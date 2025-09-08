Viktor Orban propune transformarea UE într-o structură cu cercuri concentrice

13:30

Pe toate plajele de pe litoral sunt oameni care adună sticlele și bidoanele de plastic lăsate în urmă de turiști. Vin de câteva ori pe zi și iau la pas toate sectoarele de nisip. Caută acele ambalaje pentru care pot obține câte 50 de bani, când le duc la mașinile de reciclare. Turiștii spun ca nu îi deranjează prezența lor, iar activiștii de mediu spun că astfel plajele sunt mai curate.