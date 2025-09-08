PSD va propune o nouă reglementare în ceea ce privește deductibilitatea TVA / Grindeanu critică cumpărarea de haine și hrană de câini pe firme
G4Media, 8 septembrie 2025 13:50
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că partidul pe care îl conduce va depune un proiect care să reglementeze procedurile de deductibilitate... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
14:10
Căutările online pentru haine Armani vintage au explodat după ce celebrul designer italian Giorgio Armani a murit joi, cumpărătorii orientându-se către platformele de second-hand pentru... G4Media.ro.
14:10
Flancul estic al NATO se pregăteşte pentru exerciţiile militare ale Rusiei cu Belarus, Zapad 2025, care amintesc de faza premergătoare a invaziei ruse în Ucraina # G4Media
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia... G4Media.ro.
Acum 15 minute
14:00
Un tânăr de 27 de ani din Apaţa a ajuns în arest preventiv, fiind acuzat că ar fi omorât în bătaie un câine, a transmis,... G4Media.ro.
14:00
Peste 800 de ruşi trebuie să părăsească Letonia până cel târziu la 13 octombrie, conform noii legislaţii ce vizează migrația # G4Media
Autorităţile pentru migraţie din Letonia au cerut unui număr de 841 de cetăţeni ruşi să părăsească teritoriul leton până cel târziu la 13 octombrie, în... G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:50
PSD va propune o nouă reglementare în ceea ce privește deductibilitatea TVA / Grindeanu critică cumpărarea de haine și hrană de câini pe firme # G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că partidul pe care îl conduce va depune un proiect care să reglementeze procedurile de deductibilitate... G4Media.ro.
13:50
Novak Djokovic, retragere surprizătoare din Cupa Davis – Mesaj emoționant pentru fanii sârbi # G4Media
Ajuns la 38 de ani, Novak Djokovic a anunțat după parcursul de la US Open (a fost eliminat în semifinale de Carlos Alcaraz) că este... G4Media.ro.
13:50
Proiecte PSD: veteranii de război, călugării și mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie scutiți de contribuția de sănătate de 10% din venitul brut – DOCUMENT # G4Media
PSD va depune în Parlament două proiecte legislative prin care vrea să scutească veteranii de război, călugării, călugărițele și mamele aflate în concediu de creștere... G4Media.ro.
13:50
Grecia reduce cu o treime TVA-ul în insulele îndepărtate și cu o populație mai mică de 20.000 de locuitori / Ce rezultate speră să obțină # G4Media
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat o reducere de 30% a TVA-ului pentru insulele îndepărtate cu o populație sub 20.000 de locuitori. Anunțul a fost... G4Media.ro.
13:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut luni Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), să denunţe Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor... G4Media.ro.
Acum o oră
13:40
Demența la câini: O boală a minții care le schimbă viața. Iată cum o recunoști și cum îți ajuți câinele # G4Media
Demența este o boală ce apare la nivel neurologic, care afectează deopotrivă oamenii și animalele. Simptomele diferă, iar din acest articol afli care sunt câteva... G4Media.ro.
13:30
Preşedintele Kazahstanului propune suprimarea Senatului şi modificarea sistemului electoral, un recul după reformele democratice adoptate în urma revoltele sângeroase din 2022 # G4Media
Preşedintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a propus luni suprimarea Senatului şi modificarea sistemului electoral, revenind astfel asupra reformelor democratice adoptate după revoltele sângeroase din 2022 ce... G4Media.ro.
13:20
Prim-ministrul spaniol anunţă o serie de măsuri pentru „a pune capăt genocidului din Gaza”: embargou asupra vânzărilor de arme către Israel şi o interdicţie asupra navelor care transportă combustibil pentru soldaţii israelieni care acostează în porturile spaniole # G4Media
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni o serie de măsuri „pentru a pune capăt genocidului din Gaza”, între care un embargou asupra vânzărilor de... G4Media.ro.
