Bolojan: Ne duceam într-o fundătură fiscală, am avut incendii financiare de stins
SportMedia, 9 septembrie 2025 01:30
Premierul Ilie Bolojan a explicat că în primele două luni de guvernare a avut „incendii financiare atât de mari” încât a trebuit să lucreze la „stingerea lor”. Întrebat, la TVR 1, despre pachetul numărul 3 de relansare economică și dacă va fi asumat de guvern, Bolojan a declarat că orice propunere care vine să reducă … The post Bolojan: Ne duceam într-o fundătură fiscală, am avut incendii financiare de stins appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziționării unei corvete ușoare de către Guvern din Turcia. ”A fost o ședință a comisiilor reunite de apărare din Senat și Camera Deputaților (…) pentru a obține aprobarea pentru achiziționarea unei corvete ușoare, pe care urmează … The post România cumpără o corvetă ușoară din Turcia. Va plăti 223 de milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat luni Finlanda vecină că se pregătește pentru un război împotriva Rusiei și a cerut din nou guvernului finlandez să plătească Moscovei despăgubiri pentru al Doilea Război Mondial. ”După ce a aderat la NATO, sub pretextul măsurilor defensive, Helsinki pregătește un război cu Rusia”, a scris, într-un articol pentru … The post Medvedev acuză Finlanda că se pregătește pentru un război cu Rusia appeared first on spotmedia.ro.
Cluburile de fotbal CFR 1907 Cluj și Universitatea Cluj au ajuns la o înțelegere în privința transferul atacantului Virgiliu Postolachi (25 de ani) la ”șepcile roșii”, au anunțat cele două grupări pe site-urile oficiale. Venit în Gruia la începutul sezonului trecut, Postolachi a bifat 51 de prezențe în tricoul echipei din Gruia, reușind să înscrie … The post Curățenie la CFR Cluj: Au plecat încă trei fotbaliști appeared first on spotmedia.ro.
Se fac sau nu ore mâine? Sindicatele spun că profesorii vor fi în clase, dar nu vor preda, ministrul Educației afirmă că orele se vor desfășura în mod normal # SportMedia
Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că orele în unitățile de învățământ se vor desfășura marți în mod normal, fiind o datorie morală a profesorului față de elevi. Asta deși sindicatele au anunțat că profesorii vor fi în sălile de clasă mâine, dar nu se va preda. ”Mâine (marți – n.red.) orele se desfășoară în … The post Se fac sau nu ore mâine? Sindicatele spun că profesorii vor fi în clase, dar nu vor preda, ministrul Educației afirmă că orele se vor desfășura în mod normal appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul Bayrou a pierdut votul de încredere. Macron își pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni # SportMedia
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Naţională. 364 de membri ai Parlamentului au votat împotriva sa și 194 pentru. Este pentru prima dată în istoria celei de-a cincea Republici când un şef de guvern este înfrânt în urma unui vot de încredere, scrie Le Figaro. Guvernul … The post Guvernul Bayrou a pierdut votul de încredere. Macron își pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 9 septembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 9 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
Mesajul lui Trump pentru Chișinău: O Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională # SportMedia
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”. Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit unui comunicat postat … The post Mesajul lui Trump pentru Chișinău: O Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională appeared first on spotmedia.ro.
Fost ofițer SIS al Republicii Moldova, acuzat de DIICOT că a divulgat informații secrete către KGB din Belarus # SportMedia
Alexandru Bălan, fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus. El va fi adus la București pentru audieri. Potrivit DIICOT, acțiunile sale au pus în pericol securitatea națională a României. ”Astăzi, 08 … The post Fost ofițer SIS al Republicii Moldova, acuzat de DIICOT că a divulgat informații secrete către KGB din Belarus appeared first on spotmedia.ro.
Marea Britanie ar putea să reducă numărul de vize acordate țărilor care nu acceptă returnarea migranților fără drept de a rămâne pe teritoriul său, a anunțat luni noul ministrul de Interne. Declarația a fost făcută după discuții cu aliați, printre care Statele Unite, despre exercitarea unui mai mare control asupra frontierelor, transmite Reuters. Ministrul de … The post Marea Britanie anunță măsuri dure pentru țările care nu vor migranții expulzați appeared first on spotmedia.ro.
