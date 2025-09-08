Rusia: Oamenii de afaceri se aşteaptă la o încetinire a economiei
Bursa, 8 septembrie 2025 21:20
Un sondaj realizat în rândul oamenilor de afaceri din Rusia arată că 57% se aşteaptă la o încetinire a economiei, în timp ce 28% estimează o redresare
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
21:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că economiile generate de pachetul doi de măsuri reprezintă aproximativ 10% din bugetul educaţiei şi că cifrele exacte vor fi comunicate peste o lună.
21:30
Autorităţile din România se concentrează, în negocierile pentru pachetul de investiţii SAFE pe o planificare solidă, care să reflecte priorităţile strategice ale ţării şi să confirme angajamentul ferm al Guvernului de a respecta traiectoria de deficit, potrivit ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivti Agerpres
Acum o oră
21:20
AFP: Franţa şi Germania propun noi sancţiuni europene împotriva Rusiei, care să vizeze şi compania Lukoil # Bursa
Franţa şi Germania propun ca Uniunea Europeană să includă Lukoil, companie petrolieră rusă activă în Europa, precum şi alţi actori externi care ajută Rusia să-şi vândă petrolul, în cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni europene aflat în pregătire.
21:20
Un sondaj realizat în rândul oamenilor de afaceri din Rusia arată că 57% se aşteaptă la o încetinire a economiei, în timp ce 28% estimează o redresare
21:10
Macron ia act de căderea guvernului Bayrou şi promite numirea unui nou premier în zilele următoare # Bursa
Emmanuel Macron a anunţat, printr-un comunicat al Élysee, că and #8222;ia act and #8221; de respingerea votului de încredere şi de căderea guvernului condus de François Bayrou, potrivit Le Figaro. Preşedintele a precizat că îl va primi marţi pe premier pentru a-i accepta demisia şi că numirea succesorului va avea loc and #8222;în următoarele zile and #8221;.
Acum 2 ore
20:40
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că and #8222;nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor.
20:30
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/jean-luc-melenchon-ii-cere-lui-emmanuel-macron-sa-8222plece8221-dupa-caderea-guvernului-bayrou-40588652 Jean-Luc Melenchon îi cere lui Emmanuel Macron să and #8222;plece and #8221; după căderea guvernului Bayrou---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-pierde-votul-de-incredere-premierul-isi-va-depune-demisia-marti-dimineata-67488658 François Bayrou pierde votul de încredere. Premierul îşi va depune demisia marţi dimineaţă---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-franta-8222nu-trebuie-sa-accepte-supunerea-in-fata-creditorilor8221-83488654 François Bayrou: Franţa and #8222;nu trebuie să accepte supunerea în faţa creditorilor and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/votul-de-incredere-pentru-guvernul-bayrou-a-inceput-89388659 Votul de încredere pentru guvernul Bayrou a început---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/mathilde-panot-cere-demisia-lui-emmanuel-macron-si-ataca-guvernul-bayrou-26388656 Mathilde Panot cere demisia lui Emmanuel Macron şi atacă guvernul Bayrou---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-amintit-pentru-sprijinul-dat-unei-motiuni-de-cenzura-socialiste-in-2006-47388657 François Bayrou, amintit pentru sprijinul dat unei moţiuni de cenzură socialiste în 2006---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/marine-le-pen-cere-dizolvarea-adunarii-nationale-pentru-iesirea-din-criza-politica-84388654 Marine Le Pen cere dizolvarea Adunării Naţionale pentru ieşirea din criza politică---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-este-pe-cale-sa-devina-al-patrulea-cel-mai-efemer-premier-al-frantei-49188657 François Bayrou este pe cale să devină al patrulea cel mai efemer premier al Franţei---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/grupul-liot-anunta-ca-nu-va-acorda-increderea-guvernului-bayrou-43288652 Grupul Liot anunţă că nu va acorda încrederea guvernului Bayrou---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-a-incheiat-discursul-in-adunarea-nationala-cu-un-apel-la-taxarea-marilor-averi-29088656 François Bayrou a încheiat discursul în Adunarea Naţională cu un apel la taxarea marilor averi---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/laurent-wauquiez-anunta-libertate-de-vot-pentru-deputatii-din-grupul-sau-87088654 Laurent Wauquiez anunţă libertate de vot pentru deputaţii din grupul său---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/votul-de-incredere-din-franta-tensioneaza-scena-politica-21978656 Votul de încredere din Franţa tensionează scena politică ---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/bayrou-a-fost-acuzat-de-politisti-dupa-ce-a-recunoscut-existenta-profilarii-rasiale-00978655 Bayrou a fost acuzat de poliţişti după ce a recunoscut existenţa profilării rasiale---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/bursa-din-paris-creste-usor-inainte-de-votul-de-incredere-69878653 Bursa din Paris creşte uşor înainte de votul de încredere---Franţa se pregăteşte să se cufunde din nou într-o criză politică odată cu căderea aşteptată a guvernului condus de Francois Bayrou, luni, în urma unei moţiuni de cenzură în Adunarea Naţională (parlament), ceea ce îl pune pe preşedintele Emmanuel Macron în faţa unei dileme: să continue sau să dizolve Adunarea Naţională, scrie AFP.
