REUTERS: Mii de profesori români au ieșit în stradă protestând împotriva restructurării școlilor
Rador, 9 septembrie 2025 03:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 septembrie) – Mii de profesori români au participat la un marş în capitala ţării, București, iar cursurile au fost suspendate în toată țara, luni, la începutul anului școlar, în semn de protest față de restructurarea școlilor și de sporirea numărului de ore de predare săptămânale. Guvernul de amplă coaliție al […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
03:10
REUTERS: Mii de profesori români au ieșit în stradă protestând împotriva restructurării școlilor # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 septembrie) – Mii de profesori români au participat la un marş în capitala ţării, București, iar cursurile au fost suspendate în toată țara, luni, la începutul anului școlar, în semn de protest față de restructurarea școlilor și de sporirea numărului de ore de predare săptămânale. Guvernul de amplă coaliție al […]
Acum 6 ore
22:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 septembrie) – Radio România continuă să fie lider de piață, posturile grupului însumând aproape un sfert din timpul total de ascultare la nivel național, potrivit celui mai recent studiu publicat de Asociația pentru Audiență Radio. România Actualități continuă să fie cel mai ascultat post de radio în urban și în București, […]
Acum 8 ore
21:30
SRI anunță capturarea unui fost șef de contrainformații al Republicii Moldova, suspectat de trădare și spionaj pentru KGB-ul din Belarus # Rador
TVR 1 (8 septembrie) – Realizator: Alina Stancu şi Eugen Rusu Alina Stancu: Serviciul Român de Informații anunță capturarea unui fost șef de contrainformații al Republicii Moldova. Este suspectat de trădare și spionaj pentru KGB-ul din Belarus. Eugen Rusu: Informațiile pe care le furniza ar pune în pericol și securitatea națională a României, susține SRI. […]
20:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 septembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Propaganda în favoarea războiului este omniprezentă în lume, s-a arătat îngrijorat Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk. A exprimat astăzi, la Geneva, în fața Consiliului ONU, temeri în legătură cu ceea ce el a numit „glorificarea violenței”, care este însoțită, în […]
20:40
Ambasada Rusiei în Germania solicită părții germane să recunoască asediul Leningradului drept genocid # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 septembrie) – Cu ocazia marcării începerii asediului Leningradului, Ambasada Rusiei în Germania a cerut din nou autorităților germane să recunoască asediul, precum și alte crime ale naziștilor și ale complicilor lor, drept genocid al popoarelor URSS. „În fața acestei date tragice, facem din nou un apel părții germane, din cauza responsabilității […]
20:40
Parlamentarii AUR strâng semnături pentru a depune la Senat o moțiune simplă pe tema politicilor din educație # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 septembrie) – Realizator: Petruța Dinu – Alianța pentru Unirea Românilor pregătește o moțiune simplă pe tema politicilor din educație. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că situația în domeniu este mai grea decât în anii trecuți și enumără premisele demersului pregătit de opoziție. Petrișor Peiu: România este statul european care alocă […]
20:40
RADOR RADIO ROMÂNIA, 8 septembrie 2025 – Premierul Bayrou pierde încrederea pe care a solicitat-o în Adunarea Națională, ceea ce duce la căderea guvernului de la Paris. Pentru prima dată în istoria celei de-a V-a Republici, un guvern cade în urma unui vot de încredere: 364 de deputați au votat împotrivă, 194 pentru, a anunțat […]
Acum 12 ore
19:40
Republica Cehă va expulza un diplomat bielorus pe care îl acuză de spionaj, a anunțat luni Ministerul de Externe. „Am declarat persona non grata un diplomat bielorus care lucrează pentru Serviciile Secrete. Nu vom tolera abuzul de acoperire diplomatică pentru activitățile Serviciilor Secrete”, a precizat Ministerul ceh de Externe într-o postare pe reţeaua socială X./opopescu/lalexandrescu […]
