Secretarul Trezoreriei SUA avertizează asupra unor rambursări masive către companii, dacă Curtea Supremă anulează tarifele lui Trump

Un bărbat de 47 de ani, care a avut funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT şi Poliţia Română, după ce ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informaţii secrete de stat către ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, ”în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”. Luni, anchetatorii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele lui. SRI a menţionat că activitatea specifică a fost una complexă şi a fost realizată în cooperare cu serviciile de informaţii partenere din Cehia, Polonia şi Ungaria, în etapa finală a investigaţiei beneficiind şi de sprijinul serviciului de informaţii din Republica Moldova.