Ucraina e pe cale să fie împărțită, susține Viktor Orban. Cine e „cocoșul mic” și care e „cocoșul mare” în Ungaria
Lumea Politică, 9 septembrie 2025 06:50
• • •
Acum 5 minute
07:00
Spion străin prins în România: A vândut secrete de stat serviciilor secrete unui stat considerat ostil # Lumea Politică
Un spion a fost capturat luni, 8 septembrie 2025, în România, fiind acuzat de trădare prin transmiterea continuă de informații secrete de stat către serviciile secrete din Belarus. Operațiunea, coordonată de Serviciul Român de Informații (SRI) în colaborare cu autorități din Cehia, Ungaria și Republica Moldova, sub egida Eurojust, a scos la iveală o rețea
Acum 30 minute
06:50
Ucraina e pe cale să fie împărțită, susține Viktor Orban. Cine e „cocoșul mic” și care e „cocoșul mare” în Ungaria # Lumea Politică
Premierul ungar Viktor Orban a făcut o serie de declarații controversate la un eveniment public, afirmând că Ucraina este pe cale să fie împărțită și că o astfel de divizare a țării a început deja. El a susținut că "soarta Ucrainei pare a fi pecetluită" și că "există deja o zonă rusească, dezbaterea de astăzi
Acum o oră
06:20
Marea Britanie, gata să deporteze migranții. Noul ministru de interne, Shabana Mahmood, amenință „furnizorii” # Lumea Politică
Guvernul britanic a anunțat luni că ar putea reduce numărul de vize acordate țărilor care refuză să-și primească înapoi cetățenii migranți. Măsura vine în contextul unor discuții cu aliații din parteneriatul de informații „Five Eyes" (SUA, Australia, Canada și Noua Zeelandă) și marchează o schimbare de ton a noului guvern laburist, condus de premierul Keir
06:10
Ce a spus Donald Trump despre Republica Moldova. Urmează alegeri la sfârșitul lunii septembrie # Lumea Politică
Preşedintele american Donald Trump a declarat că "o Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională", subliniind, de asemenea, că apreciază parteneriatul Statelor Unite cu Chișinăul. Declarația a fost făcută la Casa Albă, cu ocazia ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare de către noul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski. Potrivit unui
Acum 24 ore
16:40
“Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat”: Critică dură din Europa la adresa politicii SUA și a conducerii UE # Lumea Politică
Într-un text de opinie publicat de Politico, doi foști lideri europeni, Josep Borrell Fontelles și Guy Verhofstadt, împreună cu fostul europarlamentar Domènec Ruiz Devesa, avertizează că Europa riscă să devină "vasala Americii" sub președintele Donald Trump. Criticile lor se extind și la adresa conducerii actuale a Comisiei Europene, acuzând o lipsă de viziune politică, transmite
16:20
Protest masiv al profesorilor în prima zi de școală: Sindicatele cer demisia ministrului Educației și amenință cu greva generală: „Nicușor, ieși afară să vorbim de școală” # Lumea Politică
Peste 10.000 de cadre didactice, venite din toată țara, au protestat luni, 8 septembrie 2025, în prima zi de școală. Acțiunea, organizată de principalele sindicate din învățământ, a început în Piața Victoriei și a continuat cu un marș către Palatul Cotroceni, blocând circulația pe mai multe artere importante ale Capitalei. Protestul a fost declanșat de
16:00
Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: “Nu văd rostul să rămânem în coaliție” # Lumea Politică
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, vorbește despre ieșirea partidului de la guvernare, după ce amendamentele social-democraților au fost respinse de partenerii de coaliție. Liderul PSD a declarat că nu vede rostul continuării colaborării într-un dialog pe care îl consideră unilateral. Președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, împreună cu deputatul Marius
15:30
Daniel David explică cum a devenit “un ministru al crizei”: “M-am transformat dintr-un ministru al reformei într-un ministru de austeritate” # Lumea Politică
Ministrul Educației, Daniel David, a explicat luni, în prima zi de școală, cum contextul economic dificil al țării l-a transformat dintr-un promotor al reformelor educaționale într-un administrator al măsurilor de austeritate. Ministrul a subliniat că măsurile actuale sunt de criză, nu de reformă, și că adevăratele reforme vor veni după stabilizarea situației fiscal-bugetare. Daniel David,
15:10
Ultimă oră: Marcel Ciolacu a publicat alocările făcute din fondul de rezervă al Guvernului: Demontez azi minciuna # Lumea Politică
Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a publicat toate chetuielile făcute din fondul de rezervă al Guvernului. Dezvăluirile lui Marcel Ciolacu vin după ce a fost acuzat că a cheltuit sume enorme din bani publici, în mod discreționar. Guvernul Ciolacu e acuzat că a alocat diferitelor instituții din subordine, în perioada septembrie 2023-octombrie 2024, prin fondul
14:40
Ministrul Daniel David stă „ascuns” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere # Lumea Politică
Ministrul Educației Daniel David a declarat că nu s-a prezentat la nicio școală pentru deschiderea anului școlar, întrucât „ar fi amplificat festivismul". „Nu, n-am fost la școală, am vrut să mă duc la școală, din păcate, discutând cu mai mulți colegi, mi-am dat seama că prezența mea la școală ar fi amplificat festivismul și, activități
12:40
Cea mai mare școală din București, unde conducerea a demisionat pentru 24 de ore, începe orele în containere # Lumea Politică
Cea mai mare şcoală din ţară începe în containere, pe un șantier neterminat. La Școala 195 din Capitală, orele și pauzele au fost scurtate, iar sute de elevi fac cursuri în trei schimburi. Părinții sunt furioşi şi spun că s-a ajuns în această situaţie din cauza dezorganizării. Conducerea şcolii le-a transmis însă că nu există
10:00
AUR anunţă că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan # Lumea Politică
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că atacă la Curtea Constituţională proiectele Guvernului Bolojan, acuzând că „asasinii democraţiei calcă în picioare voinţa poporului român", după respingerea în Parlament a celor patru moţiuni de cenzură. „Astăzi, coaliţia PNL-PSD-UDMR-USR şi minorităţi a demonstrat din nou dispreţul total faţă de români, respingând în grabă, într-o zi de duminică,
10:00
Mircea Miclea critică dur măsurile de austeritate în educație: “Cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani” # Lumea Politică
Profesorul Mircea Miclea, fondatorul școlii cognitive în psihologia românească, a criticat vehement măsurile de austeritate implementate de Guvernul Bolojan în educație, catalogându-le drept "decizii proaste" care vor rămâne ca exemplu negativ în istoria politicilor publice. Reforma aduce economii de doar 0,02% din PIB, dar cu costuri sociale și economice uriașe. "Este cea mai tensionată și
08:40
Nicușor Dan și-a dus fetița la școală și va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor: “Dacă vor exista soluții, vor fi aplicate” # Lumea Politică
Nicușor Dan și-a dus luni dimineață la școală fetița, care trece în clasa a treia. Președintele a spus că va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor, atunci când cadrele didactice care protestează în București vor ajunge acolo. Este prima deschidere de an scolar la care participa Nicușor Dan de când a preluat mandatul de
08:30
Elena Udrea: „Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese” # Lumea Politică
Elena Udrea (51 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel" de la Realitatea Plus. Fostul ministru al Turismului se află la primul său interviu, după eliberarea din spatele gratiilor. Fosta blondă de la Cotroceni a precizat că prezența sa și a fostului președinte Traian Băsescu pe scena politică
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Piedone își înființează partid propriu după despărțirea de Dan Voiculescu. „Urmez calea cetățenilor” # Lumea Politică
Fostul șef al ANPC și primar Cristian Popescu Piedone a anunțat formarea unui nou partid politic, după ce a demisionat din PUSL (Partidul Umanist Social Liberal), formațiunea politică înființată de omul de afaceri Dan Voiculescu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Piedone și-a motivat decizia de a părăsi partidul lui Voiculescu și de a-și
5 septembrie 2025
13:00
Avertisment la nivel înalt: aliații europeni să se pregătească pentru o posibilă retragere a trupelor americane # Lumea Politică
Țările europene vecine cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Statele Unite să-și reducă prezența militară din zonă și să-și consolideze propriile capacități de apărare, a declarat președintele Estoniei, Alar Karis, într-un interviu acordat publicației Politico. Liderul eston a mărturisit că a avut o discuție de două ore cu președintele american Donald
12:40
