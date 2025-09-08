Două zile la Copenhaga: Ministrul Florin Barbu ia la talpă fermele daneze
Agro-TV.ro, 8 septembrie 2025 15:20
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, se află luni și marți, 8–9 septembrie 2025, la Copenhaga, unde va participa la Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii organizată de Danemarca, stat care, de la 1 iulie, deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), înaintea Forumului ministerial din 9 septembrie, […]
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum 2 ore
14:00
Un cioban român dat dispărut, găsit după 12 zile! Oile sale rătăceau pierdute prin zonă # Agro-TV.ro
Un cioban român dat dispărut de douăsprezece zile în zona rurală din Sambuca di Sicilia, în sudul Italiei, a fost găsit echipele de căutare lângă o fermă din districtul Cuvio-Adragna, relatează publicația italiană Agrigento Notizie. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, locuia de câteva luni într-o zonă cu o comunitate românească numeroasă, iar alarma […]
Acum 6 ore
10:10
Condițiile meteo pentru fermierii care se apucă zilele acestea de semănat sunt destul de incerte: potrivit estimărilor pe patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vor avea parte de ceva ploi, până în octombrie, în unele regiuni, dar rămâne de văzut dacă acestea vor fi suficiente. Astfel, în săptămâna 8-15 septembrie, meteorologii estimează […]
Acum 8 ore
08:40
Piața semințelor de floarea soarelui trece printr-un moment de vârf. Prețurile au urcat rapid până la 580-585 dolari/tonă, iar în unele cazuri s-au atins chiar și 600 dolari/tonă, niveluri care i-au surprins inclusiv pe experți. Totuși, acest trend nu va continua la nesfârșit, iar specialiștii estimează o domolire a pieței în lunile următoare. ”Mărturisesc că […]
Acum 12 ore
07:40
DEZASTRU! Producția de porumb scade drastic, după ce șeful MADR anunța 10 milioane de tone # Agro-TV.ro
România traversează un an agricol extrem de dificil în ceea ce privește culturile de primăvară, iar porumbul pare a fi cel mai afectat din acest punct de vedere. Dacă la începutul campaniei, estimările indicau o producție de peste 10 milioane de tone, datele actuale arată o scădere drastică, până la doar 6,6 milioane de tone. […]
06:30
Cultura strategică pentru fermierii români în sezonul 2025-2025: ”Și-a dovedit valoarea” # Agro-TV.ro
Rapița rămâne una dintre cele mai sigure culturi pentru fermierii români și în anii următori. După o recoltă reușită în sezonul 2024-2025, se pare că cererea de semințe de rapiță nu se va diminua în lume nici în anii următori, așa că fermierii care vor miza pe această cultură vor avea de câștigat. Deși în […]
Ieri
15:00
Dezastru la culturile de porumb și floarea soarelui – cam așa ar putea fi descrisă situația de anul acesta la culturile din partea de vest a țării. La Șeitin, în județul Arad, fermierul Dan Herțeg a tot redus suprafețele cultivate cu porumb în ultimii ani, iar pentru anii care vin, se gândește să renunțe de […]
11:10
Laptele de iapă câștigă tot mai mult teren printre lactate, iar crescătorii susțin că are beneficii surprinzătoare pentru sănătate. Deși consumatorii sunt obișnuiți cu laptele de vacă, tot mai mulți sunt tentați să încerce ceva nou. Un fermier dintr-un sat Combe Hay, Anglia, alături de fiica sa crește cai și îi mulge de patru ani. […]
08:10
O tragedie a avut loc vineri, când un bărbat de 58 de ani dat dispărut de familie a fost găsit mort în apropierea propriei fermă. Polițiștii au deschis o anchetă. Incidentul s-a petrecut în comuna Traian Vuia, județul Timiș. Rudele au alertat autoritățile joi, după ce nu au mai reușit să ia legătura cu bărbatul. […]
6 septembrie 2025
17:10
