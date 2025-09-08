Fost șef al spionajului moldovean, descoperit de SRI, în colaborare cu mai multe servicii europene de informații, ca agent al KGB din Belarus. Pentru că are și cetățenia română, el este pus de DIICOT sub acuzare pentru trădare.
Biziday.ro, 9 septembrie 2025 00:20
UPDATE, ora 20:40. SIS din Moldova confirmă că a fost reținut un fost ofițer de rang înalt, într-o acțiune în colaborare cu SRI din România și cu instituții din Cehia, Polonia și Ungaria. Suspectul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Știrea în formă inițială. Procurorii […]
• • •
Acum o oră
00:20
Acum 2 ore
23:30
Studiu. Particulele fine din aer (generate de poluare) cresc riscul de a dezvolta insuficiență cardiacă și de a face accident vasculat cerebral. Acestea pot pătrunde în sânge, provocând inflamații și suprasolicitarea inimii. # Biziday.ro
Studiul, prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid (cea mai mare conferință ce ține de sănătatea inimii), a analizat datele a peste 299 de mii de participanți incluși în proiectul UK Biobank – o bază de date medicală și de cercetare pentru studiul influenței geneticii și mediului asupra sănătății. Evoluția stării de […]
Acum 4 ore
22:40
Ilie Bolojan arată că măsurile aplicate în educație vor avea un impact de 10%, bani ce vor fi folosiți pentru investițiile viitoare în domeniu. Recunoaște că salariile nu sunt suficient de mari, dar “asta poate România în acest moment”. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a acordat luni seara un interviu la TVR1, în cadrul căruia a abordat subiectele de interes zilele acestea. Prima parte a discuției s-a concentrat pe situația din sistemul de educație. Premierul a spus că o bună parte din orele din școli sunt predate de suplinitori sau sunt adăugate la plata cu ora, iar […]
22:20
Ministerul Justiției a lansat o consultare publică pentru a modifica legea, astfel încât femicidul să fie pedepsit mai aspru. Între măsurile propuse, pedeapsa cu închisoarea pe viață sau până la 25 de ani. # Biziday.ro
Ministerul Justiției a transmis un comunicat de presă în care se arată că s-a pornit procesul de consultare publică cu privire la necesitatea și modalitățile de completare a cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor de femicid. Măsura vine după ce, în spațiul public cazurile în care femeile au fost ucise au […]
Acum 6 ore
19:20
București. Autoritățile au reevaluat 2.100 de dosare ale persoanelor încadrate cu grad de handicap. Au descoperit că, în realitate, aproape 190 nu au nicio dizabilitate. # Biziday.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a publicat un raport din care reiese că, la reevaluarea a 2.083 de dosare în perioada aprilie – iunie, 554 (adică 26,5%) dintre prezentau fie informații frauduloase (dosare incomplete, documente falsificate), fie greșeli de încadrare (încadrări abuzive, erori procedurale). Defalcat, din cele 2.083 de persoane, 189 au primit apoi certificate de […]
19:10
Friedrich Merz a avertizat că “planul imperialist al lui Putin nu se va încheia cu cucerirea Ucrainei, ci este doar începutul”. Cancelarul german a vorbit de “sarcina istorică” de a dezvolta o nouă arhitectură de securitate. # Biziday.ro
Friedrich Merz a vorbit în cadrul unei conferinței cu ambasadorii Germaniei despre expunerea “zilnică și cu o intensitate crescândă a atacurilor hibride rusești, inclusiv asupra infrastructurii noastre“, menționând și “provocările Moscovei în Marea Nordului și în Marea Baltică“. Cancelarul german a subliniat “sarcinile istorice” pe care națiunile le au în aceste vremuri, precum și necesitatea […]
Acum 8 ore
18:10
