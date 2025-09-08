Primul tren de lung parcurs produs de PESA, recepționat. Când va ajunge în România

14:50

CFR Călători a bifat vineri, 5 septembrie, un nedorit record de întârziere pe calea ferată. Trenul Regio 2703, care trebuia să parcurgă o distanță de numai 80 de kilometri, a ajuns la destinație după mai bine de 9 ore. Regio 2703 trebuia să plece la 8:20 din Petroșani și să ajungă la ora 10:55 în