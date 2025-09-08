Pensiile magistraţilor vor trece de CCR, crede fostul judecător constituţional Tudorel Toader
Newsweek.ro, 8 septembrie 2025 21:20
Proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor vor trece de CCR, crede fostul judecător constituţ...
Acum 10 minute
21:50
Problemele Europei se agravează: lipsa competitivității, birocrația și barierele de reglementare # Newsweek.ro
Problemele Europei se agravează: lipsa competitivității, birocrația și barierele de reglementare sun...
Acum o oră
21:20
Acum 2 ore
20:30
Angajaţii Senatului vor acum să dea jos antenele de pe Palatul Parlamentului. Nu mai aduc bani # Newsweek.ro
Angajaţii Senatului României vor acum să dea jos toate antenele de pe Palatul Parlamentului. Nu mai ...
20:30
Agent anticorupție din Ucraina a vândut Rusiei secrete inclusiv despre forțele de securitate # Newsweek.ro
Unul dintre agenții anticorupție arestați în iulie lucra pentru o celulă de spionaj a Rusiei care po...
20:00
Trump își impune mercenarii în Ucraina, într-un domeniu de vârf. Fondatorul Blackwater, la Kiev # Newsweek.ro
Pe fondul unor rapoarte conform cărora administrația lui Donald Trump ia în considerare utilizarea u...
Acum 4 ore
19:50
Piețele globale cresc ușor, pe măsură ce așteptările Fed privind reducerea ratei dobânzii au crescut # Newsweek.ro
Cele mai recente indicii despre ratele dobânzilor din SUA vor proveni din rapoartele privind inflați...
19:40
Marine Le Pen va fi judecată în apel, în dosarul asistenților europarlamentari, la începutul anului ...
19:30
Cota de piață a Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel din ultimii aproape opt ani # Newsweek.ro
Cota de piață a maşinilor Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel care a fost întâlnit în ultimii...
19:00
Ce pericol pentru sănătate ascunde un smoothie de banane? Combinațiile ideale pentru el # Newsweek.ro
Pui banane în smoothie-ul tău sănătos? Avem o veste dezamăgitoare – bananele cam strică gustul acest...
18:20
Franţa trăieşte acum peste posibilităţile sale, aşa cum atrage atenţia premierul acestui stat. Guver...
18:00
EXCLUSIV Fost adjunct al serviciului secret moldovean, spion rus. Săltat în România pentru trădare # Newsweek.ro
Un bărbat cu dublă cetățenie, moldoveană și română, a fost reținut astăzi pe aeroportul din Timișoar...
Acum 6 ore
17:50
Gramul de aur a înregistrat luni o creștere de 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, depășind astfel v...
17:40
SUA încep testele de zbor cu noul „Avion al Apocalipsei”. Pregătit pentru războiul nuclear # Newsweek.ro
Forțele Aeriene și firma aerospațială Sierra Nevada Corp. au început testele de zbor cu un „Avion al...
17:20
Germania impune reguli noi pentru beneficiarii de ajutoare sociale. Trebuie să muncească pentru bani # Newsweek.ro
Germania ia în calcul măsuri mai stricte pentru beneficiarii alocației de cetățenie, în încercarea d...
17:10
Fraude de proporții cu indemnizații de handicap. Guvernul anunță noi criterii de evaluare Document # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole a anunțat că s-au descoperit fraude de proporții cu indemnizații de h...
17:00
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă # Newsweek.ro
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă. Ce s...
16:40
Un anestezist francez și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate cum îi resuscitează. 12 au murit # Newsweek.ro
Un anestezist francez acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți copii și adulți cu vârste cupri...
16:40
Bărbați arestați după ce au bătut un agent de pază. Erau la o sală de jocuri de noroc. De la ce s-au...
16:30
Anestezist din Franța acuzat că a otrăvit 30 de pacienți. 12 au murit. Cum a făcut asta și care a fo...
16:20
METEO Meteorologii, suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România. Ce iarnă vom avea? # Newsweek.ro
Hărți recente îi fac pe meteorologi să fie suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România....
16:10
Rusia ironizează sancțiunile lui Trump: „Fără efect”. Kievul cere stoparea importurilor de energie # Newsweek.ro
După ce Donald Trump a anunțat că pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, Kremlinul a reacționat ...
16:00
Ungaria vrea să importe energie nucleară din România, a anunţat şeful diplomaţiei de la Budapesta. "...
Acum 8 ore
15:40
600 de blocuri și Spitalul Fundeni rămân fără apă din cauza unor lucrări la conducte. Cât timp? # Newsweek.ro
Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de blocuri pentru lucrări de...
15:20
În timp ce Războiul lui Putin din Ucraina continuă fără să se întrevadă un sfârșit, The Sun investig...
15:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut, în 2024, un chestionar pentru a afla cât de mulțu...
14:50
Noul sistem de detectare și amendare a șoferilor funcțional de azi. A prins un vitezoman cu 222 km/h # Newsweek.ro
Noul sistem de detectare și amendare a șoferilor pentru depășirea vitezei medii prin intermediul cam...
14:40
Franța se pregătește de o nouă criză politică. Ce se va întâmpla cu Guvernul lui Francois Bayrou # Newsweek.ro
Franţa se pregăteşte să se scufunde din nou într-o criză politică, după ce guvernul condus de Franco...
14:20
PSD vrea ca mamele, veteranii și pensionarii să nu mai plătească CASS. Cum se acoperă gaura bugetară # Newsweek.ro
PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu, veter...
