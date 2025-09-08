Mireasa - Capriciile Iubirii. Motivul pentru care doamna Cristiana a ieșit din casă. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu însoțitoarea lui Virgil
SpyNews, 8 septembrie 2025 21:20
În ediția de astăzi, 8 septembrie, a emisiunii Mireasa, Simona Gherghe a anunțat că doamna Cristiana a părăsit casa. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu însoțitoarea lui Virgil.
Acum 10 minute
21:50
Un terminal al aeroportului Heathrow din Marea Britanie, evacuat „din cauza unui incident cu materiale periculoase”. Echipele specializate au intervenit de urgență # SpyNews
Terminalul 4 al aeroportului Heathrow din Marea Britanie a fost închis, după un „posibil accident cu materiale periculoase”. Pompierii au intervenit de urgență. Până în acest moment, nu au existat întârzieri sau anulări la terminalul 4.
Acum o oră
21:20
Cristina Spătar, imagini superbe alături de cei doi copii, din vacanța în Franța. Cât de mari au crescut Aida și Albert | FOTO # SpyNews
Cristina Spătar are doi copii cu care se mândrește, pe Aida și Albert. Cântăreața și soțul ei au mers în vacanță în formulă completă, în Franța. Au vizitat câteva dintre cele mai cunoscute locuri din Paris.
21:20
Acum 2 ore
20:50
Adriana Bahmuțeanu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale! Femeia s-a stins din viață astăzi, 8 septembrie | FOTO # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu trece prin clipe grele după ce mama ei s-a stins din viață astăzi, 8 septembrie. Vedeta a transmis un mesaj sfâșietor, plin de durere și iubire pentru femeia care i-a fost alături toată viața.
20:40
Rocsana Marcu, pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „N-am mai putut să o țin” # SpyNews
Rocsana Marcu locuiește de o bună perioadă în Dubai, acolo unde este agent imobiliar. Fosta prezentatoare TV a ajuns de curând la spital, după ce a fost supusă unei operații. Rocsana Marcu plănuiește ca de mâine să își reia activitatea, semn că recuperarea a decurs bine.
20:30
Te întrebi cum trebuie să te pregătești pentru un blackout? Află din rândurile de mai jos ce trebuie să ai în casă în caz de pană de curent pentru a trece mai ușor peste perioadele fără electricitate.
20:10
Scene halucinante într-un parc din Capitală! Trei femei au făcut scut în fața uneia care era amenințată de iubit cu moartea! Totul a fost filmat # SpyNews
Un episod tulburător a avut loc într-un parc din Capitală, după ce o femeie a fost amenințată cu moartea de iubit. Alte trei femei au intervenit și au făcut scut în fața bărbatului, care nu a renunțat la atitudinea agresivă când a văzut că femeile au încercat să o protejeze.
Acum 4 ore
19:40
Grigore Moldovan de la MPFM a divorțat oficial de soția lui, Mariana? Gestul pe care fostul concurent l-a făcut în ziua în care fetița lor a început școala # SpyNews
În urmă cu aproape două luni, Grigore Moldovan a confirmat divorțul de soția lui, Mariana. Cei doi s-au căsătorit civil în marea finală MPFM și părea că au o familie fericită. Foștii concurenții sunt părinții unei fetițe pe nume Selena, iar cei doi ar fi divorțat deja.
19:40
Parlamentul European a emis o alertă pentru România! Potrivit declarațiilor făcute de europarlamentarul Dan Nica, țara noastră e în pericol iminent de blackout.
19:10
De cât timp formează, de fapt, Ioana Grama un cuplu cu iubitul ei. L-a cunoscut deja sau nu Ayana, fiica influnceriței: „Îmi este foarte greu” # SpyNews
Ioana Grama a recunoscut că are un nou iubit, alături de care este fericită în prezent. Influencerița a preferat să nu îi dezvăluie identitatea, spunând doar că relația lor evoluează din ce în ce mai bine. Ioana Grama a răspuns de curând curiozităților fanilor cu privire la povestea lor de iubire.
