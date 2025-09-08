Un bărbat de 32 de ani din Petroșani, găsit mort în cimitir. Polițiștii au deschis o anchetă

14:40

Vladimir Putin a cerut Dumei de Stat de la Moscova să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii. Adică, Rusia nu va mai face parte din Convenţia europeană pentru prevenirea torturii, un tratat prin care statele semnatare se angajează să prevină şi să interzică tortura, tratamentele inumane sau degradante. Nu va mai exista obligaţia legală ca inspectorii internaţionali să aibă acces la închisori şi centre de detenţie din Rusia. Inspecţiile au fost deja blocate din 2022, dar prin denunţarea convenţiei Moscova elimină şi cadrul legal care le permitea.