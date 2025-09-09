Bolojan: Încetinirea economică - o realitate până în vara anului viitor
Bursa, 9 septembrie 2025 08:20
Componenta de încetinire economică este o realitate cel puţin până în vara anului viitor, a afirmat, luni, premierul Ilie Bolojan, menţionând, însă, că nu crede că inflaţia va ajunge de două cifre, conform Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
08:30
Exporturile Chinei către Statele Unite au scăzut cu 33% în august, în timp ce creşterea totală a exporturilor a încetinit la cel mai redus ritm din ultimele şase luni, pe fondul măsurilor dure ale preşedintelui Donald Trump împotriva reexporturilor şi al diminuării efectelor livrărilor în avans,
08:30
Coreea de Sud trimite diplomatul său de rang înalt în Statele Unite, în încercarea de a preveni transformarea nemulţumirilor legate de raidul imigraţiei dintr-o fabrică din Georgia într-o criză care ar putea afecta pe termen lung relaţiile cu cel mai important aliat al său
Acum 30 minute
08:20
Componenta de încetinire economică este o realitate cel puţin până în vara anului viitor, a afirmat, luni, premierul Ilie Bolojan, menţionând, însă, că nu crede că inflaţia va ajunge de două cifre, conform Agerpres.
08:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile, în aşa fel încât populaţia cu vârste între 50 şi 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent.
08:20
Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat luni că producătorul german accelerează ofensiva pe piaţa vehiculelor electrice din Europa prin lansarea unei game de modele compacte şi accesibile, menită să consolideze poziţia de lider a companiei.
08:10
Prim-ministrul Qatarului a presat Hamas să and #8222;răspundă pozitiv and #8221; la noua propunere de încetare a focului a SUA în cadrul unei întâlniri la Doha, potrivit unui oficial familiarizat cu întâlnirea, relatează CNN.
08:10
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că România trebuie să reducă deficitul în cinci, şase ani şi a explicat că în acest an el nu va putea fi mai mic de 8%.
Acum o oră
08:00
Producătorul chinez de vehicule electrice Xpeng plănuieşte să lanseze marca sa de masă Mona pe pieţele internaţionale începând cu 2026, consolidând competiţia cu rivalii chinezi şi constructorii auto tradiţionali din Europa şi din alte regiuni
08:00
Reuters: Cehia expulzează un diplomat belarus pentru presupus spionaj în cazul investigat şi de România # Bursa
Republica Cehă va expulza un diplomat belarus pe care îl acuză de spionaj, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Praga, cazul având legătură cu cel în care, în România, este cercetat un fost oficial de rang înalt al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova bănuit că a divulgat informaţii secrete către serviciul KGB din Belarus
07:50
BBC:Tunisia neagă afirmaţiile potrivit cărora flota Gretei Thunberg către Gaza au fost lovite de o dronă # Bursa
Autorităţile tunisiene au negat afirmaţiile potrivit cărora una dintre navele care se îndreptau către Gaza, transportând ajutoare şi activişti pro-palestinieni, printre care şi Greta Thunberg, ar fi fost atacată de o dronă
07:50
Democraţii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au făcut publică, luni, o felicitare cu conotaţii sexuale adresată lui Jeffrey Epstein cu ocazia aniversării sale din 2003 care a fost semnată, din câte se pare, de preşedintele Donald Trump, deşi el neagă acest lucru.
07:50
Nepalul a ridicat interdicţia privind reţelele sociale după ce aceasta a dus la ciocniri între protestatari şi poliţie, soldate cu cel puţin 19 morţi,
07:50
Exporturile Chinei către Statele Unite au scăzut cu 33% în august, în timp ce creşterea totală a exporturilor a încetinit la cel mai redus ritm din ultimele şase luni, pe fondul măsurilor dure ale preşedintelui Donald Trump împotriva reexporturilor şi al diminuării efectelor livrărilor în avans,
07:50
Ministrul Mediului: Gărzile forestiere teritoriale au nevoie de oameni integri şi competenţi care să le conducă # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că gărzile forestiere teritoriale au nevoie de oameni integri şi competenţi care să le conducă şi că încep interviurile pentru inspectorii şefi în mai multe judeţe.
07:50
Friedrich Merz avertizează în privinţa and #8222;nostalgiei false and #8221; faţă de alianţa cu SUA # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-şi traseze propria cale, independent de Statele Unite, într-un discurs de politică externă în care a spus, de asemenea, că pentru Vladimir Putin cucerirea Ucrainei nu va fi decât and #8222;un început and #8221;.