18:50
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit! Femeia s-a stins din viață fără să își poată strânge nepoții în brațe # SpyNews
Durere sfâșietoare pentru Adriana Bahmuțeanu. Mama ei s-a stins din viață fără să își poată strânge încă o dată în brațe nepoții. Vestea că femeia a murit a fost dată de sora vedetei, Anca Toma.
18:30
Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara! Decorul s-a prăbușit peste o actriță, în timpul repetițiilor # SpyNews
Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara! O actriță a fost rănită și a ajuns la spital după ce o bară de fier din decor s-a prăbușit peste ea în timpul repetițiilor. Momentul a stârnit panică printre colegi, iar echipajele de urgență au intervenit rapid. Incidentul a avut loc pe scenă, înaintea unei reprezentații programate.
18:30
Marian Vanghelie, încă o lovitură în scandalul cu Oana Mizil. Ce a decis instanța cu privire la ordinul de protecție pe care ea l-a obținut împotriva politicianului # SpyNews
Oana Mizil a solicitat un ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, ordin pe care l-a obținut imediat. Politicianul a atacat decizia, dar nu a avut câștig de cauză, decizia de astăzi a judecătorilor fiind definitivă.
18:00
Acces Direct. Soțul și amantul s-au aliat împotriva unei femei, după ce ea a vrut să-și părăsească partenerul cu care are 3 copii. Cum a reacționat Marian când a aflat # SpyNews
Marian nu este căsătorit cu partenera lui, dar o consideră soție. Femeia i-a dăruit trei copii, toți minori, pe care, atunci când s-a întors de la muncă din străinătate, i-a găsit singuri în casă. Femeia avea deja o relație cu Laurențiu, un bărbat pe care îl cunoscuse la o sală de jocuri de noroc.
18:00
Medicii trag un semnal de alarmă! Un nou val de COVID-19 lovește chiar la începutul anului școlar. Specialiștii avertizează că riscul de infectare este crescut în această perioadă, mai ales în colectivități. Părinților li se recomandă să fie vigilenți și să respecte măsurile de prevenție.
Acum 6 ore
17:40
Cei trei copii care au trăit aproape 4 ani în sălbăticie au fost găsiți. Unde au fost și cum s-a rezolvat cazul | FOTO # SpyNews
Cei trei copii care au trăit aproape 4 ani în sălbăticie au fost găsiți. Cei mici au fost găsiți într-o zonă izolată, greu accesibilă. Cum s-a rezolvat, în cele din urmă, cazul.
17:30
Unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi a făcut publice imagini de colecții din copilăria lui, alături de părinți. Artistul își aduce drag cu aminte de familia lui, chiar dacă viața i-a fost marcată de moartea tatălui, în urmă cu 15 ani.
17:10
Regina Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie 2022, la 96 de ani. A fost monarhul Marii Britanii și al Irlandei de Nord pentru șapte decenii. S-a stins din viață la Castelul Balmoral din Scoția.
17:10
Andreea Raicu este, fără îndoială, una dintre cele mai urmărite persoane publice din România. Cu scurt timp în urmă, vedeta a anunțat o transformare importantă, care marchează un nou început și o etapă plină de oportunități.
16:40
Mama gemenilor morți din Ploiești povestește cum a fost eliberată din închisoare mai repede. Ce pedeapsă ar fi trebuit să execute, de fapt, Andreea # SpyNews
Au trecut patru ani de când gemenii Andreei au murit în Ploiești, după ce au căzut de la etajul 10. Femeia a fost eliberată în urmă cu câteva săptămâni și a revenit la ce făcea înainte, mai exact transmisiunile live pe TikTok. Andreea a povestit cum a fost eliberată mai repede din închisoare, în condițiile în care mai avea de executat încă șase luni.
16:20
Ce se întâmplă începând de mâine, în școlile din România! Vești proaste pentru elevii care așteptau să se întoarcă la cursuri # SpyNews
Profesorii din România au anunțat ce se va întâmpla, începând de mâine, în școli. După zile întregi de proteste, situația tensionată din învățământul românesc va continua. Vești proaste pentru elevii care credeau că de mâine vor începe cursurile.
