Piețele globale cresc ușor, pe măsură ce așteptările Fed privind reducerea ratei dobânzii au crescut

Newsweek.ro, 8 septembrie 2025 19:50

Cele mai recente indicii despre ratele dobânzilor din SUA vor proveni din rapoartele privind inflați...

Acum 30 minute
20:00
Trump își impune mercenarii în Ucraina, într-un domeniu de vârf. Fondatorul Blackwater, la Kiev Newsweek.ro
Pe fondul unor rapoarte conform cărora administrația lui Donald Trump ia în considerare utilizarea u...
Acum o oră
19:40
Marine Le Pen va fi judecată în apel în dosarul asistenților europarlamentari Newsweek.ro
Marine Le Pen va fi judecată în apel, în dosarul asistenților europarlamentari, la începutul anului ...
19:30
Cota de piață a Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel din ultimii aproape opt ani Newsweek.ro
Cota de piață a maşinilor Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel care a fost întâlnit în ultimii...
Acum 2 ore
19:00
Ce pericol pentru sănătate ascunde un smoothie de banane? Combinațiile ideale pentru el Newsweek.ro
Pui banane în smoothie-ul tău sănătos? Avem o veste dezamăgitoare – bananele cam strică gustul acest...
Acum 4 ore
18:20
Franţa trăieşte peste posibilităţile ei. Guvernul Bayrou are probleme majore Newsweek.ro
Franţa trăieşte acum peste posibilităţile sale, aşa cum atrage atenţia premierul acestui stat. Guver...
18:00
EXCLUSIV Fost adjunct al serviciului secret moldovean, spion rus. Săltat în România pentru trădare Newsweek.ro
Un bărbat cu dublă cetățenie, moldoveană și română, a fost reținut astăzi pe aeroportul din Timișoar...
17:50
Prețul aurului s-a triplat în ultimii 10 ani. Gramul atinge un nou record Newsweek.ro
Gramul de aur a înregistrat luni o creștere de 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, depășind astfel v...
17:40
SUA încep testele de zbor cu noul „Avion al Apocalipsei”. Pregătit pentru războiul nuclear Newsweek.ro
Forțele Aeriene și firma aerospațială Sierra Nevada Corp. au început testele de zbor cu un „Avion al...
17:20
Germania impune reguli noi pentru beneficiarii de ajutoare sociale. Trebuie să muncească pentru bani Newsweek.ro
Germania ia în calcul măsuri mai stricte pentru beneficiarii alocației de cetățenie, în încercarea d...
17:10
Fraude de proporții cu indemnizații de handicap. Guvernul anunță noi criterii de evaluare Document Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole a anunțat că s-au descoperit fraude de proporții cu indemnizații de h...
17:00
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă Newsweek.ro
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă. Ce s...
16:40
Un anestezist francez și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate cum îi resuscitează. 12 au murit Newsweek.ro
Un anestezist francez acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți copii și adulți cu vârste cupri...
16:40
Bărbați arestați după ce au bătut un agent de pază. Erau la o sală de jocuri de noroc Newsweek.ro
Bărbați arestați după ce au bătut un agent de pază. Erau la o sală de jocuri de noroc. De la ce s-au...
16:30
Anestezist din Franța acuzat că a otrăvit 30 de pacienți. 12 au murit Newsweek.ro
Anestezist din Franța acuzat că a otrăvit 30 de pacienți. 12 au murit. Cum a făcut asta și care a fo...
Acum 6 ore
16:20
METEO Meteorologii, suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România. Ce iarnă vom avea? Newsweek.ro
Hărți recente îi fac pe meteorologi să fie suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România....
16:10
Rusia ironizează sancțiunile lui Trump: „Fără efect”. Kievul cere stoparea importurilor de energie Newsweek.ro
După ce Donald Trump a anunțat că pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, Kremlinul a reacționat ...