Cucerirea Ucrainei ar fi doar începutul pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărei atacuri hibride împotriva Germaniei sunt din ce în ce mai intense și mai agresive, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz. Acest avertisment vine în contextul în care șeful guvernului german a făcut din reînarmarea Europei o prioritate absolută, astfel încât continentul … The post Merz avertizează: Cucerirea Ucrainei ar fi doar începutul pentru Putin appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, câștigătorul turneului US Open, a revenit pe primul loc al clasamentului mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a făcut rocada cu adversarul său din finală, italianul Jannik Sinner, transmite AFP. În 2022, la vârsta de 19 ani, spaniolul a devenit cel mai tânăr lider mondial din istoria, după … The post Noul clasament ATP: Carlos Alcaraz l-a detronat pe Jannik Sinner appeared first on spotmedia.ro.
Troco.ro lansează cel mai rapid calculator RCA din România: ofertare în câteva secunde, cu date minime # SportMedia
Piața RCA – între obligație legală și nevoie de digitalizare România are astăzi un parc auto impresionant: peste 9,4 milioane de vehicule înmatriculate. În paralel, piața auto trece prin schimbări majore: prima jumătate a anului 2025 a adus o scădere de 22% a înmatriculărilor de mașini noi, urmată de o revenire spectaculoasă în luna iulie … The post Troco.ro lansează cel mai rapid calculator RCA din România: ofertare în câteva secunde, cu date minime appeared first on spotmedia.ro.
Atunci când îți renovezi locuința sau îți construiești o casă nouă, alegerea ferestrelor joacă un rol esențial în confortul de zi cu zi. Piața tâmplăriei PVC este extrem de variată, iar una dintre întrebările cele mai frecvente pe care și le pun clienții este: să aleg un profil cu 3, 5 sau 7 camere? Diferența … The post Cum alegi între 3, 5 sau 7 camere la un profil PVC appeared first on spotmedia.ro.
La început de toamnă, copiii se întorc la școală, iar familiile revin în sălile de spectacol. Opera Comică pentru Copii (OCC) deschide stagiunea 2025–2026 cu unul dintre cele mai îndrăgite musicaluri din toate timpurile: „Sunetul muzicii”, programat între 12 și 28 septembrie 2025. Spectacolul poartă semnătura lui Răzvan Mazilu și aduce pe scenă povestea Mariei, … The post Înapoi la Operă: OCC întâmpină publicul cu o nouă stagiune spectaculoasă appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Finanțelor, discuții cu Banca Mondială: Se lucrează la o nouă platformă bugetară și la simplificarea birocrației # SportMedia
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a avut discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale, el anunţând că lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere. De asemenea, Ministerul Finanţelor lucrează la măsuri complementare celor din această perioadă, care să simplifice … The post Ministrul Finanțelor, discuții cu Banca Mondială: Se lucrează la o nouă platformă bugetară și la simplificarea birocrației appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a dat răspunsul după ce i-a fost propus, din nou, transferul lui Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș. După ce „telenovela” transferului lui Tudose la FCSB a luat mai multe întorsături, FC Argeș a vrut, în cele din urmă, să-l dea pe fundașul central la campioana României. Prin vocea lui Gigi … The post FCSB a dat răspunsul după ce i-a fost propus un transfer de ultim moment appeared first on spotmedia.ro.
Opera Națională București la Expo 2025 Osaka: Gală de operă cu sala principală arhiplină și recitaluri camerale la Pavilionul României # SportMedia
Opera Națională București a reprezentat România la Expo 2025 Osaka printr-un concert cu sala arhiplină susținut pe scena principală a expoziției, și prin recitaluri camerale la Pavilionul României. Gala Stele ale Operei Românești, care a avut loc pe 4 septembrie, i-a adus pe scenă pe soprana Anita Hartig, tenorul Ștefan Pop și baritonul Ștefan Ignat, … The post Opera Națională București la Expo 2025 Osaka: Gală de operă cu sala principală arhiplină și recitaluri camerale la Pavilionul României appeared first on spotmedia.ro.
