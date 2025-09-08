Apelul lui Marine Le Pen în procesul care i-a adus interdicţia de a candida la alegerile prezidenţiale din 2027 se va judeca între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026
Mult aşteptatul proces în apel în cazul asistenţilor de la Parlamentul European ai fostului Front Naţional, în prezent Reuniunea Naţională (RN), partidul lui Marine Le Pen, va avea loc între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026, cu mai mult de un an înainte de alegerile prezidenţiale din 2027 din Franţa, conform calendarului stabilit luni într-o şedinţă la Curtea de Apel din Paris. În martie, în primă instanţă, Marine Le Pen a fost condamnată în acest caz la o pedeapsă de ineligibilitate de cinci ani, cu executare imediată, relatează presa franceză.
Tulcea: O femeie a fost lovită în plină figură de o vecină pentru că a intenţionat să deblocheze uşa de acces în boxă ca să-şi elibereze soţul blocat în interior
O femeie din judeţul Tulcea a fost agresată de o vecină care a lovit-o în plină figură pentru că a vrut să deblocheze uşa de acces în boxă ca să poată ieşi soţul său, care rămăsese blocat în interior.
Clubul german Bayer Leverkusen a anunţat luni că noul său antrenor principal este danezul Kasper Hjulmand, care îl înlocuieşte pe Erik ten Hag.
Ministrul Muncii, Florin Manole: Poiectul pe care l-am pus în transparenţă, privind încadrarea în grad de handicap, are un scop clar, să reducem fraudele şi să protejăm beneficiarii reali
Ministrul Muncii, Florin Manole, declară că poiectul pe care l-a pus în transparenţă, privind încadrarea în grad de handicap, are un scop clar, să reducă fraudele şi să protejeze beneficiarii reali, el arătând că acest sistem trebuie să funcţioneze doar în favoarea lor. Ministrul dă asigurări că vor fi discuţii suficiente şi că vor fi organizate consultări, în condiţii de transparenţă şi deschidere, pentru ca proiectul să răspundă cât mai exact nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale: Lucrǎm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a avut discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale, el anunţând că lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere. De asemenea, Ministerul Finanţelor lucrează la măsuri complementare celor din această perioadă, care să simplifice birocraţia deopotrivă pentru antreprenori si investitori, a mai anunţat ministrul.
Mult aşteptatul proces în apel în cazul asistenţilor de la Parlamentul European ai fostului Front Naţional, în prezent Reuniunea Naţională (RN), partidul lui Marine Le Pen, va avea loc între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026, cu mai mult de un an înainte de alegerile prezidenţiale din 2027 din Franţa, conform calendarului stabilit luni într-o şedinţă la Curtea de Apel din Paris. În martie, în primă instanţă, Marine Le Pen a fost condamnată în acest caz la o pedeapsă de ineligibilitate de cinci ani, cu executare imediată, relatează presa franceză.
Drulă îl provoacă pe liderul PSD să iasă în Capitală să vadă ce vor bucureştenii: Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid, sunt dreptul bucureştenilor, pe care nimeni nu are voie să-l calce în picioare
Deputatul USR Cătălin Drulă îl invită pe Sorin Grindeanu la o plimbare prin Bucureşti, să afle şi acesta părerea bucureştenilor despre alegeri, el arătând că lui îi spun bucureştenii un lucru, că vor alegeri cât mai repede, pentru că aşa e normal într-o democraţie. El îi transmite un mesaj liderului PSD: ”Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureştenilor. Dreptul lor democratic, pe care nimeni nu are voie să-l calce în picioare”.
FC Voluntari şi CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul fundaşului central Daniel Dumbravanu( 23 de ani), internaţional al Republicii Moldova.
Mark Twain International School inaugurează un nou campus în ansamblul rezidenţial Cosmopolis, investiţie de peste 10 milioane de euro
Şcoala privată Mark Twain International School anunţă inaugurarea unui nou campus în ansamblul rezidenţial Cosmopolis, cu tematică spaţială, investiţie de peste 10 milioane de euro.
Egiptul anunţă un plan de creştere economică de 7% şi de creare a 1,5 milioane de locuri de muncă anual până în 2030
Egiptul îşi propune să îşi majoreze rata de creştere economică la 7% până în 2030, comparativ cu 4,5 procente în anul fiscal curent, potrivit Raniei Al-Mashat, ministrul Planificării, Dezvoltării Economice şi Cooperării Internaţionale.
