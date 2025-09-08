Daniel David: 'Trebuie regândit bugetul pe anul viitor and #8221;

15:10

În Republica Moldova s-a creat o and #8222;piaţă neagră and #8221; a sondajelor de opinie, avertizează un raport al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, citat de POLITICO, de la care transmitem cele ce urmează. Observatorii atrag atenţia că numeroase and #8222;sondaje and #8221; sunt publicate pe internet de platforme obscure şi surse neidentificate, fără autorizaţia Comisiei Electorale Centrale, ceea ce contravine legislaţiei şi poate manipula alegătorii.