Rusia: Oamenii de afaceri se aşteaptă la o încetinire a economiei

20:30

*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/jean-luc-melenchon-ii-cere-lui-emmanuel-macron-sa-8222plece8221-dupa-caderea-guvernului-bayrou-40588652 Jean-Luc Melenchon îi cere lui Emmanuel Macron să and #8222;plece and #8221; după căderea guvernului Bayrou---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-pierde-votul-de-incredere-premierul-isi-va-depune-demisia-marti-dimineata-67488658 François Bayrou pierde votul de încredere. Premierul îşi va depune demisia marţi dimineaţă---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-franta-8222nu-trebuie-sa-accepte-supunerea-in-fata-creditorilor8221-83488654 François Bayrou: Franţa and #8222;nu trebuie să accepte supunerea în faţa creditorilor and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/votul-de-incredere-pentru-guvernul-bayrou-a-inceput-89388659 Votul de încredere pentru guvernul Bayrou a început---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/mathilde-panot-cere-demisia-lui-emmanuel-macron-si-ataca-guvernul-bayrou-26388656 Mathilde Panot cere demisia lui Emmanuel Macron şi atacă guvernul Bayrou---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-amintit-pentru-sprijinul-dat-unei-motiuni-de-cenzura-socialiste-in-2006-47388657 François Bayrou, amintit pentru sprijinul dat unei moţiuni de cenzură socialiste în 2006---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/marine-le-pen-cere-dizolvarea-adunarii-nationale-pentru-iesirea-din-criza-politica-84388654 Marine Le Pen cere dizolvarea Adunării Naţionale pentru ieşirea din criza politică---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-este-pe-cale-sa-devina-al-patrulea-cel-mai-efemer-premier-al-frantei-49188657 François Bayrou este pe cale să devină al patrulea cel mai efemer premier al Franţei---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/grupul-liot-anunta-ca-nu-va-acorda-increderea-guvernului-bayrou-43288652 Grupul Liot anunţă că nu va acorda încrederea guvernului Bayrou---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-a-incheiat-discursul-in-adunarea-nationala-cu-un-apel-la-taxarea-marilor-averi-29088656 François Bayrou a încheiat discursul în Adunarea Naţională cu un apel la taxarea marilor averi---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/laurent-wauquiez-anunta-libertate-de-vot-pentru-deputatii-din-grupul-sau-87088654 Laurent Wauquiez anunţă libertate de vot pentru deputaţii din grupul său---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/votul-de-incredere-din-franta-tensioneaza-scena-politica-21978656 Votul de încredere din Franţa tensionează scena politică ---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/bayrou-a-fost-acuzat-de-politisti-dupa-ce-a-recunoscut-existenta-profilarii-rasiale-00978655 Bayrou a fost acuzat de poliţişti după ce a recunoscut existenţa profilării rasiale---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/bursa-din-paris-creste-usor-inainte-de-votul-de-incredere-69878653 Bursa din Paris creşte uşor înainte de votul de încredere---Franţa se pregăteşte să se cufunde din nou într-o criză politică odată cu căderea aşteptată a guvernului condus de Francois Bayrou, luni, în urma unei moţiuni de cenzură în Adunarea Naţională (parlament), ceea ce îl pune pe preşedintele Emmanuel Macron în faţa unei dileme: să continue sau să dizolve Adunarea Naţională, scrie AFP.