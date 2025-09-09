Bolojan: Încetinirea economică - o realitate până în vara anului viitor

00:00

Zilele trecute a fost audiat, de către un comitet al Senatului american, Robert F. Kennedy Jr., secretarul de stat (ministrul) pentru Sănătate al Statelor Unite. Omul a fost numit acum câteva luni de Donald Trump cu singurul scop de a face circ. Asta s-a întâmplat şi acum. RFK Jr. este un incompetent care are viziuni. O combinaţie toxică. Crede că vaccinurile fac rău. Informaţiile le culege de pe Internet.