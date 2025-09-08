Bolojan răsuflă ușurat: Înalta Curte nu sesizează CCR privind întregul pachetul de legi asumat
PSNews.ro, 8 septembrie 2025 15:20
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis luni să nu sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu cele patru legi de reformă adoptate de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii, au declarat pentru G4Media surse oficiale, care afirmă cele ce urmează. Pe de altă parte, partidul AUR a anunţat că va contesta aceste legi la CCR.
Acum 10 minute
15:40
Noutate pe șoselele din Bulgaria: camere ce calculează viteza medie și amendează automat șoferii care încalcă limitele # PSNews.ro
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune, începând de duminică, 7 septembrie, un sistem de camere care calculează viteza medie a vehiculelor pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi pentru șoferii care încalcă limitele legale de viteză. Fiecare mașină este înregistrată la începutul și la sfârșitul fiecărei secțiuni de drum, iar viteza medie este
15:40
Proiect: Milioane de angajați pot lua cu 50% în plus, pentru nici 5% din salariu – Contribuții suplimentare Pilon II # PSNews.ro
Lege în Parlament. Pensii mai mari pentru orice român care optează pentru acestă variantă: Milioane de angajați pot lua cu 50% în plus, pentru nici 5% din salariu-Contribuții suplimentare Pilon II Un proiect de lege aflat în comisiile din Parlament propune o nouă modificare a legislației pensiilor private. De această dată nu mai este vorba
Acum 30 minute
15:30
Modificări în circulația trenurilor în octombrie, din cauza unor lucrări de infrastructură. Lista rutelor afectate # PSNews.ro
Circulaţia unor trenuri CFR Călători va suferi modificări în perioada 6 – 25 octombrie 2025, ca urmare a unor lucrări la șinele de cale ferată, a anunţat luni operatorul naţional feroviar de pasageri, potrivit Agerpres. Circulaţia trenurilor IR 1539 Oradea – Arad – Timişoara Nord şi R 3117 Timişoara Nord – Arad – Oradea va
15:20
Loteria Română: A fost câștigat premiul de peste 1,44 milioane de lei, la categoria I a jocului Loto 5 din 40 # PSNews.ro
Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost câștigat la extragerea de duminică, se arată într-un comunicat de presă al Loteriei Române, transmis luni AGERPRES. Potrivit sursei citate, biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro. De asemenea, la extragerea Noroc
15:20
Bolojan răsuflă ușurat: Înalta Curte nu sesizează CCR privind întregul pachetul de legi asumat # PSNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis luni să nu sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu cele patru legi de reformă adoptate de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii, au declarat pentru G4Media surse oficiale, care afirmă cele ce urmează. Pe de altă parte, partidul AUR a anunţat că va contesta aceste legi la CCR.
15:20
Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat" şi „complet nerealist" şi afirmă că nu va participa la întrevederea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre sindicaliştii din educaţie şi preşedintele Nicuşor Dan, dar că îi va invita la discuţii în cursul zilei de marţi sau miercuri
Acum o oră
15:10
Extensia din Google Chrome care le fură datele utilizatorilor. Ce serviciu gratuit îi păcălește pe internauți # PSNews.ro
Folosite de milioane de oameni ca scut împotriva spionajului online, soluțiile VPN au devenit sinonime cu siguranța și anonimitatea. Mulți le folosesc pentru a accesa platforme de streaming blocate în regiunea lor sau pentru a ocoli cenzura din țări precum China sau Rusia. În teorie, VPN-ul ar trebui să fie cheia libertății digitale. În realitate,
15:10
Grindeanu: O candidatură comună PNL şi USR la Capitală, înseamnă că se dorește izolarea PSD # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, o politică pe care doresc să o evite. Despre data alegerilor şi organizarea lor în termenul prevăzut de lege, aşa cum cer
15:10
Chestionar: Peste 70% dintre justițiabili se declară mulțumiți de modul în care s-au desfășurat procesele # PSNews.ro
Un chestionar realizat în instanțele din România arată că majoritatea respondenților au fost satisfăcuți de timpul de soluționare a dosarelor, de imparțialitatea judecătorilor și de claritatea hotărârilor. Consiliul Superior al Magistraturii a prezentat rezultatele unui chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a părților implicate în procesele derulate în instanțele din România. În total, 3.174
