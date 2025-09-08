Remus Pricopie: „Dreptul la o remunerație sau datoria de a fi alături de elevi în prima zi de școală?”
PSNews.ro, 8 septembrie 2025 13:50
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a transmis luni, 8 septembrie, un apel la responsabilitate și dialog în contextul protestelor cadrelor didactice care au afectat începutul noului an școlar. „Astăzi, aproape trei milioane de copii ar fi trebuit să înceapă școala, dar multe curți au rămas goale, iar festivitățile de deschidere nu au avut loc. Această situație […] Articolul Remus Pricopie: „Dreptul la o remunerație sau datoria de a fi alături de elevi în prima zi de școală?” apare prima dată în PS News.
Schimbare la plata pensiei pe card în septembrie. Pensionarii care trebuie să sune la Casa de Pensii # PSNews.ro
Plata pensiei pe card se va face cu o mică schimbare, săptămâna aceasta, pe care pensionarii trebuie să o cunoască. Pensionarii care au trecut de la pensie anticipată la pensie limită de vârstă ar fi bine să se intereseze la casele de pensii. Ca să nu aibă surprize neplăcute. Săptămâna aceasta vor intra pensiile pe […] Articolul Schimbare la plata pensiei pe card în septembrie. Pensionarii care trebuie să sune la Casa de Pensii apare prima dată în PS News.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că un partid social-democrat nu poate renunța la o politică fiscală bazată pe taxare progresivă, criticând totodată practicile prin care TVA-ul este dedus în România. Sorin Grindeanu a subliniat că taxarea progresivă reprezintă o viziune corectă pentru un partid social-democrat și că PSD, chiar dacă se […] Articolul Sorin Grindeanu susține impozitarea progresivă și acuză abuzuri în deducerea TVA apare prima dată în PS News.
Peste 10.000 de profesori au plecat în marș spre Palatul Cotroceni: „România, trezește-te!” # PSNews.ro
UPDATE: Manifestanții au plecat spre Palatul Cotroceni. Ei scandează „România, trezește-te!”, „Unitate!”, „Demisia!”, „Jos ministrul mincinos!”, „Jos Guvernul Bolojan!” sau „Fără educație, dispărem ca nație”. Traficul e restricționat pe traseul pe care se desfășoară marșul. Mai mulți elevi s-au alături profesorilor protestatari, dar alții au profitat ca să se relaxeze la terase și fast-food-uri. UPDATE: Profesorii s-au […] Articolul Peste 10.000 de profesori au plecat în marș spre Palatul Cotroceni: „România, trezește-te!” apare prima dată în PS News.
Creștere istorică a industriei de apărare a Bulgariei, de când a început războiul din Ucraina # PSNews.ro
De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei declanșată de către Rusia, Bulgaria a exportat armament în valoare de 13 miliarde de leva (6,65 miliarde de euro), marcând o creștere istorică a industriei de apărare a țării, scrie agenția Novinite. Potrivit ministrului Economiei, Petar Dilov, acest sector a devenit unul dintre pilonii creșterii economice […] Articolul Creștere istorică a industriei de apărare a Bulgariei, de când a început războiul din Ucraina apare prima dată în PS News.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0716 lei, de la 5,0787 lei, înregistrat vineri. Dolarul a ajuns la 4,3253 lei, de la un curs de 4,3463 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,8432 lei, față de 5,8571 lei. Francul elvețian este cotat la 5,4314 lei, de la un curs de 5,4106 lei. Aurul a […] Articolul Cursul valutar 8 septembrie 2025. Euro scade puternic. Nou record pentru aur apare prima dată în PS News.
Un susținător al lui Călin Georgescu a cerut „turul 2 înapoi”, cățărat pe podul de la Agigea. Circulația, afectată # PSNews.ro
Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) a anunțat că traficul rutier pe DN39, între Constanța și Vama Veche, a fost restricționat luni dimineață, 8 septembrie, la o singură bandă pe sens, după ce un bărbat s-a urcat pe podul din Agigea. Bărbatul a protestat față de alegerile prezidențiale și a cerut „turul 2 înapoi”. Conform […] Articolul Un susținător al lui Călin Georgescu a cerut „turul 2 înapoi”, cățărat pe podul de la Agigea. Circulația, afectată apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor mai fi acolo # PSNews.ro
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA) care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în […] Articolul Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor mai fi acolo apare prima dată în PS News.