20:30
Adunarea Naţională a votat, aşa cum era anticipat, împotriva acordării încrederii premierului François Bayrou, relatează Le Figaro. Şeful guvernului solicitase acest vot în urmă cu două săptămâni, pentru a valida direcţia sa bugetară.
20:30
INSCOP: 52,4% dintre români consideră că apartenenţa României la UE nu limitează prea mult independenţa naţională # Bursa
Un sondaj realizat de INSCOP Research Polithink arată că 52,4% dintre români consideră că apartenenţa României la Uniunea Europeană nu afectează semnificativ independenţa naţională, în timp ce 38,1% cred contrariul, iar 9,5% nu au o opinie sau nu au răspuns.
20:30
Jean-Luc Melenchon îi cere lui Emmanuel Macron să and #8222;plece and #8221; după căderea guvernului Bayrou # Bursa
and #8222;Bayrou a căzut. Victorie şi uşurare populară. Macron este acum în prima linie în faţa poporului. Şi el trebuie să plece and #8221;, a scris Jean-Luc Melenchon pe platforma X, citat de Le Figaro.
20:10
François Bayrou: Franţa and #8222;nu trebuie să accepte supunerea în faţa creditorilor and #8221; # Bursa
Premierul François Bayrou a declarat, în faţa Adunării Naţionale, că Franţa traversează and #8222;un moment de adevăr and #8221; şi că nu poate accepta and #8222;supunerea în faţa creditorilor and #8221;, relatează Le Figaro.
20:00
Adunarea Naţională a deschis procedura de vot asupra moţiunii de încredere solicitate de premierul François Bayrou, după ce acesta a răspuns criticilor opoziţie, potrivit Le Figaro. Timp de 30 de minute, deputaţii pot vota pentru sau împotriva executivului, în sălile adiacente plenului.
20:00
ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer Romsilva să oprească traficul auto în Pădurea Băneasa # Bursa
Mai multe organizaţii nonguvernamentale, grupuri civice şi cetăţeni solicită directorului general al Romsilva, Jean Vişan, rezilierea contractului care permite traficul auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa, avertizând că această situaţie afectează deja calitatea mediului şi siguranţa vizitatorilor.
20:00
O curte de apel din New York a confirmat luni condamnarea lui Donald Trump din primă instanţă la plata a 83,3 milioane de dolari către autoarea E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o, pe fondul unor acuzaţii de viol
20:00
Vânzările de vehicule în China, cea mai mare piaţă auto din lume, au crescut în august pentru a şaptea lună, consecutiv, dar avansul de 4,9% a fost mai lent decât cel din iulie, de 6,9%, pe fondul sporirii temerilor referitoare la intensificarea războiului preţurilor
Acum 4 ore
19:50
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor şi trebuie să fie atenţi la comasările din învăţămând, pentru că unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune.
19:30
Preşedinta grupului La France Insoumise din Adunarea Naţională, Mathilde Panot, a reiterat apelul la demisia preşedintelui Emmanuel Macron, în timpul dezbaterilor asupra moţiunii de cenzură, relatează Le Figaro.
19:30
În discursul său din faţa Adunării Naţionale, premierul François Bayrou a criticat alianţa de forţe politice - de la La France Insoumise (LFI) până la Adunarea Naţională (RN) - care încearcă să-i răstoarne guvernul prin moţiune de cenzură, potrivit Le Monde. Însă istoria îi aminteşte propria poziţionare: în 2006, pe atunci deputat şi preşedinte al UDF, Bayrou a votat alături de socialişti pentru o moţiune de cenzură împotriva premierului Dominique de Villepin, aflat în dificultate din cauza scandalului Clearstream.
