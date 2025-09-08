Un bărbat de 32 de ani din Petroșani, găsit mort în cimitir. Polițiștii au deschis o anchetă
ObservatorNews, 8 septembrie 2025 16:50
Descoperire șocantă în Cimitirul din Petroșani. Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 32 de ani a fost găsit printre morminte. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
17:00
Alba: Un tânăr acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani, trimis în arest la domiciliu # ObservatorNews
Judecătoria Alba Iulia a dispus, urmare a propunerii formulate de procurorul de caz, luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de un tânăr de 19 ani acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani.
16:50
Un bărbat de 32 de ani din Petroșani, găsit mort în cimitir. Polițiștii au deschis o anchetă # ObservatorNews
Descoperire șocantă în Cimitirul din Petroșani. Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 32 de ani a fost găsit printre morminte. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.
16:50
Primul tren electric produs în Polonia va ajunge la finalul lunii în România şi va intra în teste # ObservatorNews
Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) produsă în Polonia va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificare, autorizarea de tip şi introducerea pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional, a anunţat luni Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).
Acum o oră
16:40
La 24 de ani, și-a cumpărat o casă de aproape 400.000 $. Strategia simplă care l-a ajutat să strângă bani # ObservatorNews
La o vârstă la care mulți tineri abia își caută stabilitatea, Ryan Hemenway, un american de 24 de ani, bifează deja ceea ce mulți din generația lui consideră imposibil: economii consistente, un job care îi place și prima casă cumpărată alături de logodnica sa.
16:30
Donald Trump, mesaj despre R. Moldova: "O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională" # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o "Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională". Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit unui comunicat postat pe contul de Facebook al MAE moldovean.
16:20
Perspectivă sumbră a Ucrainei: "Rusia are cel puţin de trei ori mai multe forţe şi resurse decât noi” # ObservatorNews
Comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a afirmat luni că Rusia are pe linia frontului cel puţin "de trei ori mai multe" forţe şi resurse decât Ucraina şi foloseşte tactica avansării "târâş".
Acum 2 ore
16:00
Mesajul lui Daniel David către profesori. Le cere să fie "realiști": Măsurile fiscale nu pot fi schimbate # ObservatorNews
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este "neinspirat" şi "complet nerealist" şi afirmă că nu va participa la întrevederea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre sindicaliştii din educaţie şi preşedintele Nicuşor Dan, dar că îi va invita la discuţii în cursul zilei de marţi sau miercuri şi că s-a întâlnit cu liderii sindicali "în urmă cu mai multe zile". David le transmite protestatarilor că în această perioadă "este foarte important să fie şi realişti, şi înţelepţi".
15:50
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.
15:50
Un medic anestezist din Franța a fost trimis în judecată, acuzat că a otrăvit 30 de pacienți, dintre care 12 au murit. Frédéric Péchier, care lucra la două clinici din Besançon, riscă închisoare pe viață într-un proces descris de procurori drept fără precedent în istoria Franței.
15:40
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea.
15:40
Trei bărbaţi din Dolj, arestaţi după ce au bătut agentul de pază al unei săli de jocuri de noroc # ObservatorNews
Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 24 şi 48 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile după ce l-au bătut pe agentul de pază al unei săli de jocuri de noroc din Craiova, informează news.ro.
15:20
Aproape 200 de elevi de clasa a noua au petrecut trei zile alături de viitorii colegi într-un loc special - Cetatea lui Ştefan cel Mare. Bobocii şi-au cunoscut diriginţii, dar şi profesorii care le vor fi alături în următorii patru ani. Pentru a trece mai uşor de la atmosfera de vacanţă la orele de curs, cadrele didactice au organizat această şcoală de vară, care a ajuns deja la a noua ediţie.
Acum 4 ore
15:10
Bărbatul care s-a urcat din nou pe podul Agigea, convins după 5 ore să coboare. Va fi internat iar psihiatrie # ObservatorNews
Traficul pe podul de la Agigea a fost perturbat astăzi după ce un bărbat a urcat pe structura metalică şi a ameninţat că se aruncă în gol. A fost nevoie de peste 5 ore de negocieri pentru ca individul, care nu este la prima ispravă de acest fel, să fie convins să coboare.
15:00
PSD modifică Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici, scutiți de CASS # ObservatorNews
PSD a depus în Parlament proiecte de lege care modifică Pachetul 1 deja intrat în vigoare, urmând a fi scutiți de la plata CASS deținuții politici, invalizii, dar și familiile care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Sorin Grindeanu spune că, în continuare, nu este de acord cu restructurările din administrația locală.
