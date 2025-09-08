Lege mai dură pentru cămătari. Statul va confisca toate sumele împrumutate ilegal, nu doar dobânzile
ObservatorNews, 8 septembrie 2025 19:50
Lege mai dură pentru cămătari! Deputaţii au votat o lege care prevede că autorităţile pot să confişte de la interlopi nu doar dobânzile, ca până acum, ci toate sumele împrumutate ilegal. Acum două luni, poliţiştii au descoperit că un clan din Ialomiţa a câştigat aproape două milioane de euro din cămătărie şi spălarea banilor.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
20:20
Imagini spectaculoase cu "Luna Sângerie". Eclipsa totală de Lună, vizibilă azi-noapte în România # ObservatorNews
Eclipsă totală de lună spectaculoasă azi-noapte! Fenomenul, supranumit „Luna Sângerie“, a fost vizibil din Europa, Africa, Asia şi Australia. La noi în ţară, oamenii s-au adunat în parcuri şi la observatoarele astronomice pentru a admira imagini unice.
Acum 15 minute
20:10
Magistrala 7, proiect de 2,5 miliarde de euro. Capitala ar putea avea o linie de metrou de 27 de stații # ObservatorNews
Planuri pentru o nouă linie de metrou la Bucureşti. Magistrala şapte ar urma să lege Voluntari de Bragadiru, oraşe devenite aproape cartierele capitalei. Apărut în plină criză bugetară, proiectul de 27 de staţii întruneşte condiţiile pentru a primi finanţare europeană.
Acum 30 minute
20:00
Cine este fostul şef al serviciilor din R. Moldova care spiona în România. Vindea secretele către KGB Belarus # ObservatorNews
Un fost şef al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova a fost reţinut în această după-amiază pe Aeroportul din Timişoara. Ofiţerul este suspectat de spionaj în favoarea aliaţilor Rusiei şi, potrivit surselor Observator, în acest moment e sub escortă militară în drum spre DIICOT Bucureşti.
Acum o oră
19:50
Lege mai dură pentru cămătari. Statul va confisca toate sumele împrumutate ilegal, nu doar dobânzile # ObservatorNews
Lege mai dură pentru cămătari! Deputaţii au votat o lege care prevede că autorităţile pot să confişte de la interlopi nu doar dobânzile, ca până acum, ci toate sumele împrumutate ilegal. Acum două luni, poliţiştii au descoperit că un clan din Ialomiţa a câştigat aproape două milioane de euro din cămătărie şi spălarea banilor.
19:50
Aurul nu a fost niciodată mai preţios! A depăşit 500 de lei gramul, record istoric la cotaţia Băncii Naţionale. Economiştii estimează că valoarea va creşte în continuare, dar avertizează că ar fi riscant să îşi parieze cineva toate economiile pe el.
19:40
Nicuşor Dan, scos la tablă de profesori în prima zi de şcoală. Ce i-au reproşat dascălii # ObservatorNews
Nicuşor Dan a fost azi mai intai tata si mai tarziu presedinte. Dimineata si-a dus fiica la şcoală, alături de Mirabela Grădinaru şi băieţelul lor de 3 ani. Profesorii de la şcoala unde învaţă fata preşedintelui s-au alăturat protestului, dar nu au întors spatele elevilor. Fără nicio ceremonie, i-au primit pe copii în clase. De la şcoală, Nicuşor Dan a plecat rapid spre Cotroceni. Avea lecţie deschisă cu sindicaliştii din Educaţie.
19:30
Cazanele Dunării, scenă de spectacol nautic: "O experienţă foarte tare. Chiar le spun turiştilor să vină" # ObservatorNews
Județul Mehedinți a fost gazda un eveniment nautic de excepție în acest weekend. Zeci de bărci cu vele, iahturi și ambarcațiuni de agrement au făcut spectacol în inima Cazanelor Dunării. Regata Dubova a încheiat sezonul turistic, iar ambarcațiunilor din Mehedinți li s-au alăturat și ambarcațiuni din Serbia.
19:30
Cum a început şcoala, acolo unde a început: flori, rugăciuni şi intonarea imnului naţional # ObservatorNews
Trei milioane de elevi au început şcoala cu o dilemă: se ţin cursurile sau nu? Dacă până acum curţile erau neîncăpătoare pentru copii, părinţi şi bunici, de data aceasta în multe locuri a fost pustiu şi lacăt pe porţi. Alţii au ignorat însă cererille sindicaliştilor şi au deschis anul cu imnul naţional şi rugăciune, conform tradiţiei.