19:20
Preşedinta Adunării Naţionale (RN), Marine Le Pen, a cerut luni dizolvarea Adunării Naţionale, acuzând guvernele de dreapta şi de stânga din ultimele decenii de and #8222;gestionare risipitoare and #8221; şi de responsabilitatea pentru deficitele şi colapsul actual, potrivit Le Monde.
19:20
Premierul ungar Viktor Orban a propus transformarea Uniunii Europene într-o structură bazată pe and #8222;cercuri concentrice and #8221; şi a avertizat că, fără schimbări, bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 ar putea fi ultimul de acest tip.
19:10
Curtea de Conturi Europeană: Auditorii recomandă o flexibilitate bugetară mai simplă şi mai inteligentă # Bursa
Cadrul actual de flexibilitate bugetară al UE este prea complex.
19:00
SRI: Fost ofiţer moldovean, cercetat pentru trădare după ce ar fi transmis informaţii secrete României către KGB Belarus # Bursa
Serviciul Român de Informaţii (SRI) transmite că, în cooperare şi coordonare cu instituţii partenere în format transnaţional procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată.
18:50
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, ar urma să efectueze în această săptămână o vizită la Budapesta, and #8222;dacă totul decurge conform planului and #8221;, a anunţat luni omologul său ungar, Peter Szijjarto.
18:40
Deputata PSD Simona Bucura-Oprescu a fost aleasă, astăzi, de plen în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor
18:30
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a avertizat că ambiţiile Rusiei conduse de Vladimir Putin nu se opresc la Ucraina, iar intensificarea atacurilor hibride asupra Germaniei confirmă acest lucru.
18:30
Premierul francez François Bayrou se află în pragul unei căderi politice sigure, urmând ca luni seara să părăsească Palatul Matignon după doar 269 de zile în funcţie, relatează Le Figaro. Mandatul său, început cu mari dificultăţi şi contestări repetate, îl plasează pe Bayrou pe locul patru în topul celor mai efemeri premieri ai celei de-a V-a Republici.
18:30
Senat: Propunerea de completare a Legii fondului funciar, care priveşte implementarea proiectelor energetice - adoptată # Bursa
Plenul Senatului a adoptat astăzi propunerea de completare a articolului 96 din Legea fondului funciar, care vizează implementarea 'proiectelor energetice şi de infrastructură esenţiale pentru România'
18:30
Banca Centrală Europeană (BCE) şi Banca Centrală a Chinei (PBoC) au extins cu încă trei ani acordul de swap valutar menit să rezolve orice criză bruscă de lichidităţi care ar afecta creditorii comerciali
18:30
Cele mai importante federaţii sindicale din administraţia publică îi cer premierului Ilie Bolojan să îi invite urgent la negocieri pe tema proiectului de lege care prevede reducerea masivă de posturi în sistem, avertizând că în lipsa dialogului sunt pregătite proteste de amploare şi chiar grevă generală.
18:30
Laurent Panifous, preşedintele grupului Liot din Adunarea Naţională, a declarat că and #8222;o mare majoritate a deputaţilor and #8221; nu va vota în favoarea guvernului condus de François Bayrou, potrivit Le Monde.
18:20
VGP, furnizor european de spaţii logistice şi semi-industriale de înaltă calitate, anunţă începerea construcţiei primei clădiri din cadrul VGP Park Bucharest 2, cea mai nouă dezvoltare a companiei în România
18:20
Marina Snagov: proiect rezidenţial de lux de 40 milioane de euro, cu vile premium şi ponton privat # Bursa
Marina Snagov, noul etalon al luxului rezidenţial din România, a strălucit joi seară la evenimentul grandios ce a redefinit standardele rezidenţiale pe malul lacului.
18:20
Alianţa pentru Unirea Romanilor (AUR) anunţă demararea strângerii de semnături pentru depunerea unei moţiuni simple la adresa ministrului Educaţiei, Daniel David
18:10
Simon Peters, analist eToro, spune că bitcoin îşi revine după semnalele de răcire a pieţei muncii din SUA, în timp ce atenţia investitorilor se îndreaptă către posibila lansare a primului ETF Dogecoin, aşteptată în această săptămână
18:10
Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, atrage atenţia că obţinerea certificatului de rezidenţă fiscală în România, fie prin dobândirea cetăţeniei române, fie prin transcrierea actelor de stare civilă, legături de rudenie cu cetăţeni români, drept de şedere de lungă durată sau înregistrare directă la ANAF, necesită respectarea strictă a procedurilor şi documentaţiei.