Grădinița cu program prelungit Prietenii Mei (https://gradinitaprieteniimei.ro/) invită părinții și copiii să participe la Săptămâna Porților Deschise, desfășurată în perioada 15–19 septembrie 2025. Evenimentul reprezintă o oportunitate de a descoperi atmosfera caldă și prietenoasă a instituției, facilitățile moderne și programul educațional divers. Pe parcursul celor cinci zile, vizitatorii vor putea: O grădiniță modernă, cu facilități … The post Săptămâna Porților Deschise, la Grădinița Prietenii Mei: 15-19 septembrie 2025 appeared first on spotmedia.ro.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul nu acceptă reducerea cu 10% a posturilor în unitățile administrativ-teritoriale, precizând că reprezentanții săi fac parte în continuare din grupul de lucru care analizează datele necesare pentru această măsură. „În acest moment PSD-ul este parte, prin reprezentanții săi, în acel grup de lucru, care strânge … The post Grindeanu: PSD nu acceptă reducerea de personal cu 10% în administrație appeared first on spotmedia.ro.
Rapid l-a deturnat din drumul către FCSB: Acord de un milion de euro cu CFR Cluj pentru doi jucători # SportMedia
Rapid a bătut palma cu CFR Cluj pentru transferul a doi jucători din Gruia în schimbul sumei de un milion de euro. Dorit de FCSB, Leo Bolgado a fost deturnat din drumul către campioana României, care-l voia pentru a-și întări apărarea, iar brazilianul va merge la Rapid. Potrivit ProSport, Rapid și CFR Cluj au bătut … The post Rapid l-a deturnat din drumul către FCSB: Acord de un milion de euro cu CFR Cluj pentru doi jucători appeared first on spotmedia.ro.
PSD propune scutirea de CASS pentru mamele în concediu de creștere și pentru veteranii de război: Reparăm excesele din Pachetul 1 # SportMedia
Partidul Social Democrat a depus, luni, în Parlament proiecte de lege prin care dorește să anuleze o serie de măsuri din pachetul 1 de austeritate al Guvernului Bolojan, considerate nedrepte pentru categoriile vulnerabile. Aceste proiecte vizează în principal: „Sunt proiecte reparatorii pentru anumite excese care au fost parte din Pachetul 1. Le-am susținut în coaliție, … The post PSD propune scutirea de CASS pentru mamele în concediu de creștere și pentru veteranii de război: Reparăm excesele din Pachetul 1 appeared first on spotmedia.ro.
Războiul digital împotriva Maiei Sandu: Cum funcționează tacticile „Lover Woman” și „Mătușa cu flori” # SportMedia
Un raport realizat de Expert Forum despre manipularea online în Republica Moldova dezvăluie o realitate alarmantă. De la conturile false generate prin inteligența artificială la rețelele coordonate care creează iluzia unui comportament organic de postare, raportul prezintă anatomia completă a unui război informațional înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În spatele acestei manipulări se află … The post Războiul digital împotriva Maiei Sandu: Cum funcționează tacticile „Lover Woman” și „Mătușa cu flori” appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a stabilit viitorul lui Louis Munteanu după perioada grea prin care a trecut atacantul # SportMedia
CFR Cluj a stabilit viitorul lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul echipei, după perioada grea prin care a trecut acesta. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a dezvăluit că a existat o discuție cu Louis Munteanu, iar atacantul și-a dat seama că „poate e mai bine” că a rămas la echipă. … The post CFR Cluj a stabilit viitorul lui Louis Munteanu după perioada grea prin care a trecut atacantul appeared first on spotmedia.ro.
CSM susține că peste 70% din cei implicați în procese sunt mulțumiți de modul de lucru al instanțelor # SportMedia
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat rezultatele unui chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a părților implicate în procesele derulate în instanțele din România. Conform sondajului, majoritatea respondenților au fost satisfăcuți de timpul de soluționare a dosarelor, de imparțialitatea judecătorilor și de claritatea hotărârilor. În total, 3.174 de persoane, justițiabili, avocați, consilieri juridici, … The post CSM susține că peste 70% din cei implicați în procese sunt mulțumiți de modul de lucru al instanțelor appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, care a câștigat al doilea său titlu la US Open, după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, duminică, la New York, a apreciat că a jucat ”cel mai bun turneu” din carieră, transmite AFP. ”Cred că este cel mai bun turneu al meu. De la … The post Carlos Alcaraz face o declarație îndrăzneață după ce a câștigat US Open appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1293 Centrală termică, lovită de drone. Rușii sunt mai mulți, dar degeaba. Avertisment de la Kiev pe străzile Moscovei. Bulgaria profită de război # SportMedia
În ziua 1293 de război, Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. De această dată, dronele rusești au lovit o centrală termică importantă din regiunea Kiev. Unitatea a fost avariată, iar mai multe pene de curent au fost semnalate în regiune. Atacurile aeriene ale Rusiei au vizat noaptea trecută … The post Ziua 1293 Centrală termică, lovită de drone. Rușii sunt mai mulți, dar degeaba. Avertisment de la Kiev pe străzile Moscovei. Bulgaria profită de război appeared first on spotmedia.ro.
