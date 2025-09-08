Giorgio Armani, comemorat într-o ceremonie privată de înmormântare. Regele modei italiene urmează să fie incinerat

Primanews.ro, 8 septembrie 2025 19:50

Giorgio Armani, comemorat într-o ceremonie privată de înmormântare. Regele modei italiene urmează să fie incinerat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 30 minute
20:00
Fost ofiţer de informaţii din R. Moldova, acuzat că a transmis date către KGB Belarus, cu impact asupra securităţii României Primanews.ro
Fost ofiţer de informaţii din R. Moldova, acuzat că a transmis date către KGB Belarus, cu impact asupra securităţii României
20:00
Nicuşor Dan, întâlnire cu sindicaliştii din educaţie, la Guvern. Ce au convenit Primanews.ro
Nicuşor Dan, întâlnire cu sindicaliştii din educaţie, la Guvern. Ce au convenit
Acum o oră
19:50
Giorgio Armani, comemorat într-o ceremonie privată de înmormântare. Regele modei italiene urmează să fie incinerat Primanews.ro
Giorgio Armani, comemorat într-o ceremonie privată de înmormântare. Regele modei italiene urmează să fie incinerat
Acum 4 ore
18:10
Cinemaraton, parte a trustului Clever Media, este televiziunea filmului românesc Primanews.ro
Cinemaraton, parte a trustului Clever Media, este televiziunea filmului românesc
16:40
Premierul Ilie Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegaţie de investitori internaţionali, coordonată de J.P. Morgan Primanews.ro
Premierul Ilie Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegaţie de investitori internaţionali, coordonată de J.P. Morgan
Acum 6 ore
15:30
Cipru - România, în exclusivitate la Prima TV, marţi, de la 21:45 Primanews.ro
Cipru - România, în exclusivitate la Prima TV, marţi, de la 21:45
14:50
Cotaţia aurului a atins un nou maxim istoric Primanews.ro
Cotaţia aurului a atins un nou maxim istoric
Acum 8 ore
13:40
Cinemaraton este televiziunea filmului românesc Primanews.ro
Cinemaraton este televiziunea filmului românesc
Acum 12 ore
12:10
Mii de profesori au ieşit în Piaţa Victoriei: „Cel mai mare deficit e deficitul din educaţie”, „Tăiaţi de la voi, nu de la noi!” Primanews.ro
Mii de profesori au ieşit în Piaţa Victoriei: „Cel mai mare deficit e deficitul din educaţie”, „Tăiaţi de la voi, nu de la noi!”
10:30
Ministerul Finanţelor lanseazã o nouã ediţie TEZAUR Primanews.ro
Ministerul Finanţelor lanseazã o nouã ediţie TEZAUR
Acum 24 ore
23:30
VIDEO. UPDATE. Toate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, POT şi SOS România împotriva Guvernului au picat Primanews.ro
VIDEO. UPDATE. Toate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, POT şi SOS România împotriva Guvernului au picat
23:30
AUR anunţă că atacă la CCR cele patru proiecte de lege pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament Primanews.ro
AUR anunţă că atacă la CCR cele patru proiecte de lege pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament
23:30
Donald Trump ameninţă că este pregătit pentru „faza a doua” în relaţia cu Rusia Primanews.ro
Donald Trump ameninţă că este pregătit pentru „faza a doua” în relaţia cu Rusia
23:20
VIDEO. Toate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, POT şi SOS România împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Nu se înţelege care e obiecţia opoziţiei, că facem prea multă reformă sau prea puţină?” Primanews.ro
VIDEO. Toate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, POT şi SOS România împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Nu se înţelege care e obiecţia opoziţiei, că facem prea multă reformă sau prea puţină?”
Ieri
17:20
Ministrul Educaţiei invită sindicatele „să facem echipă” şi îi aşteaptă pe copii luni la şcoală / Sindicatele nu vor să renunţe la grevă Primanews.ro
Ministrul Educaţiei invită sindicatele „să facem echipă” şi îi aşteaptă pe copii luni la şcoală / Sindicatele nu vor să renunţe la grevă
17:20
Bolojan, la dezbaterea moţiunilor împotriva Guvernului său: Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu! Primanews.ro
Bolojan, la dezbaterea moţiunilor împotriva Guvernului său: Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu!