Adrian Negrescu, supărat pe dascălii care protestează: ‘Ce vină au micuții care așteptau prima zi de școală?’ # PSNews.ro
Prima zi de școală a fost marcată de proteste ale profesorilor din mai multe unități de învățământ, care au cerut creșteri salariale și condiții mai bune de muncă. Manifestațiile au perturbat orele și au generat confuzie în rândul elevilor și părinților, în special la unitățile unde cadrele didactice au refuzat să intre în clase. Economistul Adrian Negrescu a comentat pe […] Articolul Adrian Negrescu, supărat pe dascălii care protestează: ‘Ce vină au micuții care așteptau prima zi de școală?’ apare prima dată în PS News.
Tot mai mulți români fac cerere pentru RCA în rate, după creșterea prețurilor și taxelor # PSNews.ro
Creșterea prețurilor, deficitul bugetar și majorarea rovinietei apasă tot mai greu pe umerii șoferilor din România. Mulți nu mai reușesc să achite integral costul asigurării auto, iar soluția găsită este plata RCA-ului în rate. Reprezentanții platformei RCA în Rate confirmă fenomenul și atrag atenția că solicitările au crescut spectaculos în ultimele luni. „Oamenii caută orice variantă de […] Articolul Tot mai mulți români fac cerere pentru RCA în rate, după creșterea prețurilor și taxelor apare prima dată în PS News.
Judecătorul de la CA Ploiești, care a suspendat decizia CCR de anulare a alegerilor, scapă de cercetarea disciplinară # PSNews.ro
Judecătorul Vasile Alexandru, de la Curtea de Apel Ploiești, care a suspendat decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor din toamna trecută a scăpat de cercetarea disciplinară. Decizia a fost luată după o analiză făcută de inspectorii judiciari ai CSM. A rezultat că nu sunt motive suficiente astfel încât magistratul să fie în continuare cercetat disciplinar și ulterior […] Articolul Judecătorul de la CA Ploiești, care a suspendat decizia CCR de anulare a alegerilor, scapă de cercetarea disciplinară apare prima dată în PS News.
Fostul ministru Tudorel Toader, despre pensiile magistraților: Cred că legea va trece de CCR # PSNews.ro
Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader crede că proiectul care vizează reforma pensiilor magistraților va trece de Curtea Constituțională. „Dacă ne uităm în precedent la deciziile anterioare, evident, ale Curții, la conținutul legii și conținutul criticii formulate de Înalta Curte, eu, mă repet, timp să cred că proiectul de lege va trece de Curtea Constituțională, […] Articolul Fostul ministru Tudorel Toader, despre pensiile magistraților: Cred că legea va trece de CCR apare prima dată în PS News.
Giorgio Armani, cunoscutul creator de modă, va fi înmormântat luni, 8 septembrie, într-un sătuc din nordul Italiei. Acesta va avea parte de o ceremonie de înmormântare în sânul familiei și apropiaților, iar zona va fi împrejmuită „din motive de securitate și pentru a asigura confidențialitatea înmormântării, programată pentru ora 15:30 (13:30 GMT)”, arată un comunicat, conform Fashion United. […] Articolul Giorgio Armani, înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei apare prima dată în PS News.
Cazurile de COVID-19 cresc în rândul copiilor, odată cu începerea anului școlar. Avertismentul medicilor # PSNews.ro
Începutul lunii septembrie aduce o creștere a cazurilor de COVID-19 la nivel național. Medicii atrag atenția asupra unei intensificări a infectărilor, cu accent pe transmiterea intrafamilială. Tot mai mulți sugari sunt internați, iar investigațiile arată că sursa bolii provine, în cele mai multe cazuri, din familie. Deși majoritatea cazurilor de COVID-19 confirmate prezintă forme ușoare […] Articolul Cazurile de COVID-19 cresc în rândul copiilor, odată cu începerea anului școlar. Avertismentul medicilor apare prima dată în PS News.
