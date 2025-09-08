Nazare: Am transmis partenerilor noștri de la Banca Mondială că lucrăm la o nouă platformă bugetară
Financial Intelligence, 8 septembrie 2025 18:20
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut luni o întâlnire cu reprezentanţii Băncii Mondiale, cărora le-a transmis că se […] The post Nazare: Am transmis partenerilor noștri de la Banca Mondială că lucrăm la o nouă platformă bugetară appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum o oră
18:20
Nazare: Am transmis partenerilor noștri de la Banca Mondială că lucrăm la o nouă platformă bugetară # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut luni o întâlnire cu reprezentanţii Băncii Mondiale, cărora le-a transmis că se […] The post Nazare: Am transmis partenerilor noștri de la Banca Mondială că lucrăm la o nouă platformă bugetară appeared first on Financial Intelligence.
18:20
IGPR: Fost ofițer SIS al Republicii Moldova, cercetat pentru trădare în România # Financial Intelligence
Un bărbat de 47 de ani, fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, este […] The post IGPR: Fost ofițer SIS al Republicii Moldova, cercetat pentru trădare în România appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Senat/Propunerea de completare a Legii fondului funciar, care priveşte implementarea proiectelor energetice – adoptată # Financial Intelligence
Plenul Senatului a adoptat luni propunerea de completare a articolului 96 din Legea fondului funciar, care vizează implementarea […] The post Senat/Propunerea de completare a Legii fondului funciar, care priveşte implementarea proiectelor energetice – adoptată appeared first on Financial Intelligence.
18:20
S&P Global a anunțat vineri că Robinhood va înlocui Caesars Entertainment în indicele S&P 500. Acțiunile Robinhood, care […] The post Acțiunile Robinhood cresc cu 14% după ce au fost incluse în S&P 500 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
16:40
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, aproape 750 milioane lei de la bănci # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 749,82 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni […] The post Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, aproape 750 milioane lei de la bănci appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Bruxelles-ul afirmă că este pregătit pentru orice, după ameninţările americane legate de amenda împotriva Google # Financial Intelligence
Comisia Europeană a transmis luni că este pregătită pentru “toate posibilităţile” şi că are “toate opţiunile pe masă”, […] The post Bruxelles-ul afirmă că este pregătit pentru orice, după ameninţările americane legate de amenda împotriva Google appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă […] The post Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională” appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Grupul Grawe dispune de aproximativ 3,8 miliarde euro fonduri proprii, conform cerinţelor regimului de supraveghere Solvency II, şi […] The post Grawe: Stabilitatea companiei nu poate fi pusă în discuţie appeared first on Financial Intelligence.
15:40
BCE a atenuat reglementările privind supervizarea creditorilor din zona euro # Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană (BCE) atenuează unele din verificările pe care le efectuează asupra băncilor din zona euro, de […] The post BCE a atenuat reglementările privind supervizarea creditorilor din zona euro appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Elena Udrea: Da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea # Financial Intelligence
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian […] The post Elena Udrea: Da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
14:40
Grindeanu: Dacă PNL şi USR merg pe o candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare / Despre data alegerilor: Contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, nu ce vrea Drulă şi USR # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună […] The post Grindeanu: Dacă PNL şi USR merg pe o candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare / Despre data alegerilor: Contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, nu ce vrea Drulă şi USR appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Sorin Grindeanu: Depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1 / Sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1 # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că formaţiunea depune în Parlament două proiecte de lege […] The post Sorin Grindeanu: Depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1 / Sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1 appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Acționarii Hidroelectrica au aprobat prelungirea cu două luni a duratei mandatelor pentru doi membri provizorii din cadrul Consiliului de Supraveghere # Financial Intelligence
Acționarii Hidroelectrica au aprobat prelungirea cu două luni a duratei mandatelor pentru doi membri provizorii din cadrul Consiliului […] The post Acționarii Hidroelectrica au aprobat prelungirea cu două luni a duratei mandatelor pentru doi membri provizorii din cadrul Consiliului de Supraveghere appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Grupul rus Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani în China # Financial Intelligence
Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani pe piaţa din China, a declarat luni pentru Reuters […] The post Grupul rus Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani în China appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
12:40
CONAF/ASTRA solicită transparență, predictibilitate și prețuri competitive pe piața de asigurări RCA # Financial Intelligence
Vineri, 5 septembrie, o delegație a ASTRA, Asociația pentru Sustenabilitate Transportatorilor Rutieri Autorizați, membră CONAF, s-a întâlnit cu […] The post CONAF/ASTRA solicită transparență, predictibilitate și prețuri competitive pe piața de asigurări RCA appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Ziua Z pentru finanțele publice din Franța, a doua economie a Uniunii Europene (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Astăzi Parlamentul Franței se reunește în sesiune extraordinară pentru a vota programul de consolidare fiscal-bugetară […] The post Ziua Z pentru finanțele publice din Franța, a doua economie a Uniunii Europene (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Câteva mii de cadre didactice protestează în Piața Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educație # Financial Intelligence
Câteva mii de cadre didactice din toată țara protestează, luni, în Piața Victoriei din Capitală, împotriva măsurilor luate […] The post Câteva mii de cadre didactice protestează în Piața Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educație appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
10:30
Ziua Petrolistului – Respect pentru moștenirea industrială, accent pe inovație durabilă (FPE) # Financial Intelligence
Federația Patronală a Energiei (FPE) marchează Ziua Petrolistului printr-un mesaj de recunoștință adresat tuturor profesioniștilor care, de aproape […] The post Ziua Petrolistului – Respect pentru moștenirea industrială, accent pe inovație durabilă (FPE) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Trump anunţă că lideri europeni vor vizita SUA pentru discuţii privind războiul din Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta că mai mulţi lideri europeni vor vizita personal Statele Unite […] The post Trump anunţă că lideri europeni vor vizita SUA pentru discuţii privind războiul din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Franţa/ Moţiune de cenzură care cel mai probabil va duce la căderea guvernului condus de Francois Bayrou # Financial Intelligence
Franţa se pregăteşte să se cufunde din nou într-o criză politică odată cu căderea aşteptată a guvernului condus […] The post Franţa/ Moţiune de cenzură care cel mai probabil va duce la căderea guvernului condus de Francois Bayrou appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Gazprom a primit un rating “AAA” din partea unei agenţii chineze de evaluare # Financial Intelligence
Agenţia chineză de evaluare financiară CSCI Pengyuan a atribuit un rating “AAA” grupului petrolier rus Gazprom, care este […] The post Gazprom a primit un rating “AAA” din partea unei agenţii chineze de evaluare appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție de titluri de stat TEZAUR cu dobânzi de până la 7,85% # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor lansează luni, 8 septembrie 2025, cea de-a noua ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR […] The post Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție de titluri de stat TEZAUR cu dobânzi de până la 7,85% appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Aurul digital ar putea zgudui în curând piaţa metalelor preţioase din Londra # Financial Intelligence
Londra, cu o piaţă a aurului evaluată la 930 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o […] The post Aurul digital ar putea zgudui în curând piaţa metalelor preţioase din Londra appeared first on Financial Intelligence.
06:30
WSJ: SUA investighează un e-mail cu malware aparent destinat să ofere Chinei informaţii legate de negocierile comerciale ale administraţiei Trump cu Beijingul # Financial Intelligence
Autorităţile americane investighează un e-mail fals, pretins a fi trimis de un legislator republican, care conţinea malware aparent […] The post WSJ: SUA investighează un e-mail cu malware aparent destinat să ofere Chinei informaţii legate de negocierile comerciale ale administraţiei Trump cu Beijingul appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Iran: Ayatollahul Ali Khamenei face apel la creşterea producţiei petroliere # Financial Intelligence
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat un apel duminică la creşterea producţiei petroliere a ţării şi […] The post Iran: Ayatollahul Ali Khamenei face apel la creşterea producţiei petroliere appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Premierul Viktor Orban susţine că va fi haos dacă partidul pro-UE câştigă alegerile # Financial Intelligence
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică că alegerile din 2026 le-ar oferi cetăţenilor ţării sale posibilitatea de […] The post Premierul Viktor Orban susţine că va fi haos dacă partidul pro-UE câştigă alegerile appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
21:30
Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni […] The post Trump declară că este pregătit pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Moțiunea de cenzură intitulată ‘Opriți sărăcirea românilor! Tăiați de la voi, nu de la ei!’ a fost respinsă, […] The post Moțiunea de cenzură la proiectul cu măsuri fiscale – respinsă appeared first on Financial Intelligence.