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”. Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit unui comunicat postat pe contul de Facebook al MAE moldovean.
Dr. Raluca Bidiga, MedLife: „Cauzele bolilor endocrine la copii sunt de obicei multifactoriale: factori de mediu şi autoimunitate, dar şi factori genetici, pentru care există teste"
În ultimii 5-10 ani, copiii sunt diagnosticaţi cu tot mai multe boli endocrine, iar vârsta de diagnosticare scade constant, a observat dr. Raluca Bidiga, medic specialist pediatru la Spitalul de Pediatrie MedLife. Tocmai de aceea, ea a studiat doi ani în plus, ca să obţină un atestat în endocrinologie şi să-şi poată îndruma şi trata micii pacienţi, pentru care foarte puţine spitale în ţară au secţii dedicate de endocrinologie.
Ciolacu: Demontez azi minciuna că am cheltuit "discreţionar" şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă / Astăzi asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forţată, haotică, anti-consum, anti-investiţii şi anti-dezvoltare
Fostul premier Marcel Ciolacu anunţă luni că demontează minciuna că a cheltuit ”discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, el arătând că ponderea cea mai mare din aceste cheltuieli este pentru a susţine investiţii, majoritare fiind cele pe bani europeni. El mai arată că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor, care a şi avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern iar ministrul Finanţelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor. Ciolacu mai declară că reformele nu înseamnă concedieri colective şi astăzi asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forţată, haotică, anti-consum, anti-investiţii şi anti-dezvoltare
Dolj: Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile după ce l-au bătut pe agentul de pază al unei săli de jocuri de noroc
Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 24 şi 48 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile după ce l-au bătut pe agentul de pază al unei săli de jocuri de noroc din Craiova.
FC Universitatea Cluj şi FC Rapid 1923 au ajuns la un acord privind împrumutul, pe durata acestui sezon, al atacantului de bandă dreapta Omar El Sawy (21 de ani).
Peste 130 de iniţiative artistice şi culturale, susţinute anul acesta de Ministerul Culturii cu 31 de milioane de lei
Ministerul Culturii a reuşit să susţină anul acesta un număr semnificativ de iniţiative artistice şi culturale, onorând 133 de cereri de finanţare nerambursabilă, în valoare totală de 31.000.000 lei, din 265 cereri de finanţare depuse.
„The Conjuring: Last Rites" a debutat cu încasări de 83 de milioane de dolari la box office-ul nord-american/ VIDEO
„The Conjuring: Last Rites”, care a înregistrat cel mai bun debut al francizei, cu 83 de milioane de dolari pe plan intern şi 187 de milioane de dolari la nivel global în weekend, a prelungit seria epică de succese cinematografice pentru Warner Bros., fiind al şaptelea film consecutiv care a debutat cu peste 40 de milioane de dolari. Niciun alt studio nu a atins vreodată un astfel de nivel de consistenţă la box office, scrie Variety.
Premierul Ilie Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegaţie de investitori internaţionali, coordonată de J.P. Morgan: România rămâne o ţară de interes pentru pieţele financiare
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire cu o delegaţie de investitori internaţionali, coordonată de J.P. Morgan, aflată într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală şi de Est. Potrivit Guvernului, reprezentanţii delegaţiei au subliniat că România rămâne o ţară de interes pentru pieţele financiare, remarcând atât oportunităţile de creştere, cât şi necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea.
Preşedintele Kazahstanului doreşte desfiinţarea Senatului şi modificarea sistemului electoral
Preşedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, a anunţat luni că doreşte să desfiinţeze Senatul şi să modifice sistemul electoral, revenind astfel asupra reformelor adoptate după tulburările sângeroase din 2022 care au zguduit autorităţile primei economii din Asia Centrală, relatează AFP.
Grindeanu: Dacă PNL şi USR merg pe o candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare / Despre data alegerilor: Contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, nu ce vrea Drulă şi USR
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, o politică pe care doresc să o evite. Despre data alegerilor şi organizarea lor în termenul prevăzut de lege, aşa cum cer cei de la USR, Grindeanu a spus că contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, nu ce vrea Drulă şi USR.