Acum 2 ore
19:20
Donald Trump pierde un proces de defăimare şi este obligat să plătească peste 80 de milioane de dolari # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump este obligat să plătească 83 de milioane de dolari la finalul unui proces de defăimare. Decizia a fost anunțată luni.
19:10
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a vorbit, duminică, despre "divizarea" Ucrainei în trei. Acesta spune că "soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja".
19:10
Se ţin sau nu marţi ore la şcoală? Profesorii spun că intră la clase, dar nu vor preda # ObservatorNews
În loc de clopoțel, a sunat alarma unui sistem în criză. În prima zi de școală, România e împărțită în două. Una în care s-au ținut discursuri, s-au împărțit flori și s-au făcut poze. Şi cealaltă, cu porțile închise şi catedrele goale. Profesorii pleacă. Elevii se pierd. Asta au strigat azi, în Piaţa Victoriei, peste 10.000 de dascăli. La Cotroceni, profesorii au venit cu lectia revoltei in fata lui Nicuşor Dan si spun ca urmeaza o grevă generală.
19:00
Şi-au vândut casa și au renunțat la jobul de birou pentru a trăi în autorulotă. Cum arată viața lor după 5 ani # ObservatorNews
Au vândut casa, au renunțat la joburile stabile și s-au mutat într-o autorulotă, împreună cu animalele lor de companie. Cinci ani mai târziu, continuă să trăiască pe drumuri, muncind sezonier și explorând Statele Unite, convinși că libertatea merită toate provocările.
Acum 4 ore
18:20
Prima zi de școală, petrecută pe plajă. Părinții au ales pentru copii marea în locul băncilor de clasă # ObservatorNews
Prima zi de şcoală a început cu o absenţă pentru copiii ai căror părinţi NU au vrut să dea apa caldă şi plaja relaxantă pe începutul de an incert şi stresant. aşa că plaja a fost şi astăzi destul de plină. Şi cum la şcoală orele se vor ţine şi nu prea, mulţi au decis să-şi prelungească vacanţa până la finalul săptămâmii. Au parte de tarife speciale şi vara din toamnă este parcă mai frumoasă decât cea din plin sezon.
18:10
Dezamăgirea Cristinei şi a lui Cristi, doi antreprenori români: "Nu ştii dacă mai ai ceva pentru copiii tăi" # ObservatorNews
Să ai o afacere şi să trăieşti decent din asta în România înseamnă, de fapt, să te antrenezi în fiecare zi pentru ce e mai rău. Când nu e criză economică, e pandemie. Când nu e pandemie, e recesiune. Acum, micii antreprenori sunt strânşi cu uşa din toate părţile. TVA majorat, facturi duble la energie, preţuri ridicate la furnizori şi bani tot mai puţini în buzunarele clienţilor. În restaurante, se simte cel mai bine asta. Preţurile au crescut iar clienţii se gândesc de două ori înainte să comande. Oamenii de afaceri sunt în faţa unei dileme - să scumpească şi să rămână cu restaurantul gol, ori să închidă şi să plece din ţară. Am vrut să vedem cum arată viaţa unor astfel de oameni. Unii care au pornit de la zero, şi-au vândut, efectiv, casele ca să poată începe o afacere. Şi, în ciuda tuturor neajunsurilor, sunt hotărâți să rămână în România.
18:00
Sindicaliştii din Educaţie vorbesc de grevă generală: Nu vrem promisiuni. Ce se va întâmpla de mâine în şcoli # ObservatorNews
În anul în care absolvenții de clasa a 12-a au avut cele mai proaste rezultate la bac din ultimii 7 ani, școala începe, așadar, cu o pauză. Și, ieșiți de la discuțiile cu președintele, sindicaliștii din educație lasă să se înțeleagă că nimeni nu știe, efectiv, când va începe școala. L-ar vrea demis pe ministrul Daniel David pentru că ar considera asta drept un semn că sunt ascultați. Cât despre adevăratele nemulțumiri, Nicușor Dan le-a cerut un răgaz de două luni pentru a vedea ce impact au măsurile de austeritate. Dascălii spun că nu renunță la protest iar unii sindicaliști vorbesc chiar de grevă generală.
17:50
Încredinţaţi că ştiu cel mai bine ce îşi doresc în materie de concedii, mai mult de jumătate dintre români îşi organizează vacanţele după bunul plac şi în funcție de banii din cont.
