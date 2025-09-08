Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina
Digi24.ro, 8 septembrie 2025 16:50
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia rusă în Ucraina din februarie 2022.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
17:20
China reacționează după ordinul lui Trump pentru crearea unei „liste negre” cu țările care rețin cetățeni americani # Digi24.ro
Beijingul a anunțat că se opune „ferm” creării de către Statele Unite a unei liste negre a ţărilor în care americanii sunt ţinuţi închişi pe nedrept în opinia Washingtonului şi pe care, conform administraţiei preşedintelui Donald Trump, ar putea fi adăugată şi China.
17:20
Ministrul Muncii denunță fraude și nereguli în sistemul de încadrare în grad de handicap. Dosare falsificate cu parafa de „spihiatru” # Digi24.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, a anunţat că au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap, de la dosare incomplete şi documente falsificate, la încadrări abuzive şi erori procedurale. Peste un sfert dintre dosarele reevaluate în București conțin fraude și nereguli, potrivit ministrului.
Acum 10 minute
17:10
O nouă lucrare Banksy, desenată pe zidul Curții Regale de Justiție din Londra, stârnește controverse # Digi24.ro
O nouă lucrare murală a enigmaticului artist stradal Banksy a apărut pe peretele clădirii Curții Regale de Justiție din centrul Londrei. Acesta a confirmat ulterior autenticitatea operei sale pe rețeaua socială Instagram.
Acum 30 minute
16:50
Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina # Digi24.ro
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia rusă în Ucraina din februarie 2022.
Acum o oră
16:30
Ilie Bolojan, întâlnire cu delegația J.P. Morgan la Palatul Victoria: România rămâne atractivă pentru investitori # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat, luni, la Palatul Victoria cu o delegație de investitori internaționali coordonată de J.P. Morgan, despre stabilitatea fiscală, reformele economice și oportunitățile de creștere care mențin România pe radarul piețelor financiare.
16:30
Mesajul lui Donald Trump pentru Republica Moldova. În țara vecină urmează alegerile parlamentare # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”. Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit unui comunicat postat pe contul de Facebook al MAE moldovean.
Acum 2 ore
16:20
Forţele ruse au o superioritate numerică de 3 la 1 în oameni şi mijloace tehnice faţă de armata ucraineană pe front, a declarat luni şeful forţelor armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi.
16:20
Ciolacu: Demontez minciuna că am cheltuit discreţionar şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă, luni, pe Facebook, că demontează minciuna că a cheltuit „discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, el arătând că ponderea cea mai mare din aceste cheltuieli este pentru a susţine investiţii, majoritare fiind cele pe bani europeni.
16:00
Opozantul anti-Kremlin Ilia Iaşin, aflat în exil, a susţinut luni că autorităţile ruse i-au retras cetăţenia, conform informaţiilor dintr-un nou dosar penal împotriva sa.
15:50
Scandal la o sală de jocuri din Craiova: agent de pază bătut de trei bărbați. Agresorii au fost arestați # Digi24.ro
Un scandal izbucnit la o sală de jocuri din Craiova s-a încheiat violent, după ce agentul de pază a fost agresat fizic de trei indivizi. Bărbații, cu vârste cuprinse între 24 și 48 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
15:40
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea. DNA i-a trimis în judecată pe fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, pe fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, pe avocatul Doru Trăilă şi a pe omul de afaceri Dan Tocaci, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, câte două infracţiuni de trafic de influenţă, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi în formă continuată (autorat sau complicitate) şi spălarea banilor.
15:30
Dmitri Medvedev, fost președinte al Federației Ruse amenință Finlanda cu dispariția. Declarația a fost făcută luni pentru oficiosul Kremlinului. Actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse este cunoscut pentru declarațiile sale belicoase.
Acum 4 ore
15:20
Dmitri Medvedev, fost președinte al Federației Ruse amenință Finlanda cu dispariția. Declarația a fost făcută luni pentru oficiosul Kremlinului. Actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse este cunoscut pentru declarațiile sale belicoase.
15:10
Grindeanu, despre alegerile din București: „Dacă PNL și USR au candidat comun, e clar că se dorește trimiterea PSD în izolare” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, insistă că o candidatură comună PNL-USR la alegerile pentru Primăria Capitalei ar însemna izolarea social-democraților în Coaliția de guvernare. Acesta a declarat, luni, că ar trebui gândit un „proiect pentru București”, în caz contrat PSD e „obligat să ia decizii”.
15:00
Haos în Londra provocat de greva la metrou. Călătorii sunt avertizați să se aștepte la „perturbări severe” # Digi24.ro
Milioane de navetiști din Marea Britanie nu au putut ajunge la muncă sau au avut călătoriile întrerupte luni dimineață, după ce metroul londonez a fost închis de o grevă a aproximativ 10.000 de mecanici, operatori de semnalizare și personal de întreținere, informează UPI.