15:00
Premiu de peste 1,44 milioane de lei, câştigat la categoria I a jocului Loto 5 din 40 # ObservatorNews
Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost câştigat la extragerea de duminică, se arată într-un comunicat de presă al Loteriei Române.
14:50
Decor prăbuşit peste o actriţă, la Teatrul Maghiar din Timişoara. O bară de fier s-a desprins la repetiții # ObservatorNews
Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara. O actriță a ajuns la spital după ce o piesă de decor a căzut peste ea în timpul unei repetiţii. Instituția a anunţat că a început o anchetă internă, dar și o cercetare disciplinară pentru a afla cum s-a ajuns aici.
14:50
Când ne gândim la prima zi de școală ne gândim, de fapt, la emoția noului început sau a revederii, la bucurie, copilărie, dar și la aglomerație. Peste tot în țară străzile și marile bulevarde s-au umplut de mașini, iar impactul este unul considerabil acum, în primele zile după vacanță. Aglomerație a fost și la florării, unde părinții s-au înghesuit să aleagă buchetul perfect pentru doamna învățătoare.
14:40
Vladimir Putin cere oficial ieşirea Rusiei din Convenția pentru prevenirea torturii. Ce înseamnă asta # ObservatorNews
Vladimir Putin a cerut Dumei de Stat de la Moscova să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii. Adică, Rusia nu va mai face parte din Convenţia europeană pentru prevenirea torturii, un tratat prin care statele semnatare se angajează să prevină şi să interzică tortura, tratamentele inumane sau degradante. Nu va mai exista obligaţia legală ca inspectorii internaţionali să aibă acces la închisori şi centre de detenţie din Rusia. Inspecţiile au fost deja blocate din 2022, dar prin denunţarea convenţiei Moscova elimină şi cadrul legal care le permitea.
14:40
MediCOOL debutează cu cel de-al nouălea sezon astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # ObservatorNews
Dr. Mihail Pautov și echipa MediCOOL lansează cel de-al nouălea sezon, pe Antena 1 și AntenaPLAY, astăzi, de la ora 18:00. Emisiunea medicală va oferi un format extins, unde numeroși specialiști vor răspunde la cele mai importante întrebări din domeniu. Pe lângă pacienții care își vor spune povestea, vedetele se vor alătura în noile ediții pentru a găsi informațiile potrivite, oferite chiar de medici, iar Geanina Ilieș va afla, chiar din primul episod, cum se pot reduce durerile de spate cauzate de statul mult în picioare sau pe tocuri.
14:30
Mulți pasionați cu experiență aleg ruleta europeană live pentru distracția autentică și atmosfera de cazino real, chiar din fața ecranului telefonului sau laptopului. Acest joc atrage prin transparența sa și prin interacțiunea directă cu dealerii profesioniști. Indiferent dacă abia ați prins gustul acestei experiențe sau jucați de ceva vreme, veți afla motivele pentru care profesioniștii preferă această variantă.
14:20
Grindeanu a încălcat "pactul de neagresiune" din coaliţie. Scenariul PSD pentru reforma administraţiei locale # ObservatorNews
Cele patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie au fost respinse, dar în Coaliţie nu e deloc linişte. Sorin Grindeanu l-a atacat dur pe Ilie Bolojan şi i-a transmis premierului că ţara nu se conduce cu toporul, iar PSD nu acceptă să guverneze cu pistolul la tâmplă. Preşedintele Nicuşor Dan a intervenit şi el în conflictul din Coaliţie.
14:20
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal # ObservatorNews
Scandal anchetat în Braşov după ce un bărbat a ajuns în stare gravă la spital cu tăieturi de drujbă pe braţe. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional! După o ceartă între rude, bărbatul ar fi fost atacat cu drujba de un individ, dar ar fi fost lovit şi cu o bâtă de o adolescentă de 15 ani.
14:10
Profesorii anunţă că ar putea continua şi mâine protestul simbolic, dar în clase. Elevii, aşteptaţi în bănci # ObservatorNews
Prima zi de şcoală stă sub semnul haosului: dacă în unele şcoli a sunat clopoţelul în multe altele, profesorii nu au revenit la catedră ci au ieşit la proteste. Manifestaţiile au început la ora 10, în Piaţa Victoriei, unde s-au adunat cadre didactice din toate colţurile ţării. Lor li s-au alăturat şi elevi şi studenţi. Aproape 3 milioane de copii sunt afectaţi de neînţelegerile dintre profesori şi Guvern, pe marginea măsurilor de austeritate din Educaţie.
14:10
Aurul a atins cel mai mare preţ din toate timpurile - aproape 500 de lei gramul, mult peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut.
