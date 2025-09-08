Democraţii din Congres fac publică o felicitare către Jeffrey Epstein cu aluzii sexuale, care ar avea semnătura lui Donald Trump, deşi preşedintele a negat aceasta - FOTO
News.ro, 9 septembrie 2025 00:20
Democraţii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au făcut publică, luni, o felicitare cu conotaţii sexuale adresată lui Jeffrey Epstein cu ocazia aniversării sale din 2003 care a fost semnată, din câte se pare, de preşedintele Donald Trump, deşi el neagă acest lucru, relatează The Associated Press (AP).
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum o oră
00:20
Democraţii din Congres fac publică o felicitare către Jeffrey Epstein cu aluzii sexuale, care ar avea semnătura lui Donald Trump, deşi preşedintele a negat aceasta - FOTO # News.ro
Democraţii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au făcut publică, luni, o felicitare cu conotaţii sexuale adresată lui Jeffrey Epstein cu ocazia aniversării sale din 2003 care a fost semnată, din câte se pare, de preşedintele Donald Trump, deşi el neagă acest lucru, relatează The Associated Press (AP).
00:10
Prahova: Bărbat care a urcat beat pe o trotinetă electrică, găsit întins şi inconştient, pe carosabil, la Sinaia, cu vehiculul alături. El a fost dus la spital - VIDEO # News.ro
Un bărbat aflat în stare avansată de ebrietate care a urcat pe o trotinetă electrică şi a plecat la plimbare pe o stradă din Sinaia, luni seară, a fost găsit culcat pe carosabil, inconştient, cu vehiculul lângă el. Un echipaj al Jandarmeriei a chemat o ambulanţă, el fiind dus la spital.
Acum 2 ore
00:00
Kelemen Hunor: Au trecut patru luni de la catastrofa de la Praid, nici măcar unul nu şi-a dat demisia, nici măcar unul nu a fost demis/ Nu se poate să ai droguri în poarta şcolii şi Poliţia nu ştie. Sigur că ştie # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că au trecut patru luni de la catastrofa de la Salina Praid şi nicio persoană nu şi-a dat demisia sau a fost demisă. El consideră că măcar cineva trebuia să demisioneze şi că nu se poate fără consecinţe. Totodată, Kelemen Hunor a declarat că nu se poate să fie droguri în poarta şcolii şi Poliţia să nu ştie. ”Nu accept că Poliţia nu ştie. Sigur că ştie”, a adăugat el.
00:00
Premier League şi Manchester City au ajuns la un acord care pune capăt litigiului privind regulile de sponsorizare # News.ro
Premier League, organizatorul campionatului englez, şi Manchester City au anunţat luni că au ajuns la un „acord” care pune capăt litigiului privind regulile de sponsorizare impuse cluburilor engleze.
00:00
Şeful Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti: Un lucru extrem de important privind beneficiile pentru donator este monitorizarea stării de sănătate/ Depistăm infecţii cu virusuri, persoane cu valori foarte mari ale tensiunii arteriale sau ale pulsului # News.ro
Unul dintre cele mai importante beneficii pe care le au donatorii de sânge constă în faptul că, prin donare, îşi monitorizează, practic, starea de sănătate. Medicul Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, a explicat care sunt cele mai frecvente afecţiuni depistate la cei care merg să doneze.
8 septembrie 2025
23:50
Kelemen Hunor, întrebat dacă a fost dezamăgit de Bolojan: Chiar nu. A impus o viteză de croazieră mare faţă de ce ştiam din alte guvernări/ După 70 de zile nu ai voie să fii dezamăgit, mai ales când eşti în interior # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că nu este dezamăgit de premierul Ilie Bolojan şi a adăugat că acesta a impus o viteză de croazieră mare faţă de ce ştia din alte guvernări. ”După 100 de zile, după 70 de zile nu ai voie să fii dezamăgit mai ales când eşti în interior. Dacă oamenii sunt dezamăgiţi, îi înţeleg şi au dreptate”, a declarat Kelemen.
23:50
Cupa Mondială 2026 – calificări: Italia a învins Israelul, la Debrecen, cu 5-4, într-un meci cu două autogoluri italiene / Rezultatele înregistrate luni # News.ro
Echipa naţională a Italiei a dispus luni seara, în deplasare, scor 5-4, de echipa naţională a Israelului, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
23:40
Bolojan: Dacă nu creşti vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii. Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin # News.ro
Al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care Guvernul îl va adopta va include creşterea vârstei de pensionare şi la alte categorii profesionale care în prezent beneficiază de condiţii speciale de ieşire la pensie, anunţă premierul Ilie Bolojan. ”Dacă nu creşti vârsta de pensionare în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi”, argumentează Bolojan.
