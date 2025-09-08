Acțiunile Robinhood cresc cu 14% după ce au fost incluse în S&P 500

Financial Intelligence, 8 septembrie 2025 18:20

S&P Global a anunțat vineri că Robinhood va înlocui Caesars Entertainment în indicele S&P 500. Acțiunile Robinhood, care […]

Acum o oră
18:20
Nazare: Am transmis partenerilor noștri de la Banca Mondială că lucrăm la o nouă platformă bugetară Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut luni o întâlnire cu reprezentanţii Băncii Mondiale, cărora le-a transmis că se […]
18:20
IGPR: Fost ofițer SIS al Republicii Moldova, cercetat pentru trădare în România Financial Intelligence
Un bărbat de 47 de ani, fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, este […]
18:20
Senat/Propunerea de completare a Legii fondului funciar, care priveşte implementarea proiectelor energetice – adoptată Financial Intelligence
Plenul Senatului a adoptat luni propunerea de completare a articolului 96 din Legea fondului funciar, care vizează implementarea […]
18:20
Acum 4 ore
16:40
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, aproape 750 milioane lei de la bănci Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 749,82 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni […]
16:30
Bruxelles-ul afirmă că este pregătit pentru orice, după ameninţările americane legate de amenda împotriva Google Financial Intelligence
Comisia Europeană a transmis luni că este pregătită pentru "toate posibilităţile" şi că are "toate opţiunile pe masă", […]
16:10
Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională” Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă […]
15:40
Grawe: Stabilitatea companiei nu poate fi pusă în discuţie Financial Intelligence
Grupul Grawe dispune de aproximativ 3,8 miliarde euro fonduri proprii, conform cerinţelor regimului de supraveghere Solvency II, şi […]
15:40
BCE a atenuat reglementările privind supervizarea creditorilor din zona euro Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană (BCE) atenuează unele din verificările pe care le efectuează asupra băncilor din zona euro, de […]
15:10
Elena Udrea: Da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea Financial Intelligence
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian […]
Acum 6 ore
14:40
Grindeanu: Dacă PNL şi USR merg pe o candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare / Despre data alegerilor: Contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, nu ce vrea Drulă şi USR Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună […]
14:40
Sorin Grindeanu: Depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1 / Sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1 Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că formaţiunea depune în Parlament două proiecte de lege […]
14:00
Acționarii Hidroelectrica au aprobat prelungirea cu două luni a duratei mandatelor pentru doi membri provizorii din cadrul Consiliului de Supraveghere Financial Intelligence
Acționarii Hidroelectrica au aprobat prelungirea cu două luni a duratei mandatelor pentru doi membri provizorii din cadrul Consiliului […]
13:30
Grupul rus Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani în China Financial Intelligence
Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani pe piaţa din China, a declarat luni pentru Reuters […]
Acum 8 ore
12:40
CONAF/ASTRA solicită transparență, predictibilitate și prețuri competitive pe piața de asigurări RCA Financial Intelligence
Vineri, 5 septembrie, o delegație a ASTRA, Asociația pentru Sustenabilitate Transportatorilor Rutieri Autorizați, membră CONAF, s-a întâlnit cu […]
11:20
Ziua Z pentru finanțele publice din Franța, a doua economie a Uniunii Europene (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Astăzi Parlamentul Franței se reunește în sesiune extraordinară pentru a vota programul de consolidare fiscal-bugetară […]
11:20
Câteva mii de cadre didactice protestează în Piața Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educație Financial Intelligence
Câteva mii de cadre didactice din toată țara protestează, luni, în Piața Victoriei din Capitală, împotriva măsurilor luate […]
Acum 12 ore
10:30
Ziua Petrolistului – Respect pentru moștenirea industrială, accent pe inovație durabilă (FPE) Financial Intelligence
Federația Patronală a Energiei (FPE) marchează Ziua Petrolistului printr-un mesaj de recunoștință adresat tuturor profesioniștilor care, de aproape […]
10:30
Trump anunţă că lideri europeni vor vizita SUA pentru discuţii privind războiul din Ucraina Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta că mai mulţi lideri europeni vor vizita personal Statele Unite […]
10:30
Franţa/ Moţiune de cenzură care cel mai probabil va duce la căderea guvernului condus de Francois Bayrou Financial Intelligence
Franţa se pregăteşte să se cufunde din nou într-o criză politică odată cu căderea aşteptată a guvernului condus […]
10:30
Gazprom a primit un rating “AAA” din partea unei agenţii chineze de evaluare Financial Intelligence
Agenţia chineză de evaluare financiară CSCI Pengyuan a atribuit un rating "AAA" grupului petrolier rus Gazprom, care este […]
09:20
Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție de titluri de stat TEZAUR cu dobânzi de până la 7,85% Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor lansează luni, 8 septembrie 2025, cea de-a noua ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR […]
06:30
Aurul digital ar putea zgudui în curând piaţa metalelor preţioase din Londra Financial Intelligence
Londra, cu o piaţă a aurului evaluată la 930 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o […]
06:30
WSJ: SUA investighează un e-mail cu malware aparent destinat să ofere Chinei informaţii legate de negocierile comerciale ale administraţiei Trump cu Beijingul Financial Intelligence
Autorităţile americane investighează un e-mail fals, pretins a fi trimis de un legislator republican, care conţinea malware aparent […]
06:20
Iran: Ayatollahul Ali Khamenei face apel la creşterea producţiei petroliere Financial Intelligence
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat un apel duminică la creşterea producţiei petroliere a ţării şi […]
06:20
Premierul Viktor Orban susţine că va fi haos dacă partidul pro-UE câştigă alegerile Financial Intelligence