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au reținut, astăzi, un bărbat de 47 de ani (fără a-i preciza numele), cercetat pentru trădare, după ce a transmis secrete de stat, în formă continuată, în schimbul unor sume de bani. Potrivit G4 Media, este vorba de Alexandru Bălan, fost director adjunct al […]
Acum 12 ore
17:00
Sindicaliștii din educație, după întâlnirea cu Nicușor Dan: Acțiunile de protest vor continua, iar greva generală nu e exclusă. Președintele a luat act de solicitări și a propus o întâlnire în cel mult două luni, pentru ca impactul măsurilor asumate de guvern să fie analizate. # Biziday.ro
Miile de participanți la protestul de azi împotriva măsurilor adoptate de guvern în Educație au plecat din Piața Victoriei către sediul Administrației Prezidențiale, iar o delegație a fost primită de președintele Nicușor Dan. După discuții, liderii de sindicat au declarat că protestele vor continua și că nu este exclusă declanșarea grevei generale în învățământ. Marius […]
16:00
Cea mai mare companie europeană de armament, BAE Systems, prezintă conceptele unor nave de luptă ultrarobotizate, ce pot fi operate cu doar câțiva marinari. Echipate cu drone autonome, lasere și rachete, acestea pot fi construite de trei ori mai repede și răspund crizei de personal din armatele europene. # Biziday.ro
Compania britanică va prezenta săptămâna aceasta, la Londra, un concept nou, de navă-mamă, dotată cu până la 128 de rachete, arme laser, tunuri automate, drone, dar capabilă să desfășoare alte nave mai mici care operează robotizat sau cu un număr de doar șase marinari. Potrivit The Telegraph, Marina Regală Britanică se confruntă cu o criză […]
14:50
PSD a depus în parlament proiecte de lege care modifică Pachetul 1 (asumat în iulie de Guvernul Bolojan), urmând a fi scutiți de la plata CASS deținuții politici, invalizii, dar și familiile care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Sorin Grindeanu spune că, în continuare, nu este de acord cu restructurările din administrația locală. # Biziday.ro
Sorin Grindeanu susține că sunt “măsuri reparatorii”, care au fost anunțate de PSD încă de la angajarea răspunderii guvernului pe primul pachet de reforme, menit să evite scăderea ratingului de țară. Despre scutirea de CASS a indemnizației de creștere a copilului spune că “este o măsură absolut necesară şi o reparare a unei nedreptăţi făcute […]
13:00
Turcia. Atac armat într-o secție de poliție din Izmir, vestul țării. Doi polițiști au murit și alți doi au fost răniți. Suspectul, un adolescent de 16 ani, a fost arestat. # Biziday.ro
Potrivit ministrului de Interne, Ali Yerlikaya, unul dintre cei doi poliţişti răniţi se află în stare gravă. Atacul a avut loc la secția de poliție Salih Isgoren din districtul Balcova. Suleyman Elban, guvernatorul regiunii Izmir, a precizat că și atacatorul a fost rănit și că nu avea cazier. De-a lungul timpului, autoritățile din Turcia au […]
12:40
București. Câteva mii de persoane participă la protestul din prima zi de școală, deși sindicaliștii anunțau că vor fi zeci de mii. Au plecat în marș din Piața Victoria către Palatul Cotroceni, unde vor fi primiți de președintele Nicușor Dan. # Biziday.ro
La scurt timp după ora 12, miile de participanți la protest au pornit în marș către sediul Administrației Prezidențiale. Potrivit programului anunțat de sindicaliști, o delegație va fi primită de președinte în jurul orei 13:30. Traseul urmat este Piața Victoria – bd. Nicolae Titulescu – Pasaj Basarab – șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni. De menționat […]
12:30
Franța. François Bayrou, al patrulea premier din ultimii trei ani, cere astăzi votul de încredere al parlamentului. Este de așteptat ca guvernul său minoritar să cadă, iar criza politică să se adâncească. # Biziday.ro