13:30
Adolescent de 16 ani, atac la o secție de poliție din Turcia: doi polițiști uciși și alți doi răniți grav # ObservatorNews
Un adolescent de 16 ani a deschis focul cu o armă de asalt asupra secției de poliție din Izmir, Turcia. În urma atacului, doi polițiști au fost uciși, iar alți doi răniți, dintre care unul se află în stare gravă. Atacatorul a fost și el rănit și nu avea antecedente penale.
13:30
Cazanele Dunării, scenă de spectacol nautic: "O experienţă foarte tare. Chiar le spun turiştilor să vină" # ObservatorNews
Județul Mehedinți a fost gazda un eveniment nautic de excepție în acest weekend. Zeci de bărci cu vele, iahturi și ambarcațiuni de agrement au făcut spectacol în inima Cazanelor Dunării. Regata Dubova a încheiat sezonul turistic, iar ambarcațiunilor din Mehedinți li s-au alăturat și ambarcațiuni din Serbia.
13:20
Familie cu doi copii, lovită de maşină în Suceava. Erau pe trotuar, în drum spre şcoală # ObservatorNews
O familie cu doi copii de 7, respectiv 10 ani, a ajuns în această dimineaţă la spital după ce a fost lovită de o maşină. S-a întamplat în cartierul Obcini din municipiul Suceava, în timp părinţii îşi duceau copiii în prima zi de şcoală. Din primele informaţii, autoturismul a derapat, a ieşit de pe carosabil şi i-a lovit pe cei patru pietoni, care se aflau pe trotuar.
13:20
Franța, pe marginea prăpastiei politice. Guvernul Bayrou, aşteptat să fie demis azi prin moţiune # ObservatorNews
Zi decisivă pentru guvernul Franţei. Azi va fi votată moţiunea de cenzură împotriva guvernului lui François Bayrou. Până acum, toate partidele din opoziţie, care au majoritate, au anunţat că vor să demită actualul guvern ce-l susţine pe preşedintele Macron. Bayrou, aflat de nouă luni la conducere, îşi va asuma răspunderea pentru măsurile de austeritate cu care vrea să limiteze datoria ţării ce a urcat la 114% din PIB. La nivel naţional, 77% dintre cetăţeni dezaprobă noul pachet de măsuri.
13:20
Curs BNR, 8 septembrie 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 8 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.
Acum 6 ore
13:00
A murit după nuntă, pe drumul spre casă, în maşina făcută zob. Accident suspect la Dragoslavele, în Argeş # ObservatorNews
Un bărbat de 62 de ani din Argeş a fost găsit mort în urma unui accident, care ridică semne de întrebare anchetatorilor. Bărbatul se întorcea acasă de la o nuntă când, la jumătatea drumului, mașina a ieșit de pe șosea și a ajuns într-o râpă unde a izbit un copac.
12:50
Sezonul 8 al celui mai dur reality show din România a început aseară, la Antena 1, cu un spectacol plin de adrenalină și emoții. În primele momente de pe Drumul Eroilor, concurenții au fost nevoiți să-și care singuri bagajele și să înfrunte valurile mării pentru a ajunge la destinație, misiuni care i-au pus serios la încercare încă din startul competiției. Tensiunea, emoțiile și dinamica spectaculoasă a primei ediții i-au ținut pe telespectatori lipiți de televizoare, Asia Express impunându-se ca lider de audiență.
12:50
Finala US Open, întârziată de măsurile de securitate pentru Donald Trump. Fanii s-au revoltat # ObservatorNews
Revoltă la New York, la finala US Open. Meciul dintre Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner a început cu o oră întârziere din cauza măsurilor stricte de securitate impuse de prezenţa lui Donald Trump pe stadion.
12:30
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, intervalul 8 - 21 septembrie 2025. Specialiştii ANM anunţă o primă lună de toamnă cu temperaturi de vară, dar revin ploile și vijeliile. Vremea se schimbă de la mijlocul săptămânii.
12:20
Ce vrea SUA de la UE pentru a prăbuși economia Rusiei. Kremlinul: Nicio sancțiune nu ne va schimba poziția # ObservatorNews
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Statele Unite cer Europei să susțină potențiale sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol din Rusia, în încercarea de a "prăbuși economia Rusiei". Spune că, în acest fel, Vladimir Putin va putea fi forțat să vină la masa negocierilor. El a subliniat că doar o presiune comună SUA-UE ar putea forța Rusia să negocieze. Nicio sancțiune nu ne va schimba poziția, este reacţia Kremlinului la aceste declaraţii.
12:20
O femeie din Australia a fost condamnată luni la închisoare pe viață, după ce a fost găsită vinovată de trei capete de acuzare de omor și unul de tentativă de omor, în urma unui prânz cu ciuperci otrăvitoare servit rudelor sale, relatează DPA, conform Agerpres.