17:10
LIVE VIDEO. Două din cele 4 moţiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Urmează dezbaterile pentru următoarele 2 Primanews.ro
LIVE VIDEO. Două din cele 4 moţiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Urmează dezbaterile pentru următoarele 2
02:10
VIDEO. Ambasadorul României în SUA, despre când ridică SUA vizele pentru români: Sunt rezervat optimist Primanews.ro
VIDEO. Ambasadorul României în SUA, despre când ridică SUA vizele pentru români: Sunt rezervat optimist
01:50
Accidentul de funicular de la Lisabona: Un prim raport arată că un cablu de legătură era rupt. Totul s-a întâmplat în mai puţin de 50 de secunde Primanews.ro
Accidentul de funicular de la Lisabona: Un prim raport arată că un cablu de legătură era rupt. Totul s-a întâmplat în mai puţin de 50 de secunde
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Piedone anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid: Urmez calea cetăţenilor care m-au creat şi m-au sprijinit şi m-au propulsat în politică Primanews.ro
Piedone anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid: Urmez calea cetăţenilor care m-au creat şi m-au sprijinit şi m-au propulsat în politică
13:40
VIDEO. Ambasadorul României în SUA: Nu am văzut un document scris care să asocieze anularea alegerilor în 6 decembrie cu scoaterea României din programul american de scutire de vize/ Ponta şi Simion au adus deservicii profunde Primanews.ro
VIDEO. Ambasadorul României în SUA: Nu am văzut un document scris care să asocieze anularea alegerilor în 6 decembrie cu scoaterea României din programul american de scutire de vize/ Ponta şi Simion au adus deservicii profunde
13:30
VIDEO. Ambasadorul româniei în SUA: Subiectul privind anularea alegerilor, închis/ Ce spune Andrei Muraru despre modul în care Călin Georgescu este privit la Washington Primanews.ro
VIDEO. Ambasadorul româniei în SUA: Subiectul privind anularea alegerilor, închis/ Ce spune Andrei Muraru despre modul în care Călin Georgescu este privit la Washington
13:20
Val de căldură peste normalul lunii septembrie, în weekend. Cât ţine canicula şi ce regiuni sunt afectate Primanews.ro
Val de căldură peste normalul lunii septembrie, în weekend. Cât ţine canicula şi ce regiuni sunt afectate
13:20
VIDEO. Ambasadorul României în SUA: Ideea că Donald Trump nu îl acceptă pe Nicuşor Dan e o manipulare evidentă / Ce spune Muraru despre o eventuală vizită a preşedintelui la Casa Albă Primanews.ro
VIDEO. Ambasadorul României în SUA: Ideea că Donald Trump nu îl acceptă pe Nicuşor Dan e o manipulare evidentă / Ce spune Muraru despre o eventuală vizită a preşedintelui la Casa Albă
12:40
Cristian Popescu Piedone anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid: Urmez calea cetăţenilor care m-au creat şi m-au sprijinit şi m-au propulsat în politică Primanews.ro
Cristian Popescu Piedone anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid: Urmez calea cetăţenilor care m-au creat şi m-au sprijinit şi m-au propulsat în politică
12:30
Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război” Primanews.ro
Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război”
5 septembrie 2025
17:50
Anchetă în Portugalia după groaznicul accident de funicular. Toate victimele au fost identificate Primanews.ro
Anchetă în Portugalia după groaznicul accident de funicular. Toate victimele au fost identificate
17:40
România deblochează angajările în instituţiile de forţă, pentru achiziţiile de armament pe credit de la UE Primanews.ro
România deblochează angajările în instituţiile de forţă, pentru achiziţiile de armament pe credit de la UE
16:30
Ministrul Mediului: Doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro Primanews.ro
Ministrul Mediului: Doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro
16:10
Danemarca, România şi Croaţia au fost statele UE cu cea mai mare creştere economică în trimestrul al doilea Primanews.ro
Danemarca, România şi Croaţia au fost statele UE cu cea mai mare creştere economică în trimestrul al doilea
15:40
Preţurile mondiale la alimente au stagnat Primanews.ro