17:50
Spion, prins în România. Un agent moldovean ar fi avut întâlniri la Budapesta cu ofițeri KGB belaruși # ObservatorNews
Un fost oficial al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost adus de polițiștii DIICOT sub acuzația de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat către KGB din Belarus. Între 2024 și 2025, acesta ar fi avut întâlniri la Budapesta cu ofițeri de informații belaruși, pentru a furniza date secrete și a primi plăți, fapte considerate periculoase pentru securitatea națională a României. Ancheta se desfășoară cu sprijin internațional, sub coordonarea EUROJUST.
17:30
Sindicaliștii din educație amenință cu greva generală după întâlnirea cu Nicușor Dan: Protestele continuă # ObservatorNews
Protestul a scos în prima zi de şcoală mii de profesori în stradă este doar începutul. De marţi, sindicaliştii ameninţă că vor boicota şi orele de curs. Şi dacă nu se fac auziţi nici aşa urmează greva generală.
17:00
Alba: Un tânăr acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani, trimis în arest la domiciliu # ObservatorNews
Judecătoria Alba Iulia a dispus, urmare a propunerii formulate de procurorul de caz, luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de un tânăr de 19 ani acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani.
16:50
Un bărbat de 32 de ani din Petroșani, găsit mort în cimitir. Polițiștii au deschis o anchetă # ObservatorNews
Descoperire șocantă în Cimitirul din Petroșani. Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 32 de ani a fost găsit printre morminte. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.
16:50
Primul tren electric produs în Polonia va ajunge la finalul lunii în România şi va intra în teste # ObservatorNews
Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) produsă în Polonia va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificare, autorizarea de tip şi introducerea pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional, a anunţat luni Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).
16:40
La 24 de ani, și-a cumpărat o casă de aproape 400.000 $. Strategia simplă care l-a ajutat să strângă bani # ObservatorNews
La o vârstă la care mulți tineri abia își caută stabilitatea, Ryan Hemenway, un american de 24 de ani, bifează deja ceea ce mulți din generația lui consideră imposibil: economii consistente, un job care îi place și prima casă cumpărată alături de logodnica sa.
16:30
Donald Trump, mesaj despre R. Moldova: "O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională" # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o "Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională". Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit unui comunicat postat pe contul de Facebook al MAE moldovean.
Acum 6 ore
16:20
Perspectivă sumbră a Ucrainei: "Rusia are cel puţin de trei ori mai multe forţe şi resurse decât noi” # ObservatorNews
Comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a afirmat luni că Rusia are pe linia frontului cel puţin "de trei ori mai multe" forţe şi resurse decât Ucraina şi foloseşte tactica avansării "târâş".
16:00
Mesajul lui Daniel David către profesori. Le cere să fie "realiști": Măsurile fiscale nu pot fi schimbate # ObservatorNews
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este "neinspirat" şi "complet nerealist" şi afirmă că nu va participa la întrevederea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre sindicaliştii din educaţie şi preşedintele Nicuşor Dan, dar că îi va invita la discuţii în cursul zilei de marţi sau miercuri şi că s-a întâlnit cu liderii sindicali "în urmă cu mai multe zile". David le transmite protestatarilor că în această perioadă "este foarte important să fie şi realişti, şi înţelepţi".
15:50
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.
15:50
Un medic anestezist din Franța a fost trimis în judecată, acuzat că a otrăvit 30 de pacienți, dintre care 12 au murit. Frédéric Péchier, care lucra la două clinici din Besançon, riscă închisoare pe viață într-un proces descris de procurori drept fără precedent în istoria Franței.
15:40
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea.
15:40
Trei bărbaţi din Dolj, arestaţi după ce au bătut agentul de pază al unei săli de jocuri de noroc # ObservatorNews
Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 24 şi 48 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile după ce l-au bătut pe agentul de pază al unei săli de jocuri de noroc din Craiova, informează news.ro.
15:20
Aproape 200 de elevi de clasa a noua au petrecut trei zile alături de viitorii colegi într-un loc special - Cetatea lui Ştefan cel Mare. Bobocii şi-au cunoscut diriginţii, dar şi profesorii care le vor fi alături în următorii patru ani. Pentru a trece mai uşor de la atmosfera de vacanţă la orele de curs, cadrele didactice au organizat această şcoală de vară, care a ajuns deja la a noua ediţie.