Piața muncii din agricultură se confruntă cu o criză majoră, iar întrebarea care apare tot mai des este: cât câștigă italienii față de români? Diferențele sunt uriașe, iar fermierii români spun că nu mai găsesc oameni de încredere și specialiști care să rămână în acest sector. Salariile au scăzut constant, afectate de secetă și de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Un fermier cunoscut din țara noastră s-a ales cu o pagubă uriașă după ce hoții i-au distrus porumbul irigat de pe 30 de hectare, pagubele ridicându-se la zeci de mii de euro. Spre deosebire de alte incidente, pagubele au fost provocate intenționat după ce au intrat pe teren și au devastat cultura și au provocat […]
11:10
O vacă de lux a fost vândută cu 350.000 de euro. Noii proprietari o consideră cea mai bună investiție, deoarece animalului are o genetică de o raritate prețioasă. Animalul care a fost vândut la un preț-record este din Australia și de rasă Wagyu. Compania de embrioni GeneFlow a licitat juninca de 13 luni pentru suma […]
08:10
ANAF este cu ochii pe țărani: laptele, brânza, legumele, borcanele cu bunătăți și altele vor trebui raportate către stat. Guvernul condus de Ilie Bolojan a avizat proiectul de lege inițiat de aleși ai PSD, prin care primăriile vor fi obligate să transmită către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) toate informațiile privind certificatele de producător […]
5 septembrie 2025
17:50
Fermierii se pregătesc de semănat din 10 septembrie: „Mergem pe culturi de toamnă și floarea-soarelui. Porumb, ZERO!” # Agro-TV.ro
Chiar dacă vremea nu prea pare a fi de partea lor, fermierii se pregătesc să iasă la semănat din 10 septembrie. Cei mai mulți dintre ei iau în calcul scenariul meteorologic de anul acesta și mizează în special pe culturile de toamnă, chiar dacă nici aici nu se arată prea optimiști, însă nu mai vor […]
13:40
Autoritățile din România au intrat în alertă după ce un nou focar de antrax a fost confirmat, joi, într-o exploatație de ovine și caprine din localitatea Ciorăști, județul Vrancea. Potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului Vrancea, focarul de antrax a fost confirmat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea, iar în exploatația […]
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață o nouă serie de avertizări în legătură cu valul de căldură ce lovește România zilele acestea. Astfel, vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 12:00-21:00, este în vigoare o avertizare meteo Cod galben potrivit căreia valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va […]
10:40
Întreținerea tractorului cu produse profesionale: secretul fermierilor care lucrează eficient ani de zile # Agro-TV.ro
Fermierii știu că, atunci când vine vorba de agricultură, fiecare oră de funcționare a tractorului contează. Întreținerea tractorului corectă este o necesitate. O defecțiune apărută în timpul utilizării poate însemna pierderi de timp și bani. Tot mai mulți fermieri români aleg soluții profesionale pentru întreținerea tractoarelor și utilajelor, iar una dintre cele mai apreciate game […]
08:30
Secretul solului fertil: De ce refuză Dimitrie Muscă să-și schimbe tehnologia de cultură # Agro-TV.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din România, Dimitrie Muscă, rămâne fidel tehnologiilor tradiționale de lucru al solului și nu renunță la arătură, în ciuda tendințelor moderne care promovează agricultura conservativă și sisteme precum no-till, minimum-till sau strip-till. Într-un interviu acordat jurnalistului Ovidiu Ghinea, fermierul arădean a explicat că și în condițiile climatice actuale, cu […]
07:30
Mulți fermieri români din sectorul zootehnic așteaptă lansarea unor linii de finanțare suplimentare pentru ramura din care fac parte și se întreabă dacă achiziția de animale poate fi realizată prin fonduri europene. Răspunsul vine direct de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), prin vocea directorului general, Adrian Chesnoiu, prezent la AGRO TV. Potrivit acestuia, […]
06:30
Prețul grâului în Portul Constanța – Cu cât se vinde azi și când se va atinge vârful pieței # Agro-TV.ro
Abundența de grâu din piața globală a dus prețul grâului pe o pantă descendentă în ultimele săptămâni. De altfel, în mod tradițional, lunile august și septembrie sunt cele mai slabe din acest punct de vedere, pentru că toate țările se regrupează după presiunea de recoltă de pe perioada verii. Astfel, recolta bună din Uniunea Europeană, […]