16:00
Ungaria vrea să importe energie nucleară din România. "Interesele coincid" Newsweek.ro
Ungaria vrea să importe energie nucleară din România, a anunţat şeful diplomaţiei de la Budapesta. "...
15:40
600 de blocuri și Spitalul Fundeni rămân fără apă din cauza unor lucrări la conducte. Cât timp? Newsweek.ro
Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de blocuri pentru lucrări de...
15:20
Pe unde ar putea Putin să atace Europa. Unde este „călcâiul lui Ahile” al NATO? Newsweek.ro
În timp ce Războiul lui Putin din Ucraina continuă fără să se întrevadă un sfârșit, The Sun investig...
15:10
Românii mulțumiți de instanțe, dar revoltați de pensiile speciale ale judecătorilor Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut, în 2024, un chestionar pentru a afla cât de mulțu...
14:50
Noul sistem de detectare și amendare a șoferilor funcțional de azi. A prins un vitezoman cu 222 km/h Newsweek.ro
Noul sistem de detectare și amendare a șoferilor pentru depășirea vitezei medii prin intermediul cam...
14:40
Franța se pregătește de o nouă criză politică. Ce se va întâmpla cu Guvernul lui Francois Bayrou Newsweek.ro
Franţa se pregăteşte să se scufunde din nou într-o criză politică, după ce guvernul condus de Franco...
Acum 8 ore
14:20
PSD vrea ca mamele, veteranii și pensionarii să nu mai plătească CASS. Cum se acoperă gaura bugetară Newsweek.ro
PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu, veter...
14:00
Liderul senatorilor USR despre pensii: „Nişte băieţi deştepţi continuă să lase România fără bani” Newsweek.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că este nevoie de pachete de măsuri care să...
13:50
Rectorul SNSPA Remus Pricopie: „Școala nu este a politicienilor, a sindicatelor, este a copiilor” Newsweek.ro
Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricop...
13:40
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor Newsweek.ro
O veste foarte bună. PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de ...
13:30
Grecia se confruntă cu un declin demografic. Ce strategie are cea mai îmbătrânită țară? Newsweek.ro
Grecia a anunțat măsuri drastice, inclusiv scutiri fiscale și alte stimulente financiare, pentru a c...
13:20
Flancul estic al NATO, în alertă. 30.000 de soldați ruși și tehnică de război, mobilizați la graniță Newsweek.ro
Între 12 și 16 septembrie, Rusia și Belarus desfășoară exercițiile militare Zapad 2025, primele de l...
13:10
Rusia face 57 avioane de luptă, 250 tancuri, 2.500 rachete anul acesta. Ucraina cere noi sancțiuni Newsweek.ro
Industria de armament din Rusia face, la cererea lui Vladimir Putin, eforturi imense de a livra în 2...
12:40
Grevă la Liceul Lazăr unde George Simion le-a vorbit copiilor și un lider AUR a făcut propagandă Newsweek.ro
Profesorii protestează astăzi. Este grevă și la Liceul Lazăr unde George Simion le-a vorbit copiilor...
Acum 12 ore
12:20
FOTO Mii de profesori protestează în Piața Victoriei: Azi tăiați la educație, mâine cerșim ca nație Newsweek.ro
Câteva mii de cadre didactice din toată țara au ieșit luni în Piața Victoriei, nemulțumite de modifi...
12:10
Rusia atacă cu rachete sediul guvernului din Kiev. Keith Kellogg: „Războiul scapă de sub control” Newsweek.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui Donald Trump, a avertizat că lovitura Rusiei asupra...
11:50
Românii pot investi în titluri de stat TEZAUR. Dobânzile sunt neimpozabile. Cum se pot cumpăra? Newsweek.ro
A noua ediție a programului de titluri de stat Tezaur din acest an se lansează luni, 8 septembrie. P...