Preţurile mondiale la alimente au stagnat
13:30
Ministerul Finanţelor lansează astăzi o nouă ediţie FIDELIS. Dobânzile oferite Primanews.ro
Ministerul Finanţelor lansează astăzi o nouă ediţie FIDELIS. Dobânzile oferite
13:20
Val de căldură peste normalul lunii septembrie în vestul şi nordul ţării. Cât ţine canicula şi ce regiuni sunt afectate Primanews.ro
Val de căldură peste normalul lunii septembrie în vestul şi nordul ţării. Cât ţine canicula şi ce regiuni sunt afectate
13:10
Preşedintele Estoniei avertizează: Ţările vecine cu Rusia trebuie să fie pregătite pentru o posibilă retragere a trupelor americane Primanews.ro
Preşedintele Estoniei avertizează: Ţările vecine cu Rusia trebuie să fie pregătite pentru o posibilă retragere a trupelor americane
11:40
Economia României a stagnat în primul semestru al anului 2025 Primanews.ro
Economia României a stagnat în primul semestru al anului 2025
11:20
Putin avertizează că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova Primanews.ro
Putin avertizează că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova
4 septembrie 2025
18:00
Oferta cinematografică din această toamnă de la Prima TV Primanews.ro
Oferta cinematografică din această toamnă de la Prima TV
17:20
ULTIMA ORĂ Giorgio Armani a murit Primanews.ro
ULTIMA ORĂ Giorgio Armani a murit
16:30
Bogdan Ivan: Avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei Primanews.ro
Bogdan Ivan: Avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei
16:20
Tragedie la Lisabona: Cel puţin 15 morţi după deraierea funicularului Glória / MAE verifică posibile victime române / Portugalia declară zi de doliu naţional Primanews.ro
Tragedie la Lisabona: Cel puţin 15 morţi după deraierea funicularului Glória / MAE verifică posibile victime române / Portugalia declară zi de doliu naţional
15:10
România va primi 300 de refugiaţi de război africani Primanews.ro
România va primi 300 de refugiaţi de război africani
15:10
De astăzi - Scumpire la transport în Bucureşti. Tarifele pentru călătorie integrată cresc Primanews.ro
De astăzi - Scumpire la transport în Bucureşti. Tarifele pentru călătorie integrată cresc
13:00
„Ceva se va întâmpla”. Anunţ de ultimă oră al lui Donald Trump privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina Primanews.ro
„Ceva se va întâmpla”. Anunţ de ultimă oră al lui Donald Trump privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina
12:40
Analiştii Goldman Sachs văd aurul la 5.000 de dolari uncia dacă independenţa Fed va fi prejudiciată Primanews.ro
Analiştii Goldman Sachs văd aurul la 5.000 de dolari uncia dacă independenţa Fed va fi prejudiciată
12:00
Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă Primanews.ro
Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă
11:40
AUR a depus patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: incapacitate de a guverna Primanews.ro
AUR a depus patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: incapacitate de a guverna
11:40
Vara nu se dă dusă - Cod galben de caniculă în mare parte din ţară, la peste 36 de grade Primanews.ro
Vara nu se dă dusă - Cod galben de caniculă în mare parte din ţară, la peste 36 de grade
11:40
Tragedie la Lisabona: Cel puţin 15 morţi după deraiera funicularului Glória / MAE verifică posibile victime române / Portugalia declară zi de doliu naţional Primanews.ro
Tragedie la Lisabona: Cel puţin 15 morţi după deraiera funicularului Glória / MAE verifică posibile victime române / Portugalia declară zi de doliu naţional
11:30
AUR a depus patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: Guvernul coaliţiei şi-a epuizat toate resursele politice şi şi-a demonstrat incapacitatea de a guverna Primanews.ro
AUR a depus patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: Guvernul coaliţiei şi-a epuizat toate resursele politice şi şi-a demonstrat incapacitatea de a guverna
11:30
Şedinţă comună în Parlament pentru prezentarea moţiunilor de cenzură depuse de opoziţie Primanews.ro
Şedinţă comună în Parlament pentru prezentarea moţiunilor de cenzură depuse de opoziţie
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.