ZF: Deficitul real al României se apropie de 11% din PIB. Realitatea, mascată în cheltuieli ascunse și facturi amânate # PSNews.ro
Deficitul real al României urcă spre 11% din PIB, din cauza unor cheltuieli nebugetate lăsate de guvernele Ciolacu 1 și 2, care încep să iasă la iveală și pun presiune directă pe finanțele publice. Deficitul real al României urcă spre 11% din PIB, din cauza unor cheltuieli nebugetate lăsate de guvernele Ciolacu 1 și 2, […] Articolul ZF: Deficitul real al României se apropie de 11% din PIB. Realitatea, mascată în cheltuieli ascunse și facturi amânate apare prima dată în PS News.
Călin Georgescu, la mâna colegilor din Universitatea Pitești. A făcut cerere de prelungire a suspendării de la catedră # PSNews.ro
Călin Georgescu a trimis pe 27 august o nouă cerere de suspendare de la catedra de Ingineria Mediului, pe care o ocupă în cadrul Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești. Motivele invocate sunt legate de situația în care se află. Decizia, de data aceasta, va rămâne în sarcina Consiliului de Administrație al instituției. Fostul candidat la […] Articolul Călin Georgescu, la mâna colegilor din Universitatea Pitești. A făcut cerere de prelungire a suspendării de la catedră apare prima dată în PS News.
Săptămână crucială la Strasbourg: discursul Președintei Comisiei, dezbateri strategice pe Ucraina, Gaza și R.Moldova # PSNews.ro
Săptămână crucială la Strasbourg: printre evenimentele majore se numără discursul anual privind Starea Uniunii, evaluarea acordului comercial UE–SUA, discuții pe teme de securitate – inclusiv situația din Ucraina și conflictul din Gaza –, precum și o serie de dezbateri legislative privind tranziția verde, digitală și drepturile fundamentale. 1. Starea Uniunii Europene – discursul Ursulei von […] Articolul Săptămână crucială la Strasbourg: discursul Președintei Comisiei, dezbateri strategice pe Ucraina, Gaza și R.Moldova apare prima dată în PS News.
R. Moldova. Cine candidează la Parlamentare şi care este ordinea candidaţilor în buletinul de vot # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a stabilit duminică ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. În plus, a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență, informează Ziarul de Gardă. Potrivit hotărârii CEC, în buletinul de vot se vor regăsi […] Articolul R. Moldova. Cine candidează la Parlamentare şi care este ordinea candidaţilor în buletinul de vot apare prima dată în PS News.
Andrei Caramitru acuză statul că amână intenționat trecerea la noile cărți electronice de identitate # PSNews.ro
Guvernul a redus ținta de la 5 milioane la 3,5 milioane de cărți electronice de identitate gratuite până la 30 iunie 2026, deși proiectul are bani prin PNRR. Andrei Caramitru susține că întârzierea și descurajarea adoptării noilor documente maschează o realitate demografică ce ar schimba repartiția politică și alocările bugetare. „Statul după ce a amânat 13 […] Articolul Andrei Caramitru acuză statul că amână intenționat trecerea la noile cărți electronice de identitate apare prima dată în PS News.
Un politolog critică măsurile lui Bolojan: Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în criză # PSNews.ro
Analistul politic Cristian Pîrvulescu susține că măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan nu reprezintă o reformă veritabilă, ci doar reduceri de personal prezentate brutal, fără o viziune fiscală coerentă. Într-o declarație recentă, acesta avertizează că statul român riscă să devină unul „minimal și securitar”, în care educația și sănătatea pierd, în timp ce armata și […] Articolul Un politolog critică măsurile lui Bolojan: Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în criză apare prima dată în PS News.
Sondaj: Peste 50 % dintre români cred că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează independența națională # PSNews.ro
Apartenența la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, cred peste 50% dintre români, aspect ce confirmă orientarea pro-occidentală a țării, potrivit unui sondaj INSCOP realizat la comanda think-tank-ului Polithink. 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% dintre participanții […] Articolul Sondaj: Peste 50 % dintre români cred că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează independența națională apare prima dată în PS News.