”Red Pill” este mai mult decât un meme. Este o subcultură globală în care bărbații discută online despre rolurile de gen, nu de puține ori în cheie profund misogină. În 1999, în filmul science-fiction Matrix, hackerul Neo se află în fața unei decizii importante. Luptătorul din rezistență Morpheus îi oferă două pastile. Alegerea pastilei albastre … The post Ce este Red Pill: De la glume pe Internet la misoginie și conspiraționism appeared first on spotmedia.ro.
Norvegienii merg la vot, luni, în a doua zi a alegerilor parlamentare, după o campanie electorală neobișnuit de strânsă și polarizată, dominată de nivelul de trai, impozitele pe avere, investițiile fondurilor petroliere în Israel și relațiile cu administrația Trump. Sprijinul pentru partidul populist de dreapta Progres, condus de Sylvi Listhaug, a crescut, tendință pe care … The post Alegeri în Norvegia: O țară liniștită, divizată de „virusul MAGA” appeared first on spotmedia.ro.
FCSB primește vești excelente în pauza pricinuită de meciurile echipei naționale României. Prin vocea lui Elias Charalambous, antrenorul echipei, FCSB a anunțat ce se întâmplă cu atacanții Denis Alibec și Daniel Bîrligea, ambii cu probleme medicale. Bîrligea „este mult mai bine” după ce a fost la medicul Marijana Kovacevic în Serbia, iar Alibec s-a antrenat … The post FCSB primește vești excelente appeared first on spotmedia.ro.
Atac armat la o stație de autobuz din Ierusalim, soldat cu cel puțin 6 morți (Foto&Video) # SportMedia
Doi atacatori palestinieni au deschis focul, luni, asupra unei stații de autobuz dintr-o intersecție aglomerată din nordul Ierusalimului. Şase persoane au fost ucise și alte 12 au fost rănite, în atentatul comis în cartierul Ramot, situat în partea de nord a Ierusalimului de Est, potrivit poliției israeliene, serviciilor de urgență și spitalelor locale, transmite AP. … The post Atac armat la o stație de autobuz din Ierusalim, soldat cu cel puțin 6 morți (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
LIVE Marele miting al profesorilor blochează traficul în București: „Tăiați de la voi, nu de la noi!” (Foto&Video) # SportMedia
Mii de profesori revoltaţi de măsurile de austeritate din Educaţie s-au strâns în Piaţa Victoriei din Capitală, la mitingul organizat în prima zi de şcoală. Ulterior, au plecat în marş pe străzile Bucureştiului spre Cotroceni, unde au întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan. Au fost instituite restricţii de trafic pe traseul urmat de manifestanţi. Spotmedia.ro vă … The post LIVE Marele miting al profesorilor blochează traficul în București: „Tăiați de la voi, nu de la noi!” (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat o decizie importantă după ce a ratat transferul lui Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că n-are de gând să mai folosească jucători eligibili pentru regula U21 în compartimentul ofensiv. Ca să respecte regula U21 impusă de FRF, FCSB … The post FCSB ia o decizie importantă după ratarea ultimului transfer dorit appeared first on spotmedia.ro.
Partidul REPER și-a ales noile structuri de conducere și liderii, iar Camelia Sălcudean este noul președinte. „La alegerile pentru președinția REPER, niciun candidat nu a obținut, în primul tur, majoritatea absolută a voturilor, așa cum prevede statutul. Drept urmare, Consiliul Național a decis organizarea unui al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui. (…) Camelia … The post După plecarea lui Berceanu, REPER și-a ales noul președinte appeared first on spotmedia.ro.