4 septembrie 2025
20:10
Vești bune pentru fermieri! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță relansarea unei linii de finanțare extrem de importante pentru fermieri: decontarea polițelor de asigurare prin măsura 17.1. Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, a declarat pentru AGRO TV că în cel mult două săptămâni va fi deschisă o nouă sesiune dedicată polițelor de asigurare […]
16:50
ATENȚIE!!! Termen limită 30 septembrie 2025 pentru înregistrarea în noua platformă REGES-ONLINE # Agro-TV.ro
Angajatorii se pot conecta mai rapid și mai sigur odată cu intrarea în vigoare a noului Registru General de Evidență a Salariaților – REGES-ONLINE, o soluție eficientă, care aduce beneficii majore pentru angajatorii/angajații din mediul rural, unde accesul fizic la sediul instituțiilor poate fi dificil sau costisitor. Totul se realizează online, cu acces securizat, direct […]
15:10
Vești bune de la Bruxelles: S-au dat semnăturile pentru plăți directe egale pentru toți fermierii! # Agro-TV.ro
Agricultorii români primesc o veste bună de la Bruxelles în legătură cu mult-așteptatele plăți directe egale pentru toți fermierii din Uniunea Europeană. În următoarea sesiune plenară a Parlamentului European ce va avea loc în luna septembrie, la Strasbourg, și în care va fi supusă la vot viitoarea Politică Agricolă Comună post-2027, se va lua în […]
14:40
Într-un context agricol tot mai afectat de schimbările climatice – culturi nepregătite pentru iernare, răsăriri întârziate cauzate de secetă și dezvoltare neuniformă care limitează din start potențialul de producție – la care se adaugă presiunile economice tot mai mari, devine esențială prioritizarea fertilității solului și utilizarea eficientă a nutrienților. În acest sens, TIMAC AGRO ROMANIA […]
13:30
ADS scoate la licitație peste 2100 de hectare de teren agricol pentru tinerii fermieri! # Agro-TV.ro
Agenția Domeniilor Statului (ADS) organizează o licitație publică pentru concesionarea mai multor suprafețe de teren agricol pentru tinerii fermieri cu vârsta până în 40 de ani, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c1) din Legea nr. 268/2001, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit anunțului publicat pe site-ul ADS, suprafețele de teren agricol […]
11:40
Imagini incredibile! S-a răsturnat cu excavatorul în apă când decolmata un baraj! (VIDEO) # Agro-TV.ro
Un muncitor care lucra la decolmatarea barajului de la Acumularea Pârcovaci, județul Iași, s-a răsturnat cu excavatorul în albia râului. Incidentul a avut loc marți seară, fiind surprins în imagini de o persoană care se afla în zonă. Din fericire, muncitorul a reușit să iasă la mal și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. […]
10:50
Meteorologii ne anunță că încă vom mai avea de suportat temperaturi caniculare, pentru mai multe zile de acum încolo. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineață o avertizare Cod galben de caniculă, valabilă în intervalul 4 septembrie, ora 12:00-4 septembrie, ora 21:00, în 31 de județe și municipiul București (vezi Harta 1). Potrivit […]
08:40
Tinerii fermieri care sperau la o nouă linie de finanțare pentru instalare trebuie să știe că, în actualul exercițiu financiar, nu va mai fi lansată o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru intervenția DR-30 – sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Anunțul a fost făcut de directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, la […]
07:30
Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) va intensifica verificările în fermele de animale până la sfârșitul acestui an. Potrivit directorului general al instituției, Florinel Bîrcă, în trimestrul IV vor fi selectați aproximativ 2.000 de fermieri care vor intra în eșantionul de control. „În zilele astea, la nivelul ANZ, colegii mei de la serviciul de ameliorare extrag […]
06:30