13:20
O echipă de arheologi din Albania a descoperit o cameră mortuară de dimensiuni mari din perioada romană, secolele III – IV d.Hr., prima necropolă de... G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:10
Un avion MiG-29 misterios a apărut pe cerul din Ucraina: Poartă însemnele Kievului, dar schema de camuflaj a unui fost aliat al Rusiei # G4Media
Un avion de luptă MiG-29 azer, cu un singur loc, purtând însemnele Forțelor Aeriene Ucrainene, dar schema de camuflaj a Azerbaidjanului, a fost zărit zburând... G4Media.ro.
13:10
În weekend a avut loc ediția a zecea a triatlonului Transfier, competiție care a avut la start în proba de ștafetă și echipa amatoare a... G4Media.ro.
13:00
Gruparea Hamas afirmă că atacul de la Ierusalim, soldat cu 5 morţi, este un răspuns la genocidul din Gaza # G4Media
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a salutat luni atacul armat comis de doi „luptători din rezistenţă” într-o staţie de autobuz din Ierusalim, în care şi-au pierdut... G4Media.ro.
13:00
Căderea guvernului Francois Bayrou pare inevitabilă. Prim ministrul Franței a cerut un vot de încredere în Adunarea Națională, opozițiile de dreapta și de stânga, care dețin majoritatea, au anunțat că vor vota împotrivă # G4Media
Cele opt luni în funcție ale cabinetului Bayrou au toate șansele să se termine în această seară în hemiciclul de la Palais Bourbon de pe... G4Media.ro.
13:00
Solistul şi co-fondatorul trupei rock britanice Supertramp, Rick Davies („Breakfast in America”), a murit sâmbătă la vârsta de 81 de ani, după o luptă de... G4Media.ro.
12:50
În Republica Moldova s-a creat o „piaţă neagră” a sondajelor de opinie, avertizează un raport al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie # G4Media
Observatorii alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova atrag atenţia că autorităţile trebuie să se implice pentru a investiga de unde apar tot felul... G4Media.ro.
12:50
Ministrul de externe sud-coreean încearcă să rezolve în SUA situaţia celor aproximativ 300 de muncitori reţinuţi de autorităţile americane # G4Media
Ministrul de externe sud-coreean Cho Yun urmează să ajungă luni în Statele Unite, pentru a soluţiona situaţia creată de reţinerea a sute de compatrioţi ai... G4Media.ro.
12:40
Raport al Departamentului de Justiție din SUA: fostul șef al contrainformațiilor FBI Charles McGonigal, condamnat pentru corupție, s-a întâlnit în 2017 cu un fost oficial guvernamental român # G4Media
Un raport al inspectorului general al Departamentului de Justiție din Statele Unite aduce noi detalii despre activitatea lui Charles McGonigal, fost șef al diviziei de... G4Media.ro.
12:40
Numărul solicitărilor de azil în UE, Norvegia şi Elveţia a scăzut cu 23% în 2025 datorită încetării războiului din Siria # G4Media
Numărul solicitărilor de azil înregistrate în ţările din Uniunea Europeană, Norvegia şi Elveţia în primul semestru al lui 2025 s-a redus cu 23% în raport... G4Media.ro.
12:20
Zeci de mii de susţinători ai fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro au ieşit în stradă înainte de decizia Curţii Supreme, care l-a judecat pentru tentativă de lovitură de stat # G4Media
Zeci de mii de susţinători ai fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro au manifestat duminică în principalele oraşe ale Braziliei, o demonstraţie de forţă înainte de... G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:10
VIDEO-FOTO | De la o facultate de profil și apoi joburi în construcții la ferma de porci/ Silviu Pop (director Popagroferm) și evoluția de la „sigur animalele astea nu mușcă?” la 25.000 de purceluși pe an # G4Media
25.000 de purceluși pe an sunt un obiectiv ambițios pentru orice fermier. Cu atât mai mult pentru cineva care este relativ nou în meserie și... G4Media.ro.