Ședința parlamentului va începe în jurul orei 16 (ora României), cu discursul prim-ministrului și cele ale reprezentanților opoziției. Votul este așteptat în jurul orelor 20 – 21. Liderii opoziției au anunțat deja că partidele lor vor vota pentru demiterea guvernului, astfel că președintele Emmanuel Macron va trebui să facă o nouă nominalizare. Macron a clarificat, […]
Acum 24 ore
11:20
Atac armat la Ierusalim. Doi atacatori au deschis focul la întâmplare într-un autobuz. Au ucis patru persoane și au rănit grav alte cinci, înainte de a fi ei înșiși împușcați mortal. # Biziday.ro
Atacul a avut loc la o periferie a Ierusalimului, în intersecția Ramot. Potrivit presei israeliene, cei doi atacatori s-au urcat într-un autobuz și au deschis focul la întâmplare, înainte de a fi la rândul lor împușcați de un militar. Poliția a confirmat că suspecții au fost neutralizați, în timp ce serviciile de urgență au comunicat […]
10:50
Grecia. Premierul Mitsotakis a anunțat un pachet de măsuri în valoare de 1,6 miliarde de euro pentru a combate declinul demografic accelerat. Prevede, printre altele, reduceri ale cotelor de impozitare. # Biziday.ro
Guvernul de la Atena a anunțat reduceri de impozite și alte stimulente financiare, pentru a combate problema declinului populației. Măsurile includ: reducerea cu 2% a tuturor cotelor de impozitare, impozit zero pentru familiile cu venituri mici, cu patru copii, și eliminarea impozitului pe proprietate în zonele rurale cu sub 1.500 de locuitori. Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis […]
10:10
Programul Tezaur. Ministerul Finanțelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat pentru populație, cu scadență la 1, 3 și 5 ani și dobânzi de până la 7,85%. # Biziday.ro
“În perioada 8 septembrie – 3 octombrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.” informează Ministerul Finanțelor. Când […]
09:00
Incident major la bordul unei curse Ryanair, de la Bournemouth (UK), către Girona (Spania). Un pasager beat a încercat să deschidă ușile avionului în timpul zborului. După o încăierare generală, ceilalți pasageri au reușit să-l lege cu centuri de siguranță. Aeronava a aterizat de urgență la Toulouse, unde scandalagiul a fost predat poliției. # Biziday.ro
Presa britanică relatează că incidentul s-a petrecut joia trecută, dar abia acum au apărut detalii și chiar imagini. The Telegraph a stat de vorbă cu mai mulți pasageri ai cursei Ryanair de la Bournemouth (în sudul Angliei, lângă Southhampton) spre Girona (Spania) care povestesc că, în timpul decolării, un bărbat care părea beat, s-a ridicat […]
08:50
Volkswagen a prezentat ID. Cross, un concept care va sta la baza unui crossover electric din segmentul T-Cross. Va fi disponibil din vara anului viitor, de la prețuri începând de la 28 de mii de euro. # Biziday.ro
Volkswagen a prezentat, duminică, un concept pentru un nou SUV electric de dimensiuni reduse. ID Cross va fi disponibil începând din vara anului viitor și va avea preșuri cuprinse între 28 de mii de euro și 30 de mii de euro. ID.Cross va avea dimensiuni tipice pentru segmentul B-SUV, similare cu cele ale T-Cross. Lungimea […]
07:00
Prețul petrolului scade către nivelurile din august, pe fondul deciziei OPEC de a-și creștere producția din octombrie. Analiștii spun că oferta globală va depăși cererea, ceea ce face probabilă o scădere în continuare a prețurilor carburanților. # Biziday.ro
Deja majoritatea membrilor Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol sunt aproape de nivelul maxim al producției, iar creșterile suplimentare vor veni de la Arabia Saudită și Emitatele Arabe Unite. Financial Times observă că decizia de duminică a OPEC vine într-un moment în care cererea globală de țiței rămâne slabă, ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, […]
Ieri
21:30
