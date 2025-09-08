Primul tren de lung parcurs produs de PESA, recepționat. Când va ajunge în România
PSNews.ro, 8 septembrie 2025 18:20
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, în perioada 3 – 4 septembrie 2025, o delegație formată din reprezentanți ai ARF s-a deplasat în Polonia, la unitatea de producție a furnizorului PESA, din localitatea Bydgoszcz. Scopul principal al deplasării l-a constituit efectuarea recepției preliminare la prima ramă electrică interregională (RE-IR2), din cadrul proiectului „Achiziție de […] Articolul Primul tren de lung parcurs produs de PESA, recepționat. Când va ajunge în România apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
18:50
Mai multe sindicate din administraţia publică i-au trimis, luni, o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan prin care îi cer negocieri imediate. În scrisoarea transmisă, a fost reiterată ameninţarea de grevă generală începând cu 15 şi 17 septembrie, de către două sindicate. Federaţia Columna-SCOR, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Federaţia Naţională a Sindicatelor Unite […] Articolul Sindicatele din administraţia publică cer negocieri imediate cu Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
18:50
Cine este spionul din R. Moldova capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus # PSNews.ro
Surse EVZ din Republica Moldova ne-au indicat identitatea suspectului de trădare. Este vorba despre fostul adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan. Până la o hotărâre definitivă, suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție, menționează comunicatele oficiale. Un bărbat de 47 de ani a fost capturat în România pe 8 septembrie și adus cu mandat de aducere într-un […] Articolul Cine este spionul din R. Moldova capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
18:40
Roviniete mai scumpe din 8 septembrie. Cât vor plăti transportatorii în funcție de tonaj # PSNews.ro
Tarifele și amenzile pentru roviniete au crescut pentru transportatorii rutieri de mărfuri și persoane începând cu 8 septembrie 2025, conform unei noi ordonanțe. Această măsură urmează creșterii similare pentru autoturisme, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2025. Creșteri semnificative pentru vehiculele de transport marfă OG 23/2025 stabilește noile majorări pentru roviniete, care se […] Articolul Roviniete mai scumpe din 8 septembrie. Cât vor plăti transportatorii în funcție de tonaj apare prima dată în PS News.
18:40
Plenul Senatului a adoptat luni propunerea de completare a articolului 96 din Legea fondului funciar, care vizează implementarea “proiectelor energetice şi de infrastructură esenţiale pentru România”. Propunerea a fost aprobată cu 81 de voturi “pentru”, 31 “împotrivă” şi 10 abţineri. Senatoarea AUR Daniela Ştefănescu a susţinut, în intervenţia sa, că mecanismul de despăgubire nu este […] Articolul Schimbare importantă la Legea fondului funciar. Senatorii și-au dat acordul apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
18:30
Trei ani de la moartea reginei Elizabeth a II-a. Gestul neașteptat făcut de Prinţul Harry # PSNews.ro
Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un omagiu privat reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani. Ducele de Sussex nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai şi nu […] Articolul Trei ani de la moartea reginei Elizabeth a II-a. Gestul neașteptat făcut de Prinţul Harry apare prima dată în PS News.
Acum o oră
18:20
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, în perioada 3 – 4 septembrie 2025, o delegație formată din reprezentanți ai ARF s-a deplasat în Polonia, la unitatea de producție a furnizorului PESA, din localitatea Bydgoszcz. Scopul principal al deplasării l-a constituit efectuarea recepției preliminare la prima ramă electrică interregională (RE-IR2), din cadrul proiectului „Achiziție de […] Articolul Primul tren de lung parcurs produs de PESA, recepționat. Când va ajunge în România apare prima dată în PS News.
