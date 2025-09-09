Tânăra prea sexy ca să fie angajată: „Am fost respinsă la 50 de interviuri. Nimeni nu poate vedea dincolo de formele mele”
Libertatea, 9 septembrie 2025 06:50
Alexandra Neves, cunoscută ca Alê Gaúcha, 24 de ani, susține că a fost respinsă la 50 de interviuri pentru că este „prea atrăgătoare”. Tânăra braziliană spune că formele ei „au atras mai multă atenție decât calificările”, după ce nu a reușit să obțină un loc de muncă ca bonă, relatează The Sun și .Jornal do […]
Mesaje de Sfânta Ana 2025 – urări și felicitări pentru cele care poartă numele Ana sau Anastasia # Libertatea
Sfânta Ana este celebrată în fiecare an în data de 9 septembrie și este un prilej foarte bun de a trimite mesaje, gânduri bune și urări celor care poartă acest nume sau derivatele sale. Descoperă așadat unele dintre cele mai frumoase mesaje de Sfânta Ana pe care să le trimiți celor dragi în 2025. Sfinții […]
Tratamentul de canal – cunoscut popular drept „scoaterea nervului” – a fost, timp de decenii, motivul principal pentru care mulți români fugeau de stomatolog. Generații întregi au crescut cu frica acelei dureri „de nedescris” despre care vorbeau bunicii sau părinții. Astăzi însă, realitatea este cu totul alta. Progresul tehnologic, materialele moderne și tehnicile minim invazive […]
Motivul pentru care consumul de zahăr crește odată cu temperaturile: consecințele pot fi îngrijorătoare # Libertatea
Consumul de alimente și băuturi reci crește odată cu temperaturile, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature Climate Change. Cercetătorii au analizat datele privind achizițiile alimentare ale gospodăriilor din SUA între 2004 și 2019, comparându-le cu informațiile meteorologice regionale, relatează CNN. Motive pentru creșterea consumului de zahăr Pentru fiecare creștere de 1,8 grade Fahrenheit, […]
Se spune că românii sunt unul dintre cele mai superstițioase popoare. Poate că nu este chiar așa, însă este cert că națiile din Balcani au o înclinație către explicațiile mistice. O mare parte dintre superstiții și mituri are legătură cu norocul, acea forță nevăzută care conduce întâmplările în direcția mult dorită. Toată lumea își dorește […]
O locomotivă a unui tren de călători de pe ruta Suceava-Botoșani a luat foc. Pasagerii s-au autoevacuat # Libertatea
Un incident feroviar a avut loc în această seară pe ruta Suceava – Botoșani. Potrivit publicației locale Botoșaneanul, un incendiu a izbucnit la locomotiva unui tren de călători în apropierea localității Leorda. Pompierii din Detașamentul Botoșani au intervenit prompt cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Cei 12 ocupanți ai trenului, incluzând 11 […]
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă # Libertatea
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD și șef al Camerei Deputaților, își consolidează puterea internă pas cu pas în vederea congresului intern, care ar trebui să aibă loc în următoarele luni, fiind cel care împarte din funcții oamenilor din organizațiile pe care le vrea aproape. Îndepărtarea lui Daniel Suciu Primul moment s-a derulat în urmă […]
Daniel David, despre sindicaliștii care i-au cerut demisia: „Cererile lor trebuie să fie mai realiste” # Libertatea
Ministrul Educației, Daniel David, a făcut declarații importante privind situația din sistemul educațional românesc, în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Antena 3 CNN. Posibila demisie a lui Daniel David În contextul amenințărilor cu greva din partea sindicatelor, ministrul a subliniat necesitatea unor cereri „mai realiste” din partea liderilor sindicali. Întrebat despre solicitarea demisiei […]
Guvernul lui François Bayrou a picat prin moțiune de cenzură. Criza politică se adâncește în Franța: extrema dreaptă cere demisia lui Emmanuel Macron # Libertatea