Șefa CCR și un judecător au cerut să iasă la pensie. Dar mai întâi vor judeca tăierea pensiilor speciale # PSNews.ro
Încă doi judecători CCR, Simina Tănăsescu (care e și președinte) și Csaba Astzalos au cerut să iasă la pensie imediat ce au fost numiți la Curtea Constituțională. La CCR vor fi 6 judecători cu pensii speciale și doar 3 care nu vor avea. CCR va analiza tăierea pensiilor speciale. Curtea Constituțională va analiza constituționalitatea proiectului […] Articolul Șefa CCR și un judecător au cerut să iasă la pensie. Dar mai întâi vor judeca tăierea pensiilor speciale apare prima dată în PS News.
De azi, românii pot investi în noi titluri de stat TEZAUR. Cum se pot obține dobânzi de până la 7,85% # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. „Ministerul Finanţelor lansează luni, 8 septembrie 2025, cea de-a […] Articolul De azi, românii pot investi în noi titluri de stat TEZAUR. Cum se pot obține dobânzi de până la 7,85% apare prima dată în PS News.
EXCLUSIV Nota de plată a pensiilor pentru magistrați: 1,7 miliarde de lei anual. Noi date de la Ministerul Muncii # PSNews.ro
Ministerul Muncii a răspuns în exclusivitate solicitării transmise de PS News în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, referitoare la reforma pensiilor speciale pentru magistrați anunțată recent de premierul Ilie Bolojan. Conform datelor oficiale, impactul bugetar anual al pensiilor de serviciu pentru magistrați se ridică, în 2025, la peste 1,7 miliarde […] Articolul EXCLUSIV Nota de plată a pensiilor pentru magistrați: 1,7 miliarde de lei anual. Noi date de la Ministerul Muncii apare prima dată în PS News.
Peste 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Zonele în care Termoenergetica repară conducte # PSNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că, începând de luni, vor fi efectuate lucrări de reparații și modernizări pe conductele rețelei termice, ceea ce va duce la oprirea apei calde în mai multe sectoare ale Capitalei. Locuitorii mai multor cartiere din București vor fi afectați în această săptămână de întreruperi în furnizarea apei calde, din […] Articolul Peste 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Zonele în care Termoenergetica repară conducte apare prima dată în PS News.
În exclusivitate pentru România TV, Victor Ponta a vorbit despre măsurile fiscare și economice adoptate de Guvern, evidențiind efectele negative ale majorării impozitelor pe locuințe și dobânzi. El susține că aceste măsuri au un impact negativ asupra românilor și că descurajerază munca cinstită, transformând România într-o „junglă”. Victor Ponta critcă sever propunerea de majorare a […] Articolul Victor Ponta atacă dur Guvernul: „Munciți ca să vă impozităm mai tare” apare prima dată în PS News.
Cât costă un vot cumpărat de Rusia la parlamentarele din R. Moldova și ce scheme noi sunt aplicate # PSNews.ro
Reprezentanții Federației Ruse nu se lasă și continuă, prin diverse scheme, să influențeze procesele democratice din R. Moldova. Iar alegerile sunt vizate direct. Una din metodele de influențare a alegerilor este cumpărarea voturilor. O spune șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit demnitarului, prețul plătit de Rusia pentru un vot la alegerile parlamentare se […] Articolul Cât costă un vot cumpărat de Rusia la parlamentarele din R. Moldova și ce scheme noi sunt aplicate apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării, despre episodul Congo: O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi cei de la DGIA # PSNews.ro
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel […] Articolul Ministrul Apărării, despre episodul Congo: O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi cei de la DGIA apare prima dată în PS News.
Ce este EES, noul sistem de frontieră al UE, și cum funcționează. Va fi lansat luna viitoare # PSNews.ro
Noul sistem digital de frontieră al Uniunii Europene, mult amânatul Entry/Exit System sau EES, va fi introdus treptat în această toamnă, potrivit BBC. Acest sistem are ca scop consolidarea securității și, în cele din urmă, simplificarea călătoriilor. Totuși, există îngrijorări că înregistrarea inițială a pasagerilor ar putea duce la formarea unor cozi lungi. EES este un […] Articolul Ce este EES, noul sistem de frontieră al UE, și cum funcționează. Va fi lansat luna viitoare apare prima dată în PS News.
