Producătorul auto chinez Xpeng va lansa marca Mona la nivel global în 2026

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că au trecut patru luni de la catastrofa de la Salina Praid şi nicio persoană nu şi-a dat demisia sau a fost demisă. El consideră că măcar cineva trebuia să demisioneze şi că nu se poate fără consecinţe. Totodată, Kelemen Hunor a declarat că nu se poate să fie droguri în poarta şcolii şi Poliţia să nu ştie. ”Nu accept că Poliţia nu ştie. Sigur că ştie”, a adăugat el.