Secretarul american al Comerțului invită Europa să susțină potențiale sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol din Rusia. Spune că, în acest fel, Vladimir Putin va putea fi forțat să vină la masa negocierilor. # Biziday.ro
Scott Bessent, secretarul american al Comerțului, a declarat la NBC News că, dacă “SUA și Europa pot impune mai multe sancțiuni, de genul tarifelor pentru țările care cumpără petrol rusesc, economia rusă va intra în colaps total, iar acest lucru îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”. Atât Bessent, cât și președintele american […]
21:10
Șapte moduri în care scrierea de mână îți oferă un avantaj cognitiv, conform cercetărilor științifice. (P) # Biziday.ro
„Notează asta!” – de câte ori am auzit această replică în școală sau la facultate, în timp ce toată lumea căuta un stilou pentru a scrie pe hârtie? Pentru mulți dintre noi, această scenă este o amintire din trecut. În prezent, laptopurile, tabletele și telefoanele au înlocuit aproape complet hârtia și stiloul. Cu informațiile stocate […]
19:30
Mesajul ministrului Educației, cu o zi înainte de deschiderea anului școlar: Protestele sindicaliștilor nu trebuie folosite pentru blocarea sistemului de educație. Școala este, în primul rând, a copiilor, așa că îi aștept luni, împreună cu părinții. # Biziday.ro
Mesajul lui Daniel David, prezentat prin intermediul site-ului ministerului, începe prin recunoașterea “dificultăților generate de măsurile fiscal-bugetare, dar dacă ne raportăm înțelept la ele, putem construi reforme reale, prea des amânate și/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor”. Ca reacție la formele de protest anunțate de liderii sindicali, ministrul spune că “școala este în primul […]
14:10
Criză politică în Japonia. Prim-ministrul Shigeru Ishiba a demisionat, după ce Partidul Liberal Democrat a pierdut majoritatea în ambele camere din parlament. A fost în funcție timp de 11 luni. # Biziday.ro
Demisia a fost anunțată de agențiile japoneze de presă, care au fost preluate ulterior de presa internațională. Luni, partidul urma să decidă dacă organizează sau nu un vot intern pentru alegerea unei noi conduceri. Ishiba a declarat că, după încheierea acordului comercial cu Statele Unite, zilele trecute, este un moment potrivit să demisioneze. Va rămâne […]
12:50
Eclipsă totală de Lună, în această noapte. Între orele 20:30 și 22, Luna se va afla în umbra Pământului și va avea o culoare “roșiatică”. Fenomenul se termină la miezul nopții. # Biziday.ro
Observatorul Astronomic “Vasile Urseanu” explică faptul că fenomenul începe la ora 18:28, cu intrarea Lunii în penumbră, când se va afla sub orizont. În București, Luna răsare la ora 19:37, când se va afla deja în umbra Pământului. “Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre […]
12:10
Parlamentul dezbate și votează, de la ora 13, moțiunile de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Procedura se va repeta de patru ori, astfel că vor avea loc patru voturi. Opoziția are nevoie de 233 de voturi pentru a demite guvernul, însă are doar 123 de mandate. # Biziday.ro
AUR a anunțat, miercuri seară, că a depus în parlament patru moțiuni de cenzură, pentru tot atâtea proiecte de lege pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, lunea trecută. Singurul proiect care nu a fost vizat de moțiune este cel al reformării sistemului de pensii ale magistraților, care în cele din urmă a fost atacat […]
10:50
SUA. Fostul Chirurg General, din primul mandat al lui Donald Trump, îl îndeamnă pe președinte să-l concedieze pe secretarul american pentru Sănătate. Avertizează că pune în pericol sănătatea americanilor prin politicile sale care limitează accesul la vaccinuri. # Biziday.ro