Atac terorist în Israel: atacatorii au deschis focul într-un autobuz și au ucis cel puțin cinci oameni # PSNews.ro
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, luni, într-un atac terorist cu arme de foc în intersecția Ramot din Ierusalim, scrie Times of Israel, care citează serviciul medical de urgență. Postul TV Channel 12 a relatat că teroriștii s-au urcat într-un autobuz și au deschis focul asupra pasagerilor. Patru pasageri au fost uciși pe loc iar o […] Articolul Atac terorist în Israel: atacatorii au deschis focul într-un autobuz și au ucis cel puțin cinci oameni apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan a deschis noul an școlar doar în calitate de părinte. Întâlnire cu profesorii protestatari la ora 13:30 # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu a dorit să deschidă anul şcolar în calitatea de preşedinte al României deoarece nu a dorit să sfideze, pentru că există „această tensiune” şi sunt revendicări ale profesorilor. El a mers la şcoală în calitate de părinte, împreună cu fiica și fiul său. Președintele a anunțat că va […] Articolul Nicușor Dan a deschis noul an școlar doar în calitate de părinte. Întâlnire cu profesorii protestatari la ora 13:30 apare prima dată în PS News.
Dan Negru, revoltat de creșterea impozitelor: „Încep să cred că statul e singurul hoț care fură” # PSNews.ro
Dan Negru a scris un mesaj de revoltă în mediul online, în timp ce era blocat în trafic pe Valea Oltului, în drumul de la Timișoara, orașul natal, la București. Dan Negru (54 de ani) cere socoteală statului în legătură cu creșterea impozitelor. Prezentatorul de la Kanal D și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că în […] Articolul Dan Negru, revoltat de creșterea impozitelor: „Încep să cred că statul e singurul hoț care fură” apare prima dată în PS News.
Dezvăluiri în presa americană: agent al Rusiei și Chinei, combinații cu Florian Coldea și oamenii lui Edi Rama # PSNews.ro
Raportul Inspectorului General al Departamentului de Justiție din septembrie 2025 dezvăluie unul dintre cele mai grave scandaluri de corupție din istoria recentă a FBI – fostul agent special responsabil Charles McGonigal a servit în mod sistematic interesele Rusiei și Chinei, în timp ce conducea operațiuni de contraspionaj menite să combată exact aceste amenințări. Cazul expune […] Articolul Dezvăluiri în presa americană: agent al Rusiei și Chinei, combinații cu Florian Coldea și oamenii lui Edi Rama apare prima dată în PS News.
Daniel Fenechiu (PNL): Am vorbit cu profesori, mulți nu sunt atât de deranjați de aceste măsuri # PSNews.ro
Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, crede că protestele sindicatelor din învățământ se vor calma și spune că a vorbit cu mulți profesori și că mulți dintre ei nu sunt deranjați de măsurile luate de Guvern. „De fiecare dată când faci o reformă, te lovești de inerția categoriei sociale care este vizată de reformă, o rezistență […] Articolul Daniel Fenechiu (PNL): Am vorbit cu profesori, mulți nu sunt atât de deranjați de aceste măsuri apare prima dată în PS News.
Profesorii vin cu autocarele la protestul din București: „Parcă am rămas fără aer de la atâta strâns cureaua” # PSNews.ro
Profesorii care au venit din provincie în Capitală la protestul convocat de sindicate și-au mărturisit nemulțumirile în fața reporterilor Antena 3 CNN. Comasarea școlilor, suplimentarea normei didactice și tăierea burselor elevilor sunt măsuri care distrug învățământul, acuză ei. Protestatarii speră ca participarea în număr mare la mitingul și marșul din București să determine Executivul să […] Articolul Profesorii vin cu autocarele la protestul din București: „Parcă am rămas fără aer de la atâta strâns cureaua” apare prima dată în PS News.