15:00
Rețea de peste 20 de români, prinsă la Fontana di Trevi. Înșelau turiștii cu „alba-neagră” și furturi din buzunare # PSNews.ro
O rețea de 20-30 de cetățeni români destructurată de carabinierii din Roma. Aceștia înșelau turiștii prin jocul „alba-neagra" a fost destructurată de carabinieri, după o anchetă declanșată în zona Fontana di Trevi. Gruparea era bine organizată, cu roluri precise și complici care simulau câștiguri pentru a atrage victimele. Ancheta a început când polițiștii italieni care
15:00
Germania pierde primul loc în clasamentul țărilor UE cu cele mai multe cereri de azil politic # PSNews.ro
Germania nu mai este țara în care se depun cele mai multe cereri de azil în Uniunea Europeană, arată datele recente publicate luni de Agenția Europeană pentru Azil (EUAA). Până la sfârșitul lunii iunie 2025, Franța (78.000) și Spania (77.000) au primit mai multe cereri decât Germania (70.000), care a fost principala destinație a solicitanților
15:00
Marcel Ciolacu ”demontează minciuna” despre cum a cheltuit zeci de miliarde din Fondul de Rezervă # PSNews.ro
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu spune că astăzi demontează „minciuna" că a cheltuit „discreționar" și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Marcel Ciolacu susține că peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, din care ponderea cea mai mare este pentru investiții, iar Fondul a fost
14:50
Miliardarul care primește undă verde pentru a-și face tunel privat într-o arie protejată # PSNews.ro
Miliardarul Wolfgang Porsche a obținut aprobarea pentru construirea unui tunel privat de 500 de metri sub dealul Kapuzinerberg, în Salzburg, Austria. Proiectul, estimat la 10 milioane de euro, a stârnit critici aprinse, mai ales din partea Partidului Verzilor, care acuză „un tratament preferențial pentru super-bogați". Porsche, în vârstă de 82 de ani, plănuiește să amenajeze
14:50
Un nou record CFR Călători de întârziere pe calea ferată: 80 de kilometri parcurși în mai mult de 9 ore! # PSNews.ro
CFR Călători a bifat vineri, 5 septembrie, un nedorit record de întârziere pe calea ferată. Trenul Regio 2703, care trebuia să parcurgă o distanță de numai 80 de kilometri, a ajuns la destinație după mai bine de 9 ore. Regio 2703 trebuia să plece la 8:20 din Petroșani și să ajungă la ora 10:55 în
Acum 2 ore
14:40
Prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile scad în toată țara # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis luni prognoza pe regiuni pentru perioada 8- 21 septembrie. Media temperaturilor din timpul zilei va crește în primele trei zile, astfel că va atinge valoarea de 33 de grade în 10 septembrie. Ulterior se poate identifica o scădere de la o zi la alta, astfel că, în data
14:40
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a făcut dezvăluiri-bombă despre foştii şefi ai Serviciilor de Informaţii. Ea a declarat pentru Antena 3 CNN că, în timp ce era închisă la Târgşor, a fost scoasă din penitenciar şi dusă în faţa procurorilor DNA pentru a fi audiată ca martor în dosarul lui Florian Coldea. Declaraţia Elenei
14:30
VGP, furnizor european de spații logistice și semi-industriale de înaltă calitate, anunță începerea construcției primei clădiri din cadrul VGP Park Bucharest 2, cea mai nouă dezvoltare a companiei în România, potrivit unui comunicat de presă. Situat în partea de est a Capitalei, la intersecția autostrăzii A2 cu Șoseaua de Centură, parcul oferă acces direct către
14:30
Rețele Electrice România, compania de distribuție a energiei electrice din grupul PPC, a publicat programul de întreruperi planificate pentru lucrări la rețele, în săptămâna care a început. "Am programat lucrări de modernizare, de reparații sau de mentenanță în instalațiile noastre, astfel încât clienții să beneficieze de un serviciu performant de distribuție a energiei electrice, în
14:20
Vin puhoaiele! Risc de inundații în 5 județe din țară. Avertisment hidrologic de ultimă oră # PSNews.ro
Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații valabilă pe râuri din cinci județe din Transilvania. Sunt vizate pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza (judeţul Maramureş), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic (judeţele: Bihor şi Cluj), Crișul Repede (judeţele: Cluj și Bihor), Arieș (judeţele: Alba şi Cluj). În aceste zone, având în
14:20