18:20
Noul an școlar aduce unele modificări importante în organizarea cursurilor și a vacanțelor, păstrând în același timp elementele flexibile ce pot fi stabilite la nivelul fiecărei școli. Iată calendarul aprobat de ministerul Educației pentru anul școlar 2025–2026, cu o durată standard de 36 de săptămâni. În funcție de nivelul de învățământ și de deciziile inspectoratelor școlare, pot […] Articolul Calendar școlar 2025-2026 în România: Harta vacanțelor pe județe apare prima dată în PS News.
18:10
Mii de românce lucrează ca îngrijitoare în Germania și Austria, iar una dintre cele mai frecvente întrebări este ce pensie vor primi după două decenii de muncă legală. Analizând sistemele celor două state, diferențele sunt semnificative: metoda de calcul, valoarea punctelor de pensie și nivelul de impozitare fac ca rezultatele finale să fie foarte diferite. Cum se calculează pensia în […] Articolul Ce pensie primești dacă ai lucrat ca îngrijitor timp de 20 de ani apare prima dată în PS News.
18:00
Cea mai ieftină piață din România, în raport cu prețul mediu al cartofilor este cea din Tulcea. Locuitorii cumpără cartofii la un preț de 2,85 de lei kilogramul. La polul opus, se află orașul Deva. Pe locul al doilea s-au situat piețele din Brăila și cele din Slatina, ambele cu cartofi timpurii și de vară […] Articolul Orașele cu cele mai mici prețuri la legume. Cât costă 1 kg de cartofi în Cluj-Napoca apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
17:50
Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze rusești dacă doresc ca Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei, potrivit șefului Departamentului Energiei din cabinetul lui Donald Trump, care a spus că aceste importuri finanțează „mașina de război” a lui Vladimir Putin. Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze […] Articolul SUA către UE: Dacă vreți să înăsprim sancțiunile anti-Rusia, cumpărați de la noi apare prima dată în PS News.
17:50
Administrația locală din Sectorul 2 a început procedura de expropriere pentru construirea a cinci parcări rezidențiale în zona Mihai Bravu. „Așa cum am promis, am început procedura de expropriere pentru parcări rezidențiale în zona Mihai Bravu. Vom construi în zonă 5 parcări rezidențiale supraetajate și la sol. Așa trebuiau gestionate lucrurile de Primăria Capitalei de […] Articolul A început exproprierea terenurilor pentru 5 parcări rezidențiale în zona Mihai Bravu apare prima dată în PS News.
17:50
OMV Petrom ar putea concedia peste 1.000 de angajați, dintr-un total de 10.000, potrivit unor surse din companie citate de HotNews. La nivelul grupului OMV, presa austriacă vorbește despre aproximativ 2.000 de disponibilizări din cei 23.000 de salariați. Cuprins Câte concedieri ar putea face OMV Petrom Ce spun autoritățile și sindicaliștii Posibile concedieri și în […] Articolul Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați apare prima dată în PS News.
17:40
Deputata Andreea-Firuţa Neacşu (ex-AUR) a informat luni plenul Camerei Deputaţilor că va activa ca deputat afiliat la grupul parlamentar al PNL. Anunţul a fost făcut în plen de preşedintele de şedinţă, Natalia Intotero, vicepreşedintele Camerei, transmite Agerpres. Andreea-Firuţa Neacşu fost aleasă pe listele electorale ale AUR şi este deputată de Neamţ. În iunie 2025 şi-a […] Articolul Migrații de toamnă politică: O deputată AUR a intrat în grupul parlamentar PNL apare prima dată în PS News.
17:40
Deputata PSD Simona Bucura-Oprescu a fost aleasă, luni, de plen în funcția de chestor al Camerei Deputaților. Simona Bucura-Oprescu îl înlocuiește în această funcție pe Mitică-Marius Mărgărit, care și-a depus demisia. ‘Doamna deputat Bucura-Oprescu Simona, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, se alege în funcția de chestor al Camerei Deputaților, pe locul devenit vacant […] Articolul Simona Bucura-Oprescu, aleasă chestor la Camera Deputaților apare prima dată în PS News.