12:10
12:10
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 9 septembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
12:00
Rovinieta și trecerile peste Dunăre, mai scumpe din 8 septembrie. Care sunt noile tarife # ObservatorNews
Emiterea rovinietelor a fost suspendată timp de o oră, noaptea trecută. Totul pentru actualizarea sistemelor informatice cu noile tarife, care vor fi aplicate de azi. Vorbim despre tarife noi în special pentru autoturisme și vehiculele de transport marfă.
11:40
9 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 septembrie de-a lungul timpului.
11:30
Au vrut să sperie urșii, dar au stârnit flăcări. Incendiu lângă o cabană din Munții Făgăraș, stins la limită # ObservatorNews
Inconştienţa unor turişti putea provoca o tragedie în Munţii Făgăraş. Mai mulţi bărbaţi, care încercau să sperie urşii, au aruncat cu petarde în pădure, chiar în apropierea unei cabane.
11:20
Atac armat la Ierusalim. Presă: 4 morți și 15 răniți după ce doi atacatori au deschis focul într-un autobuz # ObservatorNews
Patru persoane au fost ucise și alte aproximativ 15 au fost rănite, dintre care cinci în stare critică, în urma unui atac armat comis luni dimineață în Ierusalim, relatează Times of Israel. Potrivit presei israeliene, doi teroriști au urcat într-un autobuz și au deschis focul asupra pasagerilor. Cei doi atacatori au fost "neutralizați" de forțele de securitate. Ministrul Apărării a avertizat că urmează represalii puternice împotriva Hamas.
11:20
Motociclist filmat cum intră cu viteză în maşina din faţă, pe un drum din Mureş. Impactul i-a fost fatal # ObservatorNews
Accident tragic, ieri, pe DN 15 în Mureş. Un motociclist de 42 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce a pierdut controlul motorului şi s-a izbit violent în maşina din faţa sa.
11:20
Poliția de frontieră din Polonia a anunțat duminică seara că a găsit resturi ale unui obiect zburător neidentificat într-un sat situat lângă granița cu Belarus. Este cel mai recent incident dintr-o serie de evenimente similare raportate în acest stat membru NATO, relatează luni agenția dpa, conform Agerpres.
11:20
Protestul profesorilor a început în Piața Victoriei. Haosul şi incertitudinea marchează prima zi de școală # ObservatorNews
Prima zi a noului an școlar aduce incertitudine și tensiune. Nu se știe dacă și în ce școli va suna clopoțelul, în timp ce mii de profesori se pregătesc să participe la cea mai mare grevă din ultimii ani. Pe fondul noilor măsuri de austeritate și a nemulțumirilor salariale, unii dascăli au ales să nu mai participe la festivitățile de deschidere, iar alții se alătură protestelor anunțate de sindicate în Piaţa Victoriei.
Acum 8 ore
11:00
Reacţia lui Nicuşor Dan după atacul lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: Nu e în regulă # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni că nu este în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele, dar admite că acestea au libertatea să facă ce vor. El a afirmat că acestea iau măsuri cu costuri sociale importante şi, atunci, ar trebui să fie un bloc unit.
10:50
Zbor Ryanair, deviat după ce un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile de urgență în aer # ObservatorNews
Un zbor Ryanair din Anglia către Spania a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce, la bord, a izbucnit un conflict între pasageri când un bărbat a vrut să deschidă uşa de urgenţă în aer, scrie The Telegraph.
10:50
China redeschide piața obligațiunilor pentru companiile rusești. Gazprom primește cel mai înalt rating # ObservatorNews
Agenția de rating financiar CSCI Pengyuan din China a acordat calificativul "AAA" companiei ruse Gazprom, aflată sub sancțiuni americane. Decizia vine în contextul în care Beijingul intenționează să redeschidă piața internă a obligațiunilor pentru marile companii energetice din Rusia, relatează Reuters, conform Agerpres.
10:50
9 septembrie, Sfinţii Ioachim şi Ana. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Marţi, 9 septembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Ioachim şi Ana, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
10:50
Statul ne-a îngropat în datorii şi acum a venit nota de plată: taxe mai mari, impozite dublate, dobânzi record. Românii strâng cureaua, pentru ca statul să plătească prețul anilor de risipă și decizii greșite. În toamna în care coșul românilor se golește, campania „Cât costă să fii român” vine cu explicații și soluții. Începând de astăzi, la Observator 19, reportajele campaniei arată cum am ajuns la nota de plată uriaşă pe care o achităm cu toții şi unde s-au dus banii.
10:40
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de ploi şi vijelii, valabilă luni, de la ora 12.00, în mai multe judeţe din ţară. Potrivit specialiştilor, marţi, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.
