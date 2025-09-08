Încrederea investitorilor în economia zonei euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie
G4Media, 8 septembrie 2025 16:50
Încrederea investitorilor în zona euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie, reducând speranţa unei redresări a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni luni, transmite agenția... G4Media.ro.
Acum 10 minute
17:10
Alimentația intuitivă înseamnă să-ți asculți semnalele naturale pe care le transmite corpul tău, raportat la mâncare – foame, sațietate, pofte și preferințe – și să... G4Media.ro.
17:10
Sindicatele din administrația publică îi solicită premierului să le invite la negocieri pe subiectul reducerii masive de posturi și amenință cu greva generală # G4Media
Cele mai importante federații sindicale din România îî cer lui Ilie Bolojan să le invite la discuții pe marginea proiectului de lege ce vizează reducerea... G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:00
Marea Britanie ar putea reduce vizele pentru ţările care nu acceptă returnările de migranţi # G4Media
Marea Britanie ar putea să reducă numărul de vize acordate ţărilor care nu acceptă returnarea migranţilor fără drept de a rămâne pe teritoriul său, a... G4Media.ro.
17:00
Apelul lui Marine Le Pen în procesul care i-a adus interdicţia de a candida la alegerile prezidenţiale din Franța din 2027 se va judeca între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026 # G4Media
Mult aşteptatul proces în apel în cazul asistenţilor de la Parlamentul European ai fostului Front Naţional, în prezent Reuniunea Naţională (RN), partidul lui Marine Le... G4Media.ro.
17:00
Procurori: Atacul extremiștilor de dreapta asupra unei trupe rock a fost investigat cu celeritate / Precizările vin după o dezvăluire G4Media.ro # G4Media
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 susține, într-un comunicat emis luni, că a acționat cu celeritate în ce privește ancheta privind atacul extremiștilor de... G4Media.ro.
17:00
China se opune creării unei liste negre a ţărilor în care americanii sunt ţinuţi închişi pe nedrept în opinia Washingtonului # G4Media
Beijingul a declarat luni că se opune „ferm” creării de către Statele Unite a unei liste negre a ţărilor în care americanii sunt ţinuţi închişi... G4Media.ro.
16:50
Deputata Andreea-Firuţa Neacşu (ex-AUR) a informat luni plenul Camerei Deputaţilor că va activa ca deputat afiliat la grupul parlamentar al PNL. Anunţul a fost făcut... G4Media.ro.
16:50
16:50
Ministrul Finanţelor, discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale: Lucrǎm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a avut discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale, el anunţând că lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru... G4Media.ro.
Acum o oră
16:30
Cătălin Drulă: „Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureștenilor” / „Acceptați provocarea? Vă scot în București pentru a afla părerea oamenilor?” # G4Media
Cătălin Drulă (USR) îl invită pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la o plimbare în București pentru a afla părerea oamenilor despre organizarea de... G4Media.ro.
16:20
BREAKING Lider de sindicat, după discuția cu președintele Nicușor Dan: Luăm în calcul declanșarea grevei generale / Ziua de mâine poate să înceapă cu boicotarea activității didactice # G4Media
Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a declarat, luni, după discuțiile pe care liderii sindicatelor din educație le-au avut cu președintele Nicușor Dan, că este... G4Media.ro.
16:20
ONU denunţă „retorica de justificare a genocidului” din Gaza folosită de liderii israelieni # G4Media
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a denunţat luni „retorica de justificare a genocidului” folosită de liderii israelieni cu privire la Fâşia... G4Media.ro.
16:20
Egiptul anunţă un plan de creştere economică de 7% şi de creare a 1,5 milioane de locuri de muncă anual până în 2030 # G4Media
Egiptul îşi propune să îşi majoreze rata de creştere economică la 7% până în 2030, comparativ cu 4,5 procente în anul fiscal curent, potrivit Raniei... G4Media.ro.
16:20
Prima ramă electrică interregională construită de polonezi va sosi în România la sfârşitul lui septembrie şi va intra în teste / Valoarea totală a proiectului depășește 919 milioane lei # G4Media
Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) produsă în Polonia va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru... G4Media.ro.
16:20
Carlos Alcaraz a triumfat la US Open 2025, după o finală în care l-a dominat pe Jannik Sinner, marele rival. Ibericul a primit din partea... G4Media.ro.
16:20
Ministrul Muncii: Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap: dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive și erori procedurale # G4Media
Florin Manole, ministrul Muncii, spune că a descoperit nereguli grave în sistemul de încadrare în grad de handicap, care afectează persoanele care chiar au nevoie... G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:10
Banca Centrală Europeană a atenuat reglementările ce privesc supervizarea creditorilor din zona euro # G4Media
Banca Centrală Europeană (BCE) atenuează unele din verificările pe care le efectuează asupra băncilor din zona euro, de la modul în care creditorii obşţin aprobarea... G4Media.ro.