17:40
Nazare, discuții cu Banca Mondială despre creștere economică și echitate socială în România # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat, luni, cu reprezentanții Băncii Mondiale despre tranziția de la ajustările fiscale actuale la o strategie axată pe creșterea economică și echitatea socială, în contextul deficitului bugetar major și al necesității de reforme structurale. „Am avut azi o discuție consistentǎ cu reprezentanții Băncii Mondiale – parte a dialogului constant pe […] Articolul Nazare, discuții cu Banca Mondială despre creștere economică și echitate socială în România apare prima dată în PS News.
17:30
Ce a discutat Nicușor Dan cu reprezentanții profesorilor și ce se întâmplă de marți în școli # PSNews.ro
Haos ca niciodată în prima zi de școală. Profesorii anunță proteste, ministrul Educației îndeamnă părinții să-și ducă copiii la clase Boicotarea începutului de an şcolar: pichetare şi marş de protest în Bucureşti Publicat acum 14 ore si 44 minute Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul […] Articolul Ce a discutat Nicușor Dan cu reprezentanții profesorilor și ce se întâmplă de marți în școli apare prima dată în PS News.
17:30
Milioane de navetiști din Marea Britanie nu au putut ajunge la muncă sau au avut călătoriile întrerupte luni dimineață, după ce metroul londonez a fost închis de o grevă a aproximativ 10.000 de mecanici, operatori de semnalizare și personal de întreținere, informează UPI. Sindicatul Național al Lucrătorilor din Căile Ferate, sectorul Maritim și Transporturi a […] Articolul Haos în Londra provocat de greva la metrou apare prima dată în PS News.
17:20
Protestul profesorilor, în imagini. Mii de cadre didactice au mers din Piața Victoriei la Palatul Cotroceni # PSNews.ro
Mii de cadre didactice, cărora li s-au alăturat elevi și studenți, protestează luni în București, în ziua deschiderii noului an școlar. Profesorii au mers în marș de la Palatul Victoria la Palatul Cotroceni. Protestatarii, veniţi din toată ţara, au steaguri, baloane, vuvuzele şi pancarte cu mesaje pentru guvernanţi şi mai ales pentru ministrul Educaţiei, […] Articolul Protestul profesorilor, în imagini. Mii de cadre didactice au mers din Piața Victoriei la Palatul Cotroceni apare prima dată în PS News.
17:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”. Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit unui comunicat postat […] Articolul Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională” apare prima dată în PS News.
17:10
Meseria de profesor este esențială pentru societate, deoarece prin dăruire și cunoaștere formează caractere, modelează viitorul și transmite valorile fundamentale ale umanității. Din nefericire, cadrele didactice din România primesc salarii cu mult mai mici decât cele din Germania, Luxemburg, Danemarca, Austria, Spania, Portugalia sau Franţa. Totodată, salariile dascălilor din ţara noastră sunt stabilite conform grilei […] Articolul Ce salariu are un profesor în România şi câte ore lucrează pe săptămână apare prima dată în PS News.
17:00
Un câine a fost vedeta deschiderii noului an școlar la Iași. Primarul Chirică a trecut pe locul 2 # PSNews.ro
Scene comice la deschiderea anului școlar de la o unitate din Iași. Primarul Mihai Chirica a fost și el invitat la ceremonie, însă a fost eclipsat total de un câine vagabond, rătăcit prin curtea școlii. Patrupedul de talie medie și-a dat seama ca toate privirile erau ațintite asupra sa, însă nu s-a sfiit. Amuzați de […] Articolul Un câine a fost vedeta deschiderii noului an școlar la Iași. Primarul Chirică a trecut pe locul 2 apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
16:50
Ministrul Muncii: Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a lansat un proiect de reformă a sistemului de încadrare în grad de handicap, cu scopul de a elimina fraudele. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, luni, lansarea unui proiect de reformare a sistemului de încadrare în grad de handicap pentru combaterea fraudelor și protejarea beneficiarilor reali. „Am identificat probleme serioase […] Articolul Ministrul Muncii: Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap apare prima dată în PS News.
