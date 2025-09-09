Bolojan: La fiecare 3 lei pe care îi cheltuim ca să funcționăm, un leu este luat împrumut

Premierul Ilie Bolojan afirmă că o treime din banii pe care statul român îi cheltuie pentru a funcţiona sunt din împrumuturi. El susţine că este nevoie de ”un efort naţional”, fiindcă ”altfel toate discuţiile legate de reforme mari care vor corecta aceste lucruri nu pot fi făcute”. ”Gândiţi-vă că, pentru a putea funcţiona, la fiecare … The post Bolojan: La fiecare 3 lei pe care îi cheltuim ca să funcționăm, un leu este luat împrumut appeared first on spotmedia.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SportMedia