Chirurgul General al SUA, din primul mandat al președintelui Trump, Jerome Adams, a declarat că președintele SUA ar trebui să-l concedieze pe secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., pentru politicile sale “periculoase” privind vaccinurile, cât și pentru schimbările din Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Adams, care a devenit un critic acerb al deciziilor […]
10:20
Londra. Peste 400 de participanți la o manifestație în sprijinul Palestine Action au fost reținuți. Organizația fusese interzisă de guvern, în iulie, după ce membri ai acesteia au pătruns într-o bază a Forţelor Aeriene şi au avariat avioane militare. # Biziday.ro
Poliţia britanică a arestat, sâmbătă, la Londra, 425 de persoane la o manifestaţie în sprijinul Palestine Action. Este cea mai recentă rundă de arestări ale susţinătorilor grupării pro-palestiniene, care a fost interzisă de guvern, fiind considerată organizaţie teroristă, scrie Reuters. Mai exact, organizația a fost interzisă în iulie, după ce o parte din membrii acesteia […]
09:10
Război în Ucraina. Rușii au lansat un număr record de peste 800 de drone și 13 rachete noaptea trecută, asupra mai multor regiuni ucrainene. Cel puțin trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite la Kiev. Un incendiu a izbucnit în clădirea guvernului ucrainean în urma căderii de resturi dintr-o dronă rusească. # Biziday.ro
Forțele aeriene ucrainene au anunțat că, în noaptea de 7 septembrie, rușii au lansat 805 drone de atac Shahed și 13 rachete. Astfel, apărarea aeriană a anunțat că a doborât 751 de ținte inamice. Potrivit autorităților, atacul încă este în desfășurare și “încă există mai multe drone inamice în spațiul aerian.”. La Kiev, a izbucnit […]
07:40
Lisabona. Primele concluzii privind cauza care a provocat deraierea funicularului Gloria arată că un cablu, care face legătura între cele două vagoane ale sale, s-a rupt cu puțin timp înainte de accident. Deși acesta a fost verificat cu câteva ore înainte, nu au fost constatate nereguli. # Biziday.ro
Raportul Biroului de prevenire şi investigare a accidentelor aeriene şi feroviare (GPIAAF) arată că cablul care leagă cele două vagoane ale funicularului a fost supus unor verificări vizuale cu câteva ore înainte de accident. “Conform dovezilor analizate până în prezent, planul de întreținere programat era la zi, iar în dimineața accidentului a fost efectuată o […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Război în Ucraina. Militarii ucraineni evaluează că armata rusă intenționează să adune trupe și echipamente în regiunea ocupată Donețk, pentru a încerca o acțiune decisivă în zona Pokrovsk-Kramatorsk-Sloviansk. # Biziday.ro
Corpul 7 de Răspuns Rapid al Forțelor Aeropurtate ale armatei ucrainene detaliază că rușii intenționează să concentreze trupe și echipament militar în părțile din Donețk deja ocupate, pentru a lansa o acțiune decisivă, cu scopul de a captura zona Pokrosvk-Kramatorsk-Sloviansk. În privința Pokrovskului, armata rusă a schimbat tactica, în ultimele săptămâni, trimițând grupuri mici care […]
21:40
Polonia. Autoritățile au identificat fragmente dintr-o dronă “fără caracteristici militare, probabil contrafăcută”, lângă un sat situat la 50 km de granița cu Ucraina. # Biziday.ro
Potrivit radiodifuzorului local RMF FM, obiectul a căzut la circa 500 de metri de case, într-un sat din regiunea estică Lublin. La fața locului sunt prezenți reprezentanții serviciilor de securitate. Incidentul a fost raportat în jurul orei locale 17:40 (ora 18:40 a României). Purtătorul de cuvânt al ministerului Apărării a declarat pentru agenția PAP că […]
21:10
Franța. Poliția a arestat un adolescent de 17 ani din orașul Le Mans (vestul țării), bănuit că plănuia atacuri asupra unor ambasade sau clădiri oficiale. # Biziday.ro
Informația a fost confirmată pentru agenția de presă AFP de către persoane cu cunoștințe despre anchetă, care au cerut să le fie protejată identitatea. Arestarea a avut loc vineri, după cum a arătat inițial publicația Le Parisien. Una dintre sursele agenției a declarat că, în timpul perchezițiilor la locuința sa, au fost identificate un așa-zis […]