07:40
Apple pregăteşte lansarea noilor iPhone-uri, Iar and #8221;iPhone Air and #8221; ar putea fi atracţia principală # Bursa
Când Apple va prezenta noile modele iPhone marţi, analiştii spun că marea provocare va fi depăşirea unui eveniment considerat modest, în condiţiile în care rivalii au avansat deja în integrarea inteligenţei artificiale în produsele lor.
07:40
Stânga condusă de premierul laburist Jonas Gahr St and #248;re a câştigat luni la mică diferenţă alegerile parlamentare din Norvegia, marcate de ascensiunea dreptei populiste anti-imigraţie, potrivit proiecţiilor televiziunilor bazate în special pe numeroasele voturi anticipate, relatează AFP şi Reuters.
07:40
Institutul pentru Studiul Războiului: Rusia nu poate menţine ritmul de producţie al dronelor Shahed fără componente chinezeşti # Bursa
Rusia continuă să crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, în parte datorită sprijinului din partea Republicii Populare Chineze.
Acum 2 ore
07:30
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică că este and #8221;încrezător and #8221; că planul tarifar al preşedintelui Donald Trump va fi confirmat de Curtea Supremă, dar a avertizat că, dacă instanţa va decide contrariul, guvernul va fi obligat să returneze sume uriaşe companiilor afectate, transmite CNBC.
07:30
Israelul a efectuat atacuri aeriene în partea centrală şi vestică a Siriei, a anunţat luni seara agenţia de ştiri oficială a ţării, potrivit BBC.
07:20
Pîslaru: Negociez finanţarea de 6-7 milioane euro pentru Via Transilvanica, prin granturile SEE şi Norvegiene # Bursa
Via Transilvanica ar putea primi o finanţare de 6-7 milioane de euro prin Granturile Spaţiului Economic European şi Norvegiene 2021-2028 pentru a fi amenajată corespunzător, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru.
07:20
Curtea Supremă a SUA susţine poziţia lui Trump în privinţa raidurilor împotriva imigranţilor # Bursa
Curtea Supremă a SUA a susţinut din nou, luni, abordarea dură a preşedintelui Donald Trump în materie de imigraţie, permiţând agenţilor să continue raidurile din sudul Californiei care vizează deportarea persoanelor pe baza rasei sau limbii lor, într-o decizie care, potrivit unui judecător disident, face ca latino-americanii să fie un and #8222;vânat legitim care poate fi capturat în orice moment and #8221;.
Acum 12 ore
00:00
Zilele trecute a fost audiat, de către un comitet al Senatului american, Robert F. Kennedy Jr., secretarul de stat (ministrul) pentru Sănătate al Statelor Unite. Omul a fost numit acum câteva luni de Donald Trump cu singurul scop de a face circ. Asta s-a întâmplat şi acum. RFK Jr. este un incompetent care are viziuni. O combinaţie toxică. Crede că vaccinurile fac rău. Informaţiile le culege de pe Internet.
00:00
* Până la 37% din cantitatea totală de criptomonede aflată în circulaţie este posibil să fie pierdută, conform publicaţiei menţioanteBitcoin a fost creat cu un plafon fix de 21 de milioane de monede, pentru a combate inflaţia monedelor fiat şi a imita raritatea aurului, dar un număr mare de monede au fost pierdute definitiv, ceea ce restrânge şi mai mult oferta, scrie ZeroHedge.
00:00
* (Interviu cu Rayeiris Maduro Rondon, Popular Investor eToro)Reporter: Care au fost primii paşi pe care i-aţi făcut pentru a deveni investitor?
00:00
Preţul aurului a urcat, ieri, la un nou maxim istoric, ca urmare a raportării numărului redus de noi locuri de muncă create de economia americană în luna august. Raportul a condus la înmulţirea pariurilor privind reducerea dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală americană, transmite Bloomberg, conform Agerpres.
00:00
Încrederea investitorilor privind activitatea economică din zona euro a înregistrat un declin semnificativ şi în luna septembrie 2025, atât pe fondul deteriorării condiţiilor curente cât şi a aşteptărilor, conform ultimului raport de la Sentix GmbH (vezi graficul).
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,76%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,71 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0716 lei/euro.