14:40
Premiul la Loto 5 din 40, categoria I, a fost câștigat. Câți bani i-a adus norocosului biletul jucat pe platforma online a Loteriei # Digi24.ro
Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost câştigat la extragerea de duminică, anunță Loteria Română. Potrivit sursei citate, biletul norocos a fost jucat pe platforma bilete.loto.ro.
14:40
Daniel David, despre haosul din Educație și protestele profesorilor: „E nerealist să aștepți acum modificări în legea fiscal-bugetară” # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit, luni, în direct la Digi24 despre protestele masive ale sindicaliștilor din Educație. El a spus că „este complet nerealist să te aștepți ca în această perioadă să se întâmple modificări în legea fiscal-bugetară”. De asemenea, acesta a afirmat că nu va participa la discuțiile dintre președintele Nicușor Dan și profesori de luni de la Palatul Cotroceni, dar i-a invitat pe „cei care vor dori să vină” să lămurească „nemulțumirile” din sistem.
14:40
ONU denunță propaganda globală a războiului. Volker Turk: De la Beijing la Washington, defilările militare iau locul păcii # Digi24.ro
Propaganda de război este „omniprezentă” în lume și slăbește regulile internaționale care stau la baza păcii, a avertizat Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk. Oficialul a denunțat glorificarea violenței prin parade militare și a atras atenția că tot mai multe guverne disprețuiesc normele stabilite de decenii pentru menținerea cooperării globale.
14:20
Grindeanu: „Dacă cineva încearcă să ne impună soluții și propunerile PSD nu sunt luate în considerare, trebuie să ne extragem” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a venit cu noi precizări după ce duminică, la dezbaterea moțiunilor de cenzură, a criticat din nou guvernarea. Liderul PSD a subliniat că dacă le sunt impuse soluții, iar propunerile PSD nu sunt luate în considerare în cadrul Coaliției, atunci social-democrații trebuie „să se extragă”.
14:20
Kremlinul continuă să sfideze Occidentul și declară că sancțiunile nu vor opri mașinăria sa de război # Digi24.ro
Kremlinul a afirmat luni că nicio sancţiune nu va reuşi vreodată să oblige Rusia să îşi modifice acţiunile împotriva Ucrainei, transmite Reuters.
14:00
Prognoza meteo pe două săptămâni: vreme frumoasă și călduroasă. Când se anunță o răcire și ce șanse de ploaie există # Digi24.ro
Vremea va continua să fie călduroasă în următoarea perioadă, cu maxime în jurul valorii de 30 de grade Celsius, urmând ca după 11 septembrie să se resimtă o răcire, cu temperaturi maxime între 23 și 28 de grade. Din punct de vedere al ploilor, sunt șase mai mari de precipitații în jurul datei de 14 septembrie, potrivit prognozei meteo pentru următoarele două săptămâni.
13:40
PSD cere schimbarea măsurilor adoptate de Guvern în privința CASS. Grindeanu: „Nu cred că PNL nu va vota măsuri reparatorii” # Digi24.ro
Social-democrații anunță că vor depune trei proiecte de lege în Parlament prin care cer eliminarea contribuției la sănătate pentru mai multe categorii: mame, veteranii de război și călugări. Totodată, PSD vrea introducerea CASS pentru indemnizația primită de ucraineni din partea statului român. Propunerile vin în contextul în care amendamentele social-democraților nu au fost acceptate în ședințele Coaliției de guvernare din motive bugetare.
13:40
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni o serie de măsuri "pentru a pune capăt genocidului din Gaza", între care un embargou asupra vânzărilor de arme către Israel şi o interdicţie asupra navelor care transportă combustibil pentru soldaţii israelieni care acostează în porturile spaniole.
13:40
Tudorel Toader, fost judecător CCR: Cred că măsurile Guvernului privind pensiile magistraților vor trece de controlul constituțional # Digi24.ro
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a afirmat, luni, la Digi24, că cel mai probabil proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, adoptat de Guvern prin asumarea răspunderii în Parlament, va trece de controlul constituțional și va intra în vigoare. Fostul ministru al Justiției consideră că opoziția din Parlament nu a atacat aceste modificări legislative prin moțiune, dar a făcut-o doar pentru restul de patru pachete asumate, „din considerente politice, electorale”.
13:30
Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de imobile pentru lucrări de înlocuire, modernizare şi reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, anunță Termoenergetica.
13:30
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care adună sticlele de plastic # Digi24.ro
Pe toate plajele de pe litoral sunt oameni care adună sticlele și bidoanele de plastic lăsate în urmă de turiști. Vin de câteva ori pe zi și iau la pas toate sectoarele de nisip. Caută acele ambalaje pentru care pot obține câte 50 de bani, când le duc la mașinile de reciclare. Turiștii spun ca nu îi deranjează prezența lor, iar activiștii de mediu spun că astfel plajele sunt mai curate.