17:50
Belgia pregătește un proiect prin care soldații vor patrula străzile Bruxelles-ului, pentru a combate violențele provocate de traficul de droguri. Operațiunile se vor desfășura în echipe mixte, alături de polițiști, în special în jurul stațiilor de metrou și în anumite cartiere. # Biziday.ro
“Armata are rolul de a apăra integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac asta la granițe sau departe, în misiuni externe. Dar și războiul împotriva criminalității din droguri ține de protejarea teritoriului nostru”, a declarat ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, într-un interviu pentru De Standaard, publicat sâmbătă. Capitala Belgiei a fost vizată […]
17:10
Studiu. Cercetătorii de la două universități britanice au dezvoltat o cască cu ultrasunete care ar putea fi folosită ca metodă noninvazivă de stimulare cerebrală, cu o precizie mai mare. Vizează în special tratarea bolii Parkinson. # Biziday.ro
Echipele de cercetători de la Universitatea Oxford și de la University College London susțin că, în viitor, dispozitivul ar putea fi o alternativă la intervențiile chirurgicale sau stimularea cerebrală profundă (DBS), folosită în tratarea bolii Parkinson. De asemenea, spun că are potențial și în privința altor afecțiuni, precum sindromul Tourette, Alzheimer, durere cronică, depresie sau […]
16:10
Argeș. Accident rutier pe DN7, în apropierea localității Valea Ursului. Un autoturism a părăsit carosabilul, a intrat într-un cap de pod și s-a răsturnat. Șase persoane primesc îngrijiri medicale. Traficul este blocat pe ambele sensuri. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7 Pitești-Râmnicu Vâlcea, în apropierea localității Valea Ursului, județul Argeș, un autoturism a părăsit partea carosabilă, a impactat un cap de pod și s-a răsturnat în afara suprafeței de rulare. Potrivit primelor informații, șase persoane au suferit leziuni și sunt evaluate medical la […]
15:30
Ialomița. Accident rutier grav în localitatea Coșereni (DN2), în care au fost implicate patru autoturisme. Din primele informații, ar fi implicate opt persoane, între care și minori. A fost activat Planul Roșu de intervenție. # Biziday.ro
“Accident rutier produs între 4 autoturisme Din informațiile primite la acest moment, ar fi 8 persoane implicate, printre care s-ar afla și minori. Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, anunță autoritățile. Mai mult, la fața locului au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, […]
15:00
Colegiul Medicilor din România cere măsuri din partea “autorităților cu rol în apărarea sănătății publice”, după ce mai mulți medici au participat la “o pseudo-conferință” în care au fost dezbătute teme conspiraționiste și informații false legate de vaccinul anti-Covid-19. # Biziday.ro
Colegiul Medicilor din România (CMR) arată că “titlurile sesiunilor din această manifestare nu au legătură nici cu medicina, nici cu știința. Noțiunile dezbătute intră în contradicție flagrantă cu toate descoperirile științifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals științific și medical”. Cazul a fost semnalat de Carla Tănasie, jurnalistă […]
13:20
Volodimir Zelenski respinge invitația la Moscova, din partea lui Vladimir Putin, dar spune că “el poate veni la Kiev. Eu nu pot merge în capitala acestui terorist. Țara mea este atacată în fiecare zi”. # Biziday.ro
Președintele ucrainean a acordat un interviu unei echipe de jurnaliști a rețelei media americane ABC News, care va fi difuzat duminică. Totuși, într-un fragment publicat în avans, acesta a respins respins invitația făcută de omologul rus, miercuri. Zelenski i-a declarat jurnalistei care a condus interviul că “Putin înțelege acest lucru”. BREAKING: Zelensky responds to Putin’s […]
