articolul Europa se înarmează. Un producător israelian de rachete și drone intră pe piața din România apare prima dată în PS News.
16:30
Grecia anunță o reformă fiscală de 1,6 miliarde de euro. Mitsotakis promite reduceri de taxe pentru familii și tineri # PSNews.ro
Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat o reformă radicală a sistemului de impozitare a veniturilor, în valoare de 1,6 miliarde de euro, menită să sprijine clasa de mijloc a țării, care se străduiește să își revină după ani de criză. Într-un discurs în care și-a prezentat prioritățile de guvernare pentru anul viitor, Mitsotakis a anunțat […] Articolul Grecia anunță o reformă fiscală de 1,6 miliarde de euro. Mitsotakis promite reduceri de taxe pentru familii și tineri apare prima dată în PS News.
16:30
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roşu, duminică, începând cu ora 20:30, pentru a marca Ziua Mondială a Conştientizării Bolii Duchenne, o afecţiune ereditară rară, caracterizată prin pierderea progresivă a funcţiei musculare şi invaliditate la copii. „Tema din acest an – «Family: the heart of care», subliniază rolul esenţial al familiei în viaţa persoanelor cu […] Articolul Palatul Cotroceni, iluminat în roșu duminică seară apare prima dată în PS News.
16:20
Bolojan, la moţiunea de cenzură privind guvernanţa corporativă: Semnatarii nu doresc să reformăm companiile de stat # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, dezbaterea moţiunii de cenzură privind guvernanţa corporativă, că semnatarii acestei moţiuni nu doresc să reformăm companiile de stat iar moţiunea de cenzură nu aduce soluţii, ci e doar zgomot. Premierul Ilie Bolojan a declarat la dezbaterea moţiunii depuse în urma asumării răspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind guvernanţa […] Articolul Bolojan, la moţiunea de cenzură privind guvernanţa corporativă: Semnatarii nu doresc să reformăm companiile de stat apare prima dată în PS News.
16:20
NOUL AN ŞCOLAR. Prahova: Niciunul dintre directorii şcolilor desfiinţate nu rămâne fără post # PSNews.ro
Patruzeci de unităţi şcolare din judeţul Prahova au făcut obiectul reorganizării decise de ministerul de resort, cu scopul de a reduce cheltuielile bugetare. Peste 20 de şcoli pierd personalitatea juridică, însă niciunul dintre directorii şcolilor care au pierdut personalitatea juridică nu revine la catedră ca simplu dascăl, toţi cei aflaţi în această situaţie fiind „numiţi […] Articolul NOUL AN ŞCOLAR. Prahova: Niciunul dintre directorii şcolilor desfiinţate nu rămâne fără post apare prima dată în PS News.
16:00
Cabluri submarine tăiate în Marea Roșie. Accesul la internet, întrerupt în Asia și Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Tăierea unor cabluri submarine din Marea Roșie a întrerupt accesul la internet duminică în unele părți din Asia și Orientul Mijlociu, au declarat experții, deși nu a fost clar imediat ce a cauzat incidentul, scrie AP. Microsoft a anunțat că Orientul Mijlociu „poate înregistra o latență crescută din cauza întreruperilor cablurilor submarine din Marea Roșie”. […] Articolul Cabluri submarine tăiate în Marea Roșie. Accesul la internet, întrerupt în Asia și Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