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS # PSNews.ro
PSD propune ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie exceptate de la plata CASS. Reprezentanții partidului vorbesc despre repararea unei „nedreptăți" făcute prin pachetul 1 de măsuri luate de Guvern. Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că este vorba de proiecte de lege, care sunt „proiecte reparatorii, din
14:00
Schimbare la plata pensiei pe card în septembrie. Pensionarii care trebuie să sune la Casa de Pensii # PSNews.ro
Plata pensiei pe card se va face cu o mică schimbare, săptămâna aceasta, pe care pensionarii trebuie să o cunoască. Pensionarii care au trecut de la pensie anticipată la pensie limită de vârstă ar fi bine să se intereseze la casele de pensii. Ca să nu aibă surprize neplăcute. Săptămâna aceasta vor intra pensiile pe
14:00
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că un partid social-democrat nu poate renunța la o politică fiscală bazată pe taxare progresivă, criticând totodată practicile prin care TVA-ul este dedus în România. Sorin Grindeanu a subliniat că taxarea progresivă reprezintă o viziune corectă pentru un partid social-democrat și că PSD, chiar dacă se
13:50
Peste 10.000 de profesori au plecat în marș spre Palatul Cotroceni: „România, trezește-te!” # PSNews.ro
UPDATE: Manifestanții au plecat spre Palatul Cotroceni. Ei scandează „România, trezește-te!", „Unitate!", „Demisia!", „Jos ministrul mincinos!", „Jos Guvernul Bolojan!" sau „Fără educație, dispărem ca nație". Traficul e restricționat pe traseul pe care se desfășoară marșul. Mai mulți elevi s-au alături profesorilor protestatari, dar alții au profitat ca să se relaxeze la terase și fast-food-uri. UPDATE: Profesorii s-au
13:50
Creștere istorică a industriei de apărare a Bulgariei, de când a început războiul din Ucraina # PSNews.ro
De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei declanșată de către Rusia, Bulgaria a exportat armament în valoare de 13 miliarde de leva (6,65 miliarde de euro), marcând o creștere istorică a industriei de apărare a țării, scrie agenția Novinite. Potrivit ministrului Economiei, Petar Dilov, acest sector a devenit unul dintre pilonii creșterii economice
13:50
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0716 lei, de la 5,0787 lei, înregistrat vineri. Dolarul a ajuns la 4,3253 lei, de la un curs de 4,3463 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,8432 lei, față de 5,8571 lei. Francul elvețian este cotat la 5,4314 lei, de la un curs de 5,4106 lei. Aurul a
13:50
Remus Pricopie: „Dreptul la o remunerație sau datoria de a fi alături de elevi în prima zi de școală?” # PSNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a transmis luni, 8 septembrie, un apel la responsabilitate și dialog în contextul protestelor cadrelor didactice care au afectat începutul noului an școlar. „Astăzi, aproape trei milioane de copii ar fi trebuit să înceapă școala, dar multe curți au rămas goale, iar festivitățile de deschidere nu au avut loc. Această situație
Acum 4 ore
13:40
Un susținător al lui Călin Georgescu a cerut „turul 2 înapoi”, cățărat pe podul de la Agigea. Circulația, afectată # PSNews.ro
Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) a anunțat că traficul rutier pe DN39, între Constanța și Vama Veche, a fost restricționat luni dimineață, 8 septembrie, la o singură bandă pe sens, după ce un bărbat s-a urcat pe podul din Agigea. Bărbatul a protestat față de alegerile prezidențiale și a cerut „turul 2 înapoi". Conform
13:40
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor mai fi acolo # PSNews.ro
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA) care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în […] Articolul Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor mai fi acolo apare prima dată în PS News.
13:30
Adrian Negrescu, supărat pe dascălii care protestează: ‘Ce vină au micuții care așteptau prima zi de școală?’ # PSNews.ro
Prima zi de școală a fost marcată de proteste ale profesorilor din mai multe unități de învățământ, care au cerut creșteri salariale și condiții mai bune de muncă. Manifestațiile au perturbat orele și au generat confuzie în rândul elevilor și părinților, în special la unitățile unde cadrele didactice au refuzat să intre în clase. Economistul Adrian Negrescu a comentat pe […] Articolul Adrian Negrescu, supărat pe dascălii care protestează: ‘Ce vină au micuții care așteptau prima zi de școală?’ apare prima dată în PS News.
