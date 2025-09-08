Fost șef al spionajului moldovean, descoperit de SRI, în colaborare cu mai multe servicii europene de informații, ca agent al KGB din Belarus. Pentru că are și cetățenia română, el este pus de DIICOT sub acuzare pentru trădare.

21:40

Potrivit New York Times, care a chestionat oficiali militari familiarizați cu detaliile clasificate, misiunea s-a desfășurat în 2019, în timpul primului mandat de președinte al lui Donald Trump. Aceasta avea scopul de a instala un dispozitiv de interceptare pe teritoriul Coreei de Nord, pentru a elimina un “punct orb” al serviciilor de informații americane. Dispozitivul […]