00:00
Românii nu par dispuşi să înveţe din istorie, fie ea chiar şi recentă, iar efectul este o revenire ciclică la aceleaşi soluţii păguboase. Experienţa ultimelor decenii arată cum austeritatea a fost folosită cu efecte catastrofale, dar evenimentele sunt repede uitate şi transfigurate.
00:00
* Schimburi masive cu acţiuni Digi Communications
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va răci semnificativ în nord-vestul şi centrul ţării, unde vor fi înnorări temporar accentuate şi perioade cu averse, însoţite de descărcări electrice.
00:00
Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, şi reprezentanţii marilor producători vor căuta, vineri, 12 septembrie, soluţii pentru un sector care, în lipsa unor măsuri concrete, riscă să fie devansat de rivalii asiatici şi să piardă definitiv bătălia mobilităţii electrice, potrivit Euronews.
00:00
Grupul bancar spaniol BBVA a lansat ieri, în mod oficial, oferta sa ostilă în valoare de 14,8 miliarde euro (17,34 miliarde de dolari) pentru preluarea rivalei mai mici Banco Sabadell, anunţă Reuters.
00:00
Spanish banking group BBVA officially launched its hostile bid of 14.8 billion euros ($17.34 billion) for smaller rival Banco Sabadell yesterday, Reuters reports.
00:00
Birouri verzi şi spaţii urbane inteligente: Timpuri Noi Square 2, un proiect de referinţă ESG # Bursa
Vastint România, unul dintre dezvoltatorii imobiliari care integrează cu consecvenţă principiile ESG (Environmental, Social, Governance) în proiectele sale, a prezentat recent stadiul în care se află lucrările privind cea de-a doua etapă a ansamblului imobiliar rezidenţial Timpuri Noi Square, un reper în regenerarea urbană sustenabilă din Bucureşti.
00:00
Companiile din componenţa indicelui bursier BETPlus au reuşit, în proporţie de 60%, să depăşească, în primul semestru din 2025, performanţa de anul trecut din punct de vedere al evoluţiei cifrei de afaceri, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
00:00
Bursele europene au urmat un curs uşor pozitiv ieri, investitorii având în atenţie evoluţiile politice din Franţa, unde era aşteptată o posibilă cădere a guvernului.
8 septembrie 2025
21:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că economiile generate de pachetul doi de măsuri reprezintă aproximativ 10% din bugetul educaţiei şi că cifrele exacte vor fi comunicate peste o lună.
21:30
Autorităţile din România se concentrează, în negocierile pentru pachetul de investiţii SAFE pe o planificare solidă, care să reflecte priorităţile strategice ale ţării şi să confirme angajamentul ferm al Guvernului de a respecta traiectoria de deficit, potrivit ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivti Agerpres
21:20
AFP: Franţa şi Germania propun noi sancţiuni europene împotriva Rusiei, care să vizeze şi compania Lukoil # Bursa
Franţa şi Germania propun ca Uniunea Europeană să includă Lukoil, companie petrolieră rusă activă în Europa, precum şi alţi actori externi care ajută Rusia să-şi vândă petrolul, în cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni europene aflat în pregătire.
21:20
Un sondaj realizat în rândul oamenilor de afaceri din Rusia arată că 57% se aşteaptă la o încetinire a economiei, în timp ce 28% estimează o redresare
21:10
Macron ia act de căderea guvernului Bayrou şi promite numirea unui nou premier în zilele următoare # Bursa
Emmanuel Macron a anunţat, printr-un comunicat al Élysee, că and #8222;ia act and #8221; de respingerea votului de încredere şi de căderea guvernului condus de François Bayrou, potrivit Le Figaro. Preşedintele a precizat că îl va primi marţi pe premier pentru a-i accepta demisia şi că numirea succesorului va avea loc and #8222;în următoarele zile and #8221;.
20:40
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că and #8222;nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor.
