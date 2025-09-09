România cumpără o corvetă ușoară din Turcia. Va plăti 223 de milioane de euro

03:10

Rechinii există pe această planetă de peste 400 de milioane de ani. Sunt mai vechi decât primii copaci, decât Steaua Polară și chiar decât inelele lui Saturn. Au supraviețuit tuturor schimbărilor, dar, din păcate, clima actuală le vine de hac. Efectele tot mai puternice ale schimbărilor climatice provocate de om ar putea fi, în cele …