19:40
Spania şi-a retras ambasadorul din Israel, marcând astfel o escaladare rapidă a unei dispute diplomatice dintre cele două ţări care a început când autorităţile de la Madrid au anunţat noi măsuri împotriva armatei israeliene şi sporirea ajutorului financiar pentru Fâşia Gaza. Premierul spaniol Pedro Sanchez nu şi-a măsurat cuvintele, afirmând că Israelul încearcă să îi […]
18:50
Medici elveţieni au început o grevă a foamei în faţa parlamentului de la Berna în legătură cu situaţia din Gaza # Rador
Medici elvețieni au început luni o grevă a foamei în fața parlamentului de la Berna din cauza războiului din Gaza, cerând astfel guvernului federal să adopte o poziție mai critică față de tratamentul aplicat de Israel enclavei palestiniene. Autorităţile din Elveția au condamnat unele acțiuni israeliene din timpul conflictului, cum ar fi atacul împotriva unui […]
17:40
Premierul francez a făcut apel la conștiința parlamentarilor înainte de votarea unei moţiuni de cenzură # Rador
Legiuitorii francezi trebuie să se pronunţe conform conștiinței lor la votul privind o moţiune de cenzură care are şanse să răstoarne actualul guvern, a declarat luni prim-ministrul Francois Bayrou într-un discurs susţinut în plenul Adunării Naţionale, cu câteva ore înainte de vot. „Vă vorbesc luând ad-literam principiile noastre, principii prevăzute în articolul 27 din Constituție: […]
17:40
Ungaria și Emiratele Arabe Unite își vor extinde cooperarea deja reușită în alte domenii, cum ar fi în industria spațială, industria apărării și telecomunicațiile, a declarat luni, la Budapesta, ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului de resort. Şeful diplomaţiei ungare a purtat discuţii cu ministrul Comerțului Exterior […]
17:00
La microfon, Elvira Chilaru
16:40
Ministerul Finanţelor a lansat astăzi o nouă ediție a programului de titluri de stat Tezaur. Până pe 3 octombrie, românii vor putea investi în aceste instrumente de economisire în condiții avantajoase, cu maturitate la 1, 3 și 5 ani, și dobânzi de 6,9%, 7,5%, respectiv 7,85%. Ele pot fi achiziționate online prin platforma ghișeul.ro, prin […]
16:40
Comisia Europeană urmează să propună până vineri al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei # Rador
Comisia Europeană urmează să propună până vineri al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și, ca parte a acestora, să vizeze bănci din două țări din Asia Centrală, au declarat diplomați din UE. Uniunea a inclus pe lista sancţiunilor tot mai multe entităţi, inclusiv unele mai importante din țări terțe. În cel de-al 18-lea pachet, […]
16:30
Premierul Ilie Bolojan a avut luni o întâlnire cu o delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan # Rador
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întâlnire cu o delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan, aflată într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est. Discuțiile au vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile pe care Guvernul le implementează pentru corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice. […]
16:30
Echipele de salvare din Pakistan au evacuat zeci de mii de oameni, în condiţiile în care inundaţiile provocate de ploile musonice au acoperit zeci de oraşe şi sate. Unii locuitori din provincia Punjab s-au refugiat pe acoperişuri aşteptând să fie salvaţi. Membri ai echipelor de intervenţie au declarat pentru BBC că au fost copleşiţi şi […]
16:10
Europa trebuie să își adapteze interesele pe fondul modificării legăturilor cu SUA, a spus cancelarul german # Rador
Europa trebuie să își reevalueze interesele și să urmărească mai agresiv noi parteneriate în întreaga lume, în condiţiile în care relația sa cu SUA se schimbă, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz. „Noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele – fără o nostalgie falsă”, a declarat dl Merz la Ministerul de Externe din […]
16:00