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a confirmat calendarul lansării noilor sesiuni de finanțare pentru fermieri și procesatori, în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Directorul general AFIR, Adrian Chesnoiu, a anunțat, la AGRO TV, că primele linii de finanțare vor fi deschise începând cu luna noiembrie 2025. ”La ultima discuție cu domnul ministru Barbu și […]
3 septembrie 2025
19:10
Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) desfășoară verificări ample în fermele de animale, iar rezultatele pot aduce consecințe grave pentru crescătorii de bovine care nu respectă regulile privind registrele genealogice. Directorul general al ANZ, Florinel Bîrcă, avertizează că cei care nu respectă cu strictețe regulile vor fi excluși de la plata subvențiilor, riscând să piardă atât […]
18:10
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură transmite fermierilor beneficiari de subvenții APIA că le-a pus la dispoziție o aplicație care le facilitează schimbul de informații cu angajații instituției cu privire la parcelele pentru care au solicitat sprijin. „Ești fermier și ai depus cererea de subvenție la APIA? Acum poți folosi aplicația GeoFoto APIA care […]
14:10
Pasiune, professionalism, performanță și corectitudine. Aceste atribute definesc 10 de ani de profit.ro, 10 ani în care publicația economică a mizat pe calitate, pe echidistanță și pe informații clare, corecte și necesare. La aniversarea primilor 10 ani de existența, publicul le-a făcut jurnaliștilor de la profit.ro cel mai frumos cadou: locul 1 în topul audienței […]
13:10
Guvernul Bolojan pregătește câteva schimbări legate de implementarea Programului INVESTALIM. Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat miercuri pe site-ul instituției, în secțiunea „Transparență decizională”, proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităților de acordare, […]
11:50
Prețul legumelor, diferențe colosale de la producător la raft! Ce soluții propun fermierii # Agro-TV.ro
Fermierii din Matca se arată foarte nemulțumiți de faptul că prețul legumelor ajunge să fie la raft și de trei-patru ori mai mare decât cel cu care pleacă marfa de la ei. Ei spun că se străduiesc să producă cu prețuri cât mai mici, însă desfacerea este principala lor problemă, astfel că, până la cumpărător, […]
10:10
Titan Machinery România începe toamna cu demonstrații în câmp. Care sunt cele mai competitive utilaje # Agro-TV.ro
Titan Machinery România deschide toamna cu o serie de demonstrații live în câmp. Echipele Titan Machinery îi întâmpină pe fermieri în diverse ferme din principalele zone agricole ale țării cu echipamente de ultimă generație. Participanții au astfel ocazia să se informeze despre cele mai performante utilaje și sisteme din portofoliu și să le vadă în […]
08:40
Controalele ANZ în fermele de animale, desfășurate în campania din acest an, se apropie de final. Potrivit directorului general al Agenției Naționale pentru Zootehnie (ANZ), Florinel Bîrcă, echipele instituției au verificat până acum aproximativ 93% din totalul exploatațiilor planificate, iar procedura va fi închisă oficial până pe 12 septembrie. ”Am început la jumătatea lunii iunie […]
07:40
Subvențiile APIA 2026 nu vor fi condiționate de o suprafață minimă de 2 hectare, așa cum s-a vehiculat recent în spațiul public. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a clarificat la AGRO TV că fermierii vor primi în continuare plăți directe în aceleași condiții ca până acum. Astfel, potrivit oficialului MADR, pentru anii […]
06:30
Fermierii români așteaptă în fiecare toamnă plățile APIA, însă nu toate formele de sprijin vor ajunge în conturile lor până la finalul anului. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, APIA va achita atât avansul, cât și o parte din plățile finale până la sfârșitul lunii decembrie, însă nu și schemele finanțate de […]
2 septembrie 2025
18:20
Se mai întoarce o filă în scandalul legat de obținerea de subvenții agricole pe baza unor documente false de către fermierii greci. Ministrul elen pentru pentru Protecția Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, a declarat marți că, în perioada 2019 – 2024, un număr important de fermieri greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 […]