Nicușor Dan: „Nu m-am mutat din casa veche de 100 de ani (…) trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai sau habar n-am ce și trebuie să anunți” # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu s-a mutat încă din locuința sa obișnuită și că va continua să trăiască acolo o perioadă, după ce s-a ajuns la o înțelegere cu Serviciul de Protecție și Pază (SPP) privind securitatea. Adaptarea la noile condiții de securitate Președintele locuiește în prezent într-o casă veche din sectorul 5,
12:00
Administrația Trump taie bugetul de securitate pentru Europa de Est, inclusiv pentru România # Lumea Politică
Administrația americană condusă de Donald Trump intenționează să reducă treptat finanțarea programelor de asistență în domeniul securității destinate statelor europene situate la granița cu Rusia, conform unor informații publicate de Financial Times. Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă de transfer al responsabilităților pentru cheltuielile de apărare către aliații europeni. Discuții confidențiale la Pentagon Potrivit
11:50
Avertismentul sindicatelor din educație pentru inspectori și directori, în contextul grevei de luni # Lumea Politică
Federațiile sindicale din învățământ au lansat un apel public către cadrele de conducere din sistemul educațional, solicitând acestora să nu împiedice participarea angajaților la mitingul și marșul programate pentru luni, 8 septembrie, chiar în ziua în care ar trebui să înceapă noul an școlar. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru
11:10
AUR solicită demisia ministrului de Externe Oana Țoiu pentru „incapacitatea de a înțelege politica externă” # Lumea Politică
Deputatul AUR Cosmin Corendea a cerut public demisia ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în cadrul unei conferințe de presă, motivând că aceasta nu reușește să înțeleagă și să aplice în mod corespunzător politica externă, ceea ce ar putea afecta viitorul României pe arena internațională. Criticile deputatului au fost declanșate de declarațiile pe care ministrul Țoiu
10:50
1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat # Lumea Politică
Guvernul a aprobat printr-un memorandum din 14 august reducerea numărului de beneficiari ai cărților electronice de identitate (CEI) gratuite, de la 5 milioane la 3,5 milioane de persoane. Decizia a fost luată după ce Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a propus reducerea cu 21 de milioane de euro a fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare
10:50
Ministrul Educației despre AI la teme: „Nu contează dacă ai lucrat singur sau cu AI” # Lumea Politică
Daniel David nu este împotriva folosirii inteligenței artificiale în educație, sugerând evaluarea orală ca modalitate de verificare a înțelegerii conținutului, indiferent de instrumentele folosite la realizarea temelor. Ministrul Educației, Daniel David, a abordat joi seara problematica folosirii inteligenței artificiale de către elevi în realizarea temelor pentru acasă, propunând o schimbare de paradigmă în sistemul de
10:40
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă din mai multe ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, şi acesta a fost şi cazul vizitei sale. „Am fost la Moscova, cum de altfel în
10:10
Nicușor Dan și-a dat singur notă la bilanțul primelor 100 de zile de mandat. „Eu sunt o persoană exigentă” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan consideră că și-a atins obiectivele în primele trei luni de mandat, subliniind stabilitatea guvernamentală, controlul deficitului și prezența internațională consistentă a României. Președintele Nicușor Dan a făcut joi un bilanț al primelor 100 de zile de mandat, declarându-se mulțumit de realizările obținute în această perioadă marcată de provocări majore pe plan intern
09:20
Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după ce „intrarea în război a României” a expirat . # Lumea Politică
După eșecul fake news-ului cu intrarea în război a României, dezinformatorii ]ncearcă să promoveze o nouă minciună. Este vorba despre un fake news conform căruia ar urma o nouă pandemie, iar Guvernul ar pregăti o nouă listă de restricții. Evident, totul este fals. În ultimele zile, rețelele sociale au fost inundate de postări în care
4 septembrie 2025
21:40
Vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei a devenit conferențiar. Află unde predă preotul Ionuț Ghibanu # Lumea Politică
Preotul Ionuț Ghibanu, Vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei a devenit conferențiar universitar. "Sunt momente în viață în care mulțumirea și recunoștința strălucesc cu mai mare putere pe cerul vieții, împărtășindu-ne din acea bucurie a fascinației slujirii, cu devotament, a lui Dumnezeu și a comunității. Astăzi este una dintre acele zile, fiindcă am pășit încă o