Acum 6 ore
17:50
În august, capitalizarea totală a pieţei cripto a scăzut cu 1,7%, influenţată de un raport al Indiceului Preţurilor de Producţie (din SUA) peste aşteptări
17:50
Laurent Wauquiez a declarat, în cadrul dezbaterilor din Adunarea Naţională, că deputaţii grupului său vor vota după propria conştiinţă la moţiunea de încredere, unii urmând să susţină guvernul and #8222;fără entuziasm and #8221;, inclusiv el, iar alţii să voteze împotrivă, potrivit Le Figaro, de la care relatăm cele ce urmează.
17:50
François Bayrou a încheiat discursul în Adunarea Naţională cu un apel la taxarea marilor averi # Bursa
Premierul francez François Bayrou a încheiat luni un discurs de aproximativ 40 de minute în Adunarea Naţională, marcat de mai multe întreruperi din partea deputaţilor, transmite Le Figaro, de la care transmitem cele ce urmează. La finalul intervenţiei, mulţi parlamentari au părăsit sala, iar la tribună a urcat Boris Vallaud, reprezentant al Partidului Socialist.
17:40
Lenovo lansează în cadrul Innovation World 2025 un portofoliu extins de dispozitive şi soluţii cu AI pentru segmentul de business # Bursa
Lenovo, lider global în inovare tehnologică, anunţă că lansează o serie de produse şi servicii inteligente de ultimă generaţie în cadrul Lenovo Innovation World 2025, fiecare dintre acestea fiind conceput să permită accelerarea soluţiilor de inteligenţă artificială pentru segmentul de business şi să sporească productivitatea
17:40
Patria Credit lansează campanie de refinanţare pentru fermieri şi antreprenori, cu zero comision de acordare # Bursa
Patria Credit IFN, parte a Patria Bank Group, a anunţat lansarea unei campanii de refinanţare cu zero comision de acordare, valabilă până la 31 decembrie 2025, se arată într-un comunicat de presă al companiei. Oferta este destinată exclusiv creditelor de peste 250.000 lei sau 50.000 euro şi vizează în special fermierii şi micii antreprenori din mediul rural şi urban mic.
17:30
Alexandru Nazare, discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale: Lucrăm la o nouă platformă bugetară # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat astăzi că a avut discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale, el anunţând că lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere
17:00
Egiptul anunţă un plan de creştere economică de 7% şi de creare a 1,5 milioane de locuri de muncă anual până în 2030 # Bursa
Egiptul îşi propune să îşi majoreze rata de creştere economică la 7% până în 2030, comparativ cu 4,5 procente în anul fiscal curent
17:00
Manifestaţia s-a încheiat, iar liderii sindicali au anunţat continuarea protestelor, fără a preciza exact în ce formă
16:50
Drept la replică în urma acuzaţiilor lansate în cadrul portalului and #8221;România Curată and #8221; # Bursa
Inginerul Cezar Răduţă transmite un drept la replică în urma acuzaţiilor formulate de Mihai Goţiu pe portalul România Curată, aducând clarificări privind situaţia sa juridică, tranzacţiile patrimoniale şi contractul de peaj cu Federaţia Greenfield
16:40
E.ON România continuă să investească în siguranţa oamenilor. Pentru al doilea an consecutiv, compania a desfăşurat campania and #8222;Detector pentru Viaţă and #8221;, prin care aproape 10.000 de locuinţe din 20 de judeţe au fost dotate gratuit cu detectoare de fum şi monoxid de carbon, alături de partenerii instituţionali şi cu sprijinul pompierilor
16:40
*Fostul premier susţine: 'Peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaţionale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susţine investiţii and #8221; *Realitatea contabilă îl contrazice: debite de 45 miliarde lei neprinse în bugetul pentru 2025, deşi guvernul Ciolacu ştia că are obligaţiile de plată respective
16:30
Donald Trump: and #8222;O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o and #8222;Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională and #8221;
16:20
Trump, despre conflictul din Ucraina: 'Nu sunt mulţumit de nimic legat de acel război and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că este pregătit să îl contacteze pe Vladimir Putin, să invite lideri europeni la Casa Albă pentru discuţii şi chiar să aplice noi sancţiuni pentru a accelera negocierile de pace.
16:10
Curtea de Apel din Paris a stabilit că procesul în apel în dosarul angajărilor fictive de la Parlamentul European, în care este judecată Marine Le Pen, va avea loc între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026, relatează presa franceză.
16:10
După ce liderii sindicali le-au prezentat protestatarilor concluziile întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan, mulţimea adunată în faţa Palatului Cotroceni a început să scandeze and #8222;Grevă generală and #8221;.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.