23:30
Bolojan: Aveam directori care erau degrevaţi de predare şi 70% dintre ei aveau plata cu ora. Deci dacă aveau disponibilitate de timp să facă plata cu ora, înseamnă că au şi disponibilitatea reală să-şi facă jumătatea de normă de predare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, din datele pe care le-a primit, aproape trei sferturi dintre directorii de şcoli aveau, până anul trecut, cursuri pentru care erau remuneraţi în baza sistemului ”plata cu ora”. Premierul subliniază că, dacă aceştia erau dispuşi să meargă la catedră fiind plătiţi cu ora, trebuie să fie dispuşi să predea copiilor şi în baza noi legislaţii, potrivit căreia trebuie să petreacă la catedră echivalentul a jumătate de normă.
23:30
Bolojan: Cred că, în urma discuţiei pe care am avut-o atât în coaliţie, cât şi la întâlnirea cu domnul preşedinte, cei care am fost acolo de faţă am înţeles care au fost concluziile/ Discuţia a fost reducerea numărului de angajaţi cu 10% # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că s-a discutat în coaliţia de guvernare, dar şi la întrevederea cu preşedintele Nicuşor Dan, despre reducerea cu 10% a personalului din administraţia publică.
23:20
Tenismanul britanic Jack Draper a anunţat luni că sezonul este încheiat pentru el, din cauza unei accidentări la braţul stâng.
23:20
Bolojan: La fiecare 3 lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut/ E nevoie de un efort naţional # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că o treime din banii pe care statul român îi cheltuie pentru a funcţiona sunt din împrumuturi. El susţine că este nevoie de ”un efort naţional”, fiindcă ”altfel toate discuţiile legate de reforme mari care vor corecta aceste lucruri nu pot fi făcute”.
23:20
Cancelarul Merz avertizează în privinţa „nostalgiei false” faţă de alianţa cu SUA. El spune că pentru Putin, cucerirea Ucrainei este „doar un început” # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-şi traseze propria cale, independent de Statele Unite, într-un discurs de politică externă în care a spus, de asemenea, că pentru Vladimir Putin cucerirea Ucrainei nu va fi decât „un început”, relatează POLTICO şi AFP.
23:10
Bolojan: Pe toate măsurile pe care acest guvern le-a propus, a fost o înţelegere. Iar faptul că au fost lucruri convenite de comun acord, a fost mărturie şi votul de ieri din Parlament # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că toate măsurile pe care Guvernul pe care îl conduce le-a propus au fost agreate de partidele din coaliţia de guvernare. ”Faptul că au fost lucruri convenite de comun acord, a fost mărturie şi votul de ieri (duminică - n.r.) din Parlament”, de la dezbaterea moţiunilor de cenzură, argumentează prim-ministrul.
Acum 4 ore
22:50
Bolojan: Mie mi s-a părut că este foarte corect şi cinstit faţă de cetăţenii României, faţă de partenerii de coaliţie, că atunci când îţi asumi o răspundere foarte importantă în condiţii dificile, pe baza unui plan, să respecţi acest plan # News.ro
Premierul Ilie Bolojan respinge criticile celor care susţin că foloseşte ameninţarea cu demisia ca instrument de presiune asupra celor cu care negociază. El spune că i se pare onest ca, atunci când o persoană ocupă o funcţie, să îşi poată exercita mandatul, indiferent că este vorba despre o funcţie în sectorul public sau privat.
22:50
Kelemen Hunor: E o coaliţie extrem de complicată/ Sigur că apar tensiuni, nu au cum să nu existe tensiuni/ Coaliţia trebuie să dureze # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că actuala coaliţie de guvernare este una extrem de complicată şi consideră că este normal să existe tensiuni. El a declarat că această coaliţie trebuie să dureze şi că fiecare lider trebuie să facă şi compromisuri, să existe flexibilitatea necesară, dar şi fermitatea pentru a rezolva problemele. Kelemen Hunor a dat şi o notă coaliţiei, aceasta fiind de 8-8,5.
22:30
Portarul André Onana (29 de ani), care nu mai este dorit la Manchester United, a acceptat să se alăture clubului turc Trabzonspor sub formă de împrumut fără opţiune de cumpărare, potrivit presei britanice.