16:00
Ministrul Energiei a anunțat noile tarife dinamice la curent. Află la ce oră plătești cel mai scump kilowatt # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în cadrul unei conferințe presă susținută joi, 4 septembrie, că românii „vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice". „Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1
15:50
Ceartă și jigniri PSD-PNL în direct la televizor. Adrian Câciu: „Doamna Horga mă agresează. Știe să citească?” # Lumea Politică
Deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga au avut o dispută aprinsă în direct la Digi24, unde s-au contrazis pe subiectul deficitului bugetar și a dobânzilor plătite de stat. Discuția a degenerat în ceartă și chiar jigniri din partea deputatului PSD, care s-a declarat „agresat" de senatoarea PNL. Senatoarea PNL Gabriela Horga a
14:40
Legea privind pensiile magistraților, atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea # Lumea Politică
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și
11:50
Proiect. AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul național și să zică „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală # Lumea Politică
Partidul AUR a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune ca în toate școlile din România ziua să înceapă cu intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Documentul apare miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), scrie Edupedu.ro. Potrivit inițiativei, care vizează modificarea legii învățământului preuniversitar 198/2023, directorul fiecărei unități […] The post Proiect. AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul național și să zică „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală first appeared on Lumea Politică.
10:30
Florida elimină toate obligațiile de vaccinare: „Corpul nostru este un dar de la Dumnezeu” # Lumea Politică
Responsabilul republican cu sănătatea din Florida compară vaccinarea obligatorie cu sclavia, în timp ce California formează o „alianță sanitară” pentru a combate politicile anti-vaccinare ale administrației Trump. Florida a anunțat miercuri, 3 septembrie, intenția de a elimina toate obligațiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi, marcând o escaladare dramatică în războiul privind politicile de sănătate publică […] The post Florida elimină toate obligațiile de vaccinare: „Corpul nostru este un dar de la Dumnezeu” first appeared on Lumea Politică.
10:10
România pierde 7 miliarde euro din PNRR din cauza întârzierilor și birocrației. Dragoș Pîslaru: România s-a jucat prea mult cu poze # Lumea Politică
Ministrul Investițiilor acuză guvernările anterioare că au fost „mai preocupate de vorbe și poze decât de treabă efectivă”, în contextul în care țara noastră va rata aproape o treime din fondurile europene planificate inițial. România se îndreaptă spre o pierdere semnificativă de fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), autoritățile estimând că […] The post România pierde 7 miliarde euro din PNRR din cauza întârzierilor și birocrației. Dragoș Pîslaru: România s-a jucat prea mult cu poze first appeared on Lumea Politică.
10:00
Protest fără precedent la Babadag după agresarea unui polițist: cetățenii cer mărirea efectivelor # Lumea Politică
Peste 50 de persoane au manifestat în fața sediului Poliției din Babadag, cerând măsuri urgente pentru siguranța oamenilor legii, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice. Comunitatea din Babadag s-a mobilizat miercuri într-un protest de solidaritate cu un polițist local, agresat în timpul unei intervenții. […] The post Protest fără precedent la Babadag după agresarea unui polițist: cetățenii cer mărirea efectivelor first appeared on Lumea Politică.
09:50
Un român s-a judecat cu armata pentru că ar fi fost „maltratat” și a cerut 50.000 de lei daune. Ce a decis Tribunalul Iași # Lumea Politică
Un ieșean a solicitat în instanță 50.000 de lei daune morale și o indemnizație militară permanentă, susținând că a fost maltratat în armată în ciuda gradului de handicap. Magistrații au respins toate cererile. Un caz juridic neobișnuit s-a încheiat la Tribunalul Iași, unde un bărbat a încercat să obțină despăgubiri pentru presupusele suferințe îndurate în […] The post Un român s-a judecat cu armata pentru că ar fi fost „maltratat” și a cerut 50.000 de lei daune. Ce a decis Tribunalul Iași first appeared on Lumea Politică.