Autoritățile Finlandei trebuie să conştientizeze că o confruntare cu Rusia ar putea duce țara lor la colaps, și pentru totdeauna. Moscova nu va mai fi blândă cu aceasta, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, într-un articol publicat de TASS intitulat „Noua doctrină finlandeză: prostie, minciună, nerecunoştinţă”. „În timp ce construiesc o […]
15:50
O grevă la metroul din Londra a provocat probleme serioase. Pe majoritatea liniilor nu a circulat nicio garnitură de metrou. Mii de navetişti din capitala Regatului Unit au fost forţaţi să îşi modifice rutele obişnuite, unii dintre ei înghesuindu-se în autobuze aglomerate, iar alţii fiind nevoiţi să se deplaseze pe jos, pe biciclete sau să […]
15:50
O nouă pictură murală a lui Banksy, de la Înalta Curte de Justiție din Londra, prezintă un judecător lovind un protestatar # Rador
Artistul stradal britanic Banksy a realizat la Înalta Curte de Justiție din Londra o pictură murală înfățișând un judecător lovind un protestatar, posibil ca reacție la arestarea a sute de demonstranți care susțin grupul interzis Palestine Action. Artistul, a cărui identitate nu a fost niciodată confirmată, a publicat luni imagini cu opera de artă pe […]
15:30
Persoane înarmate au ucis cel puţin şase oameni şi au rănit mulţi alţii în urma unui atac care a vizat un autobuz, în apropierea unei intersecţii aglomerate din Ierusalim. Cei doi atacatori au fost la rândul lor ucişi de un soldat şi un civil înarmat. Oficiali din serviciile de securitate cred că atacatorii ar fi […]
15:30
Autorităţile israeliene au anunţat că au acceptat propunerea lui Donald Trump privind un armistiţiu în Gaza. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a declarat în timpul unei vizite în Ungaria că Israelul este dispus să accepte un acord total care să pună capăt războiului, care să includă eliberarea ostaticilor şi dezarmarea grupării Hamas. La rândul […]
15:10
Radio România Actualități ocupă din nou prima poziție în mediul urban (12,1%) şi în București (13,1%), în ierarhia market share. Cu aproximativ un sfert din timpul de ascultare (23,3%), la nivel naţional, posturile grupului media Radio România au cea mai mare cotă de piaţă, potrivit celui mai recent studiu publicat de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) – valul […]
Acum 24 ore
15:00
Maia Sandu va susține pe 9 septembrie un discurs despre apărarea democrației, în plenul Parlamentului European # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului). Potrivit unui comunicat de presă al instituției prezidențiale, Maia Sandu va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor […]
14:40
Numărul cererilor de azil în ţările membre ale UE a scăzut cu 23% în prima jumătate a anului acestuia # Rador
Reprezentanţi ai Uniunii Europene au anunţat că numărul cererilor de azil în ţările blocului comunitar a scăzut cu 23% în prima jumătate a anului acestuia. Agenţia UE pentru Azil – EUAA – a transmis că scăderea s-a datorat numărului redus de solicitanţi de azil din Siria, după înlăturarea de la putere a lui Bashar al-Assad, […]
14:30
Cel puţin 13 persoane au fost ucise, alte câteva zeci fiind rănite, în capitala nepaleză, Kathmandu, în timpul unor proteste violente împotriva deciziei guvernului de a bloca zeci de platforme sociale. Poliţiştii au folosit gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc pentru a-i dispersa pe manifestanţi. Guvernul doreşte ca toate companiile de reţele sociale să se […]
14:20
Sub semnul mărturiei Fericitului Cardinal Iuliu Hossu: „Credința noastră este viața noastră!” # Rador
Episcopii catolici din România reuniți în sesiune plenară la Cluj-Napoca În perioada 4–6 septembrie 2025 s-a desfășurat, la Cluj-Napoca, cea de-a 76-a sesiune plenară a Conferinței Episcopilor Catolici din România (CER), care îi reunește pe ierarhii romano-catolici și greco-catolici din țară. Lucrările au fost găzduite de Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, în orașul marcat de mărturia […]
14:10