22:30
Bolojan, întrebat dacă demisionează în cazul în care modificările privind pensiile magistraţilor sunt declarate neconstituţionale: Haideţi să vedem ce va decide Curtea! Consider că acest proiect respectă aspectele de constituţionalitate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan evită să răspundă dacă va demisiona în cazul în care modificările privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, vor fi declarate neconstituţionale. ”Haideţi să vedem ce va decide Curtea Constituţională!”, spune premierul, subliniind că, în opinia sa, proiectul respectă aspectele de constituţionalitate.
22:20
Premierul explică de ce nu s-a întâlnit luni cu protestatarii din învăţământ: Am avut în această perioadă discuţii/ E un act de responsabilitate să începem şcoala în aşa fel încât să putem oferi copiilor noştri condiţii decente # News.ro
Premierul Ilie Bolojan explică de ce nu s-a întâlnit, luni, cu reprezentanţii protestatarilor din învăţământul preuniversitar, explicând că, în ultima perioadă, a avut discuţii şi exclusiv cu sindicatele, şi în contexte mai ample, la care au luat parte şi sindicatele din Educaţie. ”E un act de responsabilitate să începem şcoala în aşa fel încât să putem oferi copiilor noştri condiţii decente”, afirmă Bolojan.
22:20
Preşedintele UDMR: Deficitul trebuie redus în cinci, şase ani/ În acest an mai jos de 8% nu putem # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că România trebuie să reducă deficitul în cinci, şase ani şi a explicat că în acest an el nu va putea fi mai mic de 8%.
22:10
Curtea Supremă a SUA susţine poziţia lui Trump în privinţa raidurilor agresive împotriva imigranţilor # News.ro
Curtea Supremă a SUA a susţinut din nou, luni, abordarea dură a preşedintelui Donald Trump în materie de imigraţie, permiţând agenţilor să continue raidurile din sudul Californiei care vizează deportarea persoanelor pe baza rasei sau limbii lor, într-o decizie care, potrivit unui judecător disident, face ca latino-americanii să fie un „vânat legitim care poate fi capturat în orice moment”, relatează Reuters.
22:00
Premierul Bolojan afirmă că banii economisiţi în sistemul de educaţie ”nu vor fi luaţi din zona de Educaţie şi duşi în altă parte” # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că, la o lună după adoptarea modificărilor în sistemul de educaţie, guvernanţii vor şti care sunt economiile făcute la buget prin implementarea măsurilor care au provocat nemulţumiri în rândul cadrelor didactice. Şeful Guvernului estimează că economiile făcute vor reprezenta 10 procente din bugetul alocat acestui sistem. Bolojan anunţă că banii economisiţi ”nu vor fi luaţi din zona de Educaţie şi duşi în altă parte, ci vor rămâne în zona de Educaţie”.
22:00
Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la testul constituţional, legitimitatea acestui guvern dispare # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la Curtea Constituţională, atunci legitimitatea acestui guvern dispare. El a precizat că Executivul a ţinut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului.
21:30
Revenirea lui Jude Bellingham la antrenamentele colective ale Real Madrid se conturează. Presa spaniolă indică faptul că mijlocaşul englez ar putea relua încă din această săptămână antrenamentele cu grupul în mod parţial, în special exerciţiile cu mingea.
21:20
Medicul Lucia Grijac: După ce donează sânge, donatorii resimt o stare de bine, este unul dintre motivele pentru care revin/ Cum se explică, din punct de vedere ştiinţific, această stare # News.ro
Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, Lucia Grijac, afirmă că experienţa sa profesională i-a arătat că numeroşi donatori de sânge resimt o stare de bine după actul donării. Medicul detaliază cum se explică, din punct de vedere ştiinţific, această stare care îi face pe mulţi dintre donatori să revină şi să mai doneze.
21:20
Incendiu la locomotiva unui tren de călători pe ruta Suceava-Botoşani/ Cele 12 persoane aflate în garnitură au reuşit să iasă la timp # News.ro
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava-Botoşani şi care se afla în zona localităţii Leorda, judeţul Botoşani. Cei 11 pasageri şi angajatul CFR aflaţi în tren au reuşit să iasă la timp, fiind transportaţi ulterior cu un microbuz al ISU până în Gara Botoşani. Pompierii au stins incendiul şi au stabilit că acesta ar fi fost cauzat de o defecţiune la sistemul de frânare.
21:10
UPDATE - Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut votul de încredere. Emmanuel Macron îşi pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni. Reacţia preşedintelui. Ce opţiuni are # News.ro
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Naţională franceză, o majoritate de 364 de deputaţi votând împotriva sa.
21:10
Clubul CFR Cluj a oficializat luni seara despărţirea de atacantul francez Beni Nkololo, care a semnat cu gruparea greacă Panetolikos.