15% dintre români nu își mai pot plăti facturile și ratele la bancă. Cele mai mari probleme sunt la întreținere # PSNews.ro
Potrivit ultimelor date ale Institutului Naţional de Statistică, aproape 15% dintre români întârzie plata facturilor, în special la gaze, căldură și energie electrică. Tot mai mulți amână și ratele bancare. Specialiștii recomandă negocierea cu băncile sau refinanțarea, pentru a evita situațiile critice. Date îngrijorătoare vin de la Statistică. Aproape 15% dintre români întârzie cu plata […] Articolul 15% dintre români nu își mai pot plăti facturile și ratele la bancă. Cele mai mari probleme sunt la întreținere apare prima dată în PS News.
Cea mai mare școală din București, unde conducerea a demisionat pentru 24 de ore, începe orele în containere # PSNews.ro
Cea mai mare şcoală din ţară începe în containere, pe un șantier neterminat. La Școala 195 din Capitală, orele și pauzele au fost scurtate, iar sute de elevi fac cursuri în trei schimburi. Părinții sunt furioşi şi spun că s-a ajuns în această situaţie din cauza dezorganizării. Conducerea şcolii le-a transmis însă că nu există […] Articolul Cea mai mare școală din București, unde conducerea a demisionat pentru 24 de ore, începe orele în containere apare prima dată în PS News.
Într-o notă trimisă mai multor instituții importante, referitoare la „situaţie dificilă CFR Călători SA”, directorul general CFR Călători afirmă că operatorul „se află în situaţia de a intra în incapacitate de plată” și există „implicaţii grave în desfăşurarea în condiţii de siguranta transportului pe calea ferată”. Este a treia scrisoare de acest gen trimisă de […] Articolul CFR Călători avertizează că nu mai garantează siguranța transportului de călători apare prima dată în PS News.
Dacia are o nouă creștere în Europa. În Franța și Germania, Bigster reușește rezultate remarcabile # PSNews.ro
Vânzările Dacia pe piețele din Europa au ajuns în luna iulie la un volum foarte mare, de peste 50.000 de vehicule vândute în Europa și peste 60.000 la nivel global, reușind să depășească din nou marca Renault, parte a aceluiași grup auto. Pe piețele pe care există deja cifre de vânzări, Dacia confirmă creșterea și […] Articolul Dacia are o nouă creștere în Europa. În Franța și Germania, Bigster reușește rezultate remarcabile apare prima dată în PS News.
REPER și-a ales liderii și structurile de conducere; Cine este noua președintă a formațiunii # PSNews.ro
Partidul REPER și-a ales noile structuri de conducere și liderii, iar Camelia Sălcudean este noua președintă a formațiunii. ‘În cadrul Adunării Generale a membrilor, Partidul REPER – Reînnoim Proiectul European al României – și-a ales liderii și structurile de conducere centrale. La alegerile pentru președinția REPER, niciun candidat nu a obținut, în primul tur, majoritatea […] Articolul REPER și-a ales liderii și structurile de conducere; Cine este noua președintă a formațiunii apare prima dată în PS News.
Două importante companii feroviare de stat vor dispărea, urmând a fi absorbite de către CFR SA. Adunarea Generală a Acționarilor CFR SA a aprobat la finele lunii august fuziunea prin absorbție a companiilor Telecomunicații CFR și Tipografică Filaret. Potrivit deciziei datate 28 august, aprobarea AGA vine pentru „întreprinderea măsurilor necesare prevăzute în lege pentru fuziune”. Tipografică Filaret […] Articolul Dispar două companii feroviare de stat apare prima dată în PS News.
Nașterea Maicii Domnului: Între istoria povestită, tradiții populare și prima sărbătoare din Anul Nou Bisericesc # PSNews.ro
Data de 8 septembrie marchează în calendarul creștin-ortodox o sărbătoare de o profundă rezonanță spirituală: Nașterea Maicii Domnului, cunoscută popular sub numele de „Sfânta Maria Mică”. Deși acest eveniment nu este consemnat în Sfintele Scripturi, importanța sa este consolidată de scrierile rămase din perioada antichitații, de bogăția obiceiurilor populare și de evlavia Bisericii, transformându-l într-un […] Articolul Nașterea Maicii Domnului: Între istoria povestită, tradiții populare și prima sărbătoare din Anul Nou Bisericesc apare prima dată în PS News.