Acum 6 ore
12:40
În următorii ani vom avea zeci sau chiar sute de copii care vor paraliza și își vor pierde viața, pentru că nu au fost vaccinați # Digi24.ro
Semnal de alarmă de la medici pentru toți părinții din România. Lipsa vaccinării împotriva rujeolei a readus în țară o boală extrem de gravă și orice copil neimunizat îi poate cădea victimă. Este o complicație mortală a rujeolei, poate apărea între 7 și 10 ani după infecția inițială și nu are tratament. Medicii vin cu statistici care dau fiori: în următorii ani vom avea zeci sau chiar sute de copii care vor paraliza și își vor pierde viața, pentru că nu au fost vaccinați!
12:40
Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți” # Digi24.ro
Moment jenant pentru șeful Meta, invitat joi de Donald Trump la o cină la Casa Albă alături de alți moguli ai tehnologiei. Rugat de președinte să spună câteva cuvinte, Mark Zuckerberg s-a oferit să facă investiții de cel puțin 600 de miliarde de dolari în Statele Unite în următorii doi-trei ani. Ceva mai târziu, în microfonul rămas deschis a fost auzit mărturisindu-i lui Trump că nu era pregătit și că a improvizat pe loc pentru a-i face pe plac. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți”, i-a spus Zuckerberg.
12:40
Elevi în containere fără apă și lumină, la cea mai mare școală din România. Edilul Sectorului 3: Să nu căutăm probleme acolo unde sunt # Digi24.ro
În prima zi a noului an școlar, elevii de la Școala 195 „Hamburg” din sectorul 3 al Capitalei, cea mai mare unitate de învățământ din România, au fost întâmpinați în containere montate în curtea școlii, unde părinții au reclamat lipsa apei și a curentului electric. Situația a stârnit nemulțumiri și acuzații de condiții improprii, în timp ce primarul Robert Negoiță a explicat în direct la Digi24 că este o etapă inevitabilă a lucrărilor de extindere și consolidare și a precizat că, deși nu are cunoștință despre această avarie, cel mai probabil problemele sunt doar sincope temporare.
12:40
Apartenența la UE vs independența națională. Ce arată cel mai recent sondaj despre viziunea pro-Occident a românilor # Digi24.ro
Mai mult de jumătate dintre români consideră că apartenența României la UE nu limitează prea mult independența națională, potrivit unui sondaj INSCOP care analizează percepția românilor în ceea ce privește direcția de politică externă.
12:10
Doi polițiști au fost uciși în urma unui atac asupra unei secții de poliție din Izmir. Momentul în care atacatorul este prins # Digi24.ro
Doi poliţişti au fost ucişi prin împuşcare şi alţi doi au fost răniţi luni într-o secţie de poliţie situată lângă marele oraş turc Izmir, din vestul ţării, a anunţat ministrul turc de interne. Potrivit ministrului Ali Yerlikaya, unul dintre cei doi poliţişti răniţi se află în stare gravă, iar un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat.
12:10
Norvegia, țara care s-a îmbogățit prea mult? Fondul suveran provoacă îngrijorare printre economiști: „Devenim mulțumiți de sine” # Digi24.ro
Este Norvegia „țara care a devenit prea bogată”? Titlul unei cărți locale de succes surprinde spiritul vremii în cel mai mare producător de petrol și gaze din Europa de Vest, care găzduiește cel mai mare fond suveran de investiții din lume, înaintea alegerilor parlamentare de luni, scrie Financial Times.
11:40
Cazurile de COVID-19 cresc în rândul copiilor, odată cu începerea anului școlar. Medicii avertizează: „Apar zilnic noi îmbolnăviri” # Digi24.ro
Începutul lunii septembrie aduce o creștere a cazurilor de COVID-19 la nivel național. Medicii atrag atenția asupra unei intensificări a infectărilor, cu accent pe transmiterea intrafamilială. Tot mai mulți sugari sunt internați, iar investigațiile arată că sursa bolii provine, în cele mai multe cazuri, din familie.
11:40
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiștii cehi: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019 # Digi24.ro
Poliția din Cehia l-a arestat în sfârșit pe șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, care fusese văzută de numeroase ori pe autostradă începând din 2019. Bolidul roșu, decorat în întregime cu sigla Ferrari, a fost urmărit până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce ultima apariție a fost semnalată poliției, scrie BBC News.
11:30
Ministerul Finanțelor a lansat cea de-a 9-a ediție a Programului TEZAUR. Cum pot obține românii dobânzi de până la 7,85% # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile.
Acum 8 ore
11:20
Patru persoane au fost ucise și alte 11 rănite luni într-un atac armat la o stație de autobuz din Ierusalim, transmite skynews.