16:20
În fiecare an pe data de 9 septembrie sunt sărbătoriți Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. Cu această ocazie, oamenii își felicită apropiații care poartă aceste nume. Așadar, dacă ești în căutarea unor mesaje de Sfinții Ioachim și Ana, în rândurile de mai jos vei descoprti câteva urări frumoase și gânduri bune pentru cei dragi.
16:10
O tânără, la un pas de a fi abuzată sexual de către șoferul unei companii de ride sharing. Cum a reușit femeia să scape # SpyNews
O femeie a povestit de curând un episod cel puțin tulburător prin care a trecut prietena ei, cea care comandase o mașină care aparține unei companii de ride sharing. După ce șoferul i-ar fi făcut mai multe complimente, spunând că o place, bărbatul i-ar fi pus mâinile în zonele intime. Din fericire, tânăra nu a pățit nimic, dar prietena ei trage un semnal de alarmă.
Acum 8 ore
15:50
Tragedie pe o șosea din Franța! Un autocar în care se aflau români s-a răsturnat lângă Bordeaux | FOTO # SpyNews
Un grav accident rutier a avut loc pe o șosea din Bordeaux, Franța, unde un autocar în care se aflau mai mulți cetățeni români s-a răsturnat. Potrivit primelor informații, incidentul s-a petrecut pe o șosea intens circulată. Echipajele de salvare au intervenit de urgență.
15:40
Cine sunt nașii de cununie ai Oanei Radu! Puțini se așteptau la această decizie: ”Ne privesc fără vreun interes” # SpyNews
Oana Radu și Șerban Balaban s-au cununat civil și au avut parte de o nuntă superbă, alături de cele mai importante persoane. Întrebarea de pe buzele tuturor au fost cine i-a cununat pe artistă și soțul ei! Oana Radu a dezvăluit cine sunt nașii!
15:40
MediCOOL debutează cu cel de-al nouălea sezon astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Geanina Ilieș, printre invitații primei ediții # SpyNews
Dr. Mihail Pautov și echipa MediCOOL lansează cel de-al nouălea sezon, pe Antena 1 și AntenaPLAY, astăzi, de la ora 18:00. Emisiunea medicală va oferi un format extins, unde numeroși specialiști vor răspunde la cele mai importante întrebări din domeniu. Pe lângă pacienții care își vor spune povestea, vedetele se vor alătura în noile ediții pentru a găsi informațiile potrivite, oferite chiar de medici, iar Geanina Ilieș va afla, chiar din primul episod, cum se pot reduce durerile de spate cauzate de statul mult în picioare sau pe tocuri.
15:00
Silviu Biriș, mărturisiri emoționante despre soția sa și drumul spre credință: „Fără Dumnezeu nu s-ar fi putut” # SpyNews
Actorul Silviu Biriș a vorbit, în exclusivitate, despre familia sa și despre felul în care credința i-a schimbat viața.
14:50
Răsturnare de situație după Insula Iubirii! Ce relație este intre Marian Grozavu și ispita Mattia! Nimeni nu se aștepta la asta, după scenele din emisiune # SpyNews
Deși se credea că între cei doi sunt tensiuni, iată că relația dintre Marian Grozavu și ispita Mattia s-ar fi schimbat! Fanii au fost surprinși de cum se înțeleg cei doi, după scenele romantice dintre Mattia Carnessali și Bianca Dan.
14:10
După 3 ani în care doar a visat, Elena Udrea a trăit bucuria de a-și duce fiica în prima zi de școală! Emoțiile au atins cote maxime | FOTO # SpyNews
Elena Udrea a avut parte de ziua la care a visat în ultimii trei ani din viața ei! Fostul politician a avut privilegiul de a-și duce fiica în prima zi de școală, o zi emoționantă din viața fiecărei mame!
14:10
Rețeta lui Horia Manea de ciorbă de cartofi. Cum transformi un preparat obișnuit într-o delicatesă # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, castraveți în saramură, un fel principal, ciorbă de cartofi, şi un desert, găluște cu prune.
Acum 12 ore
13:50
Cu ce probleme s-au confruntat Gabriela Oțil și Dani Oțil în vacanță! S-au remediat imediat după ce au ajuns acasă | FOTO # SpyNews
Gabriela Oțil a împărtășit cu fanii un moment care a luat-o prin surprindere chiar și pe ea. Soția lui Dani Oțil a dezvăluit cu ce probleme s-au confruntat în vacanță. După ce s-au întors acasă, totul s-a remediat fără prea mult efort.