Turneu excepțional al pianistei Alexandra Silocea si avanpremieră expozițională Forumul Cultural Austriac și Festivalul Internațional „George Enescu” colaborează în premieră într-un proiect inovator realizat de figură importantă a pianului mondial – „Klimt meets Bösendorfer – Ver Sacrum by Alexandra Silocea”. Alături de cunoscuta mezzosoprană austriacă Patricia Nolz și de apreciata actriță franceză Laëtitia Eïdo, reputata […]
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
14:00
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București prelungește perioada de înscrieri la programele de masterat până pe 11 septembrie, oferind tuturor celor pasionați de artă, film și teatru șansa de a se alătura unei comunități artistice unice. Anul acesta, universitatea deschide un nou capitol în istoria sa, prin lansarea a patru […]
13:50
Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou în creştere, în România. În judeţul Vrancea, în spitale au ajuns multe persoane cu febră, tuse sau dureri în gât. Medicii reamintesc că boala duce la manifestări severe în cazul pacienţilor care au şi alte afecţiuni, iar revenirea la şcoală ar putea duce la o creştere a numărului […]
13:40
Cel puțin o persoană a murit și peste 50 de persoane au fost rănite luni în Nepal, în urma protestelor violente împotriva închiderii rețelelor de socializare și a presupuselor acte de corupție, a anunțat televiziunea de stat./cstoica/dstanesc REUTERS – 8 septembrie
13:30
Sancțiunile țărilor occidentale introduse împotriva Rusiei în ultimii patru ani nu au avut niciun efect asupra țării, a declarat secretarul de presă al liderului rus, Dmitri Peskov, într-un comentariu postat pe canalul „Iunașev Live” de pe rețeaua de socializare Telegram. „În ansamblu, probabil că se poate spune un singur lucru: acest număr fără precedent de […]
13:20
La summitul BRICS se va discuta despre reacția la acțiunile Occidentului în domeniul comerțului (Lavrov) # Rador
Țările membre ale BRICS vor discuta în cadrul summitului extraordinar al asociației în format de videoconferință elaborarea unor pași suplimentari pentru combaterea acțiunilor ilegale ale Occidentului în domeniul comerțului mondial, a declarat ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, vorbind în fața studenților și a efectivului profesoral din MGIMO (Institutul de Stat pentru Relaţii Internaţionale […]
13:00
Relațiile reciproc avantajoase dintre Rusia și Finlanda au fost distruse complet la inițiativa autorităților de la Helsinki, a opinat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, în coloana publicată de TASS și intitulată „Noua doctrină finlandeză: prostie, minciună, nerecunoștință”. „Săptămâna trecută am vizitat frontiera Rusiei cu Finlanda din regiunea Leningrad. Am stat de vorbă […]
12:50
Ceea ce e important în artă, e să vibrezi tu însuți și să îi faci pe alții să vibreze.” George Enescu Compania Națională Poșta Română și Romfilatelia introduc în circulație miercuri, 10 septembrie a.c. emisiunea Compozitori celebri. George Enescu, cu ocazia marcării a 70 de ani de la trecerea în eternitate a geniului muzicii românești. […]
12:00
Este prima zi de şcoală şi ziua în care sindicatele care îi reprezintă pe profesori organizează Marşul Educaţiei, cu plecare din Piaţa Victoriei către Palatul Cotroceni. Este una dintre metodele prin care cadrele didactice îşi manifestă nemulţumirea faţă de unele măsuri ale Guvernului pentru reducerea deficitului bugetar. Preşedinţele Nicuşor Dan a anunţat că la ora […]
11:50
Cel puțin patru civili au fost confirmați uciși într-un atac armat terorist de la intersecția Ramot din Ierusalim, luni, au declarat echipele de intervenție în caz de urgență. Cel puțin 11 persoane au fost rănite, iar dintre acestea, trei sunt grav rănite, iar alte șapte sunt rănite moderat, a declarat Eli Bin, directorul general al […]
11:30
În Franța, guvernul condus de centristul François Bayrou ar putea fi demis astăzi după-amiază de parlament, devenind al doilea cabinet al țării care cade în mai puțin de un an. De la Paris Daniela Coman ne aduce mai multe informaţii. Reporter: Daniela Coman – Premierul și-a anunțat la sfârșitul lui august intenția de a cere […]