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se alătură protestului declanșat de federațiile sindicale din educație și de elevi, exprimându-și ferm opoziția față de măsurile de austeritate introduse prin Legea nr. 141/2025, care afectează grav întregul sistem de învățământ. Studenții anunță proteste masive și marșuri în centrele universitare din toată țara la începutul anului … The post Studenții se revoltă. Val de proteste anunțat și în universități appeared first on spotmedia.ro.
Avion Ryanair nevoit să aterizeze de urgență: Un bărbat beat a vrut să deschidă ușa în zbor și s-a luat la bătaie cu alți pasageri # SportMedia
Un avion Ryanair care decolase de pe aeroportul Bournemouth (Marea Britanie) și se îndrepta spre Girona (Spania) a fost deviat de urgență, din cauza unui incident violent la bord, provocat de un pasager beat care a încercat să deschidă ușa de urgență în timpul zborului. La scurt timp după decolare, un bărbat a ieșit din … The post Avion Ryanair nevoit să aterizeze de urgență: Un bărbat beat a vrut să deschidă ușa în zbor și s-a luat la bătaie cu alți pasageri appeared first on spotmedia.ro.
Acord total pentru un nou transfer la CFR Cluj, după cel al lui Kurt Zouma (30 de ani). Ardelenii s-au mișcat repede și au mai convins un fotbalist cu nume și CV să semneze. Este vorba despre Islam Slimani (37 de ani), atacant nigerian cu Sporting Lisabona, Leicester, Newcastle, Fenerbahce, AS Monaco sau Olympique Lyon … The post CFR Cluj, acord total pentru un nou transfer: „Au bătut palma” appeared first on spotmedia.ro.
Cancelarul german Friedrich Merz a devenit recent ținta unei campanii de dezinformare, lansate de surse pro-Kremlin, care l-au acuzat în mod fals că ar fi împușcat o ursoaică polară și pe cei doi pui ai ei în timpul unei vizite în Canada. Informația, complet neadevărată, a apărut într-un articol publicat de un așa-zis site de … The post Merz și „măcelul” urșilor polari: cum funcționează manipularea în epoca AI appeared first on spotmedia.ro.
Ocupația de îngrijitor de câini devine oficial o meserie în România. Cei interesați vor urma cursuri acreditate # SportMedia
Ocupația de îngrijitor de câini a devenit oficial o meserie și la noi în țară. Cei care vor să se califice pentru asta vor urma un curs acreditat în care vor învăța, între altele, cum să abordeze un cățel dificil și cum să acorde primul ajutor. Urmează să fie stabilite metodologia și structura cursului. Monica … The post Ocupația de îngrijitor de câini devine oficial o meserie în România. Cei interesați vor urma cursuri acreditate appeared first on spotmedia.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni dimineaţa, că va primi la Palatul Cotroceni o delegaţie de sindicalişti din Educaţie, începând cu ora 13:30. Preşedintele a fost de dimineaţă să îşi ducă fetiţa la şcoala 150 din Bucureşti, ocazie cu care presa l-a chestionat despre protestele profesorilor, care afectează începutul de an şcolar. „O să discutăm … The post Nicușor Dan îi primește la Cotroceni pe sindicaliștii din Educație appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câștigat turneul US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala desfășurată duminică, la New York. Prin acest succes, obținut după două ore și 42 de minute de joc, în … The post Carlos Alcaraz se impune la US Open appeared first on spotmedia.ro.
Oferta de transfer a FCSB, acceptată: Jucătorul a spus „da” unui salariu de 240.000 de euro # SportMedia
Oferta de transfer a FCSB a fost acceptată de jucătorul dorit de campioana României. Mario Tudose (20 de ani), fotbalist deținut de FC Argeș în coproprietate cu Benfica Lisabona, a primit o ofertă de transfer de la FCSB. Campioana României i-a pus pe masă lui Tudose un salariu de 240.000 de euro pe an, pe … The post Oferta de transfer a FCSB, acceptată: Jucătorul a spus „da” unui salariu de 240.000 de euro appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a primit o ofertă concretă pentru transferul lui Matei Ilie: Ardelenii i-au stabilit prețul # SportMedia
CFR Cluj a primit o ofertă concretă pentru transferul lui Matei Ilie (22 de ani), fundașul central al echipei. Scos la vânzare de CFR Cluj, Matei Ilie nu duce lipsă de oferte, iar echipa ardeleană a fost contactată de Dinamo pentru a negocia un eventual transfer. „Câinii” sunt gata să plătească 450.000 de euro pentru … The post CFR Cluj a primit o ofertă concretă pentru transferul lui Matei Ilie: Ardelenii i-au stabilit prețul appeared first on spotmedia.ro.