11:40
Descoperire arheologică majoră în Ierusalim. Cum arăta regina Egiptului de acum 2.300 de ani? Newsweek.ro
Arheologii din Ierusalim au descoperit o monedă de aur veche de 2.270 de ani cu regina Berenice a II...
11:20
Schimbare la plata pensiei pe card în septembrie. Care pensionari trebuie să sune la Casa de Pensii Newsweek.ro
Plata pensiei pe card se va face cu o mică schimbare săptămâna aceasta pe care pensionarii trebuie s...
11:00
„Max”, aplicația spion obligatorie lansată de Rusia: control total al FSB asupra conversațiilor Newsweek.ro
Rusia a lansat aplicația de mesagerie Max, promovată ca alternativă la WhatsApp și Telegram, dar des...
10:50
Condamnată la închisoare pe viaţă pentru că şi-a otrăvit rudele cu ciuperci. Unde s-a întâmplat Newsweek.ro
O australiancă găsită vinovată pentru trei capete de acuzare de omor şi unul de tentativă de omor, l...
10:40
VIDEO Atac cu drone asupra conductei de petrol Druzhba, în Briansk. Instalația leagă Rusia de Europa Newsweek.ro
Forțele ucrainene au vizat din nou, pe 7 septembrie, conducta de petrol Druzhba, una dintre cele mai...
10:20
Poliţia de frontieră poloneză a descoperit resturi ale unui obiect zburător la frontiera cu Belarus Newsweek.ro
Poliţişti de frontieră polonezi au descoperit resturi ale unui obiect zburător neidentificat într-un...
10:10
Ce zice Nicușor Dan despre coaliția de guvernare. Bolojan și Grindeanu au amenințat cu plecarea Newsweek.ro
Nicușor Dan a anunțat că viitorul coaliției PNL, PSD, UDMR și USR este bun. Bolojan a spus că dacă p...
09:50
Trump „întoarce foaia” cu Putin. SUA anunță „faza a doua” a sancțiunilor împotriva Rusiei Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că este pregătit să treacă la „faza a doua” a sancțiunil...
09:40
NYT: Rusia intensifică dezinformarea online cu AI în Moldova pentru a manipula alegerile Newsweek.ro
Un amplu raport publicat de The New York Times arată că Rusia a lansat o campanie extrem de agresivă...
09:20
Tăierea pensiilor speciale: George Simion, ține partea magistraților. „Guvernul ia măsuri abuzive” Newsweek.ro
În scadalul privind tăierea pensiilor speciale, George Simion a pubicat o scrisoare deschisă adresat...
09:00
Prima zi de școală, marcată de proteste: profesorii cer demisia ministrului Educației: Ai creat haos Newsweek.ro
Sindicatele din educație anunță un miting în Piața Victoriei și un marș spre Palatul Cotroceni în pr...
08:50
Flacul estic al NATO, în alertă maximă. Rusia și Belarus fac exerciții militare în apropiere Newsweek.ro
Exercițiile militare Zapad 2025 ale Rusiei și Belarusului vor avea loc în perioada 12-16 septembrie ...
08:40
Alcaraz a câștigat US Open 2025 după finala cu Sinner și revine lider mondial. Trump, în tribune Newsweek.ro
Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a cucerit titlul la US Open 2025, după o finală spectaculoasă c...
08:30
Trump despre război: „Situaţia dintre Rusia şi Ucraina va fi rezolvată”. Lideri europeni merg în SUA Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţ...
08:20
Când vor avea elevii prima vacanță în noul an școlar? Sunt doar câteva săptămâni de studiu Newsweek.ro
Vacanța de toamnă 2025 marchează prima pauză din an pentru elevi, oferind un răgaz binevenit după în...
08:10
Haos în școală: Profesorii câștigă 4.500 lei/lună. Liderii sindicali au venituri de 35.000 lei Newsweek.ro
Școala începe cu proteste. Profesorii se vor afla azi în stradă protestând după ce le-a crescut norm...
