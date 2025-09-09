Ucraina e pe cale să fie împărțită, susține Viktor Orban. Cine e „cocoșul mic” și care e „cocoșul mare” în Ungaria

10:10

Profesorii din România pregătesc un protest inedit pentru luni, 8 septembrie, prima zi a anului școlar 2025-2026. Spre deosebire de protestele de stradă, care nu au avut succes în a convinge guvernanții să renunțe la măsurile de austeritate din educație, cadrele didactice vor adopta o strategie inspirată de la magistrați. Protestul "cu prezență fizică, dar […]