13:30
Tot mai mulți români fac cerere pentru RCA în rate, după creșterea prețurilor și taxelor # PSNews.ro
Creșterea prețurilor, deficitul bugetar și majorarea rovinietei apasă tot mai greu pe umerii șoferilor din România. Mulți nu mai reușesc să achite integral costul asigurării auto, iar soluția găsită este plata RCA-ului în rate. Reprezentanții platformei RCA în Rate confirmă fenomenul și atrag atenția că solicitările au crescut spectaculos în ultimele luni. „Oamenii caută orice variantă de […] Articolul Tot mai mulți români fac cerere pentru RCA în rate, după creșterea prețurilor și taxelor apare prima dată în PS News.
13:20
Judecătorul de la CA Ploiești, care a suspendat decizia CCR de anulare a alegerilor, scapă de cercetarea disciplinară # PSNews.ro
Judecătorul Vasile Alexandru, de la Curtea de Apel Ploiești, care a suspendat decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor din toamna trecută a scăpat de cercetarea disciplinară. Decizia a fost luată după o analiză făcută de inspectorii judiciari ai CSM. A rezultat că nu sunt motive suficiente astfel încât magistratul să fie în continuare cercetat disciplinar și ulterior […] Articolul Judecătorul de la CA Ploiești, care a suspendat decizia CCR de anulare a alegerilor, scapă de cercetarea disciplinară apare prima dată în PS News.
13:20
Fostul ministru Tudorel Toader, despre pensiile magistraților: Cred că legea va trece de CCR # PSNews.ro
Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader crede că proiectul care vizează reforma pensiilor magistraților va trece de Curtea Constituțională. „Dacă ne uităm în precedent la deciziile anterioare, evident, ale Curții, la conținutul legii și conținutul criticii formulate de Înalta Curte, eu, mă repet, timp să cred că proiectul de lege va trece de Curtea Constituțională, […] Articolul Fostul ministru Tudorel Toader, despre pensiile magistraților: Cred că legea va trece de CCR apare prima dată în PS News.
13:20
Giorgio Armani, cunoscutul creator de modă, va fi înmormântat luni, 8 septembrie, într-un sătuc din nordul Italiei. Acesta va avea parte de o ceremonie de înmormântare în sânul familiei și apropiaților, iar zona va fi împrejmuită „din motive de securitate și pentru a asigura confidențialitatea înmormântării, programată pentru ora 15:30 (13:30 GMT)”, arată un comunicat, conform Fashion United. […] Articolul Giorgio Armani, înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei apare prima dată în PS News.
13:10
Cazurile de COVID-19 cresc în rândul copiilor, odată cu începerea anului școlar. Avertismentul medicilor # PSNews.ro
Începutul lunii septembrie aduce o creștere a cazurilor de COVID-19 la nivel național. Medicii atrag atenția asupra unei intensificări a infectărilor, cu accent pe transmiterea intrafamilială. Tot mai mulți sugari sunt internați, iar investigațiile arată că sursa bolii provine, în cele mai multe cazuri, din familie. Deși majoritatea cazurilor de COVID-19 confirmate prezintă forme ușoare […] Articolul Cazurile de COVID-19 cresc în rândul copiilor, odată cu începerea anului școlar. Avertismentul medicilor apare prima dată în PS News.
13:10
ZF: Deficitul real al României se apropie de 11% din PIB. Realitatea, mascată în cheltuieli ascunse și facturi amânate # PSNews.ro
Deficitul real al României urcă spre 11% din PIB, din cauza unor cheltuieli nebugetate lăsate de guvernele Ciolacu 1 și 2, care încep să iasă la iveală și pun presiune directă pe finanțele publice. Deficitul real al României urcă spre 11% din PIB, din cauza unor cheltuieli nebugetate lăsate de guvernele Ciolacu 1 și 2, […] Articolul ZF: Deficitul real al României se apropie de 11% din PIB. Realitatea, mascată în cheltuieli ascunse și facturi amânate apare prima dată în PS News.