16:40
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: “Nu văd rostul să rămânem în coaliție” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, vorbește despre ieșirea partidului de la guvernare, după ce amendamentele social-democraților au fost respinse de partenerii de coaliție. Liderul PSD a declarat că nu vede rostul continuării colaborării într-un dialog pe care îl consideră unilateral. Președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, împreună cu deputatul Marius […] Articolul Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: “Nu văd rostul să rămânem în coaliție” apare prima dată în PS News.
16:40
AUR va depune miercuri o moțiune simplă pe tema politicilor din educație. Partidul acuză actuala coaliție de guvernare de subfinanțarea sistemului și de măsuri care afectează profesorii și elevii. Parlamentarii AUR au anunțat astăzi că vor depune miercuri o moțiune simplă privind politicile din educație. Informația a fost transmisă luni de liderul senatorilor partidului AUR, […] Articolul AUR pregătește o moțiune simplă. Pe ce temă și când va fi depusă apare prima dată în PS News.
16:30
Marea Britanie ar putea suspenda vizele pentru țările care nu au acorduri privind returnarea migranților # PSNews.ro
Marea Britanie ar putea suspenda vizele pentru țările care nu „joacă după reguli” și nu acceptă acordurile de returnare a migranților, a declarat noul ministru de interne. Shabana Mahmood a făcut aceste declarații în timpul unei întâlniri a grupului Five Eyes, dedicat schimbului de informații, care a avut loc luni la Londra și la care […] Articolul Marea Britanie ar putea suspenda vizele pentru țările care nu au acorduri privind returnarea migranților apare prima dată în PS News.
16:20
Flancul estic al NATO se pregăteşte pentru exerciţiile militare ale Rusiei cu Belarus, Zapad 2025 # PSNews.ro
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, relatează POLITICO. Exerciţiile, care se vor desfăşura în perioada 12-16 septembrie, vor include unele manevre în apropierea Poloniei şi Lituaniei, Kremlinul pregătindu-se […] Articolul Flancul estic al NATO se pregăteşte pentru exerciţiile militare ale Rusiei cu Belarus, Zapad 2025 apare prima dată în PS News.
16:20
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a vorbit, duminică, despre „divizarea” Ucrainei în trei. Acesta spune că „soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja”. „Soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja. – Există deja o zonă rusească, dezbaterea de astăzi se referă doar la câte regiuni ce ar trebui […] Articolul Viktor Orban: „Soarta Ucrainei pare a fi pecetluită. Țara va fi împărțită în trei” apare prima dată în PS News.
16:10
Profesorul Mircea Miclea avertizează că măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, precum majorarea normei didactice și creșterea numărului de elevi în clasă, au transformat prima zi de școală într-un moment tensionat, cu costuri emoționale și sociale majore pentru profesori și elevi. Fondatorul Institutului de cercetare-dezvoltare Cognitrom și expert în reformele aplicate în […] Articolul Profesor: „Este cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani” apare prima dată în PS News.
16:10
Protestul din școli: toate revendicările profesorilor și cum îi sfidează Nicușor Dan – ce le-a promis în campanie # PSNews.ro
Guvernul Bolojan se confruntă cu protestul profesorilor chiar în prima zi din noul an școlar. Cadrele didactice resping măsurile de austeritate adoptate de Guvern, iar președintele Nicușor Dan îi sfidează și se afișează la școală. Profesorii au anunțat marele protest în prima zi de școală și le-au cerut părinților să-i țină pe elevi acasă. Potrivit […] Articolul Protestul din școli: toate revendicările profesorilor și cum îi sfidează Nicușor Dan – ce le-a promis în campanie apare prima dată în PS News.
16:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat luni că, împreună cu Colegiul Medicilor și Corpul de Control al ministerului, va fi declanșată o anchetă privind o conferință desfășurată la Brașov, unde au fost promovate informații medicale false. „Am discutat cu Colegiul Medicilor din România și împreună cu Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Vor face o […] Articolul Alexandru Rogobete anunță anchetă după o conferință cu teorii conspiraționiste apare prima dată în PS News.
16:00
Investitorii J.P. Morgan România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare, dar sunt necesare politici clare # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire cu o delegaţie de investitori internaţionali, coordonată de J.P. Morgan, aflată într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală şi de Est. Potrivit Guvernului, reprezentanţii delegaţiei au subliniat că România rămâne o ţară de interes pentru pieţele financiare, remarcând atât oportunităţile de creştere, cât […] Articolul Investitorii J.P. Morgan România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare, dar sunt necesare politici clare apare prima dată în PS News.
15:50
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Ce spun 3 șefi de Consilii Județene # PSNews.ro
13.000 de bugetari vrea premierul Ilie Bolojan să fie dați afară din administrația publică locală, aproximativ 2.000 fiind din rândul angajaților din CJ-uri, conduse atât de lideri PSD, cât și de lideri PNL. Dincolo de invocarea necesității de economisire a banului public, demersul gândit de Executiv are mai multe hibe, multe din ele explicate de […] Articolul Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Ce spun 3 șefi de Consilii Județene apare prima dată în PS News.
15:50
CSM Constanța oferă intrare gratuită la meciurile de handbal din primul tur al Cupei Europene # PSNews.ro
Echipa de handbal masculin CSM Constanța a anunțat luni că intrarea este gratuită la meciurile din EHF European Cup împotriva echipei CSM Constanța, programate în acest weekend la Sala Sporturilor din Constanța. Clubul constănțean va găzdui ambele partide cu echipa cipriotă din turul întâi al celei de-a treia competiții europene. Meciurile se vor disputa sâmbătă, […] Articolul CSM Constanța oferă intrare gratuită la meciurile de handbal din primul tur al Cupei Europene apare prima dată în PS News.
15:40
Noutate pe șoselele din Bulgaria: camere ce calculează viteza medie și amendează automat șoferii care încalcă limitele # PSNews.ro
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune, începând de duminică, 7 septembrie, un sistem de camere care calculează viteza medie a vehiculelor pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi pentru șoferii care încalcă limitele legale de viteză. Fiecare mașină este înregistrată la începutul și la sfârșitul fiecărei secțiuni de drum, iar viteza medie este […] Articolul Noutate pe șoselele din Bulgaria: camere ce calculează viteza medie și amendează automat șoferii care încalcă limitele apare prima dată în PS News.
15:40
Proiect: Milioane de angajați pot lua cu 50% în plus, pentru nici 5% din salariu – Contribuții suplimentare Pilon II # PSNews.ro
Lege în Parlament. Pensii mai mari pentru orice român care optează pentru acestă variantă: Milioane de angajați pot lua cu 50% în plus, pentru nici 5% din salariu-Contribuții suplimentare Pilon II Un proiect de lege aflat în comisiile din Parlament propune o nouă modificare a legislației pensiilor private. De această dată nu mai este vorba […] Articolul Proiect: Milioane de angajați pot lua cu 50% în plus, pentru nici 5% din salariu – Contribuții suplimentare Pilon II apare prima dată în PS News.
15:30
Modificări în circulația trenurilor în octombrie, din cauza unor lucrări de infrastructură. Lista rutelor afectate # PSNews.ro
Circulaţia unor trenuri CFR Călători va suferi modificări în perioada 6 – 25 octombrie 2025, ca urmare a unor lucrări la șinele de cale ferată, a anunţat luni operatorul naţional feroviar de pasageri, potrivit Agerpres. Circulaţia trenurilor IR 1539 Oradea – Arad – Timişoara Nord şi R 3117 Timişoara Nord – Arad – Oradea va […] Articolul Modificări în circulația trenurilor în octombrie, din cauza unor lucrări de infrastructură. Lista rutelor afectate apare prima dată în PS News.