Ministrul Muncii anunță când se poate reveni asupra introducerii CASS la pensiile peste 3.000 de lei # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că momentul de la care se poate reveni asupra introducerii CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei este finalul anului 2026. Într-o intervenție la un post TV, Manole a fost întrebat când ar putea reveni Guvernul asupra plafonului de pensie de la care este introdus CASS. Impunerea Contribuțiilor pentru Asigurările […] Articolul Ministrul Muncii anunță când se poate reveni asupra introducerii CASS la pensiile peste 3.000 de lei apare prima dată în PS News.
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: Partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ în Parlament # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, arată duminică seară că partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ astăzi în Parlament la votul pe cele 4 moţiuni depuse, un demers care s-a dovedit demagogic şi populist. ”Partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ astăzi în Parlament la votul pe cele […] Articolul Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: Partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ în Parlament apare prima dată în PS News.
Președintele Nicușor Dan a declarat luni dimineață că nu e în regulă ca partidele din Opoziție să se atace între ele, reacția acestuia venind după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a transmis un mesaj dur lui Ilie Bolojan în timpul discursului de la moțiunea de cenzură. „Nu e în regulă ca partidele din Coaliție să se atace […] Articolul Nicușor Dan spune că „nu e în regulă” că Grindeanu l-a atacat pe Bolojan, în Parlament apare prima dată în PS News.
Profesorii din România pregătesc un nou marș pentru Educație între Guvern și Cotroceni, luni, 8 septembrie # PSNews.ro
Sindicatele din educație organizează pe 8 septembrie 2025, la începutul anului școlar, un marș de protest între Guvern și Palatul Cotroceni, la care sunt așteptați mii de participanți. Și studenții anunță proteste în centrele universitare din țară. De asemenea, președintele Nicușor Dan și-a dus fetița la școală în prima zi și a explicat de ce […] Articolul Profesorii din România pregătesc un nou marș pentru Educație între Guvern și Cotroceni, luni, 8 septembrie apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan, relaxat privind viitorul coaliției de guvernare: Funcționează, nu am motive de îngrijorare # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că nu are motive de îngrijorare privind coaliţia de guvernare, deoarece aceasta funcţionează. „În orice coaliţie există discuţii, pentru că sunt oameni şi oamenii au opinii diferite şi asta e normal într-o democraţie. Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat […] Articolul Nicușor Dan, relaxat privind viitorul coaliției de guvernare: Funcționează, nu am motive de îngrijorare apare prima dată în PS News.
Coaliţia ar fi ajuns la un acord pe concedierile din administrația locală: se vor tăia 20% din posturi # PSNews.ro
Premieră în politică: patru moţiuni împotriva guvernului Bolojan au fost dezbătute şi votate, ieri, în Parlament. Toate au picat, unele fiind votate chiar de mai puţini parlamentari decât au semnat iniţial pentru susţinerea lor. În timpul dezbaterii, Sorin Grindeanu l-a atacat pe premier, după ce acesta a sugerat că ar putea demisiona dacă nu are susţinere în coaliţie […] Articolul Coaliţia ar fi ajuns la un acord pe concedierile din administrația locală: se vor tăia 20% din posturi apare prima dată în PS News.
Bolojan: Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la moţiunea de cenzură a Opoziţiei care vizează măsurile fiscal-bugetare, că Executivul a decis să angajeze răspunderea pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp iar dacă nu punem ordine acum, statul riscă să intre în complicaţii bugetare şi mai mari, pot degenera într-o criză economică. ”Am […] Articolul Bolojan: Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp apare prima dată în PS News.
Val agresiv de Covid în rândul copiilor, înainte de reluarea anului şcolar. Ce pot face profesorii # PSNews.ro
Medicii au anunţat că, în ultima săptămână, s-au înregistrat aproximativ 4.000 de cazuri Covid, cele mai numeroase fiind în grupa de vârstă 0-9 ani. Specialiştii au transmis sfaturi pentru profesori, înainte de începerea anului şcolar, pentru a împiedica transmiterea bolii în rândul elevilor. Doctorul Octavian Jurma a transmis, la Antena 3 CNN, că se așteaptă […] Articolul Val agresiv de Covid în rândul copiilor, înainte de reluarea anului şcolar. Ce pot face profesorii apare prima dată în PS News.