15:10
Bărbatul care s-a urcat din nou pe podul Agigea, convins după 5 ore să coboare. Va fi internat iar psihiatrie # ObservatorNews
Traficul pe podul de la Agigea a fost perturbat astăzi după ce un bărbat a urcat pe structura metalică şi a ameninţat că se aruncă în gol. A fost nevoie de peste 5 ore de negocieri pentru ca individul, care nu este la prima ispravă de acest fel, să fie convins să coboare.
15:00
PSD modifică Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici, scutiți de CASS # ObservatorNews
PSD a depus în Parlament proiecte de lege care modifică Pachetul 1 deja intrat în vigoare, urmând a fi scutiți de la plata CASS deținuții politici, invalizii, dar și familiile care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Sorin Grindeanu spune că, în continuare, nu este de acord cu restructurările din administrația locală.
15:00
Premiu de peste 1,44 milioane de lei, câştigat la categoria I a jocului Loto 5 din 40 # ObservatorNews
Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost câştigat la extragerea de duminică, se arată într-un comunicat de presă al Loteriei Române.
14:50
Decor prăbuşit peste o actriţă, la Teatrul Maghiar din Timişoara. O bară de fier s-a desprins la repetiții # ObservatorNews
Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara. O actriță a ajuns la spital după ce o piesă de decor a căzut peste ea în timpul unei repetiţii. Instituția a anunţat că a început o anchetă internă, dar și o cercetare disciplinară pentru a afla cum s-a ajuns aici.
14:50
Când ne gândim la prima zi de școală ne gândim, de fapt, la emoția noului început sau a revederii, la bucurie, copilărie, dar și la aglomerație. Peste tot în țară străzile și marile bulevarde s-au umplut de mașini, iar impactul este unul considerabil acum, în primele zile după vacanță. Aglomerație a fost și la florării, unde părinții s-au înghesuit să aleagă buchetul perfect pentru doamna învățătoare.
14:40
Vladimir Putin cere oficial ieşirea Rusiei din Convenția pentru prevenirea torturii. Ce înseamnă asta # ObservatorNews
Vladimir Putin a cerut Dumei de Stat de la Moscova să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii. Adică, Rusia nu va mai face parte din Convenţia europeană pentru prevenirea torturii, un tratat prin care statele semnatare se angajează să prevină şi să interzică tortura, tratamentele inumane sau degradante. Nu va mai exista obligaţia legală ca inspectorii internaţionali să aibă acces la închisori şi centre de detenţie din Rusia. Inspecţiile au fost deja blocate din 2022, dar prin denunţarea convenţiei Moscova elimină şi cadrul legal care le permitea.
14:40
MediCOOL debutează cu cel de-al nouălea sezon astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # ObservatorNews
Dr. Mihail Pautov și echipa MediCOOL lansează cel de-al nouălea sezon, pe Antena 1 și AntenaPLAY, astăzi, de la ora 18:00. Emisiunea medicală va oferi un format extins, unde numeroși specialiști vor răspunde la cele mai importante întrebări din domeniu. Pe lângă pacienții care își vor spune povestea, vedetele se vor alătura în noile ediții pentru a găsi informațiile potrivite, oferite chiar de medici, iar Geanina Ilieș va afla, chiar din primul episod, cum se pot reduce durerile de spate cauzate de statul mult în picioare sau pe tocuri.
14:30
Mulți pasionați cu experiență aleg ruleta europeană live pentru distracția autentică și atmosfera de cazino real, chiar din fața ecranului telefonului sau laptopului. Acest joc atrage prin transparența sa și prin interacțiunea directă cu dealerii profesioniști. Indiferent dacă abia ați prins gustul acestei experiențe sau jucați de ceva vreme, veți afla motivele pentru care profesioniștii preferă această variantă.
Acum 8 ore
14:20
Grindeanu a încălcat "pactul de neagresiune" din coaliţie. Scenariul PSD pentru reforma administraţiei locale # ObservatorNews
Cele patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie au fost respinse, dar în Coaliţie nu e deloc linişte. Sorin Grindeanu l-a atacat dur pe Ilie Bolojan şi i-a transmis premierului că ţara nu se conduce cu toporul, iar PSD nu acceptă să guverneze cu pistolul la tâmplă. Preşedintele Nicuşor Dan a intervenit şi el în conflictul din Coaliţie.
14:20
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal # ObservatorNews
Scandal anchetat în Braşov după ce un bărbat a ajuns în stare gravă la spital cu tăieturi de drujbă pe braţe. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional! După o ceartă între rude, bărbatul ar fi fost atacat cu drujba de un individ, dar ar fi fost lovit şi cu o bâtă de o adolescentă de 15 ani.