12:10
Ermenegildo Zegna: profit în creștere cu 53% în primul semestru din 2025, dar provocări pentru Thom Browne și Tom Ford # G4Media
Grupul Ermenegildo Zegna a raportat un profit net de 47,9 milioane de euro în primul semestru din 2025, în creștere cu 53% față de 31,3... G4Media.ro.
12:10
Furnizarea apei calde, sistată până miercuri către aproape 600 de imobile din București pentru lucrări la sistemul de termoficare # G4Media
Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de imobile pentru lucrări de înlocuire, modernizare şi reparaţii pe conductele reţelei termice, în... G4Media.ro.
12:00
Celebrul couturier italian Giorgio Armani, decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi condus pe ultimul drum luni după-amiază, într-o ceremonie privată organizată... G4Media.ro.
11:50
Moda second-hand nu înseamnă doar sustenabilitate, ci și creativitate. Urmărirea tendințelor sezoniere poate fi un instrument esențial pentru a face o selecție atractivă, recognoscibilă și... G4Media.ro.
11:50
Doi poliţişti au fost ucişi și alți doi au fost răniți într-o secţie de poliţie din apropiere de orașul turc Izmir / Un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat # G4Media
Doi poliţişti au fost ucişi prin împuşcare şi alţi doi au fost răniţi luni într-o secţie de poliţie situată lângă marele oraş turc Izmir, din... G4Media.ro.
11:50
Chipul lui Luigi Mangione, bărbat acuzat de uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, a devenit în ultimele luni un fenomen viral. Fără voia lui, imaginea sa a atras... G4Media.ro.
11:50
Aurul doboară record după record, pe fondul intensificării pariurilor privind reducerea dobânzilor de către Fed # G4Media
Cotaţia aurului a atins luni un nou maxim istoric, stimulată de un raport privind numărul mic de noi locuri de muncă create de economia americană... G4Media.ro.
11:40
Care sunt cele mai periculoase alimente pentru pisici și câini pe care stăpânii le oferă accidental / Medicul veterinar Beatrice Ilea atrage atenția: „Par alimente obișnuite, dar pot fi chiar letale!” # G4Media
Din dorința de a le răsfăța și de a le oferi ce e mai bun, unii deținători de câini și pisici își tratează animalele de... G4Media.ro.
11:00
UE analizează posibilitatea aplicării de noi sancţiuni împotriva băncilor şi companiilor energetice ruseşti, în încercarea de a-l forța pe Putin să pună capăt războiului din Ucraina # G4Media
Uniunea Europeană analizează noi sancţiuni împotriva mai multor bănci şi companii energetice ruseşti, în cadrul unei noi rude de măsuri care să îl preseze pe... G4Media.ro.
11:00
Frica față de UE, război, integrare europeană și pierderea neutralității inundă feed-ul cetățenilor din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare – analiză FACT # G4Media
Conținutul inautentic de pe social media invadează feed-ul cetățenilor din Republica Moldova cu un mesaj prioritar: FRICA. Frica față de UE, război, integrare europeană și... G4Media.ro.
11:00
Şeful forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrskîi: Rusia are o superioritate numerică de 3 la 1 pe front # G4Media
Forţele ruse au o superioritate numerică de 3 la 1 în oameni şi mijloace tehnice faţă de armata ucraineană pe front, a declarat luni şeful... G4Media.ro.
10:50
VREMEA Cod galben de averse torenţiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 70 km/h în zone din Transilvania, Crişana şi Maramureş # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe parcursul acestei zile în zone din judeţe situate... G4Media.ro.
10:50
Atac armat în Ierusalim, soldat cu 15 răniţi / Doi atacatori au fost uciși de poliția israeliană # G4Media
Cel puţin 15 oameni au fost răniţi luni, într-un atac armat comis la Ierusalim de doi atacatori care au fost neutralizaţi la faţa locului, au... G4Media.ro.
