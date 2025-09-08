Cu ce probleme s-au confruntat Gabriela Oțil și Dani Oțil în vacanță! S-au remediat imediat după ce au ajuns acasă | FOTO

10:20

Statul ne-a îngropat în datorii şi acum a venit nota de plată: taxe mai mari, impozite dublate, dobânzi record. Românii strâng cureaua, pentru ca statul să plătească prețul anilor de risipă și decizii greșite. În toamna în care coșul românilor se golește, campania „Cât costă să fii român” vine cu explicații și soluții. Începând de astăzi, la Observator 19, reportajele campaniei arată cum am ajuns la nota de plată uriaşă pe care o achităm cu toții şi unde s-au dus banii. „Cât costă să fii român” îţi arată cum poţi supraviețui austerității - de la cum îţi întocmești un buget lunar realist şi cum poţi reduce cheltuielile neesențiale, până la idei de diversificare a veniturilor şi pregătirea pentru perioade mai dificile, cum ar fi pierderea locului de muncă.