Grindeanu: Ne tot mirăm de ce avem acest grad mic de colectare a TVA. În acest moment, în România sunt foarte multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA. Haine şi mâncare de câini sunt cumpărate pe firmă. Nu e în regulă
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în acest moment, în România sunt foarte multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA-ul, el dând ca exemplu haine şi mâncare de câini care sunt cumpărate pe firmă. Grindeanu spune că nu e în regulă, astfel că acestea sunt lucruri care se văd în încasările de TVA.
Daniel David, despre protestul profesorilor: Este neinspirat şi nerealist, în contextul actualelor constrângeri fiscal- bugetare/ Nu particip la întâlnirea de la Cotroceni/ Îi invit pe profesori la discuţii mâine sau poimâine/ Ce le transmite David
Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat” şi „complet nerealist” şi afirmă că nu va participa la întrevederea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre sindicaliştii din educaţie şi preşedintele Nicuşor Dan, dar că îi va invita la discuţii în cursul zilei de marţi sau miercuri şi că s-a întâlnit cu liderii sindicali „în urmă cu mai multe zile”. David le transmite protestatarilor că în această perioadă „este foarte important să fie şi realişti, şi înţelepţi”.
UEFA a oficializat suspendarea fundaşului Yeray Álvarez pentru dopaj. Jucătorul a folosit un produs împotriva căderii părului după ce a suferit de cancer
UEFA a oficializat suspendarea lui Yeray Álvarez, acuzat de dopaj, pentru zece luni. În iulie, jucătorul în vârstă de 30 de ani s-a apărat afirmând că a folosit pur şi simplu un produs împotriva căderii părului după ce a suferit de cancer.
Flancul estic al NATO se pregăteşte pentru exerciţiile militare ale Rusiei cu Belarus, Zapad 2025, care amintesc de faza premergătoare a invaziei ruse în Ucraina
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, relatează POLITICO.
Sorin Grindeanu: Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluţii, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluţiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog şi noi trebuie să ne extragem / Nu trebuie să fim în unanimitate
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre relaţia din coaliţia de guvernare, că dacă cineva încearcă să le impună anumite soluţii, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluţiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog şi cei din PSD trebuie să se extragă, adăugând că nu trebuie să fie în unanimitate de acord, în cadrul coaliţiei.
Sorin Grindeanu: Depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1 / Sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că formaţiunea depune în Parlament două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1: CASS pentru pensionari, pentru deţinuţii politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal şi de asemenea indemnizaţia pentru creşterea copiilor, care se adresează bineînţeles mamelor. El a precizat că sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1.
Carlos Alcaraz, câştigător al celui de-al şaselea turneu de Grand Slam la US Open, revine pe locul 1 mondial, devansându-l pe marele său rival Jannik Sinner, care nu a reuşit să-şi păstreze titlul la New York, potrivit clasamentului ATP publicat luni.
Pălărie (USR): E nevoie de pachete de măsuri care să stimuleze mediul de afaceri, dar aveam nevoie de mult mai multă viteză şi de mult mai multă colaborare în tăierea cheltuielilor inutile
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că este nevoie de pachete de măsuri care să stimuleze mediul de afaceri, dar aveau nevoie de mult mai multă viteză şi de mult mai multă colaborare în tăierea cheltuielilor inutile. Pălărie a mai anunţat că grupul de lucru privind reforma administraţiei va finaliza în această săptămână forma proiectului şi îl va înainta către coaliţie.
Rick Davies, unul dintre cei doi cofondatori, lideri şi compozitori principali ai trupei britanice Supertramp, care a evoluat de la un grup de rock progresiv la un ansamblu neaşteptat de succes în topuri cu albumul „Breakfast in America”, a murit după o lungă luptă cu cancerul, a confirmat trupa într-o declaraţie. Avea 81 de ani, potrivit Variety.
UPDATE- Atentat în Ierusalimul de Est, soldat cu 5 morţi şi 11 răniţi. Poliţia israeliană declară că a neutralizat „doi terorişti"
Cinci persoane au fost ucise luni într-un atac armat la o staţie de autobuz de la periferia Ierusalimului, a anunţat serviciul de ambulanţă israelian, în timp ce poliţia a afirmat că autorii atacului au fost ucişi, relatează Reuters.
Comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a afirmat luni că Rusia are pe linia frontului cel puţin „de trei ori mai multe” forţe şi resurse decât Ucraina şi foloseşte tactica avansării „târâş”, relatează AFP.