13:50
În emisiunea „Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, Andrei Diaconu a oferit o perspectivă profundă asupra energiilor care ne așteaptă în această toamnă, în special în ceea ce privește relațiile și dezvoltarea personală.
13:10
Ana Morodan a făcut declarații emoționante despre problemele cu care se confruntă societatea. După cum știm, vedeta a trecut printr-o perioadă foarte dificilă a vieții sale, astfel că are o perspectivă diferită asupra situației.
13:10
Cristian Cernodolea, unul dintre cei mai renumiţi avocaţi din U.K.,“A fost o mişcare care m-a afundat mai tare” # SpyNews
Plecat din Contanţa la doar 15 ani, Cristian Cernodolea a reuşit să-şi facă numele auzit la nivel internaţional.
12:40
Pasiunea care i-a schimbat viața Taniei Popa, “Nu mă puteai plasa mai bine într-o emisiune” # SpyNews
Actrița Tania Popa nu cucerește doar scenele de teatru și ecranele de cinema, ci și destinațiile de pe harta lumii.
12:30
Noul școlar a început și pentru copiii vedetelor din România! Imagini speciale cu cei mici, din prima zi | FOTO # SpyNews
Zi specială pentru vedetele din România! Noul an școlar a început astăzi, iar vedetele au fost alături de ei la școală. Cei mici au pășit cu emoție de porțile școlii, sub privirile copleșite ale părinților.
11:50
Alertă de vreme extremă în România! 15 județe intră sub cod galben de furtună, vijelii și grindină | HARTA # SpyNews
Alertă de vreme extremă în România, în orele următoare. 15 județe intră sub avertizare de cod galben de furtună, grindină și vijelii. Sunt așteptate descărcări electrice și fenomene extreme. Iată ce județe sunt vizate.
11:20
Tily Niculae, cu ochii în lacrimi! Un singur mesaj, primit într-o perioadă delicată, a făcut-o să plângă | FOTO # SpyNews
Tily Niculae trece printr-o perioadă delicată a vieții sale, după ce a făcut public faptul că a divorțat de fostul soț. Actrița s-a afișat pe Internet cu ochii în lacrimi, fiind vizibil faptul că trece printr-o perioadă dificilă.
10:50
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări # SpyNews
Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025 are un impact semnificativ în viața fiecărei zodii din horoscop. Urmează o etapă nouă în viața tuturor, cu noi orizonturi, de care nicio zodie nu scapă.
10:20
„Cât costă să fii român” – factura risipei bugetare, plătită de fiecare dintre noi O nouă campanie Observator Antena 1, din 8 septembrie # SpyNews
Statul ne-a îngropat în datorii şi acum a venit nota de plată: taxe mai mari, impozite dublate, dobânzi record. Românii strâng cureaua, pentru ca statul să plătească prețul anilor de risipă și decizii greșite. În toamna în care coșul românilor se golește, campania „Cât costă să fii român” vine cu explicații și soluții. Începând de astăzi, la Observator 19, reportajele campaniei arată cum am ajuns la nota de plată uriaşă pe care o achităm cu toții şi unde s-au dus banii. „Cât costă să fii român” îţi arată cum poţi supraviețui austerității - de la cum îţi întocmești un buget lunar realist şi cum poţi reduce cheltuielile neesențiale, până la idei de diversificare a veniturilor şi pregătirea pentru perioade mai dificile, cum ar fi pierderea locului de muncă.
10:10
Anca Serea și-a dus copiii în prima zi de școală! Fiica cea mare se pregătește pentru o facultate de top: ”Urmează un an greu” # SpyNews
Clipe speciale în familia Ancăi Serea! Vedeta și-a dus fiicele în prima zi de școală și le este alături în această perioadă specială. Pentru fiica cea mare este ultima festivitate, pentru că termină liceul. Sarah se pregătește pentru una dintre cele mai prestigioase facultați.