Schimbări importante în clasamentul WTA după US Open: Locurile pe care au ajuns Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea # SportMedia
WTA a dat publicității, luni, noul clasament mondial după turneul de Mare Șlem de la US Open. Aryna Sabalenka și-a păstrat poziția de lider al clasamentului WTA după succesul de la US Open 2025, din finala cu Amanda Anisimova. S-au produs câteva schimbări în primele 10 jucătoare ale lumii. Amanda Anisimova a urcat pe locul … The post Schimbări importante în clasamentul WTA după US Open: Locurile pe care au ajuns Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea appeared first on spotmedia.ro.
Trump cheamă iar lideri europeni la Casa Albă: Rezolvăm situația Rusia-Ucraina în câteva zile (Video) # SportMedia
Președintele american Donald Trump susţine că este pregătit să treacă la o nouă fază de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la războiul din Ucraina, și a declarat că va discuta „foarte curând” cu președintele rus Vladimir Putin. Trump a adăugat că „anumiţi lideri europeni” vor veni la Casa Albă în următoarele două zile, pentru a … The post Trump cheamă iar lideri europeni la Casa Albă: Rezolvăm situația Rusia-Ucraina în câteva zile (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Trump strică finala de la U.S. Open: A fost huiduit, după ce a întârziat meciul și a blocat fanii la intrare (Video) # SportMedia
Președintele american Donald Trump a fost huiduit puternic, duminică, la finala masculină a turneului de tenis U.S. Open, unde prezența sa a cauzat măsuri de securitate suplimentare ce au dus la întârzieri și nemulțumirea spectatorilor. Unii au pierdut mare parte din meci din cauza filtrelor excesive impuse de Secret Service, scrie AP. Îmbrăcat în costum … The post Trump strică finala de la U.S. Open: A fost huiduit, după ce a întârziat meciul și a blocat fanii la intrare (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat, duminică, un pachet masiv de măsuri în valoare de 1,6 miliarde de euro pentru a combate declinul demografic accelerat, fenomen care riscă să transforme Grecia în cea mai îmbătrânită țară din Europa. „Știm că nivelul de trai e unul dacă nu ai copil și cu totul altul dacă ai … The post Grecia dă drumul la 1,6 miliarde de euro pentru a convinge oamenii să facă copii appeared first on spotmedia.ro.
După sute de milioane de ani în oceanele lumii, rechinii încep să aibă probleme cu dinții. Ce-i afectează # SportMedia
Rechinii există pe această planetă de peste 400 de milioane de ani. Sunt mai vechi decât primii copaci, decât Steaua Polară și chiar decât inelele lui Saturn. Au supraviețuit tuturor schimbărilor, dar, din păcate, clima actuală le vine de hac. Efectele tot mai puternice ale schimbărilor climatice provocate de om ar putea fi, în cele … The post După sute de milioane de ani în oceanele lumii, rechinii încep să aibă probleme cu dinții. Ce-i afectează appeared first on spotmedia.ro.
Un nou tip de tratament pentru acnee a fost testat cu succes: plasturele cu microace. Dezvoltat de o echipă de cercetători din Coreea de Sud, tratamentul a reuşit să elimine complet leziunile tratate în doar şapte zile. Plasturele, care foloseşte microace dizolvabile pentru a livra substanţele active direct sub piele, ar putea reprezenta o alternativă … The post Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă appeared first on spotmedia.ro.
Îngrășămintele pe bază de alge cultivate pe ape reziduale pot reduce poluarea și dependența Europei de importurile din Rusia # SportMedia
Cercetătorii europeni testează îngrășăminte bio obținute din alge cultivate pe apele reziduale și din azot recuperat din nămoluri municipale. Astfel de soluții pot reduce poluarea și consumul de energie și ar putea limita dependența Europei de importurile din Rusia, scrie Euronews. Pulberea obținută din alge este testată de fermierii din vestul Franței pe culturi de … The post Îngrășămintele pe bază de alge cultivate pe ape reziduale pot reduce poluarea și dependența Europei de importurile din Rusia appeared first on spotmedia.ro.