11:10
Vladimir Putin a transmis Parlamentului un proiect de lege privind retragerea din Convenția europeană pentru prevenirea torturii (TASS) # Rador
Președintele Vladimir Putin a înaintat Parlamentului rus un proiect de lege privind retragerea din Convenția europeană pentru prevenirea torturii, a anunțat luni agenția de știri de stat TASS, citând o bază de date parlamentară./cstoica/cpodea REUTERS – 8 septembrie
10:50
Ucraina a atacat în luna august 60 de ținte pe teritoriul rus, a declarat luni șeful armatei Ucrainei. „Capacitățile Federației Ruse de a produce combustibil și lubrifianți pentru armată, armele lor aeriene, rachete și drone, precum și sistemele de apărare aeriană au fost slăbite, iar funcționarea sistemului de transport a fost perturbată”, a scris Oleksandr […]
10:40
Parlamentul va dezbate săptămâna aceasta un proiect de modificare a codului muncii. Pe agendă figurează, de asemenea, un proiect privind introducerea așa-numitului majorat digital, care presupune accesul copiilor cu vârsta de până la 16 ani la platforme și crearea de conturi personale în online doar cu acordul părinților. Detalii în relatarea lui Cătălin Purcaru. Reporter: […]
10:30
MApN anunţă începerea exercițiului „Concordia”, de testare a capacității de reacție în situații de criză # Rador
Ministerul Apărării derulează de astăzi până pe 12 septembrie un exercițiu de testare a capacității de reacție în situații de criză. Vor avea loc acțiuni de patrulare, tabere mobile, misiuni de menținere a ordinii publice, utilizarea dronelor, operațiuni de deminare în spații marine, evaluări medicale, precum și acțiuni de combatere a ameninţărilor cibernetice. Exercițiul „Concordia” […]
09:30
Hamas anunță că analizează ideile primite din SUA intermediari ce vizează convenirea unui acord de încetare a focului # Rador
Gruparea Hamas a anunțat că a primit unele idei din partea SUA prin intermediari în privința modului în care să ajungă la un acord de încetare a focului în Gaza. Gruparea a emis un comunicat după ce președintele Donald Trump a emis ceea ce el a numit un ultim avertisment adresat Hamasului de a accepta […]
09:10
Realizator: Cristian Bâcâin – Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Marie Mică. 2,2 milioane de români îşi serbează astăzi onomastica. Remus Rădulescu despre semnificaţia religioasă a sărbătorii. Reporter: Remus Rădulescu – Fecioara Maria, mama lui Iisus Hristos, conform credinței creștine, s-a născut în urma unei minuni. Părinții […]
09:00
EVENIMENTE INTERNE -Parlament * Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) – ora 17:30 -Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 […]
08:00
Ministerul Educaţiei a cerut ca părinţii să fie informaţi punctual despre ce se va întâmpla în fiecare şcoală, pentru a şti ce vor face elevii şi preşcolarii. Într-un comunicat, ministrul Daniel David spune că înţelege dificultăţile generate de măsurile fiscal-bugetare, dar crede că acestea trebuie folosite nu pentru a bloca sistemul de educaţie, ci pentru […]
08:00
Ucraina contează pe o reacție puternică din partea SUA pentru recentele atacuri rusești, declară Volodimir Zelenski # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina contează pe o reacție puternică din partea SUA pentru recentele atacuri rusești împotriva țării sale. Liderul ucrainean a precizat că Vladimir Putin „testează lumea” și a reluat apelurile adresate liderilor mondiali de a veni în susținerea declarațiilor lor cu acțiuni ferme, inclusiv prin instituirea de sancțiuni și […]
06:20
Parlamentul a discutat și votat cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S. România și POT împotriva guvernului Bolojan. După șapte ore de dezbateri, moțiunile au picat, strângând puțin peste o sută de voturi. Textele depuse vizau reforma din Sănătate, reorganizarea companiilor de stat, eficientizarea autorităților de reglementare și noul pachet de măsuri fiscale. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.