Criza politică se adâncește în Franța odată cu căderea, prin moțiune de cenzură, a celui de-al doilea guvern de la alegerile parlamentare anticipate convocate de președintele Emmanuel Macron după scrutinul europarlamentar din vara anului trecut, care a marcat ascensiunea extremei drepte. Guvernul condus de François Bayrou a picat luni seara în urma unui vot de […]
Cartoful, un aliment controversat în bucătăria mondială, joacă un rol central în multe culturi culinare. Potrivit Huffington Post, acesta este apreciat în Spania atât în rețete tradiționale, cât și moderne. Cu toate acestea, în ultimii ani, reputația sa a fost afectată de preocupările legate de conținutul caloric. Cartofii au fost adesea învinovățiți pentru creșterea în […]
Cum s-a boicotat prima zi de școală la un liceu de top din București: clase pustii, profesori revoltați și elevi care s-au întâlnit pentru a merge la suc # Libertatea
Curțile școlilor, neîncăpătoare în alți ani, pline ochi cu elevi, părinți și profesori, astăzi au fost aproape pustii. Fără festivități de deschidere și fără ore de dirigenție, cu profesorii la proteste în stradă, copiii, mulți dintre ei, nici nu au mai venit în prima zi. Au fost însă și excepții: la Colegiul „I.L.Caragiale” din București […]
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ # Libertatea
13.000 de bugetari vrea premierul Ilie Bolojan să fie dați afară din administrația publică locală, aproximativ 2.000 fiind din rândul angajaților din CJ-uri, conduse atât de lideri PSD, cât și de lideri PNL. Dincolo de invocarea necesității de economisire a banului public, demersul gândit de Executiv are mai multe hibe, multe din ele explicate de […]
Albert Einstein publica în 1948 o scrisoare deschisă prin care avertiza Israelul asupra riscului autodistrugerii. O profeție incomodă # Libertatea
În decembrie 1948, o scrisoare deschisă publicată în New York Times a zguduit opinia publică americană. Semnată de intelectuali evrei proeminenți, precum Albert Einstein și Hannah Arendt, scrisoarea avertiza asupra pericolului reprezentat de partidul Herut al lui Menachem Begin. Potrivit Inside Over, autorii denunțau asemănările dintre Herut și mișcările nazistă și fascistă. Motivele îngrijorării lui […]
Cartofii sunt una dintre cele mai accesibile și mai hrănitoare legume și pot fi preparați într-o mulțime de modalități. Rețetele de salate cu cartofi sunt și ele ușor de preparat, sățioase și gustoase. Despre cartofi și beneficiile lor Cartofii sunt printre cele mai consumate alimente din lume și, deși uneori au fost considerați un produs […]
Un șofer l-a mușcat de deget pe bărbatul care era cu el în mașină, iar apoi a intrat cu autoturismul într-un grup de pietoni din Berlin. O persoană a murit # Libertatea
Un incident bizar a avut loc în Berlin, acolo unde un șofer l-a mușcat de deget pe bărbatul cu care era în mașină și apoi a intrat cu autoturismul într-un grup de pietoni, potrivit Berlin Zeitung și Faz.net. Caz bizar cu un șofer din Berlin Un incident șocant a avut loc în Berlin, unde un […]
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea # Libertatea
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR. Preotul i-a cerut imediat acestuia să plece de acolo. Video: Știri din Hunedoara. Aur a „deschis” festivitățile de la Țebea cu o zi înainte George Simion a venit însoțit de simpatizanți sâmbătă, 6 septembrie, cu o zi înainte […]
Cine este Alexandru Ion, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Ștefan Floroaica # Libertatea
Alexandru Ion, cunoscut pentru rolul lui Pavel din „Lia, soția soțului meu”, pornește alături de Ștefan Floroaica pe Drumul Eroilor în sezonul 8 al emisiunii Asia Express 2025. Sezonul 8 al reality show-ului Asia Express aduce noi provocări pentru concurenți, iar printre participanți se numără și Alexandru Ion, actor și manager cultural, care va forma […]
