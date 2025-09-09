Tânăra prea sexy ca să fie angajată: „Am fost respinsă la 50 de interviuri. Nimeni nu poate vedea dincolo de formele mele”

19:10

Doi tineri din Craiova, care au organizat o întrecere cu autoturismele pe un drum naţional, în judeţul Dolj, sunt acum cercetaţi penal. Doi tineri, de 21 şi 23 de ani, au rămas fără dreptul de a conduce un autoturism până la finalizarea anchetei care îi vizează, după ce ar fi participat la curse ilegale de […]