09:30
Surpriză emoționantă acasă la Adela Popescu! Vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile: ”A apărut de nicăieri la poarta noastră” | FOTO # SpyNews
Adela Popescu a avut parte de o surpriză incredibilă, chiar la ea acasă. Vedeta a făcut declarații emoționante pe rețelele de socializare și le-a împărtășit fanilor cât de important a fost acest moment pentru ea.
09:00
Cine a câștigat primul joker la Asia Express, sezonul 8! Cursă strânsă între două echipe: ”Să nu ne punem rău cu colegii” # SpyNews
Cursă strânsă pentru joker în prima ediție Asia Express, sezonul 8. Două echipe au ajuns primele la Irina Fodor și au intrat la proba pentru joker. În cele din urmă, doar una dintre ele a câștigat un avantaj! Iată despre cine este vorba.
Acum 24 ore
23:50
Asia Express, 7 septembrie 2025. Ce concurenți au ajuns primii la Irina Fodor. Cine luptă pentru joker # SpyNews
Primele probe de la Asia Express s-au dovedit o provocare pentru concurenții de la Asia Express. După ce au mers într-o piață de pește pentru a-și lua rucsacurile, concurenții au făcut autostopul până la Irina Fodor. Doar două echipe vor concura pentru joker.
23:20
Asia Express, 7 septembrie 2025. Echipele, îngrozite de mirosul puternic dintr-o piață de pește. Ce pact au făcut Karmen și Olga Barcari înainte de competiție # SpyNews
Concurenții de la Asia Express au fost nevoiți să meargă într-o piață de pește pentru a-și recupera rucsacurile. Echipele au fost îngrozite de mirosul puternic. Olga Barcari și Karmen Minune au avut ceva probleme în a termina proba.
23:20
Jessie J și-a reluat cariera după operația de cancer mamar. Artista a urcat pe scenă cu fiul său # SpyNews
Cântăreața britanică Jessie J a revenit pe scenă la doar câteva săptămâni după operația de mastectomie. Artista a transformat momentul într-o lecție de curaj și speranță, împărtășind publicului emoțiile și mesajul ei de reziliență.
22:40
S-a spus primul „Te iubesc!”. Oana Monea face declarații în exclusivitate despre relația cu noul iubit la Xtra Night Show. Ce planuri de viitor are fosta ispită cu acesta # SpyNews
După experiența intensă de la „Insula Iubirii”, Oana Monea a vorbit deschis despre planurile sale de carieră, dar și despre noua relație care îi aduce împlinire și stabilitate. Vedeta a mărturisit că trăiește o poveste de dragoste de patru luni, care ar putea duce chiar la o casă împreună și un inel pe deget.
22:40
Asia Express, 7 septembrie 2025. Dan Alexa, scutit de la treburile casnice: „În viața mea n-am spălat o rufă”. De ce a refuzat Raluca Bădulescu să spele hainele murdare ale gazdelor # SpyNews
A doua zi la Asia Express a continuat cu noi provocări pentru concurenți. După ce au dormit în casele unor localnici, echipele au avut de spălat hainele murdare ale localnicilor. Dan Alexa a recunoscut că nu a făcut asta niciodată, în timp ce Raluca Bădulescu a refuzat să facă proba.
22:20
Flavia Mihășan, primele declarații despre noul iubit. „N-a apărut de pe o zi pe alta”. De ce au ţinut totul ascuns # SpyNews
Nu mai este un secret pentru nimeni că Flavia Mihășan este din nou îndrăgostită! Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a dat voie să iubească din nou, după despărțirea de tatăl copiilor ei. În exclusivitate pentru Spynews.ro, frumoasa vedetă face declarații despre relația cu Andrei Ciobanu, bărbatul care i-a cucerit inima. De ce au ales cei doi să își țină povestea de dragoste ascunsă până acum.
22:20
A fost ani de zile şmecher cu legitimaţie, iar acum..Victor Piţurcă: „Singura mea activitate sunt nepoţii” # SpyNews
A fost ani de zile șmecher cu legitimație, iar acum Victor Pițurcă, singura și cea mai importantă activitate a sa, nepoții! Cum este antrenorul în calitate de bunic, dar și ce reproșuri primește acesta. Declarații exclusive!