Adolescentul italian Carlo Acutis a devenit primul sfânt catolic din generația milenialilor # Libertatea
Carlo Acutis, un adolescent italian născut în Marea Britanie și decedat de leucemie în 2006, la vârsta de 15 ani, a devenit duminică, 7 septembrie, primul sfânt catolic din generația milenialilor, relatează AFP. La ceremonia de sanctificare, oficiată de Papa Leon al XIV-lea, la Vatican, a fost declarat sfânt încă un tânăr italian, Pier Giorgio […]
Cod portocaliu de vijelii, ploi torențiale, căderi de grindină și descărcări electrice. Lista localităților afectate # Libertatea
Meteorologii ANM au emis mai multe atenționări meteorologică Nowcasting pentru județele Cluj și Bihor. Codul portocaliu vizează căderi de grindină de mici dimensiuni, ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. În județul Bihor, avertizarea Nowcasting de cod portocaliu este valabilă în cursul zilei de duminică, până la ora 16.30. Sunt anunțate fenomene precum ploi torențiale, vijelii, […]
Un român a fost oprit de poliție pe o autostradă din Austria și dus imediat la secție: ce ascundea în duba pe care o conducea # Libertatea
Un bărbat român de 53 de ani a fost oprit de poliția austriacă pe autostrada A1, lângă Melk. În duba sa au fost găsite două obiecte furate în valoare de 7.500 euro, relatează portalul de știri Heute.at. Controlul rutier și descoperirea din dubă Poliția din Austria a descoperit două ATV-uri furate într-o dubă condusă de […]
Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Localitățile afectate de fenomenele meteo extreme # Libertatea
Meteorologii ANM au emis mai multe avertizări Nowcasting de tipul cod portocaliu și galben pentru fenomene meteo extreme precum: ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. UPDATE 20:10. Meteorologii ANM au prelungit atenționarea Nowcasting de ploi torențiale, vânt puternic și căderi de grindină valabilă în județul Arad până la ora 20:45. „Averse torențiale […]
Un bărbat a murit după ce a încercat să-și salveze pisica din copacul vecinului, în Franța # Libertatea
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a murit în încercarea de a-și salva pisica, rămasă blocată în copacul vecinului său. Incidentul tragic a avut loc luni, 1 septembrie, în Saint-Antoine-de-Breuilh, o mică localitate din Périgord, în apropiere de Bordeaux, Franța. Conform Midi Libre, bărbatul a urcat pe o scară dublă pentru a ajunge […]
Un cuplu a încercat să cumpere o casă la un euro în sudul Italiei, dar a renunțat rapid: „Contractul era în italiană, nu vorbim italiana” # Libertatea
Un cuplu a decis să se mute în Italia, atras de programul caselor de un euro, dar a optat pentru o proprietate diferită din cauza condițiilor stricte. Casele de un euro din Italia atrag atenția, dar vin cu provocări Cuplul, în vârstă de 30 și 32 de ani, a fost atras de programul caselor de […]
Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe # Libertatea
Începutul noului an școlar provoacă stres pentru 57% dintre părinți, în timp ce aproape jumătate dintre copii au o atitudine neutră față de școală. Doar 32% dintre elevi sunt entuziasmați să revină la cursuri, iar 20% se confruntă cu anxietate, în timp ce familiile resimt și presiunea financiară a cheltuielilor. Vacanța s-a încheiat, iar noul […]
Cursă ilegală de mașini pe DN, cu doi tineri din Craiova în rol principal: la final, a câștigat poliția # Libertatea
Doi tineri din Craiova, care au organizat o întrecere cu autoturismele pe un drum naţional, în judeţul Dolj, sunt acum cercetaţi penal. Doi tineri, de 21 şi 23 de ani, au rămas fără dreptul de a conduce un autoturism până la finalizarea anchetei care îi vizează, după ce ar fi participat la curse ilegale de […]