09:10
Rusia denunță garanțiile de securitate pentru Ucraina. Maria Zaharova: sunt „periculoase pentru Europa” # Lumea Politică
Moscova respinge categoric propunerile de garantare a securității Ucrainei, avertizând împotriva oricărei „intervenții străine” în cadrul unui eventual acord de pace. Rusia a lansat joi critici dure la adresa garanțiilor de securitate solicitate de Ucraina în cadrul unui potențial acord de soluționare a conflictului, calificându-le drept „periculoase pentru continentul european”. Purtătoarea de cuvânt a diplomației […] The post Rusia denunță garanțiile de securitate pentru Ucraina. Maria Zaharova: sunt „periculoase pentru Europa” first appeared on Lumea Politică.
09:00
Tanczos Barna: „Ne-a ajuns cuțitul la os” – România se îndreaptă spre un an fără precedent. Despre Bolojan: „să nu spun că este inflexibil” # Lumea Politică
Vicepremierul avertizează că 2025 va fi „extrem de greu” din cauza refuzului ministerelor de a reduce cheltuielile și a practicii de a cere bani suplimentari la rectificările bugetare. Vicepremierul Tanczos Barna a lansat miercuri un avertisment dur privind situația economică a României, anunțând că anul 2025 va fi „fără precedent” în ceea ce privește restricțiile […] The post Tanczos Barna: „Ne-a ajuns cuțitul la os” – România se îndreaptă spre un an fără precedent. Despre Bolojan: „să nu spun că este inflexibil” first appeared on Lumea Politică.
3 septembrie 2025
16:00
Ilie Bolojan anunță când vor avea loc alegerile la Primăria Capitalei. „Ciprian Ciucu ar putea fi un candidat redutabil” # Lumea Politică
Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru primăria Capitalei ar putea fi în această toamnă sau în primăvara lui 2026 și a adăugat că este necesar un acord politic pentru a fi stabilită data scrutinului. În opinia președintelui PNL, edilul sectorului 6 Cipria Ciucu ar fi un candidat „redutabil”, fiind foarte bine cotat în sondajul […] The post Ilie Bolojan anunță când vor avea loc alegerile la Primăria Capitalei. „Ciprian Ciucu ar putea fi un candidat redutabil” first appeared on Lumea Politică.
15:10
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului vor fi depuse de AUR, POT și SOS în aceeași zi # Lumea Politică
Opoziția parlamentară formată din partidele AUR, POT și SOS România a decis să depună moțiuni de cenzură pentru toate cele patru proiecte de lege pe care și-a asumat luni răspunderea în Parlament Guvernul Ilie Bolojan, mai puțin pe proiectul privind pensiile magistraților. Cele patru moțiuni de cenzură vor fi depuse miercuri, conform unor surse politice […] The post Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului vor fi depuse de AUR, POT și SOS în aceeași zi first appeared on Lumea Politică.
15:00
Câţi bugetari sunt, de fapt, în administraţia locală? Sorin Grindeanu spune că a primit 4 rapoarte diferite # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat, miercuri, că este neclar câţi angajaţi sunt în administraţia publică locală. El a agăugat că a primit patru rapoarte diferite, în patru zile diferite. Liderul PSD a precizat că datele care vin din teritoriu, privind numărul de angajaţi din administraţia publică locală, variază de la un raport […] The post Câţi bugetari sunt, de fapt, în administraţia locală? Sorin Grindeanu spune că a primit 4 rapoarte diferite first appeared on Lumea Politică.
14:40
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră” # Lumea Politică
Elena Lasconi i-a cerut președintelui Nicușor Dan să intervină de urgență și „să oprească nebunia cu ordonanțele ucigătoare”. Primarul din Câmpulung Muscel îi spune șefului statului că, în cazul în care nu va opri reforma administrație locală dorită de Ilie Bolojan, atunci „românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător […] The post Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră” first appeared on Lumea Politică.
13:40
ICI București și U.S. Commercial Service au organizat un workshop internațional dedicat tehnologiilor dual-use și cerințelor NATO # Lumea Politică
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în parteneriat cu Serviciul Comercial al Statelor Unite, a organizat astăzi, 3 septembrie 2025, workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO”. Evenimentul a reunit organizații internaționale din cadrul NATO, companii din zona IT&C, reprezentanți ai mediului academic și ai industriei de […] The post ICI București și U.S. Commercial Service au organizat un workshop internațional dedicat tehnologiilor dual-use și cerințelor NATO first appeared on Lumea Politică.
