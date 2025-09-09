Proiectul Visegrad - EXA construiește cea mai mare rețea de fibră optică din Europa Centrală din ultimii 25 de ani FOTO
Profit.ro, 9 septembrie 2025 06:40
EXA Infrastructure, cea mai mare platformă dedicată de infrastructură digitală din Europa, care conectează continentul cu America de Nord, construiește o nouă rețea majoră de fibră optică în Europa Centrală, cel mai mare proiect de acest gen din ultimii 25 de ani.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
07:00
Vodafone câștigă contractul pentru un nou sistem informatic de management al tarifului de utilizare a infrastructurii rutiere. Cât va încasa compania # Profit.ro
Vodafone a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație pentru furnizarea unui nou sistem informatic integrat destinat managementului, gestiunii și controlului tarifului de utilizare a infrastructurii rutiere în funcție de timp (vinietă), cât și pe baza distanței parcurse.
Acum 30 minute
06:40
Proiectul Visegrad - EXA construiește cea mai mare rețea de fibră optică din Europa Centrală din ultimii 25 de ani FOTO # Profit.ro
EXA Infrastructure, cea mai mare platformă dedicată de infrastructură digitală din Europa, care conectează continentul cu America de Nord, construiește o nouă rețea majoră de fibră optică în Europa Centrală, cel mai mare proiect de acest gen din ultimii 25 de ani.
Acum 6 ore
01:20
EXCLUSIV Craiova va avea în 2026 un hotel de patru stele afiliat rețelei internaționale Accor # Profit.ro
Societatea MKS Prod (județul Dolj) vrea să construiască un hotel de patru stele în orașul Craiova, pe Calea Severinului, care va avea 78 de camere și va fi afiliat la Accor, cel mai mare grup hotelier internațional cu activitate în România, potrivit informațiilor Profit.ro.
01:10
Sistemul bancar și-a majorat excedentul de lichiditate și în august, pentru a doua lună la rând, recuperând mare parte din declinul înregistrat în timpul crizei politico-electorale. Dobânzile au continuat să scadă, dar într-o mai mică măsură decât în luna precedentă.
01:10
Sindicatul Petrom întreabă statul de 1 an și jumătate dacă în caz de grevă e obligat să asigure o treime din activitate. Victorie de etapă împotriva reducerii primei de concediu # Profit.ro
Sindicatul Național Petrom, una dintre cele mai mari și mai puternice organizații de profil din România, cu peste 21.000 de membri, salariați ai OMV Petrom, ai subsidiarelor sale, ai mai multor contractori și parteneri ai acesteia, precum și ai firmelor care operează benzinăriile Petrom și OMV, a întrebat oficial în urmă cu un an și jumătate Ministerul Energiei, autoritate publică în domeniu, dar și acționar minoritar al companiei controlate de austriecii de la OMV, dacă OMV Petrom și alte 8 societăți cu salariați membri ai sindicatului se numără printre cele ai căror angajați sunt obligați prin lege să asigure cel puțin o treime din activitatea ″normală″, în cazul în care intră în grevă.
Acum 8 ore
01:00
Românii au creditat statul cu încă 3,5 miliarde lei în ultima lună, iar totalul împrumuturilor luate de Guvern de la populație a depșit deja totalul pentru întreg anul trecut # Profit.ro
Programele Fidelis și Tezaur, prin cele mai recente sesiuni lunare încheiate, au adus statului împrumuturi de la populație de circa 3,7 miliarde de lei, ceea ce urcă totalul de la început de an și până în prezent la 34,5 miliarde de lei, potrivit calculelor Profit.ro, peste nivelul de 32,7 miliarde lei de anul trecut. Pentru acest an, se prefigurează un nou record la împrumuturile de la populație, având în vedere că suma atrasă anul trecut, depășită acum, a fost un record anual.
01:00
Unicredit si BRD pentru proiectele mari ale Capitalei. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
8 septembrie 2025
23:10
Nazare: Negocierea finală pentru pachetul de investiții SAFE în apărare a luat în calcul și spațiul fiscal, pentru a respecta traiectoria de deficit # Profit.ro
Autoritățile din România se concentrează, în negocierile pentru pachetul de investiții SAFE pe o planificare solidă, care să reflecte prioritățile strategice ale țării și să confirme angajamentul ferm al Guvernului de a respecta traiectoria de deficit, spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Acum 12 ore
22:40
Via Transilvanica ar putea să beneficieze de o finanțare de 6 - 7 milioane de euro din Granturile Spațiului Economic European și Norvegiene 2021- 2028 pentru a fi amenajată corespunzător, a declarat ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.