Cine moștenește averea impresionantă pe care o lasă în urmă Giorgio Armani? Creatorul de modă nu avea copii # Libertatea
Giorgio Armani a lăsat în urmă o avere impresionantă și un imperiu al luxului, atât în domeniul modei, cât și în industria hotelieră. Designerul s-a ocupat din timp de succesiune și s-a asigurat că moștenirea și bunurile sale vor fi împărțite așa cum își dorește. Imperiul lăsat în urmă de Giorgio Armani Giorgio Armani a […]
Donald Trump a fost păcălit să creadă că există un protest masiv în SUA, după ce a văzut filmări vechi de 5 ani: „Au distrus orașul” # Libertatea
Donald Trump amenință că va trimite trupe în Portland, fiind indus în eroare de un videoclip cu proteste care au avut loc în 2020. Indus în eroare după ce a văzut un reportaj TV Donald Trump a declarat vineri, 5 septembrie, reporterilor că ar putea trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland, Oregon. El a […]
Primul pelerinaj LGBT+, organizat la Vatican pentru mai multă diversitate în Biserică: „Nu trebuie să ne înțelegem greșit” # Libertatea
Peste 1.400 de catolici LGBT+ și rudele lor participă la un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt” la Roma. Evenimentul, inclus pentru prima dată în calendarul oficial al Jubileului, reprezintă un pas important spre diversitate în Biserica Catolică, potrivit AFP. Momente cheie ale pelerinajului Sâmbătă după-amiază, pelerinii vor urca pe Via della Conciliazione spre Bazilica Sfântul […]
Țeapă de 13.000 de euro la Suceava: cum a rămas fără bani o femeie care a crezut că-i depune într-un fond de investiții # Libertatea
O femeie din Suceava a căzut victimă unei înșelătorii financiare, pierzând peste 65.000 de lei. Ea a transferat banii crezând că investește într-un fond legitim, doar pentru a descoperi ulterior că acesta nu era autorizat. Încă din noiembrie anul trecut, femeia a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept expert financiar al societății SC […]
Un motociclist a depășit 47 de vehicule într-un tunel și poliția îl aștepta la ieșire. Poate primi sute de mii de euro amendă # Libertatea
Un motociclist britanic riscă o amendă uriașă în Elveția după ce a încălcat grav regulile de circulație în tunelul Gotthard. Incidentul a avut loc pe 30 august 2025, când bărbatul a depășit 47 de automobile într-una dintre cele mai importante artere de transport din Alpi, potrivit Piața Auto. Tunelul Gotthard – o capodoperă inginerească Tunelul […]
Zelenski îi spune lui Putin să vină el la Kiev: „Nu mă pot duce în capitala acestui terorist” # Libertatea
Volodimir Zelenski a răspuns propunerii liderului rus Vladimir Putin, care insistă ca președintele ucrainean să vină la Moscova, și i-a transmis să se deplaseze el la Kiev pentru o întrevedere bilaterală, relatează agenția de presă DPA, preluată de Agerpres. „Să vină el la Kiev”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat sâmbătă de postul de […]
Ora micului dejun, posibil indicator al sănătății la vârsta a treia, arată un nou studiu # Libertatea
Un nou studiu sugerează că ora la care luăm mesele, în special micul dejun, poate fi un indicator important al stării de sănătate și al riscului de deces la persoanele vârstnice. Cercetarea, publicată recent în revista Communications Medicine, arată că modificările în programul meselor la vârsta a treia pot oferi informații valoroase despre sănătatea generală, […]
România a pierdut la scor de neprezentare amicalul cu naționala Canadei. Gafa de poveste a lui Moldovan. Sigur ne-a dat gol # Libertatea
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor. Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire Partida de pe Arena Naţională a fost precedată de accidentarea, la încălzire, a lui Louis […]
Cine este Crinel Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Poze cu el nu există # Libertatea