16:00
Autorităţile ruse i-au retras cetăţenia opozantului Ilia Iaşin / A denunţat invazia rusă din Ucraina și a fost eliberat anul trecut într-un schimb de prizonieri între Occident şi Mosco # G4Media
Opozantul anti-Kremlin Ilia Iaşin, aflat în exil, a susţinut luni că autorităţile ruse i-au retras cetăţenia, conform informaţiilor dintr-un nou dosar penal împotriva sa, relatează... G4Media.ro.
15:50
Influenta organizație americană Heritage Foundation, întâlnire la București cu ministrul Apărării Ionuț Moșteanu # G4Media
Ministrul apărării Ionuț Moșteanu s-a întâlnit luni cu un grup de experți americani afiliați Heritage Foundation, unul dintre cele mai influente think-tank-uri conservatoare din SUA,... G4Media.ro.
15:40
Pisicile sunt de patru ori mai rapide decât bebelușii la un capitol surprinzător, arată un nou studiu # G4Media
Un studiu din 2024 a făcut o descoperire surprinzătoare: pisicile sunt de patru ori mai rapide decât bebelușii la asocierea între un cuvânt și o... G4Media.ro.
15:40
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai fondurilor care cumpără datoria României, coordonați de banca JP Morgan. Discuții despre reforme și stabilitatea politică # G4Media
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni la guvern cu reprezentanți ai fondurilor care cumpără datoria României, coordonați de banca de investiții JP Morgan, potrivit unui... G4Media.ro.
15:30
Situație neobișnuită la universități. Sunt locuri inclusiv la specializările unde era mare concurență. Explicația, la Bac # G4Media
Admiterea de toamnă în multe universități din țară vine cu mii de locuri disponibile, dar cu un număr redus de candidați, pentru că sunt tot... G4Media.ro.
15:20
Lucrări de Grigorescu, Luchian, Tonitza şi Aman, într-un show imersiv prezentat la Galați / Un concept inovator care aduce împreună arta şi tehnologia # G4Media
Lucrări celebre semnate de Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza şi Theodor Aman vor putea fi admirate la Galaţi, începând cu 12 septembrie, în cadrul... G4Media.ro.
15:20
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, atenţionări Cod galben de inundaţii pe râuri din cinci judeţe, valabile până la... G4Media.ro.
15:20
Ministerul spaniol de Externe a respins ferm luni „acuzaţiile false şi calomnioase de antisemitism” din partea Israelului, într-un nou episod de tensiune între cele două... G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:10
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea, transmite News.ro. „Vă răspund doar la... G4Media.ro.
15:10
Cel puţin 13 morţi în Nepal în urma protestelor provocate de blocarea reţelelor de socializare # G4Media
Kathmandu, 8 sep /Agerpres/- Cel puţin 13 persoane au murit luni în capitala nepaleză Kathmandu în urma confruntărilor dintre forţele de ordine şi tineri manifestanţi... G4Media.ro.
14:50
Parlamentarii AUR vor depune, miercuri, o moţiune simplă pe tema politicilor din educaţie, a anunţat, luni, liderul senatorilor formaţiunii, Petrişor Peiu, transmite Agerpres. „Din păcate,... G4Media.ro.
14:40
Parcul central din Târgu Secuiesc va fi reamenajat complet printr-o investiție de aproape 2 milioane de euro # G4Media
Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, va beneficia de o investiție semnificativă în infrastructura verde și albastră, printr-un proiect finanțat din fonduri europene, care urmărește combaterea... G4Media.ro.
14:40
FOTOGALERIE Arheologii au descoperit în Callatis – Mangalia vase din aur și argint extrem de rare. Artefactele vor fi expuse la Muzeul Național de Istorie a României # G4Media
Muzeul Național de Istorie a României anunță că arheologii au descoperit în situl Callatis (lângă Mangalia) vase din aur și argint de la începutul secolului... G4Media.ro.
14:40
Startul noului an școlar și calitatea aerului pe care îl respirăm în orașe / Studiu de caz – Cluj-Napoca / Aerul poluat, al doilea risc de mortalitate la nivel global # G4Media
Startul unui an școlar aduce inevitabil în discuție tema mobilității urbane, a traficului aglomerat și a poluării atmosferice, factori care influențează sănătatea celor mai tineri... G4Media.ro.
14:40
Grindeanu: Dacă PNL şi USR merg pe o candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare / Contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, nu ce vor Drulă şi USR # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună la Capitală, este evident că... G4Media.ro.
14:20
Konjac-ul, alternativa la paste, fără calorii și plin de nutrienți/ Conține fibre solubile pentru că este obținut din tuberculul unei plante asiatice/ Rețetă de paste konjac cu legume sotate # G4Media
Konjacul se remarcă prin conținutul ridicat de fibre solubile, efectul său de sațietate, aportul caloric și lipidic extrem de scăzut și prin versatilitatea sa culinară.... G4Media.ro.