Acum 6 ore
21:00
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie şi cu AEK Atena, câştigă turneul amical ”Nurvil Autumn Cup” # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins, luni, formaţia AEK Atena, scor 95-93 (47-42), în al doilea amical din intersezon. Cu două victorii la turneul amical ”Nurvil Autumn Cup”, U BT Cluj a câştigat turneul amical, care se încheie marţi cu partida CS Vâlcea – AEK Atena.
20:50
UPDATE - Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut votul de încredere. Emmanuel Macron îşi pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni. Ce opţiuni are # News.ro
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Naţională franceză, o majoritate de 364 de deputaţi votând împotriva sa.
20:50
Protocol special la centrele de transfuzii sanguine atunci când apar primele cazuri de infectare cu virusul West Nile # News.ro
Apariţia primelor cazuri de infectare cu virusul West Nile face ca, an de an, protocolul urmat în centrele de transfuzie sanguină să fie modificat. Donatorii sunt întrebaţi dacă au călătorit în zonele în care au fost semnalate astfel de cazuri, dacă acestea sunt izolate, iar dacă infectări cu West Nile sunt raportate în marile oraşe, tot sângele donat este testat şi pentru acest virus.
20:50
Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti: A fost o vară un pic mai bună, din punctul de vedere al numărului de donatori, comparativ cu vara anului trecut/ Primim zilnic sute de cereri # News.ro
Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, Lucia Grijac, afirmă că anul acesta ”a fost o vară un pic mai bună, din punctul de vedere al numărului de donatori, comparativ cu vara anului trecut”, ea subliniind că acest centru primeşte zilnic sute de cereri de componente sanguine din partea zecilor de unităţi sanitare publice şi private care funcţionează în Capitală.
20:40
Braşov: Bărbat atacat de un individ şi de fiica minoră a acestuia. Adolescenta l-a bătut cu o bâtă în cap, iar tatăl acesteia l-a rănit grav cu o drujbă # News.ro
Un bărbat din judeţul Braşov a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat de un alt bărbat pe care îl cunoştea, dar şi de fiica de 15 ani a acestuia. Adolescenta l-a lovit cu o bâtă în cap, după care tatăl ei l-a atacat cu o drujbă, tăindu-l şi rănindu-l grav. Agresorul a fost arestat preventiv.
20:40
Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti: Necesarul de componente sanguine este în permanenţă unul crescut atât în Bucureşti, cât şi în ţară # News.ro
Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, Lucia Grijac, afirmă că necesarul de componente sanguine este în permanenţă unul crescut atât în Bucureşti, cât şi în ţară. Ea vorbeşte despre ”provocările” cu care se confruntă centrele de transfuzii.
20:30
UPDATE - Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut votul de încredere. Emmanuel Macron îşi pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni # News.ro
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Naţională franceză, o majoritate de 364 de deputaţi votând împotriva sa.
20:20
Tunisia s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale cu un gol marcat în ultima secundă # News.ro
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, echipa naţională din Guineea Ecuatorială, cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă. Tunisia s-a calificat astfel la turneul final al Cupei Mondiale 2026.
20:20
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova confirmă că presupusul spion arestat în România este un fost angajat al său de rang înalt. Presa scrie că ar fi vorba despre Alexandru Balan, fost adjunct al şefului SIS # News.ro
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că a fost pus în aplicare, luni, un mandat de aducere emis de autorităţile din România pe numele unui fost angajat de rang înalt al său. Acesta este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis informaţii secrete, în formă continuată, unor ofiţeri KGB din Belarus.
20:20
Ministerul Justiţiei iniţiază o consultare privind necesitatea şi modalităţile de completare a cadrului normativ în privinţa infracţiunilor contra vieţii, inclusiv femicidului/ Astfel de fapte ar putea fi încadrate la omor calificat # News.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că iniţiază un proces de consultare privind necesitatea şi modalităţile de completare a cadrului normativ în privinţa infracţiunilor contra vieţii, inclusiv a situaţiilor de femicid. O soluţie ar fi instituirea în cuprinsul infracţiunii de omor calificat a unei circumstanţe agravante speciale, pentru uciderea unei persoane pe motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală. Pentru omor calificat, legea prevede închisoarea pe viaţă, alternativ cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 25 de ani.
20:20
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut votul de încredere. Emmanuel Macron îşi pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni # News.ro
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Naţională franceză, o majoritate de 364 de deputaţi votând împotriva sa.