13:10
Călin Georgescu, la mâna colegilor din Universitatea Pitești. A făcut cerere de prelungire a suspendării de la catedră # PSNews.ro
Călin Georgescu a trimis pe 27 august o nouă cerere de suspendare de la catedra de Ingineria Mediului, pe care o ocupă în cadrul Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești. Motivele invocate sunt legate de situația în care se află. Decizia, de data aceasta, va rămâne în sarcina Consiliului de Administrație al instituției. Fostul candidat la […] Articolul Călin Georgescu, la mâna colegilor din Universitatea Pitești. A făcut cerere de prelungire a suspendării de la catedră apare prima dată în PS News.
13:00
Săptămână crucială la Strasbourg: discursul Președintei Comisiei, dezbateri strategice pe Ucraina, Gaza și R.Moldova # PSNews.ro
Săptămână crucială la Strasbourg: printre evenimentele majore se numără discursul anual privind Starea Uniunii, evaluarea acordului comercial UE–SUA, discuții pe teme de securitate – inclusiv situația din Ucraina și conflictul din Gaza –, precum și o serie de dezbateri legislative privind tranziția verde, digitală și drepturile fundamentale. 1. Starea Uniunii Europene – discursul Ursulei von […] Articolul Săptămână crucială la Strasbourg: discursul Președintei Comisiei, dezbateri strategice pe Ucraina, Gaza și R.Moldova apare prima dată în PS News.
13:00
R. Moldova. Cine candidează la Parlamentare şi care este ordinea candidaţilor în buletinul de vot # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a stabilit duminică ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. În plus, a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență, informează Ziarul de Gardă. Potrivit hotărârii CEC, în buletinul de vot se vor regăsi […] Articolul R. Moldova. Cine candidează la Parlamentare şi care este ordinea candidaţilor în buletinul de vot apare prima dată în PS News.
12:50
Andrei Caramitru acuză statul că amână intenționat trecerea la noile cărți electronice de identitate # PSNews.ro
Guvernul a redus ținta de la 5 milioane la 3,5 milioane de cărți electronice de identitate gratuite până la 30 iunie 2026, deși proiectul are bani prin PNRR. Andrei Caramitru susține că întârzierea și descurajarea adoptării noilor documente maschează o realitate demografică ce ar schimba repartiția politică și alocările bugetare. „Statul după ce a amânat 13 […] Articolul Andrei Caramitru acuză statul că amână intenționat trecerea la noile cărți electronice de identitate apare prima dată în PS News.
12:50
Un politolog critică măsurile lui Bolojan: Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în criză # PSNews.ro
Analistul politic Cristian Pîrvulescu susține că măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan nu reprezintă o reformă veritabilă, ci doar reduceri de personal prezentate brutal, fără o viziune fiscală coerentă. Într-o declarație recentă, acesta avertizează că statul român riscă să devină unul „minimal și securitar”, în care educația și sănătatea pierd, în timp ce armata și […] Articolul Un politolog critică măsurile lui Bolojan: Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în criză apare prima dată în PS News.
12:40
Sondaj: Peste 50 % dintre români cred că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează independența națională # PSNews.ro
Apartenența la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, cred peste 50% dintre români, aspect ce confirmă orientarea pro-occidentală a țării, potrivit unui sondaj INSCOP realizat la comanda think-tank-ului Polithink. 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% dintre participanții […] Articolul Sondaj: Peste 50 % dintre români cred că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează independența națională apare prima dată în PS News.
12:40
Șefa CCR și un judecător au cerut să iasă la pensie. Dar mai întâi vor judeca tăierea pensiilor speciale # PSNews.ro
Încă doi judecători CCR, Simina Tănăsescu (care e și președinte) și Csaba Astzalos au cerut să iasă la pensie imediat ce au fost numiți la Curtea Constituțională. La CCR vor fi 6 judecători cu pensii speciale și doar 3 care nu vor avea. CCR va analiza tăierea pensiilor speciale. Curtea Constituțională va analiza constituționalitatea proiectului […] Articolul Șefa CCR și un judecător au cerut să iasă la pensie. Dar mai întâi vor judeca tăierea pensiilor speciale apare prima dată în PS News.