UPDATE - Miting şi marş de protest al profesorilor în Capitală/ Mii de cadre didactice s-au strâns în faţa Guvernului. La ora 12.10 au plecat în marş spre Palatul Cotroceni/ Alături de ei sunt elevi şi studenţi - FOTO, VIDEO
Sute de profesori s-au strâns luni, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei, din Capitală, la un miting de protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”. La ora 12.10, protestatarii, al căror număr a crescut simţitor, ajungând la câteva mii de persoane, au plecat în marş spre Palatul Cotroceni, unde se vor întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan. . Cadrele didactice sunt „profund nemulţumite” de „refuzul constant” al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Cadrele didactice cer anularea măsurilor de austeritate, între care creşterea numărului de elevi la clase, micşorarea tarifului la plata cu ora, creşterea normei didactice cu două ore şi tăierea burselor elevilor. La protestul de luni sunt aşteptaţi, potrivit organizatorilor, peste 30.000 de profesori.
În Republica Moldova s-a creat o „piaţă neagră" a sondajelor de opinie, avertizează un raport al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Observatorii alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova atrag atenţia că autorităţile trebuie să se implice pentru a investiga de unde apar tot felul de sondaje de opinie obscure, neautorizate, cine le finanţează şi în ce scop, în condiţiile care ele pot influenţa opţiunea politică a alegătorilor.
Sute de profesori s-au strâns luni, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei, din Capitală, la un miting de protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”. La ora 12.10, protestatarii au plecat în marş spre Palatul Cotroceni, unde se vor întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan. . Cadrele didactice sunt „profund nemulţumite” de „refuzul constant” al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Cadrele didactice cer anularea măsurilor de austeritate, între care creşterea numărului de elevi la clase, micşorarea tarifului la plata cu ora, creşterea normei didactice cu două ore şi tăierea burselor elevilor. La protestul de luni sunt aşteptaţi, potrivit organizatorilor, peste 30.000 de profesori.
LPF a anunţat, luni, programul meciurilor care vor avea loc în etapa a 10-a a Superligii:
Proiectul REACT: Teatrul ca instrument împotriva rasismului uneşte artişti din România şi Republica Moldova
„REACT - Romania & Moldova Engaging in Anti-racist Cultural Theatre”, o iniţiativă culturală ce promovează dialogul intercultural şi combaterea discriminării prin artele spectacolului, a fost lansat de Asociaţia Acting Works, cu sprijinul Institutului Cultural Român.
Proiecţia documentarului „O familie aproape perfectă", eveniment special la Cinema Ateneu Iaşi
Proiecţia specială a filmului „O familie aproape perfectă”, regizat de Tudor Platon, urmată de o discuţie cu Roxana Postolache (psihoterapeut) şi Dan Lungu (scriitor şi profesor de sociologie), va avea loc în 13 septembrie la Cinema Ateneu Iaşi, de la ora 18.00.
Cristiano Rolando, impresionat de copilul care l-a însoţit pe teren la meciul cu Armenia: Mi-am făcut un nou prieten - VIDEO
Cristiano Ronaldo, care a marcat de două ori în victoria Portugaliei cu Armeniei, a distribuit o secvenţă emoţionantă pe reţelele sociale. Copilul care l-a însoţit la intrarea pe teren nu şi-a putut ascunde bucuria când l-a văzut pe star, apoi s-a lăsat purtat de emoţie în momentul intonării imnului ţării sale.
Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt şi Orchestra Filarmonicii Moldova din Iaşi, în programul de luni la Festivalul „Enescu"
Programul de luni la Festivalul Internaţional „George Enescu” include rezonanţe de mare intensitate, pornind de la lirismul rafinat al muzicii create în Franţa de compozitori români precum George Enescu sau Stan Golestan şi continuând cu forţa monumentală a două repere majore ale secolului XX - Concertul pentru vioară de Jean Sibelius şi Simfonia a VIII-a de Dmitri Şostakovici.
Sute de profesori s-au strâns luni, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei, din Capitală, unde va avea loc un miting de protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, urmat de un marş spre Palatul Cotroceni. Cadrele didactice sunt „profund nemulţumite” de „refuzul constant” al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Cadrele didactice cer anularea măsurilor de austeritate, între care creşterea numărului de elevi la clase, micşorarea tarifului la plata cu ora, creşterea normei didactice cu două ore şi tăierea burselor elevilor. La protestul de luni sunt aşteptaţi, potrivit organizatorilor, peste 30.000 de profesori.