15:20
Loteria Română: A fost câștigat premiul de peste 1,44 milioane de lei, la categoria I a jocului Loto 5 din 40 # PSNews.ro
Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost câștigat la extragerea de duminică, se arată într-un comunicat de presă al Loteriei Române, transmis luni AGERPRES. Potrivit sursei citate, biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro. De asemenea, la extragerea Noroc […] Articolul Loteria Română: A fost câștigat premiul de peste 1,44 milioane de lei, la categoria I a jocului Loto 5 din 40 apare prima dată în PS News.
15:20
Bolojan răsuflă ușurat: Înalta Curte nu sesizează CCR privind întregul pachetul de legi asumat # PSNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis luni să nu sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu cele patru legi de reformă adoptate de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii, au declarat pentru G4Media surse oficiale, care afirmă cele ce urmează. Pe de altă parte, partidul AUR a anunţat că va contesta aceste legi la CCR. […] Articolul Bolojan răsuflă ușurat: Înalta Curte nu sesizează CCR privind întregul pachetul de legi asumat apare prima dată în PS News.
15:20
Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat” şi „complet nerealist” şi afirmă că nu va participa la întrevederea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre sindicaliştii din educaţie şi preşedintele Nicuşor Dan, dar că îi va invita la discuţii în cursul zilei de marţi sau miercuri […] Articolul Ministrul Educației consideră neinspirat şi nerealist protestul dascălilor apare prima dată în PS News.
15:10
Extensia din Google Chrome care le fură datele utilizatorilor. Ce serviciu gratuit îi păcălește pe internauți # PSNews.ro
Folosite de milioane de oameni ca scut împotriva spionajului online, soluțiile VPN au devenit sinonime cu siguranța și anonimitatea. Mulți le folosesc pentru a accesa platforme de streaming blocate în regiunea lor sau pentru a ocoli cenzura din țări precum China sau Rusia. În teorie, VPN-ul ar trebui să fie cheia libertății digitale. În realitate, […] Articolul Extensia din Google Chrome care le fură datele utilizatorilor. Ce serviciu gratuit îi păcălește pe internauți apare prima dată în PS News.
15:10
Grindeanu: O candidatură comună PNL şi USR la Capitală, înseamnă că se dorește izolarea PSD # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, o politică pe care doresc să o evite. Despre data alegerilor şi organizarea lor în termenul prevăzut de lege, aşa cum cer […] Articolul Grindeanu: O candidatură comună PNL şi USR la Capitală, înseamnă că se dorește izolarea PSD apare prima dată în PS News.
15:10
Chestionar: Peste 70% dintre justițiabili se declară mulțumiți de modul în care s-au desfășurat procesele # PSNews.ro
Un chestionar realizat în instanțele din România arată că majoritatea respondenților au fost satisfăcuți de timpul de soluționare a dosarelor, de imparțialitatea judecătorilor și de claritatea hotărârilor. Consiliul Superior al Magistraturii a prezentat rezultatele unui chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a părților implicate în procesele derulate în instanțele din România. În total, 3.174 […] Articolul Chestionar: Peste 70% dintre justițiabili se declară mulțumiți de modul în care s-au desfășurat procesele apare prima dată în PS News.
15:00
Rețea de peste 20 de români, prinsă la Fontana di Trevi. Înșelau turiștii cu „alba-neagră” și furturi din buzunare # PSNews.ro
O rețea de 20-30 de cetățeni români destructurată de carabinierii din Roma. Aceștia înșelau turiștii prin jocul „alba-neagra” a fost destructurată de carabinieri, după o anchetă declanșată în zona Fontana di Trevi. Gruparea era bine organizată, cu roluri precise și complici care simulau câștiguri pentru a atrage victimele. Ancheta a început când polițiștii italieni care […] Articolul Rețea de peste 20 de români, prinsă la Fontana di Trevi. Înșelau turiștii cu „alba-neagră” și furturi din buzunare apare prima dată în PS News.