Crinel Nicu Grosu, 49 de ani, a fost numit vineri, 5 septembrie, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan, a anunțat Guvernul României. Potrivit CV-ului transmis presei de Guvernul condus de Ilie Bolojan, Crinel Nicu Grosu a absolvit Facultatea de Drept la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza în 2002. Apoi, timp […]
Giorgio Armani a cheltuit 12 milioane de euro îanite să moară pentru a-și îndeplini o dorință. Ce a cumpărat designerul # Libertatea
Giorgio Armani, renumitul designer italian de modă, a cheltuit 12 milioane de euro pentru a-și îndeplini o ultimă dorință, cu puțin timp înainte să moară. Marele său regret Creatorul de modă Giorgio Armani a încetat din viață joi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Acesta și-a petrecut ultima vară în cercul familiei sale. […]
Decizia europenilor care-l va înfuria pe Trump: Google, lovit de UE cu o amendă uriașă de aproape 3 miliarde de euro # Libertatea
Comisia Europeană a anunţat vineri că amendează gigantul web Google cu 2,95 miliarde de euro (3,45 miliarde de dolari) pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, ca urmare a practicilor legate de tehnologiile sale publicitare („adtech”), informează AFP. Comisia a precizat că Google a favorizat propriile servicii de afişare online în detrimentul rivalilor şi […]
Meci de fotbal suspendat după ce un roi de albine sperie jucătorii, obligați să se întindă la pământ I VIDEO # Libertatea
Un meci de fotbal din Tanzania a fost suspendat în mod neașteptat din cauza unui roi de albine, relatează The Sun. Incidentul a avut loc în timpul unui turneu între City FC Abuja și JKU FC, pe stadionul Kwaraa din Babati. În minutul 78, cu scorul egal 1-1, jocul a fost întrerupt când un roi […]
Noaptea muzeelor de la sate, pe 6 septembrie: „Doar trecându-le pragul, veți putea experimenta farmecul lor autentic” # Libertatea
Satele României își deschid sâmbătă, 6 septembrie, porțile către tradiție, povești și comunitate. Accesul publicului la „Noaptea muzeelor de la sate”, ediția a treia, este gratuit, informează pagina de Facebook a evenimentului. Muzeele participante la programul derivat din clasicul „Noaptea Muzeelor” vă așteaptă cu evenimente variate: Programul complet poate fi consultat pe pagina noapteamuzeelor-la-sate.ro. Muzeele sunt […]
Cum va fi vremea în perioada 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 5 septembrie, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Prognoza meteo pentru săptămâna 8-15 septembrie 2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată […]
Jaf în toiul nopții la un muzeu din Franța: hoții au furat doar 3 obiecte, în valoare de 9,5 milioane de euro # Libertatea
Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges, Franța a fost victima unui jaf. Mai precis, hoții au furat trei obiecte, iar pagubele sunt estimate la 9,5 milioane de euro, relatează Paris Match. Alarma s-a dat la ora 3:15 dimineața Au fost sustrase trei obiecte clasificate drept „Comori naționale”: două platouri chinezești și o vază, conform France […]
Mexicul urmează exemplul administrației Trump și vrea să impună tarife, inclusiv împotriva Chinei # Libertatea
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunțat joi că Guvernul său ia în considerare să impună tarife asupra importurilor din țări cu care nu are acorduri comerciale, printre care se află și China, relatează Reuters. Tarifele vor fi aplicate în acord cu „Planul Mexic”, o inițiativă menită să stimuleze industria internă în contextul taxelor vamale impuse […]
Ai drum lung și capul greu. Trafic, claxoane și o durere de cap care nu ține cont că ești la volan # Libertatea