20:10
Jucătorii Israelului vor evolua cu banderole negre la meciul cu Italia, în memoria victimelor atentatului din Ierusalimul de Est # News.ro
Echipa de fotbal a Israelului va evolua cu banderole negre la meciul de calificare pentru Cupa Mondială 2026 împotriva Italiei, de luni, la Debrecen (Ungaria), în memoria victimelor atentatului din Ierusalimul de Est, soldat cu şase morţi.
20:10
Ionuţ Moşteanu: Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult / E greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, acest lucru trebuie să se schimbe # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor şi acestea nu vor fi introduse în pachetul 3 de măsuri fiscale, arătând că, dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Moşteanu a mai spus că e greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, iar acest lucru trebuie să se schimbe.
20:00
Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării: Comisiile de apărare din Parlament au dat aviz pozitiv privind achiziţionarea unei corvete, din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO / Va costa 223 de milioane de euro, fără TVA # News.ro
Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, a declarat luni, după participarea în comisiile de apărare, că parlamentarii au dat aviz pozitiv privind achiziţionarea unei corvete uşoare, din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO.
19:30
Daniel David: Trebuie regândit bugetul pe anul viitor, trebuie să fim atenţi la comasări, unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune / Cred că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor şi trebuie să fie atenţi la comasările din învăţămând, pentru că unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune. El a mai spus că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar.
19:20
Meciul Cipru-România: Marius Marin - Noi avem patru finale de jucat şi vrem să le câştigăm pe toate; Mircea Lucescu - Din confruntarea a două stiluri diferite vom vedea ce joc va ieşi # News.ro
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, şi Marius Marin, mijlocaşul naţionalei, ştiu că meciul cu Cipru va fi unul greu, dar jucătorii vor să şteargă amintirea partidei cu Canada printr-o victorie la Nicosia.
19:20
ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer drectorului general Romsilva, Jean Vişan, rezilierea contractului care a deschis drumul forestier pentru trafic auto în Pădurea Băneasa # News.ro
Mai multe ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer drectorului general Romsilva, Jean Vişan, rezilierea contractului prin care a fost deschis drumul forestier pentru trafic auto în Pădurea Băneasa, avertizând că deja calitatea mediului şi siguranţa vizitatorilor încep să fie afectate. ”Pădurea Băneasa este poarta de intrare a bucureştenilor în Centura Verde Bucureşti-Ilfov, la pas sau cu bicicleta, şi trebuie să rămână un spaţiu natural ferit de praf, claxoane şi gaze de eşapament”, argumentează Ciprian Găluşcă, director executiv Fundaţia Centura Verde, în timp ce Dan Bărbulescu, director executiv Asociaţia Parcul Natural Bucureşti, consideră că, ”dacă nu se intervine rapid pentru stoparea traficului auto în pădure, vom asista în cele din urmă la degradarea şi pierderea pădurii”.
19:10
UPDATE - Bărbat care a avut funcţii de conducere în Serviciul de Informaţii al R.Moldova, cercetat pentru implicare în divulgarea de informaţii secrete de stat către KGB din Belarus, în condiţii care pun în pericol securitatea naţională a României # News.ro
Un bărbat de 47 de ani, care a avut funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT şi Poliţia Română, după ce ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informaţii secrete de stat către ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, ”în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”. Luni, anchetatorii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele lui. SRI a menţionat că activitatea specifică a fost una complexă şi a fost realizată în cooperare cu serviciile de informaţii partenere din Cehia, Polonia şi Ungaria, în etapa finală a investigaţiei beneficiind şi de sprijinul serviciului de informaţii din Republica Moldova.
19:10
O curte de apel din New York a confirmat luni condamnarea lui Donald Trump din primă instanţă la plata a 83,3 milioane de dolari către autoarea E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o, pe fondul unor acuzaţii de viol, relatează AFP şi Reuters.
Acum 8 ore
19:00
Alianţa pentru Unirea Romanilor (AUR) anunţă demararea strângerii de semnături pentru depunerea unei moţiuni simple la adresa ministrului Educaţiei, Daniel David. Parlamentarii AUR denunţă sfidarea actualului ministru faţă de nemulţumirile profesorilor, elevilor şi studenţilor pe fondul măsurilor de austeritate girate în domeniul educaţiei. AUR spune că ministrul David a demonstrat în nenumărate rânduri că urmează ordinele actualei coaliţii de guvernare, manipulând opinia publică inclusiv prin date false pentru a justifica măsurile adoptate”, spune AUR.
18:50
FC Universitatea Cluj şi CFR au ajuns la o înţelegere privind transferul atacantului Virgiliu Postolachi (25 de ani) la echipa „studenţilor".
18:30
Meciul României cu San Marino, din preliminariile Campionatului European din 2027, va fi condus de o brigadă din Andorra.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.