14:20
Kremlinul a afirmat luni că nicio sancţiune nu va reuşi vreodată să oblige Rusia să îşi modifice acţiunile împotriva Ucrainei, transmite agenția de știri Reuters,... G4Media.ro.
14:20
Ministrul Educației, Daniel David, către profesorii care protestează: E complet nerealist să te aștepți că în această perioadă se vor întâmpla modificări în legea bugetar-fiscală sau că premierul își va da demisia sau va cădea Guvernul # G4Media
Ministrul Daniel David le-a transmis profesorilor care protestează în București că „în această perioadă este foarte important să fim și realiști și înțeles și anume,... G4Media.ro.
14:20
Ciolacu: Demontez azi minciuna că am cheltuit „discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului / Peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare e pentru investiții / Fondul a fost administrat de Ministerul Finanțelor # G4Media
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu spune că astăzi demontează „minciuna” că a cheltuit „discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul... G4Media.ro.
14:10
Căutările online pentru haine Armani vintage au explodat după ce celebrul designer italian Giorgio Armani a murit joi, cumpărătorii orientându-se către platformele de second-hand pentru... G4Media.ro.
14:10
Flancul estic al NATO se pregăteşte pentru exerciţiile militare ale Rusiei cu Belarus, Zapad 2025, care amintesc de faza premergătoare a invaziei ruse în Ucraina # G4Media
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia... G4Media.ro.
14:00
Un tânăr de 27 de ani din Apaţa a ajuns în arest preventiv, fiind acuzat că ar fi omorât în bătaie un câine, a transmis,... G4Media.ro.
14:00
Peste 800 de ruşi trebuie să părăsească Letonia până cel târziu la 13 octombrie, conform noii legislaţii ce vizează migrația # G4Media
Autorităţile pentru migraţie din Letonia au cerut unui număr de 841 de cetăţeni ruşi să părăsească teritoriul leton până cel târziu la 13 octombrie, în... G4Media.ro.
13:50
PSD va propune o nouă reglementare în ceea ce privește deductibilitatea TVA / Grindeanu critică cumpărarea de haine și hrană de câini pe firme # G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că partidul pe care îl conduce va depune un proiect care să reglementeze procedurile de deductibilitate... G4Media.ro.
13:50
Novak Djokovic, retragere surprizătoare din Cupa Davis – Mesaj emoționant pentru fanii sârbi # G4Media
Ajuns la 38 de ani, Novak Djokovic a anunțat după parcursul de la US Open (a fost eliminat în semifinale de Carlos Alcaraz) că este... G4Media.ro.
13:50
Proiecte PSD: veteranii de război, călugării și mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie scutiți de contribuția de sănătate de 10% din venitul brut – DOCUMENT # G4Media
PSD va depune în Parlament două proiecte legislative prin care vrea să scutească veteranii de război, călugării, călugărițele și mamele aflate în concediu de creștere... G4Media.ro.
13:50
Grecia reduce cu o treime TVA-ul în insulele îndepărtate și cu o populație mai mică de 20.000 de locuitori / Ce rezultate speră să obțină # G4Media
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat o reducere de 30% a TVA-ului pentru insulele îndepărtate cu o populație sub 20.000 de locuitori. Anunțul a fost... G4Media.ro.
13:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut luni Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), să denunţe Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor... G4Media.ro.
13:40
Demența la câini: O boală a minții care le schimbă viața. Iată cum o recunoști și cum îți ajuți câinele # G4Media
Demența este o boală ce apare la nivel neurologic, care afectează deopotrivă oamenii și animalele. Simptomele diferă, iar din acest articol afli care sunt câteva... G4Media.ro.
13:30
Preşedintele Kazahstanului propune suprimarea Senatului şi modificarea sistemului electoral, un recul după reformele democratice adoptate în urma revoltele sângeroase din 2022 # G4Media
Preşedintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a propus luni suprimarea Senatului şi modificarea sistemului electoral, revenind astfel asupra reformelor democratice adoptate după revoltele sângeroase din 2022 ce... G4Media.ro.
13:20
Prim-ministrul spaniol anunţă o serie de măsuri pentru „a pune capăt genocidului din Gaza”: embargou asupra vânzărilor de arme către Israel şi o interdicţie asupra navelor care transportă combustibil pentru soldaţii israelieni care acostează în porturile spaniole # G4Media
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni o serie de măsuri „pentru a pune capăt genocidului din Gaza”, între care un embargou asupra vânzărilor de... G4Media.ro.
13:20
O echipă de arheologi din Albania a descoperit o cameră mortuară de dimensiuni mari din perioada romană, secolele III – IV d.Hr., prima necropolă de... G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:10
Un avion MiG-29 misterios a apărut pe cerul din Ucraina: Poartă însemnele Kievului, dar schema de camuflaj a unui fost aliat al Rusiei # G4Media
Un avion de luptă MiG-29 azer, cu un singur loc, purtând însemnele Forțelor Aeriene Ucrainene, dar schema de camuflaj a Azerbaidjanului, a fost zărit zburând... G4Media.ro.