14:00
Liderul senatorilor USR despre pensii: „Nişte băieţi deştepţi continuă să lase România fără bani” # Newsweek.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că este nevoie de pachete de măsuri care să...
Acum 12 ore
13:50
Rectorul SNSPA Remus Pricopie: „Școala nu este a politicienilor, a sindicatelor, este a copiilor” # Newsweek.ro
Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricop...
13:40
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor # Newsweek.ro
O veste foarte bună. PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de ...
13:30
Grecia se confruntă cu un declin demografic. Ce strategie are cea mai îmbătrânită țară? # Newsweek.ro
Grecia a anunțat măsuri drastice, inclusiv scutiri fiscale și alte stimulente financiare, pentru a c...
13:20
Flancul estic al NATO, în alertă. 30.000 de soldați ruși și tehnică de război, mobilizați la graniță # Newsweek.ro
Între 12 și 16 septembrie, Rusia și Belarus desfășoară exercițiile militare Zapad 2025, primele de l...
13:10
Rusia face 57 avioane de luptă, 250 tancuri, 2.500 rachete anul acesta. Ucraina cere noi sancțiuni # Newsweek.ro
Industria de armament din Rusia face, la cererea lui Vladimir Putin, eforturi imense de a livra în 2...
12:40
Grevă la Liceul Lazăr unde George Simion le-a vorbit copiilor și un lider AUR a făcut propagandă # Newsweek.ro
Profesorii protestează astăzi. Este grevă și la Liceul Lazăr unde George Simion le-a vorbit copiilor...
12:20
FOTO Mii de profesori protestează în Piața Victoriei: Azi tăiați la educație, mâine cerșim ca nație # Newsweek.ro
Câteva mii de cadre didactice din toată țara au ieșit luni în Piața Victoriei, nemulțumite de modifi...
12:10
Rusia atacă cu rachete sediul guvernului din Kiev. Keith Kellogg: „Războiul scapă de sub control” # Newsweek.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui Donald Trump, a avertizat că lovitura Rusiei asupra...
11:50
Românii pot investi în titluri de stat TEZAUR. Dobânzile sunt neimpozabile. Cum se pot cumpăra? # Newsweek.ro
A noua ediție a programului de titluri de stat Tezaur din acest an se lansează luni, 8 septembrie. P...
11:40
Descoperire arheologică majoră în Ierusalim. Cum arăta regina Egiptului de acum 2.300 de ani? # Newsweek.ro
Arheologii din Ierusalim au descoperit o monedă de aur veche de 2.270 de ani cu regina Berenice a II...
11:20
Schimbare la plata pensiei pe card în septembrie. Care pensionari trebuie să sune la Casa de Pensii # Newsweek.ro
Plata pensiei pe card se va face cu o mică schimbare săptămâna aceasta pe care pensionarii trebuie s...
11:00
„Max”, aplicația spion obligatorie lansată de Rusia: control total al FSB asupra conversațiilor # Newsweek.ro
Rusia a lansat aplicația de mesagerie Max, promovată ca alternativă la WhatsApp și Telegram, dar des...
10:50
Condamnată la închisoare pe viaţă pentru că şi-a otrăvit rudele cu ciuperci. Unde s-a întâmplat # Newsweek.ro
O australiancă găsită vinovată pentru trei capete de acuzare de omor şi unul de tentativă de omor, l...
10:40
VIDEO Atac cu drone asupra conductei de petrol Druzhba, în Briansk. Instalația leagă Rusia de Europa # Newsweek.ro
Forțele ucrainene au vizat din nou, pe 7 septembrie, conducta de petrol Druzhba, una dintre cele mai...
10:20
Poliţia de frontieră poloneză a descoperit resturi ale unui obiect zburător la frontiera cu Belarus # Newsweek.ro
Poliţişti de frontieră polonezi au descoperit resturi ale unui obiect zburător neidentificat într-un...
10:10
Ce zice Nicușor Dan despre coaliția de guvernare. Bolojan și Grindeanu au amenințat cu plecarea # Newsweek.ro
Nicușor Dan a anunțat că viitorul coaliției PNL, PSD, UDMR și USR este bun. Bolojan a spus că dacă p...
09:50
Trump „întoarce foaia” cu Putin. SUA anunță „faza a doua” a sancțiunilor împotriva Rusiei # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că este pregătit să treacă la „faza a doua” a sancțiunil...
09:40
NYT: Rusia intensifică dezinformarea online cu AI în Moldova pentru a manipula alegerile # Newsweek.ro
Un amplu raport publicat de The New York Times arată că Rusia a lansat o campanie extrem de agresivă...
09:20
Tăierea pensiilor speciale: George Simion, ține partea magistraților. „Guvernul ia măsuri abuzive” # Newsweek.ro
În scadalul privind tăierea pensiilor speciale, George Simion a pubicat o scrisoare deschisă adresat...
09:00
Prima zi de școală, marcată de proteste: profesorii cer demisia ministrului Educației: Ai creat haos # Newsweek.ro
Sindicatele din educație anunță un miting în Piața Victoriei și un marș spre Palatul Cotroceni în pr...
Acum 24 ore
08:50
Flacul estic al NATO, în alertă maximă. Rusia și Belarus fac exerciții militare în apropiere # Newsweek.ro
Exercițiile militare Zapad 2025 ale Rusiei și Belarusului vor avea loc în perioada 12-16 septembrie ...