20:00
România nu poate fi repusă pe calea dezvoltării și nu poate evita complicațiile bugetare, dacă nu va fi […] The post Bolojan: România nu poate fi repusă pe calea dezvoltării, dacă nu appeared first on Financial Intelligence.
19:30
OPEC+ este de acord cu o nouă creștere a producției de petrol în octombrie pentru a recâștiga cota de piață # Financial Intelligence
OPEC+ a convenit să crească și mai mult producția de petrol în octombrie, pe măsură ce liderul său, […] The post OPEC+ este de acord cu o nouă creștere a producției de petrol în octombrie pentru a recâștiga cota de piață appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Moțiunea de cenzură la proiectul privind reforma instituțiilor autonome – respinsă # Financial Intelligence
Moțiunea de cenzură intitulată ‘Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente […] The post Moțiunea de cenzură la proiectul privind reforma instituțiilor autonome – respinsă appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
17:50
Bolojan, la dezbaterea celei de-a treia moţiuni de cenzură privind reforma ASF, ANRE şi ANCOM: Din moțiune nu se înțelege care este obiecția semnatarilor moțiunii – că facem prea puțină reformă sau prea multă reformă? # Financial Intelligence
Plenul comun al Parlamentului a început, duminică, dezbaterea celei de-a treia moţiuni de cenzură la adresa Guvernului Bolojan. […] The post Bolojan, la dezbaterea celei de-a treia moţiuni de cenzură privind reforma ASF, ANRE şi ANCOM: Din moțiune nu se înțelege care este obiecția semnatarilor moțiunii – că facem prea puțină reformă sau prea multă reformă? appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului!’ a fost respinsă, duminică, de plenul Parlamentului. S-au înregistrat 121 […] The post Moțiunea de cenzură la proiectul privind guvernanța corporativă – respinsă appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Parlament-moţiune de cenzură/Grindeanu: Românii nu ne-au ales pentru a flutura demisia pentru ping-pong politic; nu ne lăsăm şantajaţi # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat, duminică, în Plenul Parlamentului, că PSD nu guvernează “cu pistolul […] The post Parlament-moţiune de cenzură/Grindeanu: Românii nu ne-au ales pentru a flutura demisia pentru ping-pong politic; nu ne lăsăm şantajaţi appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Bumbacul indian este scutit de taxe, însă măsura ar putea să submineze cererea internă (analiză) # Financial Intelligence
India a decis să prelungească suspendarea taxelor de import pentru bumbac până la sfârşitul anului, oferind o relaxare […] The post Bumbacul indian este scutit de taxe, însă măsura ar putea să submineze cererea internă (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Grecia/ Fraudarea ajutoarelor agricole europene, “o problemă cronică” (premierul grec) # Financial Intelligence
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a afirmat duminica aceasta că fraudarea ajutoarelor agricole europene constituie “o problemă cronică” în […] The post Grecia/ Fraudarea ajutoarelor agricole europene, “o problemă cronică” (premierul grec) appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură intitulată „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”: Proiectul pentru restructurarea companiilor publice are ca obiectiv profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat # Financial Intelligence
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a început, duminică, dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură […] The post Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură intitulată „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”: Proiectul pentru restructurarea companiilor publice are ca obiectiv profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Moțiunea de cenzură ‘Demisia Guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar și pentru […] The post Moțiunea de cenzură la proiectul de reformă a sănătății – respinsă appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Ucraina lovește infrastructura petrolieră „strategic importantă” din Rusia, confirmă Statul Major General # Financial Intelligence
Forțele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Ilsky din regiunea Krasnodar Krai din Rusia și stația de control […] The post Ucraina lovește infrastructura petrolieră „strategic importantă” din Rusia, confirmă Statul Major General appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Prim-ministrul japonez Ishiba demisionează după o serie de înfrângeri electorale dureroase # Financial Intelligence
Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a declarat duminică că a decis să demisioneze, inaugurând o perioadă potențial îndelungată de […] The post Prim-ministrul japonez Ishiba demisionează după o serie de înfrângeri electorale dureroase appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Ucraina a atacat conducta de petrol Druzhba din regiunea Bryansk, provocând „daune extinse prin incendiu” # Financial Intelligence
Ucraina a atacat conducta de petrol Druzhba din regiunea Bryansk din Rusia, provocând „daune extinse prin incendiu”, a […] The post Ucraina a atacat conducta de petrol Druzhba din regiunea Bryansk, provocând „daune extinse prin incendiu” appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Parlament-moţiune de cenzură/Bolojan: Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu; Moţiunea de cenzură pe sănătate – plină de contradicţii – video # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, în plenul Parlamentului, că, azi, clasa politică se va împărţi între cei […] The post Parlament-moţiune de cenzură/Bolojan: Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu; Moţiunea de cenzură pe sănătate – plină de contradicţii – video appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Parlament-moţiune de cenzură/Simion, discurs de la tribuna Parlamentului, deşi anunţase că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe # Financial Intelligence
Preşedintele AUR, George Simion, care anunţa că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se […] The post Parlament-moţiune de cenzură/Simion, discurs de la tribuna Parlamentului, deşi anunţase că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Parlament-moțiune de cenzură/Grindeanu: PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul # Financial Intelligence
PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuză haosul, a declarat, duminică, în Parlament, președintele interimar al […] The post Parlament-moțiune de cenzură/Grindeanu: PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Estonia se pregătește pentru o posibilă reducere a trupelor americane în Europa # Financial Intelligence
Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Washingtonul să-și retragă […] The post Estonia se pregătește pentru o posibilă reducere a trupelor americane în Europa appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Dronele ucrainene ar fi lovit rafinăria de petrol Ilsky din Krasnodar Krai, Rusia (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Dronele ucrainene ar fi lovit o rafinărie importantă de petrol din regiunea rusă Krasnodar Krai în noaptea de […] The post Dronele ucrainene ar fi lovit rafinăria de petrol Ilsky din Krasnodar Krai, Rusia (Kiev Independent) appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Trump se pregătește în liniște să călătorească luna viitoare în Coreea de Sud, unde s-ar putea întâlni cu liderul Chinei – CNN # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump și principalii săi consilieri se pregătesc în liniște să călătorească în Coreea de Sud în […] The post Trump se pregătește în liniște să călătorească luna viitoare în Coreea de Sud, unde s-ar putea întâlni cu liderul Chinei – CNN appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Atacurile rusești asupra Kievului au provocat moartea a cel puțin 3 persoane, clădirea guvernului fiind lovită # Financial Intelligence
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că atacul de duminică dimineață a provocat incendii la mai multe clădiri […] The post Atacurile rusești asupra Kievului au provocat moartea a cel puțin 3 persoane, clădirea guvernului fiind lovită appeared first on Financial Intelligence.
09:10
„Valul de COVID din vară” provoacă panică în California; se recomandă purtarea măștilor # Financial Intelligence
Cel puțin un oficial din California a recomandat locuitorilor să poarte măști în interior, din cauza creșterii numărului […] The post „Valul de COVID din vară” provoacă panică în California; se recomandă purtarea măștilor appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Ministrul italian afirmă că nivelurile de stocare a gazelor sunt excelente în Italia și Europa; Italia nu este pregătită să demoleze centralele electrice pe cărbune # Financial Intelligence
Gilberto Pichetto Fratin, ministrul italian al Energiei, a afirmat că nivelurile de stocare a gazelor în Europa sunt […] The post Ministrul italian afirmă că nivelurile de stocare a gazelor sunt excelente în Italia și Europa; Italia nu este pregătită să demoleze centralele electrice pe cărbune appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.