11:00
Un avion Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile în zbor. Ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Un avion Ryanair a fost redirecționat după ce un pasager ar fi încercat să deschidă ușile de urgență în timpul zborului. Avionul care zbura de la Bournemouth la Girona, în Spania, a fost forțat să aterizeze joi pe aeroportul din Toulouse, în urma unei presupuse altercații în care au fost implicați mai mulți pasageri, transmite The Telegraph.
11:00
Studenții se alătură protestului sindicaliștilor din educație și anunță manifestații dacă Guvernul nu dă înapoi # Digi24.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se alătură protestului sindicatelor profesorilor faţă de măsurile de austeritate impuse în educaţie prin prevederile Legii nr. 141/2025, care „afectează tot sistemul de învăţământ” şi „îngrădesc drepturile tuturor beneficiarilor direcţi ai educaţiei”, anunţând proteste masive şi marşuri în centrele universitare dacă Guvernul nu renunţă la măsurile anunţate. Studenţii precizează că se delimitează de „orice formă de propagandă politică, de orice acţiuni care pot manipula discursul şi scopul acţiunilor şi orice interpretare a manifestaţiilor, ca metode de promovare a ideologiilor politice şi extremiste”.
10:50
Gala MTV Video Music Awards 2025: Ariana Grande şi Lady Gaga au luat cele mai importante premii # Digi24.ro
Lady Gaga a fost cea mai premiată artistă la gala Video Music Awards (VMA) 2025, încheind seara de duminică cu patru trofee „Moon Person”, inclusiv premiul pentru artista anului, în timp ce colegele ei Ariana Grande şi Sabrina Carpenter au câştigat câte trei premii. Grande a fost recompensată cu premiul cel mare pentru videoclipul anului cu „Brighter days ahead”.
10:40
Cum sunt evaluați ganglionii limfatici în cancerul de sân
10:30
Donald Trump anunță că mai mulţi lideri europeni vor vizita SUA pentru discuții privind războiul din Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, că mai mulţi lideri europeni vor vizita personal Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre cum să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, informează Reuters.
10:20
Forţele ruse au o superioritate numerică de 3 la 1 în oameni şi mijloace tehnice faţă de armata ucraineană pe front, a declarat luni şeful forţelor armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi.
10:10
Alertă meteo: cod galben de furtuni, vijelii și grindină în mai multe județe din nord-vestul țării. Vremea la București # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni un cod galben de furtună, valabil în intervalul ora 12 - 23, pentru județe din Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei.
09:50
Nicușor Dan a deschis noul an școlar doar în calitate de părinte. Președintele are o întâlnire cu profesorii protestatari la ora 13:30 # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu a dorit să deschidă anul şcolar în calitatea de preşedinte al României deoarece nu a dorit să sfideze, pentru că există „această tensiune” şi sunt revendicări ale profesorilor. El a mers la şcoală în calitate de părinte, împreună cu fiica și fiul său. Președintele a anunțat că va avea o întâlnire cu reprezentanșii profesorilor care protestează, la ora 13:30, la Palatul Cotroceni.
09:50
Poliția poloneză a raportat descoperirea „rămășițelor unui obiect zburător neidentificat” în zona punctului de trecere a frontierei Terespol din satul Polatycze, voievodatul Lublin, potrivit Reuters.
09:30
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor mai fi acolo # Digi24.ro
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA) care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel episod deosebit de periculos a fost vorba fie de complicitate, fie de incompetenţă din partea serviciilor secrete româneşti şi nu e plauzibil ca liderul companiei de mercenari, Horaţiu Potra, să aibă arsenal şi milioane cash în casă fără ca serviciile să ştie.
Acum 12 ore
09:20
Cum ar fi încercat China să afle informații din interiorul administrației Trump privind negocierile comerciale cu Beijingul # Digi24.ro
Autorităţile americane investighează un e-mail fals, pretins a fi trimis de un legislator republican, care conţinea malware aparent destinat să ofere Chinei informaţii legate de negocierile comerciale ale administraţiei Trump cu Beijingul, a relatat duminică Wall Street Journal, potrivit Reuters.
09:20
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul de amploare al ICE, cel mai mare de acest fel # Digi24.ro
Un muncitor sud-coreean care a fost martor la operațiunea masivă a autorităților americane de imigrare la o fabrică de automobile din Georgia a declarat pentru BBC că a simțit panică și confuzie în momentul în care agenții federali au intervenit la fața locului și au arestat sute de persoane.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 septembrie
09:00
Accident grav în Bihor. Trei bărbați au murit după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism # Digi24.ro
Un accident grav s-a produs luni dimineață, pe DN 19 E, între localitățile Sânlazăr și Chiraleu din județul Bihor. Trei bărbați au murit după ce o autoutilitară și un autoturism s-au ciocnit violent.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.