Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale: Lucrǎm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere

15:30

Fostul premier Marcel Ciolacu anunţă luni că demontează minciuna că a cheltuit ”discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, el arătând că ponderea cea mai mare din aceste cheltuieli este pentru a susţine investiţii, majoritare fiind cele pe bani europeni. El mai arată că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor, care a şi avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern iar ministrul Finanţelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor. Ciolacu mai declară că reformele nu înseamnă concedieri colective şi astăzi asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forţată, haotică, anti-consum, anti-investiţii şi anti-dezvoltare