14:10
Profesorii anunţă că ar putea continua şi mâine protestul simbolic, dar în clase. Elevii, aşteptaţi în bănci # ObservatorNews
Prima zi de şcoală stă sub semnul haosului: dacă în unele şcoli a sunat clopoţelul în multe altele, profesorii nu au revenit la catedră ci au ieşit la proteste. Manifestaţiile au început la ora 10, în Piaţa Victoriei, unde s-au adunat cadre didactice din toate colţurile ţării. Lor li s-au alăturat şi elevi şi studenţi. Aproape 3 milioane de copii sunt afectaţi de neînţelegerile dintre profesori şi Guvern, pe marginea măsurilor de austeritate din Educaţie.
14:10
Aurul a atins cel mai mare preţ din toate timpurile - aproape 500 de lei gramul, mult peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut.
13:30
Adolescent de 16 ani, atac la o secție de poliție din Turcia: doi polițiști uciși și alți doi răniți grav # ObservatorNews
Un adolescent de 16 ani a deschis focul cu o armă de asalt asupra secției de poliție din Izmir, Turcia. În urma atacului, doi polițiști au fost uciși, iar alți doi răniți, dintre care unul se află în stare gravă. Atacatorul a fost și el rănit și nu avea antecedente penale.
13:30
Cazanele Dunării, scenă de spectacol nautic: "O experienţă foarte tare. Chiar le spun turiştilor să vină" # ObservatorNews
Județul Mehedinți a fost gazda un eveniment nautic de excepție în acest weekend. Zeci de bărci cu vele, iahturi și ambarcațiuni de agrement au făcut spectacol în inima Cazanelor Dunării. Regata Dubova a încheiat sezonul turistic, iar ambarcațiunilor din Mehedinți li s-au alăturat și ambarcațiuni din Serbia.
13:20
Familie cu doi copii, lovită de maşină în Suceava. Erau pe trotuar, în drum spre şcoală # ObservatorNews
O familie cu doi copii de 7, respectiv 10 ani, a ajuns în această dimineaţă la spital după ce a fost lovită de o maşină. S-a întamplat în cartierul Obcini din municipiul Suceava, în timp părinţii îşi duceau copiii în prima zi de şcoală. Din primele informaţii, autoturismul a derapat, a ieşit de pe carosabil şi i-a lovit pe cei patru pietoni, care se aflau pe trotuar.
13:20
Franța, pe marginea prăpastiei politice. Guvernul Bayrou, aşteptat să fie demis azi prin moţiune # ObservatorNews
Zi decisivă pentru guvernul Franţei. Azi va fi votată moţiunea de cenzură împotriva guvernului lui François Bayrou. Până acum, toate partidele din opoziţie, care au majoritate, au anunţat că vor să demită actualul guvern ce-l susţine pe preşedintele Macron. Bayrou, aflat de nouă luni la conducere, îşi va asuma răspunderea pentru măsurile de austeritate cu care vrea să limiteze datoria ţării ce a urcat la 114% din PIB. La nivel naţional, 77% dintre cetăţeni dezaprobă noul pachet de măsuri.
13:20
Curs BNR, 8 septembrie 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 8 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.
13:00
A murit după nuntă, pe drumul spre casă, în maşina făcută zob. Accident suspect la Dragoslavele, în Argeş # ObservatorNews
Un bărbat de 62 de ani din Argeş a fost găsit mort în urma unui accident, care ridică semne de întrebare anchetatorilor. Bărbatul se întorcea acasă de la o nuntă când, la jumătatea drumului, mașina a ieșit de pe șosea și a ajuns într-o râpă unde a izbit un copac.
12:50
Sezonul 8 al celui mai dur reality show din România a început aseară, la Antena 1, cu un spectacol plin de adrenalină și emoții. În primele momente de pe Drumul Eroilor, concurenții au fost nevoiți să-și care singuri bagajele și să înfrunte valurile mării pentru a ajunge la destinație, misiuni care i-au pus serios la încercare încă din startul competiției. Tensiunea, emoțiile și dinamica spectaculoasă a primei ediții i-au ținut pe telespectatori lipiți de televizoare, Asia Express impunându-se ca lider de audiență.
12:50
Finala US Open, întârziată de măsurile de securitate pentru Donald Trump. Fanii s-au revoltat # ObservatorNews
Revoltă la New York, la finala US Open. Meciul dintre Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner a început cu o oră întârziere din cauza măsurilor stricte de securitate impuse de prezenţa lui Donald Trump pe stadion.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.