10:40
Utilizarea telefonului în timp ce suntem la toaletă crește considerabil riscul de hemoroizi, potrivit unui nou studiu # G4Media
Timpul petrecut la toaletă a devenit o problemă medicală tot mai presantă, pe măsură ce oamenii trec de la citirea cărților și revistelor fizice la... G4Media.ro.
10:30
Exporturile de armament ale Bulgariei au ajuns la 6,65 miliarde de euro de la începutul războiului din Ucraina # G4Media
Bulgaria a exportat armament în valoare de 13 miliarde de leva (6,65 miliarde de euro), de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei declanşată... G4Media.ro.
10:30
Nicuşor Dan, întrebat despre atacul lui Grindeanu la adresa premierului: Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele / Acestea iau măsuri cu costuri sociale importante şi ar trebui să fie un bloc unit # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că nu este în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele, dar admite că acestea au libertatea să... G4Media.ro.
10:20
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, avertisment pentru serviciul secret al Armatei în scandalul mercenarilor din Congo: O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi cei de la DGIA. Cum e posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash, fără ca serviciile să ştie? # G4Media
Angajații Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA, serviciul secret al armatei) care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români... G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:10
Un apropiat al oligarhului fugar pro-rus Ilan Șor, reținut în Republica Moldova. Fostul deputat Viorel Melnic, suspectat de finanțare politică ilegală și spălare de bani # G4Media
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații oligarhului fugar pro-rus Ilan Șor, a fost reținut de procuurorii din Republica Moldova duminică, transmite Ziarul de Gardă.... G4Media.ro.
10:10
McLaren amplifică scandalul din F1: Echipa se declară mândră de felul în care colaborează Piastri și Norris # G4Media
McLaren a trecut „în umbră” victoria spectaculoasă obținută de Max Verstappen la Monza, scandalul inversării locurilor în clasament între Piastri și Norris ținând capul de... G4Media.ro.
10:10
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | La 18 ani are deja 2 ani de școală de bucătari/ În total, Aryana Camarasan va face 6 ani de studiu și practică, dar deja lucrează în bucătaria unui restaurant bine cotat # G4Media
Are 18 ani și de la 16 studiază bucătăria la o școală de lângă Alicante. Aryana Camarasan s-a născut și a crescut în Spania, dar vorbește... G4Media.ro.
10:10
Liderul influentului partid creștin Forțele Libaneze (FL) a cerut duminică Hezbollahului să predea armele statului libanez fără ezitare, în contextul în care armata urmează să... G4Media.ro.
09:40
Asigurarea pentru animale de companie: Un colac de salvare în fața costurilor veterinare tot mai mari # G4Media
De la yoga pentru câini la concursuri de surfing, americanii găsesc tot felul de moduri creative de a se conecta cu animalele lor de companie.... G4Media.ro.
09:40
Coreea de Sud își repatriază cei 300 de muncitori de la fabrica Hyundai reținuți și încătușați, în timp ce SUA promit mai multe razii la angajatori # G4Media
Coreea de Sud se pregătește să aducă acasă muncitorii sud-coreeni după o razie în statul american Georgia de săptămâna trecută, a declarat duminică un oficial... G4Media.ro.
09:30
„Proteste masive” ale studenților în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, dacă măsurile de austeritate nu sunt retrase, anunță Alianța organizațiilor studențești / ANOSR se alătură sindicatelor din educație la protestul de luni, 8 septembrie # G4Media
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță ca va protesta luni, 8 septembrie, începând cu ora 11 în fața Guvernului României, unde sunt... G4Media.ro.
09:20
După mai bine de trei decenii, Opel repune pe afiș numele Frontera, dar schimbă radical registrul: din off-roaderul dur al anilor ’90 rămâne doar aura,... G4Media.ro.
09:20
Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele premii ale galei MTV Video Music Awards # G4Media
Vedeta pop Ariana Grande a obţinut premiul principal al galei MTV Video Music Awards, iar Lady Gaga şi Sabrina Carpenter au obţinute premii importante la... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.