13:40
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii # Lumea Politică
Fostul premier Adrian Năstase a avut o primă reacție după ce a apărut în fotografii alături de Vladimir Putin, Xi Jingping și Kim Jong, la un eveniment organizat la Beijing. Acesta susține că a participat în calitate de fost demnitar „și deci de persoană particulară”. „La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost […] The post Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii first appeared on Lumea Politică.
12:10
Diana Șoșoacă, un NOU scandal. „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric” # Lumea Politică
Diana Șoșoacă a avut noi contre cu jandarmii. Doi oameni ai legii au mers la locuința eurodeputatei ca să-i înmâneze o amendă primită în data de 22 iulie, atunci când președinta SOS a fost implicată într-un scandal la sediul DGASPC Sector 2. Numai că, întâlnirea s-a transformat într-o confruntare pe proceduri juridice între două forțe […] The post Diana Șoșoacă, un NOU scandal. „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric” first appeared on Lumea Politică.
10:30
Avionul Ursulei von der Leyen, scandalul bruiajului rus: NATO califică incidentul drept “război hibrid” # Lumea Politică
Avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a pierdut sistemul de navigație GPS în timp ce zbura deasupra Europei de Est în weekend și a fost nevoit să aterizeze folosind hărți clasice, pe hârtie. Zborul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a aterizat în siguranță în Bulgaria, cu temerile […] The post Avionul Ursulei von der Leyen, scandalul bruiajului rus: NATO califică incidentul drept “război hibrid” first appeared on Lumea Politică.
10:10
Profesorii pregătesc un protest “soft” pentru prima zi de școală: “Ne-am inspirat de la magistrați” # Lumea Politică
Profesorii din România pregătesc un protest inedit pentru luni, 8 septembrie, prima zi a anului școlar 2025-2026. Spre deosebire de protestele de stradă, care nu au avut succes în a convinge guvernanții să renunțe la măsurile de austeritate din educație, cadrele didactice vor adopta o strategie inspirată de la magistrați. Protestul “cu prezență fizică, dar […] The post Profesorii pregătesc un protest “soft” pentru prima zi de școală: “Ne-am inspirat de la magistrați” first appeared on Lumea Politică.
09:50
Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Putin și Kim Jong-un la parada militară de la Beijing # Lumea Politică
Foștii premieri ai României, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, au fost invitați la parada militară organizată de China, unde Xi, Putin și Kim au apărut pentru prima dată împreună în public. Evenimentul a comemorat 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, desfășurându-se în Piața Tiananmen din Beijing. Participarea reprezentanților neoficiali ai […] The post Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Putin și Kim Jong-un la parada militară de la Beijing first appeared on Lumea Politică.
09:20
Tânărul care a agresat livratorul asiatic din București susține că a fost „manipulat”. Sora lui ar fi fost agresată de străini # Lumea Politică
Costin Tudoran, în vârstă de 20 de ani, care a agresat un livrator asiatic pe o stradă din București, a fost audiat marți la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Tânărul se află în arest preventiv, fiind cercetat pentru lovire și alte violențe, precum și pentru promovarea de însemne legionare. În fața procurorilor, Costin […] The post Tânărul care a agresat livratorul asiatic din București susține că a fost „manipulat”. Sora lui ar fi fost agresată de străini first appeared on Lumea Politică.
09:10
Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după ce summitul din Alaska din 15 august nu a reușit să producă un acord de pace pentru Ucraina. Întâlnirea de la Joint Base Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska, s-a desfășurat pe 15 august 2025, dar nu a reușit să producă un acord concret sau […] The post Trump întoarce foaia: „Sunt extrem de dezamăgit de președintele Putin” first appeared on Lumea Politică.
08:40
Grindeanu propune reduceri de 25% la primării, dar etapizat: „Reforma se face cu cap, nu cu toporul” # Lumea Politică
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații susțin reforma administrației publice locale, dar propun o abordare diferită față de cea a premierului Ilie Bolojan. În loc de reduceri drastice, PSD propune o diminuare cu 25% a posturilor ocupate, implementată etapizat și cu evaluări periodice. Propunerea PSD: reducere de 25%, dar cu măsuri […] The post Grindeanu propune reduceri de 25% la primării, dar etapizat: „Reforma se face cu cap, nu cu toporul” first appeared on Lumea Politică.