Doi poliţişti au fost ucişi într-o secţie de poliţie din apropiere de Izmir. Un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat
Doi poliţişti au fost ucişi prin împuşcare şi alţi doi au fost răniţi luni într-o secţie de poliţie situată lângă marele oraş turc Izmir, din vestul ţării, a anunţat ministrul turc de interne. Potrivit ministrului Ali Yerlikaya, unul dintre cei doi poliţişti răniţi se află în stare gravă, iar un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat, relatează AFP şi Reuters.
Sute de profesori s-au strâns luni, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei, din Capitală, unde va avea loc un miting de protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, urmat de un marş spre Palatul Cotroceni. Cadrele didactice sunt „profund nemulţumite” de „refuzul constant” al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Cadrele didactice cer anularea măsurilor de austeritate, între care creşterea numărului de elevi la clase, micşorarea tarifului la plata cu ora, creşterea normei didactice cu două ore şi tăierea burselor elevilor. La protestul de luni sunt aşteptaţi, potrivit organizatorilor, peste 30.000 de profesori.
Atentat în Ierusalimul de Est, soldat cu patru morţi şi 15 răniţi. Poliţia israeliană declară că a neutralizat „doi terorişti"
Doi atacatori au deschis focul, luni, la o intersecţie din Ierusalimul de Est, ucigând patru persoane şi rănind alte 15 înainte de a fi „neutralizaţi”, potrivit primelor informaţii furnizate de poliţia şi serviciile de urgenţă israeliene, relatează AFP.
Clasamentul WTA: Urcări pentru Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea / Gabriela Ruse, coborâre de 26 de locuri / Arina Sabalenka, lider incontestabil
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 43, după o urcare de 7 poziţii, cu 1.281 puncte.
Sute de profesori s-au strâns luni, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei, din Capitală, unde va avea loc un miting de protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, urmat de un marş spre Palatul Cotroceni. Cadrele didactice sunt „profund nemulţumite” de „refuzul constant” al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Cadrele didactice cer anularea măsurilor de austeritate, între care creşterea numărului de elevi la clase, micşorarea tarifului la plata cu ora, creşterea normei didactice cu două ore şi tăierea burselor elevilor. La protestul de luni sunt aşteptaţi, potrivit organizatorilor, peste 30.000 de profesori.
Cod galben de instabilitate atmosferică în cursul zilei de luni, în nordul Crişanei, Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte - HARTA
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că, în cursul zilei de luni, până la ora 23.00, în nordul Crişanei, Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h şi izolat grindină.
Premierul Francois Bayrou se confruntă luni cu un vot de încredere pe care cel mai probabil îl va pierde. Devine Franţa neguvernabilă? CNN: Ar putea fi o veste bună atât pentru Putin, cât şi pentru Trump
Al patrulea prim-ministru al Franţei în trei ani, François Bayrou, se confruntă luni cu o înfrângere aproape certă în cadrul votului de încredere în Parlament, ceea ce va arunca a doua cea mai mare economie din zona euro într-o incertitudine politică şi mai mare, relatează Reuters.
Baschet masculin: Încă două multiple campioane, Serbia şi Franţa, eliminate la EuroBasket2025; Programul sferturilor
După Spania, deţinătoarea titlului european, alte două multiple campioane au fost eliminate din cursa pentru medalii la EuroBasket2025 – Serbia şi Franţa. Duminică seară s-au încheiat meciurile din optimi, iar rezultatele au stabilit programul sferturilor de finală, de marţi şi miercuri.
ANOSR se alătură protestului faţă de măsurile de austeritate din educaţie şi anunţă proteste masive în toate centrele universitare începând din 8 septembrie/ Studenţii de delimitează de orice „propagandă politică" sau „extremistă"
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se alătură protestului sindicatelor profesorilor faţă de măsurile de austeritate impuse în educaţie prin prevederile Legii nr. 141/2025, care „afectează tot sistemul de învăţământ” şi „îngrădesc drepturile tuturor beneficiarilor direcţi ai educaţiei”, anunţând proteste masive şi marşuri în centrele universitare dacă Guvernul nu renunţă la măsurile anunţate. Studenţii precizează că se delimitează de „orice formă de propagandă politică, de orice acţiuni care pot manipula discursul şi scopul acţiunilor şi orice interpretare a manifestaţiilor, ca metode de promovare a ideologiilor politice şi extremiste”.
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Dobânzile anuale ajung până la 7,85%
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile.