11:50
SUA vor impune restricții de călătorie oficialilor din statele care “au făcut o practică din detenția ilegală a cetățenilor americani”. Măsura este luată cu doar două săptămâni înainte de sesiunea Adunării Generale a ONU. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care va permite guvernului federal să impună sancțiuni țărilor și restricții de călătorie oficialilor acestora, în cazul în care sunt încadrate ca “stat sponsor al detenției ilegale”. Ordinul a fost semnat cu doar două săptămâni înainte de reuniunea anuală a Adunării Generale a ONU, la care vor […]
10:10
OpenAI va începe, de anul viitor, producția în serie a propriilor cipuri AI, în colaborare cu compania din domeniul semiconductorilor Broadcom. Acest lucru ar putea afecta Nvidia, principalul furnizor american de cipuri. # Biziday.ro
Demersul OpenAI de a produce cipuri la scară largă vine în contextul în care piața americană este dependentă de Nvidia în acest sector. Conform unor surse citate de Financial Times, OpenAI va colabora cu producătorul de cipuri Broadcom, iar primul semiconductor va fi livrat anul viitor. Informația nu a fost până acum confirmată în mod […]
09:30
Galați. Incendiu la o hală în care sunt depozitate materiale uşor combustibile din localitatea Șendreni. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi. Se acționează pentru stingerea focului. # Biziday.ro
ISU Galați informează că, în această dimineață, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de producție și depozitare peleți, situată pe raza localității Șendreni. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă aproximativ 500 de metri pătraţi. “Construcția are pereți din beton și acoperiș din tablă, pe o suprafață de aproximativ 500 mp. În interior […]
09:10
Londra. Incendiu de proporții la o clădire cu nouă etaje din cartierul White City. Aproximativ 100 de pompieri și 15 autospeciale intervin la fața locului. Traficul pe Wood Lane a fost închis. # Biziday.ro
Potrivit Brigăzii de Pompieri din Londra, incendiul afectează etajele superioare ale clădirii, care includ un restaurant și apartamente. Clădirea în cauză este vechiul Centru de Televiziune BBC, care a fost sediul radiodifuzorului britanic până în 2013. Traficul pe Wood Lane a fost suspendat, iar oamenii au fost sfătuiți să evite zona. Primele apeluri cu privire […]
08:20
Serbia. Ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și autorități, în campusul unei universități din Novi Sad. Poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a dispersa manifestanții. # Biziday.ro
Tonight in Novi Sad, Serbia, after what looked like an organized provocation by masked regime hooligans who provoked the police, excessive force was used to disperse thousands of citizens who gathered to protest the regime peacefully. Afterwards, Vucic himself went on a tirade… pic.twitter.com/mqFZdqBcuZ — Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) September 5, 2025 Vineri seara, […]
07:30
Londra. Remaniere semnificativă a cabinetului britanic, după demisia vicepremierei Angela Rayner, suspectată de evaziune fiscală. Pentru prima dată în istoria UK, cele mai importante trei ministere – Externe, Interne, Finanțe, vor fi conduse de femei. # Biziday.ro
Considerată o apropiată a prim-ministrului Keir Starmer, Angela Rayner a fost nevoită să demisioneze după ce s-a dovedit că a plătit un impozit redus pentru un apartament (pe plajă lângă Hove Park, la sud de Londra) cumpărat în mai anul acesta. Rayner a uitat să declare că acest apartament nu era singura sa proprietate, caz […]
5 septembrie 2025
23:30
WSJ: Secretarul american pentru Sănătate, Kennedy Jr., susține, fără dovezi, că utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii ar cauza autism la copii. Numeroase studii anterioare au arătat că nu există nicio legătură între consumul de paracetamol în sarcină și autism. # Biziday.ro