15:00
Germania pierde primul loc în clasamentul țărilor UE cu cele mai multe cereri de azil politic # PSNews.ro
Germania nu mai este țara în care se depun cele mai multe cereri de azil în Uniunea Europeană, arată datele recente publicate luni de Agenția Europeană pentru Azil (EUAA). Până la sfârșitul lunii iunie 2025, Franța (78.000) și Spania (77.000) au primit mai multe cereri decât Germania (70.000), care a fost principala destinație a solicitanților […] Articolul Germania pierde primul loc în clasamentul țărilor UE cu cele mai multe cereri de azil politic apare prima dată în PS News.
15:00
Marcel Ciolacu ”demontează minciuna” despre cum a cheltuit zeci de miliarde din Fondul de Rezervă # PSNews.ro
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu spune că astăzi demontează „minciuna” că a cheltuit „discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Marcel Ciolacu susține că peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, din care ponderea cea mai mare este pentru investiții, iar Fondul a fost […] Articolul Marcel Ciolacu ”demontează minciuna” despre cum a cheltuit zeci de miliarde din Fondul de Rezervă apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:50
Miliardarul care primește undă verde pentru a-și face tunel privat într-o arie protejată # PSNews.ro
Miliardarul Wolfgang Porsche a obținut aprobarea pentru construirea unui tunel privat de 500 de metri sub dealul Kapuzinerberg, în Salzburg, Austria. Proiectul, estimat la 10 milioane de euro, a stârnit critici aprinse, mai ales din partea Partidului Verzilor, care acuză „un tratament preferențial pentru super-bogați”. Porsche, în vârstă de 82 de ani, plănuiește să amenajeze […] Articolul Miliardarul care primește undă verde pentru a-și face tunel privat într-o arie protejată apare prima dată în PS News.
14:50
Un nou record CFR Călători de întârziere pe calea ferată: 80 de kilometri parcurși în mai mult de 9 ore! # PSNews.ro
CFR Călători a bifat vineri, 5 septembrie, un nedorit record de întârziere pe calea ferată. Trenul Regio 2703, care trebuia să parcurgă o distanță de numai 80 de kilometri, a ajuns la destinație după mai bine de 9 ore. Regio 2703 trebuia să plece la 8:20 din Petroșani și să ajungă la ora 10:55 în […] Articolul Un nou record CFR Călători de întârziere pe calea ferată: 80 de kilometri parcurși în mai mult de 9 ore! apare prima dată în PS News.
14:40
Prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile scad în toată țara # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis luni prognoza pe regiuni pentru perioada 8- 21 septembrie. Media temperaturilor din timpul zilei va crește în primele trei zile, astfel că va atinge valoarea de 33 de grade în 10 septembrie. Ulterior se poate identifica o scădere de la o zi la alta, astfel că, în data […] Articolul Prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile scad în toată țara apare prima dată în PS News.
14:40
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a făcut dezvăluiri-bombă despre foştii şefi ai Serviciilor de Informaţii. Ea a declarat pentru Antena 3 CNN că, în timp ce era închisă la Târgşor, a fost scoasă din penitenciar şi dusă în faţa procurorilor DNA pentru a fi audiată ca martor în dosarul lui Florian Coldea. Declaraţia Elenei […] Articolul Elena Udrea rupe tăcerea: a fost audiată în dosarul lui Florian Coldea apare prima dată în PS News.
14:30
VGP, furnizor european de spații logistice și semi-industriale de înaltă calitate, anunță începerea construcției primei clădiri din cadrul VGP Park Bucharest 2, cea mai nouă dezvoltare a companiei în România, potrivit unui comunicat de presă. Situat în partea de est a Capitalei, la intersecția autostrăzii A2 cu Șoseaua de Centură, parcul oferă acces direct către […] Articolul Începe construcția unui nou parc logistic uriaș la marginea Bucureștiului. Cum va arăta apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.