15:20
Tinerii fermierii care au solicitat sprijinul acordat prin intervenția PD-03 din PS PAC 2023-2027 (Sprijinul Complementar pentru Venit pentru Tinerii Fermieri CIS-YF) sunt așteptați să depună documentele care fac dovada formării sau a deținerii competențelor adecvate în domeniul agricol/agronomic până cel târziu la data de 30 septembrie 2025 inclusiv, se arată într-un comunicat al Agenției […]
14:50
Cum stăm cu vinul anul acesta. Surprizele pregătite pentru cunoscători de specialiștii de la Stațiunea Pietroasa # Agro-TV.ro
Dacă vă întrebați cum stăm cu vinul anul acesta, veștile sunt și bune, și mai puțin bune. La Stațiunea de Cercetare Viti-vinicolă Pietroasa culesul este în toi, iar specialiștii spun că producția de struguri este înjumătățită față de anii cu recoltă bogată. Vestea bună este că deși temperaturile scăzute de la începutul primăverii au diminuat […]
13:10
De ce se aruncă legumele la marginea drumului? Iată o întrebare care revine mereu și mereu, dar la care nu s-a dat până acum un răspuns satisfăcător. Nu puține au fost imaginile difuzate în mass-media în care se văd mari cantități de legume abandonate la marginea drumurilor din marile bazine legumicole. De exemplu, la Matca, […]
11:30
Meteo – Canicula se extinde în aproape jumătate din țară! Vezi care sunt județele afectate! # Agro-TV.ro
Meteorologii avertizează că zilele acestea vom avea parte de temperaturi caniculare în zone tot mai extinse din țară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marți, 2 septembrie, în intervalul orar 12:00-21:00 este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă potrivt căreia în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul […]
11:10
Fermierii din vestul țării au avut ocazia să participe la o platformă de schimb de experiență – Ziua Porumbului 2025. În cadrul evenimentului au fost prezentate cele mai noi tehnologii agricole și soluții practice, menite să sprijine dezvoltarea unor culturi de porumb performante. Mai mult decat o simpla demonstratie in camp, Ziua Porumbului 2025 a […]
10:10
Vești mari pentru crescătorii de animale – Sprijin pentru achiziția de mieluțe și juninci în 2025 # Agro-TV.ro
Fermierii din sectorul zootehnic ar putea beneficia, în perioada următoare, de un sprijin financiar special pentru achiziția de mieluțe și juninci, anunță Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin vocea secretarului de stat Adrian Pintea. Măsura este în prezent în analiză în discuțiile oficialilor de la MADR cu reprezentanții Comisiei Europene, iar aprobarea oficială este […]
09:00
Fermierii care au depus cererile unice la APIA pentru anul 2025 trebuie să respecte o condiție esențială pentru a beneficia de subvențiile agricole: semnarea cererii până la data de 30 septembrie 2025. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a transmis un apel ferm către agricultorii care au depus cererile online sau prin telefon, […]
08:00
Fermierii care au depus cererile unice de plată la APIA pentru anul 2025 sunt, în această perioadă, în plin proces de verificare. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, controalele pe teren sunt în grafic și trebuie finalizate până la 30 septembrie, astfel încât toți agricultorii să poată primi avansul la subvenții începând […]
07:40
ULTIMA ORĂ: Vești bune de la MADR privind dovedirea comercializării legumelor din spații protejate # Agro-TV.ro
În urma demersurilor, discuțiilor, adreselor formulate de către departamentul de Dezvoltare Rurală și Politici Agricole din cadrul Uniunii Salvăm Țăranul Român precum și a insistențelor permanente, de modificare a HG privind acordarea unui ajutor de Minimis producătorilor de legume în spații protejate în anul 2025, pentru dovedirea comercializării legumelor se vor lua în calcul și […]
06:30
Fermierii români vor primi și în acest an avansul la subvențiile agricole, începând cu 16 octombrie 2025, a anunțat Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este pregătită să facă aceste plăți, iar conturile ministerului sunt deja alimentate cu sumele necesare. România […]
