Preţ record. Gramul de aur a depăşit recordul istoric la cotaţia BNR

Să ai o afacere şi să trăieşti decent din asta în România înseamnă, de fapt, să te antrenezi în fiecare zi pentru ce e mai rău. Când nu e criză economică, e pandemie. Când nu e pandemie, e recesiune. Acum, micii antreprenori sunt strânşi cu uşa din toate părţile. TVA majorat, facturi duble la energie, preţuri ridicate la furnizori şi bani tot mai puţini în buzunarele clienţilor. În restaurante, se simte cel mai bine asta. Preţurile au crescut iar clienţii se gândesc de două ori înainte să comande. Oamenii de afaceri sunt în faţa unei dileme - să scumpească şi să rămână cu restaurantul gol, ori să închidă şi să plece din ţară. Am vrut să vedem cum arată viaţa unor astfel de oameni. Unii care au pornit de la zero, şi-au vândut, efectiv, casele ca să poată începe o afacere. Şi, în ciuda tuturor neajunsurilor, sunt hotărâți să rămână în România.