22:20
Bolojan estimează că măsurile care au nemulțumit profesorii vor economisi 10% din bugetul sistemului # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că, la o lună după adoptarea modificărilor în sistemul de educație, guvernanții vor ști care sunt economiile făcute la buget prin implementarea măsurilor care au provocat nemulțumiri în rândul cadrelor didactice. Șeful Guvernului estimează că economiile făcute vor reprezenta 10 procente din bugetul alocat acestui sistem.
21:50
România va cumpăra o corvetă din excedentul armatei turce, cu 223 de milioane de euro. La preț se va adăuga costul altor echipamente. Aviz pozitiv în Comisiile de apărare din Parlament # Profit.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat luni, după participarea în comisiile de apărare, că parlamentarii au dat aviz pozitiv privind achiziționarea unei corvete ușoare, din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO. Prețul de achiziție este de 223 de milioane de euro fără TVA, iar peste acest preț va veni prețul unor echipamente, rachete și a unor echipamente suplimentare.
21:10
ONG-uri și cetățeni cer șefului Romsilva să rezilieze contractului care a deschis drumul forestier din Pădurea Băneasa pentru trafic auto # Profit.ro
”Fundația Centura Verde, Asociația Parcul Natural București, Fundația ECO-CIVICA, Rețeaua pentru Natură Urbană și Grupul Civic „Salvați Codrii Vlăsiei”, alături de mai multe organizații neguvernamentale, grupuri civice și cetățeni, atrag din nou atenția asupra pericolului iminent în care se află Pădurea Băneasa, unde traficul auto a început deja să afecteze grav calitatea mediului și siguranța vizitatorilor”, transmit reprezentanții organizațiilor de mediu.
20:40
Guvernul francez cade din nou. Macron își pierde al patrulea premier în nici doi ani, după ce Francis Bayou nu a primit vot de încredere # Profit.ro
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Națională franceză.
20:40
Moșteanu: Pensiile speciale ale militarilor, cele mai numeroase, nu vor fi atinse în pachetul 3 de măsuri fiscale. „Nu e momentul acum” # Profit.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor și acestea nu vor fi introduse în pachetul 3 de măsuri fiscale, arătând că, dacă ar fi fost o soluție rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Moșteanu a mai spus că e greu cu patru partide, coaliția merge cu frâna de mână trasă, iar acest lucru trebuie să se schimbe.
20:30
Ministerul Finanțelor a împrumutat sub prospect la cele două licitații de la început de săptămână. Cererea a fost una scăzută și randamentele sunt în creștere în ultimele săptămâni, peste mișcările din regiune, "pe fondul incertitudinilor politice", notează Erste.
20:30
Guvernul francez cade din nou. Macron își pierde al patrulea premier în nici doi ani, după ce Francis Bayou anu a primit vot de încredere # Profit.ro
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Națională franceză.
20:00
Ministrul Educației: Trebuie regândit bugetul pe anul viitor și plata cu ora. Aenție la comasări, unele sunt de succes, altele nu! # Profit.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor și trebuie să fie atenți la comasările din învățămând, pentru că unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune. El a mai spus că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar.
20:00
Nu mai puțin de 2 treimi din activitatea de tranzacționare de la BVB a fost asigurată de schimburile cu titluri ale operatorului telecom Digi Communications.
18:40
VIDEO & FOTO Corespondență din Munchen. Premieră mondială pentru cea mai sofisticată generație Renault Clio # Profit.ro
Renault merge mai departe cu cel mai vândut model al mărcii, Clio, cu generația a șasea, prezentată în premieră mondială la Munchen, în cadrul salonului IAA Mobility din Munchen. Noul Clio va fi expus în celebrul Odeonsplatz, alături de mărcile germane premium.
18:10
Președintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chișinăul și a spus că o „Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională”. Declarația a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care și-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit unui comunicat postat pe contul de Facebook al MAE moldovean.
Acum 24 ore
17:50
Foot Locker, cu planuri de expansiune agresivă în România, fuzionează cu Dick’s Sporting Goods # Profit.ro
Dick’s Sporting Goods, cel mai mare retailer de articole sportive din SUA, a preluat rivalul compatriot Foot Locker, care pregătește, cum a relatat Profit.ro, deschiderea a peste 100 de magazine în România și Grecia în următorii ani, într-o tranzacție evaluată la 2,4 miliarde de dolari.
17:30
Egiptul își propune să își majoreze rata de creștere economică la 7% până în 2030, comparativ cu 4,5 procente în anul fiscal curent, potrivit Raniei Al-Mashat, ministrul Planificării, Dezvoltării Economice și Cooperării Internaționale.
17:00
Încrederea investitorilor în economia zonei euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie # Profit.ro
Încrederea investitorilor în zona euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie, reducând speranța unei redresări a economiei, arată rezultatele unui studiu, transmite agenția de știri DPA.