Cum o durere de cap îți poate transforma fiecare kilometru într-o probă de anduranță Ești la volan, poate în drum spre un eveniment important. Sau spre un weekend care promite. Ai planuri, GPS-ul pornit și un strop de entuziasm. Dar când apare durerea de cap, fiecare metru se simte ca un kilometru. Tu conduci. Dar […]
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie este unul dintre cele mai frumoase momente ale anului și se petrece în zodia Pești, zodia armoniei și a păcii. Pasionații de astrologie se așteaptă la evenimente ieșite din comun, deoarece eclipsa totală de Lună din 7 septembrie este însoțită de un fenomen ceresc extrem de rar și […]
Opoziție de carton. A bătut vântul în rândul aleșilor AUR, POT și SOS la moțiunile de cenzură # Libertatea
Moțiunile de cenzură ale AUR, POT și SOS (patru la număr) au fost semnate de câte 125 sau 126 de parlamentari, însă la citirea acestora Opoziția a lipsit masiv, fiind cu indulgență o treime dintre ei, fără președinți de partide ca George Simion și Anamaria Gavrilă. Moțiunile Opoziției, scrise la repezeală Opoziția a dat semnalul […]
Soluții de încălzire sustenabile: ce înseamnă să treci la o pompă de căldură cu refrigerant ecologic # Libertatea
Casele eficiente energetic reduc costurile și oferă mai multă independență față de resursele tradiționale. Pompele de căldură cu agent frigorific ecologic răspund acestor cerințe, combinând eficiența cu respectul față de natură. Acest articol explică pe scurt ce presupune tranziția la o pompă de căldură cu refrigerant ecologic, cum funcționează aceste instalații, ce beneficii aduc și de […]
Exercițiile fizice sunt esențiale pentru menținerea sănătății și formei fizice, dar unele pot prezenta riscuri pentru începători. Un medic ortoped a atras recent atenția asupra câtorva exerciții care ar trebui abordate cu prudență sau evitate complet de către novici, conform Adevărul. Riscurile exercițiilor și alternativele recomandate Medicul ortoped Venkatesh Movva a identificat trei exerciții potențial […]
Calificările pentru CM 2026: de la surprize la campioane în cădere, meciuri care pot schimba tabloul competiției # Libertatea
Calificările pentru Cupa Mondială 2026 sunt în plină desfășurare, cu meciuri importante programate în această săptămână în întreaga lume. Potrivit The Guardian, echipele naționale se luptă pentru un loc la turneul final, care va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada. Echipele naționale se luptă pentru un loc la turneul final, găzduit de SUA, Mexic […]
ARTSANI Energy: Sisteme fotovoltaice pentru firme, în rate fără avans și cu prețuri promoționale # Libertatea
Într-un context economic în care costurile cu energia electrică afectează tot mai multe afaceri, ARTSANI Energy lansează o ofertă dedicată firmelor mici și mijlocii, care vor să-și reducă factura la energie și să investească în independența energetică. Odată cu expirarea plafonării tarifelor la energie electrică pentru persoane juridice (1 iulie), multe firme au văzut creșteri […]
Ce amendă a primit șoferița care a călcat 5 centimetri marcajul de parcare, în Marea Britanie: „Am crezut că e o glumă” # Libertatea
Șoferița, Lisa Henderson, 56 de ani, a primit o amendă de 100 de lire sterline circa 115 euro, din cauză că a parcat 5 centimetri pe linia albă de delimitare, într-o parcare National Car Parks (NCP) din Newark-on-Trent, comitatul Nottinghamshire, regiunea East Midlands (Anglia), relatează Express și Discover SWNS. Incidentul a avut loc într-o parcare […]
Peste 140 de accidente cu trotinete electrice în București în primele șase luni ale anului # Libertatea
Cel puțin un accident pe zi în care au fost implicate trotinete electrice s-a înregistrat în București, ultimul caz fiind cel al unei femei lovite pe trecerea de pietoni și care a murit după câteva zile de spitalizare. Conform Poliției, în primele 6 luni, peste 140 de accidente cu trotinete electrice au avut loc în […]