The Wall Street Journal relatează, citând oficiali familiarizați cu situația, că Robert F. Kennedy Jr., secretarul american pentru Sănătate, susține într-un raport ce urmează să fie publicat că nivelurile scăzute de de folat și utilizarea Tylenol (paracetamol) în timpul sarcinii ar putea reprezenta o cauză potențială a autismului. Important de menționat este că, în mod […]
22:20
Studiu. Expunerea pe termen lung la particulele fine din aer (generate de poluare) poate determina acumularea unor depozite de proteine toxice în creier, care distrug celulele nervoase. Astfel, riscul de a dezvolta demență cu corpi Lewy crește semnificativ. # Biziday.ro
Studiul, publicat în revista științifică Science, a analizat dosarele medicale ale 56,5 milioane de pacienți din sistemul american de asigurări medicale Medicare. Cercetătorii au examinat datele pacienților cu leziuni proteice, internați pentru prima dată între 2000 și 2014. Apoi, pe baza codurilor poștale, oamenii de știință au estimat efectele expunerii acestora pe termen lung la […]
21:40
NYT: Marinari din trupele speciale americane au ucis civili nord-coreeni într-o operațiune eșuată, în care trebuiau să instaleze un dispozitiv de interceptare pentru a monitoriza comunicațiile lui Kim Jong-un și a-i oferi un avantaj lui Donald Trump în negocierile din 2019. # Biziday.ro
Potrivit New York Times, care a chestionat oficiali militari familiarizați cu detaliile clasificate, misiunea s-a desfășurat în 2019, în timpul primului mandat de președinte al lui Donald Trump. Aceasta avea scopul de a instala un dispozitiv de interceptare pe teritoriul Coreei de Nord, pentru a elimina un “punct orb” al serviciilor de informații americane. Dispozitivul […]
19:50
Comisia Europeană a amendat Google cu aproape trei miliarde de dolari, pentru abuz de poziție dominantă pe piața tehnologiilor de publicitate. Măsura, în ciuda amenințărilor cu represalii comerciale din partea Administrației Trump. # Biziday.ro
Google, deținută de compania-mamă Alphabet, a denaturat piața publicității online prin favorizarea propriilor servicii în detrimentul concurenței, al agențiilor de publicitate și al editorilor online, se arată într-un comunicat de presă al brațului executiv al Uniunii Europene. Faptul că Google deține inclusiv platforma pe care agenții de publicitate și editorii o folosesc pentru a cumpăra […]
18:30
SUA. Raid masiv al serviciului de imigrație la fabrica de baterii Hyundai din Georgia. Cel puțin 450 de angajați, majoritatea sud-coreeni, au fost arestați, pe motiv că ar fi fost angajați ilegal. Coreea de Sud denunță “o încălcare nedreaptă” a drepturilor acestora. # Biziday.ro
BREAKING ️ ICE agents raided a Hyundai Plant in Georgia.. And yes, I voted for this!! pic.twitter.com/Em1fYWcJdr — American AF (@iAnonPatriot) September 4, 2025 Agenția pentru Imigrări și Vamă (ICE) și-a motivat demersul spunând că există informații despre “practici de angajare ilegală și alte infracțiuni federale grave”. La percheziții au participat și agenți […]
17:00
Studiu. O bună parte dintre țigările electronice confiscate de la elevi din sute de școli și licee din Anglia conțin drogul sintetic “spice”, cu efecte psihoactive care imită THC (cannabis). Substanța este promovată fără restricții pe rețelele de socializare, în rândul tinerilor. # Biziday.ro
Studiul a fost realizat de Universitatea din Bath și a inclus 114 școli gimnaziale din Marea Britanie. Acesta arată că din cele două mii de țigări electronice confiscate de polițiști de la elevi, aproximativ 13% conțineau “spice”. Totuși, la Londra, spice a fost depistat în 25% dintre țigările confiscate. Spice sau cannabisul sintetic este un […]