17:00
FOTO Când ajunge în România prima ramă electrică interregională construită de polonezi. Valoarea proiectului depășește 919 milioane lei # Profit.ro
Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) produsă în Polonia va fi transportată în România la sfârșitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor și probelor pentru certificare, autorizarea de tip și introducerea pe piață, etape impuse de cadrul legislativ specific european și național, a anunțat Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).
17:00
România își păstrează locul al treilea în topul furnizorilor de benzină ai Ucrainei, după ce trei ani la rând a ocupat prima poziție # Profit.ro
România și-a păstrat în lunile iulie și august cea de-a treia poziție în topul furnizorilor de benzină ai Ucrainei, după ce timp de 3 ani la rând a ocupat prima poziție. Principala companie autohtonă care exportă benzină în statul vecin, OMV Petrom, a raportat deja scăderi considerabile ale vânzărilor angro, în special ca urmare a reducerii exporturilor.
16:40
FOTO Cadrele didactice au mers la Cotroceni și au cerut demisia ministrului Educației și abrogarea măsurilor asumate de Guvern. Sindicaliștii nu exclud declanșarea grevei generale # Profit.ro
Delegația sindicaliștilor din educație a ieșit după mai bine de două ore de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan, care a luat act de solicitările lor, respectiv demisia ministrului Educației, Daniel David, și abrogarea măsurilor asumate de Guvern prin Legea 141.
16:40
Revisal devine Reges-Online de la 1 octombrie, iar angajatorii mai au la dispoziție câteva zile pentru a se înregistra în noul Registru general de evidență a salariaților, pentru a nu risca amenzi.
16:10
Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei. a anunțat o reducere de 30% a TVA-ului pentru insulele îndepărtate cu o populație sub 20.000 de locuitori. Anunțul a fost făcut în timpul discursului său anual de la Târgul Internațional de la Salonic.
16:00
Albotă Law Firm asistă OX2 în negocierile contractului de construcție pentru parcul eolian Ansthall din România # Profit.ro
Albotă Law Firm are plăcerea de a anunța că a asistat OX2 în negocierile privind condițiile contractului de construcție pentru proiectul său emblematic de energie regenerabilă din România, parcul eolian onshore Ansthall, cu o capacitate de 96 MW.
15:50
Accesul furnizorilor de gaze naturale pe proprietatea clientului final: limite legale și căi de intervenție în cazul refuzului de plată și a accesului pe proprietatea privată pentru sistarea alimentării # Profit.ro
Articolul analizează cadrul normativ aplicabil situațiilor în care clientul final refuză atât plata facturilor, cât și accesul furnizorului (prin mijlocirea distribuitorului) pe proprietatea privată pentru sistarea alimentării cu gaze naturale. Sunt examinate obligațiile legale ale furnizorului, răspunderea contravențională și căile judiciare disponibile, cu accent pe limitele intervenției și pe documentarea necesară pentru a susține demersurile judiciare.
15:30
Persoanele care au vrut să ia metroul în Londra au fost întâmpinate cu porți închise, după ce angajații au declanșat o serie de greve legate de salarii și condițiile de muncă, transmite agenția Reuters.
15:30
Interdicții privind publicitatea reglementate de CNA în materia suplimentelor alimentare # Profit.ro
Consiliul Național al Audiovizualului, în calitatea sa de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, a transmis prin Decizia nr. 573/25.06.2025, noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual. Decizia mai sus menționată a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 641 în data de 8 iulie 2025.
15:20
Elena Udrea, recent eliberată din închisoare, a declarat că a fost audiată în dosarul lui Florian Coldea, fostul adjunct al SRI.
15:10
Fotbalul este show național, marți, 09 septembrie!
15:00
FOTO Mari investitori americani și internaționali au venit la Bolojan pentru a a vedea ce măsuri ia pentru reducerea deficitului # Profit.ro
După ce în februarie s-au văzut cu fostul premier Marcel Ciolacu, o delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan, aflată într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est, a fost primită de prim-ministrul României, Ilie Bolojan.
14:50
Rosatom se pregătește să emită obligațiuni denominate în yuani pe piața din China, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al grupului controlat de statul rus.
14:50
Mercedes-Benz a publicat prima imagine oficială cu viitoarea generație electrică a Clasei C. Noul model va fi lansat anul viitor și promite o autonomie de 800 de kilometri.
14:50
LISTA Ciolacu prezintă pe ce a alocat ”discreționar” în 2024, prin Fondul de rezervă bugetară, peste 3% din PIB și arată spre fostul ministru Boloș # Profit.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu prezintă o listă cu sumele alocate în 2024 din Fondul de rezervă al Guvernlui, susținând că banii au fost chletuiți pentru investiții și nu îi este rușine pentru acest lucru. În același timp, Ciolacu arată că ministrul Finanțelor din 2024, Marcel Boloș, a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice.