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică că alegerile din 2026 le-ar oferi cetăţenilor ţării sale posibilitatea de […]
Acum 24 ore
21:30
Trump declară că este pregătit pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni […]
20:40
Moțiunea de cenzură la proiectul cu măsuri fiscale – respinsă Financial Intelligence
Moțiunea de cenzură intitulată 'Opriți sărăcirea românilor! Tăiați de la voi, nu de la ei!' a fost respinsă, […]
20:00
Bolojan: România nu poate fi repusă pe calea dezvoltării, dacă nu Financial Intelligence
România nu poate fi repusă pe calea dezvoltării și nu poate evita complicațiile bugetare, dacă nu va fi […]
19:30
OPEC+ este de acord cu o nouă creștere a producției de petrol în octombrie pentru a recâștiga cota de piață Financial Intelligence
OPEC+ a convenit să crească și mai mult producția de petrol în octombrie, pe măsură ce liderul său, […]
19:00
Moțiunea de cenzură la proiectul privind reforma instituțiilor autonome – respinsă Financial Intelligence
Moțiunea de cenzură intitulată 'Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente […]
Ieri
17:50
Bolojan, la dezbaterea celei de-a treia moţiuni de cenzură privind reforma ASF, ANRE şi ANCOM: Din moțiune nu se înțelege care este obiecția semnatarilor moțiunii – că facem prea puțină reformă sau prea multă reformă? Financial Intelligence
Plenul comun al Parlamentului a început, duminică, dezbaterea celei de-a treia moţiuni de cenzură la adresa Guvernului Bolojan. […]
17:30
Moțiunea de cenzură la proiectul privind guvernanța corporativă – respinsă Financial Intelligence
Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului!' a fost respinsă, duminică, de plenul Parlamentului. S-au înregistrat 121 […]
16:20
Parlament-moţiune de cenzură/Grindeanu: Românii nu ne-au ales pentru a flutura demisia pentru ping-pong politic; nu ne lăsăm şantajaţi Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat, duminică, în Plenul Parlamentului, că PSD nu guvernează "cu pistolul […]
16:10
Bumbacul indian este scutit de taxe, însă măsura ar putea să submineze cererea internă (analiză) Financial Intelligence
India a decis să prelungească suspendarea taxelor de import pentru bumbac până la sfârşitul anului, oferind o relaxare […]
16:10
Grecia/ Fraudarea ajutoarelor agricole europene, “o problemă cronică” (premierul grec) Financial Intelligence
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a afirmat duminica aceasta că fraudarea ajutoarelor agricole europene constituie "o problemă cronică" în […]
16:10
Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură intitulată „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”: Proiectul pentru restructurarea companiilor publice are ca obiectiv profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat Financial Intelligence
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a început, duminică, dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură […]
15:50
Moțiunea de cenzură la proiectul de reformă a sănătății – respinsă Financial Intelligence
Moțiunea de cenzură 'Demisia Guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar și pentru […]
14:50
Ucraina lovește infrastructura petrolieră „strategic importantă” din Rusia, confirmă Statul Major General Financial Intelligence
Forțele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Ilsky din regiunea Krasnodar Krai din Rusia și stația de control […]
14:40
Prim-ministrul japonez Ishiba demisionează după o serie de înfrângeri electorale dureroase Financial Intelligence
Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a declarat duminică că a decis să demisioneze, inaugurând o perioadă potențial îndelungată de […]
14:40
Ucraina a atacat conducta de petrol Druzhba din regiunea Bryansk, provocând „daune extinse prin incendiu” Financial Intelligence
Ucraina a atacat conducta de petrol Druzhba din regiunea Bryansk din Rusia, provocând „daune extinse prin incendiu", a […]
14:30
Parlament-moţiune de cenzură/Bolojan: Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu; Moţiunea de cenzură pe sănătate – plină de contradicţii – video Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, în plenul Parlamentului, că, azi, clasa politică se va împărţi între cei […]
14:30
Parlament-moţiune de cenzură/Simion, discurs de la tribuna Parlamentului, deşi anunţase că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe Financial Intelligence
Preşedintele AUR, George Simion, care anunţa că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se […]
14:20
Parlament-moțiune de cenzură/Grindeanu: PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul Financial Intelligence
PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuză haosul, a declarat, duminică, în Parlament, președintele interimar al […]
10:30
Estonia se pregătește pentru o posibilă reducere a trupelor americane în Europa Financial Intelligence
Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Washingtonul să-și retragă […]
10:20
Dronele ucrainene ar fi lovit rafinăria de petrol Ilsky din Krasnodar Krai, Rusia (Kiev Independent) Financial Intelligence
Dronele ucrainene ar fi lovit o rafinărie importantă de petrol din regiunea rusă Krasnodar Krai în noaptea de […]
10:20
Trump se pregătește în liniște să călătorească luna viitoare în Coreea de Sud, unde s-ar putea întâlni cu liderul Chinei – CNN Financial Intelligence
Președintele Donald Trump și principalii săi consilieri se pregătesc în liniște să călătorească în Coreea de Sud în […]
10:10
Atacurile rusești asupra Kievului au provocat moartea a cel puțin 3 persoane, clădirea guvernului fiind lovită Financial Intelligence
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că atacul de duminică dimineață a provocat incendii la mai multe clădiri […]
09:10
„Valul de COVID din vară” provoacă panică în California; se recomandă purtarea măștilor Financial Intelligence
Cel puțin un oficial din California a recomandat locuitorilor să poarte măști în interior, din cauza creșterii numărului […]
09:10
Ministrul italian afirmă că nivelurile de stocare a gazelor sunt excelente în Italia și Europa; Italia nu este pregătită să demoleze centralele electrice pe cărbune Financial Intelligence
Gilberto Pichetto Fratin, ministrul italian al Energiei, a afirmat că nivelurile de stocare a gazelor în Europa sunt […]
