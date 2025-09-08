Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina

09:30

Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA) care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel episod deosebit de periculos a fost vorba fie de complicitate, fie de incompetenţă din partea serviciilor secrete româneşti şi nu e plauzibil ca liderul companiei de mercenari, Horaţiu Potra, să aibă arsenal şi milioane cash în casă fără ca serviciile să ştie.