14:40
Grupul bancar spaniol BBVA a lansat, în mod oficial, oferta sa ostilă pentru preluarea rivalei mai mici Sabadell, ofertă cu o valoare de 14,8 miliarde euro, pentru care perioada de acceptare începe luni, transmite Reuters.
14:20
PSD va propune o nouă reglementare în ceea ce privește deductibilitatea TVA. Grindeanu: Haine și mâncare de câini sunt cumpărate pe firmă. Nu e în regulă # Profit.ro
Sorin Grindeanu a declarat că în acest moment, în România sunt foarte multe facilități prin care poți să-ți deduci TVA-ul, el dând ca exemplu haine și mâncare de câini care sunt cumpărate pe firmă. Grindeanu spune că nu e în regulă, astfel că acestea sunt lucruri care se văd în încasările de TVA.
14:20
Guvernul de la Atena a anunțat reduceri de impozite și alte stimulente financiare, pentru a combate problema declinului populației. Măsurile includ: reducerea cu 2% a tuturor cotelor de impozitare, impozit zero pentru familiile cu venituri mici, cu patru copii, și eliminarea impozitului pe proprietate în zonele rurale cu sub 1.500 de locuitori.
14:10
ULTIMA ORĂ Avarie la rețeaua de gaze din București. 6 linii STB blocate, trafic închis pe unul dintre cele mai circulate bulevarde # Profit.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc o avarie la rețeaua de gaze pe Bulevardul Metalurgiei, lângă Parcul Tudor Arghezi. Traficul este închis complet dinspre Grand Arena Berceni spre Auchan. Iar STB anunță 6 linii de circulație sunt deviate.
14:10
ULTIMA ORĂ SUA către UE: Dacă vreți să înăsprim sancțiunile anti-Rusia, cumpărați petrol, gaze și carburanți de la noi, nu de la ei! Și terminați cu dezastrul decarbonării! # Profit.ro
Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze rusești dacă doresc ca Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei, potrivit șefului Departamentului Energiei din cabinetul lui Donald Trump, care a spus că aceste importuri finanțează „mașina de război” a lui Vladimir Putin.
14:00
Sorin Grindeanu: Depunem două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1. Sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1 # Profit.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că formațiunea depune în Parlament două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1: CASS pentru pensionari, pentru deținuții politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal și de asemenea indemnizația pentru creșterea copiilor, care se adresează bineînțeles mamelor. El a precizat că sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1.
13:50
Fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, face obiectul unei anchete penale desfășurate de autoritățile din Jersey pentru acuzații de corupție și spălare de bani în legătură cu sursa inițială a miliardelor sale, conform documentelor instanței, scrie The Guardian.
13:30
SUA intenționează să extindă operațiunile de aplicare a legii în companii, după raidul de la o fabrică Hyundai din Georgia # Profit.ro
Administrația președintelui Donald Trump intenționează să extindă operațiunile de aplicare a legii în companii, după raidul de la o fabrică Hyundai din statul Georgia, unde sute de persoane au fost arestate pentru încălcarea legislației privind imigrația, a declarat un înalt oficial al Casei Albe, citat de Reuters.
13:30
Cinemaraton, post de televiziune din portofoliul Clever Group, este televiziunea filmului românesc, locul în care publicul descoperă, redescoperă și se bucură de creații cinematografice românești de toate tipurile și din toate timpurile. De la capodopere clasice până la producții recente, de la filme premiate și recunoscute internațional, până la titluri rare, greu accesibile publicului, Cinemaraton este locul întâlnirii dintre telespectatori și cultura cinematografică românească.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0716 lei, de la 5,0787 lei, înregistrat vineri.
13:00
Nemții de la Unigea împrumută 30 milioane euro pentru primul lor proiect fotovoltaic în România, cu o capacitate de 85 MW # Profit.ro
Dezvoltatorul german de proiecte fotovoltaice Unigea Solar Projects împrumută peste 30 de milioane de euro pentru dezvoltarea parcului solar Helios I Arad, cu o capacitate de 85 MW, primul său proiect din România, care, odată pus în funcțiune, va fi cel mai mare complex de producție de energie solară orientat est-vest din regiune.
12:50
SUA se pregătesc să dea înapoi jumătate din banii colectați prin taxele vamale impuse de președintele Trump # Profit.ro
Statele Unite vor emite rambursări în cazul în care Curtea Supremă de la Washington confirmă hotărârea unei instanțe inferioare potrivit căreia taxele vamale „reciproce” impuse de președintele Donald Trump au reprezentat un abuz de putere, a declarat duminică secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, citat de CNN.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.