12:40
De azi, românii pot investi în noi titluri de stat TEZAUR. Cum se pot obține dobânzi de până la 7,85% # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. „Ministerul Finanţelor lansează luni, 8 septembrie 2025, cea de-a […] Articolul De azi, românii pot investi în noi titluri de stat TEZAUR. Cum se pot obține dobânzi de până la 7,85% apare prima dată în PS News.
12:30
EXCLUSIV Nota de plată a pensiilor pentru magistrați: 1,7 miliarde de lei anual. Noi date de la Ministerul Muncii # PSNews.ro
Ministerul Muncii a răspuns în exclusivitate solicitării transmise de PS News în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, referitoare la reforma pensiilor speciale pentru magistrați anunțată recent de premierul Ilie Bolojan. Conform datelor oficiale, impactul bugetar anual al pensiilor de serviciu pentru magistrați se ridică, în 2025, la peste 1,7 miliarde […] Articolul EXCLUSIV Nota de plată a pensiilor pentru magistrați: 1,7 miliarde de lei anual. Noi date de la Ministerul Muncii apare prima dată în PS News.
12:30
Peste 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Zonele în care Termoenergetica repară conducte # PSNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că, începând de luni, vor fi efectuate lucrări de reparații și modernizări pe conductele rețelei termice, ceea ce va duce la oprirea apei calde în mai multe sectoare ale Capitalei. Locuitorii mai multor cartiere din București vor fi afectați în această săptămână de întreruperi în furnizarea apei calde, din […] Articolul Peste 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Zonele în care Termoenergetica repară conducte apare prima dată în PS News.
12:20
În exclusivitate pentru România TV, Victor Ponta a vorbit despre măsurile fiscare și economice adoptate de Guvern, evidențiind efectele negative ale majorării impozitelor pe locuințe și dobânzi. El susține că aceste măsuri au un impact negativ asupra românilor și că descurajerază munca cinstită, transformând România într-o „junglă”. Victor Ponta critcă sever propunerea de majorare a […] Articolul Victor Ponta atacă dur Guvernul: „Munciți ca să vă impozităm mai tare” apare prima dată în PS News.
12:20
Cât costă un vot cumpărat de Rusia la parlamentarele din R. Moldova și ce scheme noi sunt aplicate # PSNews.ro
Reprezentanții Federației Ruse nu se lasă și continuă, prin diverse scheme, să influențeze procesele democratice din R. Moldova. Iar alegerile sunt vizate direct. Una din metodele de influențare a alegerilor este cumpărarea voturilor. O spune șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit demnitarului, prețul plătit de Rusia pentru un vot la alegerile parlamentare se […] Articolul Cât costă un vot cumpărat de Rusia la parlamentarele din R. Moldova și ce scheme noi sunt aplicate apare prima dată în PS News.
12:20
Ministrul Apărării, despre episodul Congo: O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi cei de la DGIA # PSNews.ro
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel […] Articolul Ministrul Apărării, despre episodul Congo: O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi cei de la DGIA apare prima dată în PS News.
12:10
Ce este EES, noul sistem de frontieră al UE, și cum funcționează. Va fi lansat luna viitoare # PSNews.ro
Noul sistem digital de frontieră al Uniunii Europene, mult amânatul Entry/Exit System sau EES, va fi introdus treptat în această toamnă, potrivit BBC. Acest sistem are ca scop consolidarea securității și, în cele din urmă, simplificarea călătoriilor. Totuși, există îngrijorări că înregistrarea inițială a pasagerilor ar putea duce la formarea unor cozi lungi. EES este un […] Articolul Ce este EES, noul sistem de frontieră al UE, și cum funcționează. Va fi lansat luna viitoare apare prima dată în PS News.
12:00
Atac terorist în Israel: atacatorii au deschis focul într-un autobuz și au ucis cel puțin cinci oameni # PSNews.ro
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, luni, într-un atac terorist cu arme de foc în intersecția Ramot din Ierusalim, scrie Times of Israel, care citează serviciul medical de urgență. Postul TV Channel 12 a relatat că teroriștii s-au urcat într-un autobuz și au deschis focul asupra pasagerilor. Patru pasageri au fost uciși pe loc iar o […] Articolul Atac terorist în Israel: atacatorii au deschis focul într-un autobuz și au ucis cel puțin cinci oameni apare prima dată în PS News.