20:30
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/jean-luc-melenchon-ii-cere-lui-emmanuel-macron-sa-8222plece8221-dupa-caderea-guvernului-bayrou-40588652 Jean-Luc Melenchon îi cere lui Emmanuel Macron să and #8222;plece and #8221; după căderea guvernului Bayrou---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-pierde-votul-de-incredere-premierul-isi-va-depune-demisia-marti-dimineata-67488658 François Bayrou pierde votul de încredere. Premierul îşi va depune demisia marţi dimineaţă---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-franta-8222nu-trebuie-sa-accepte-supunerea-in-fata-creditorilor8221-83488654 François Bayrou: Franţa and #8222;nu trebuie să accepte supunerea în faţa creditorilor and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/votul-de-incredere-pentru-guvernul-bayrou-a-inceput-89388659 Votul de încredere pentru guvernul Bayrou a început---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/mathilde-panot-cere-demisia-lui-emmanuel-macron-si-ataca-guvernul-bayrou-26388656 Mathilde Panot cere demisia lui Emmanuel Macron şi atacă guvernul Bayrou---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-amintit-pentru-sprijinul-dat-unei-motiuni-de-cenzura-socialiste-in-2006-47388657 François Bayrou, amintit pentru sprijinul dat unei moţiuni de cenzură socialiste în 2006---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/marine-le-pen-cere-dizolvarea-adunarii-nationale-pentru-iesirea-din-criza-politica-84388654 Marine Le Pen cere dizolvarea Adunării Naţionale pentru ieşirea din criza politică---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-este-pe-cale-sa-devina-al-patrulea-cel-mai-efemer-premier-al-frantei-49188657 François Bayrou este pe cale să devină al patrulea cel mai efemer premier al Franţei---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/grupul-liot-anunta-ca-nu-va-acorda-increderea-guvernului-bayrou-43288652 Grupul Liot anunţă că nu va acorda încrederea guvernului Bayrou---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fran%C3%A7ois-bayrou-a-incheiat-discursul-in-adunarea-nationala-cu-un-apel-la-taxarea-marilor-averi-29088656 François Bayrou a încheiat discursul în Adunarea Naţională cu un apel la taxarea marilor averi---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/laurent-wauquiez-anunta-libertate-de-vot-pentru-deputatii-din-grupul-sau-87088654 Laurent Wauquiez anunţă libertate de vot pentru deputaţii din grupul său---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/votul-de-incredere-din-franta-tensioneaza-scena-politica-21978656 Votul de încredere din Franţa tensionează scena politică ---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/bayrou-a-fost-acuzat-de-politisti-dupa-ce-a-recunoscut-existenta-profilarii-rasiale-00978655 Bayrou a fost acuzat de poliţişti după ce a recunoscut existenţa profilării rasiale---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/bursa-din-paris-creste-usor-inainte-de-votul-de-incredere-69878653 Bursa din Paris creşte uşor înainte de votul de încredere---Franţa se pregăteşte să se cufunde din nou într-o criză politică odată cu căderea aşteptată a guvernului condus de Francois Bayrou, luni, în urma unei moţiuni de cenzură în Adunarea Naţională (parlament), ceea ce îl pune pe preşedintele Emmanuel Macron în faţa unei dileme: să continue sau să dizolve Adunarea Naţională, scrie AFP.
20:30
Adunarea Naţională a votat, aşa cum era anticipat, împotriva acordării încrederii premierului François Bayrou, relatează Le Figaro. Şeful guvernului solicitase acest vot în urmă cu două săptămâni, pentru a valida direcţia sa bugetară.
20:30
INSCOP: 52,4% dintre români consideră că apartenenţa României la UE nu limitează prea mult independenţa naţională # Bursa
Un sondaj realizat de INSCOP Research Polithink arată că 52,4% dintre români consideră că apartenenţa României la Uniunea Europeană nu afectează semnificativ independenţa naţională, în timp ce 38,1% cred contrariul, iar 9,5% nu au o opinie sau nu au răspuns.
20:30
Jean-Luc Melenchon îi cere lui Emmanuel Macron să and #8222;plece and #8221; după căderea guvernului Bayrou # Bursa
and #8222;Bayrou a căzut. Victorie şi uşurare populară. Macron este acum în prima linie în faţa poporului. Şi el trebuie să plece and #8221;, a scris Jean-Luc Melenchon pe platforma X, citat de Le Figaro.
20:10
François Bayrou: Franţa and #8222;nu trebuie să accepte supunerea în faţa creditorilor and #8221; # Bursa
Premierul François Bayrou a declarat, în faţa Adunării Naţionale, că Franţa traversează and #8222;un moment de adevăr and #8221; şi că nu poate accepta and #8222;supunerea în faţa creditorilor and #8221;, relatează Le Figaro.
20:00
Adunarea Naţională a deschis procedura de vot asupra moţiunii de încredere solicitate de premierul François Bayrou, după ce acesta a răspuns criticilor opoziţie, potrivit Le Figaro. Timp de 30 de minute, deputaţii pot vota pentru sau împotriva executivului, în sălile adiacente plenului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.