Aflat în vacanță, președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost surprins plimbându-se pe străzile Craiovei – VIDEO
Aktual24, 9 septembrie 2025 08:20
Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, a avut parte de o apariție neașteptată pe străzile din Craiova, unde a petrecut câteva zile de vacanță. Șeful statului ceh a fost surprins de localnici plimbându-se prin centrul orașului și în Parcul Romanescu, îmbrăcat lejer, în pantaloni scurți și tricou, departe de ținuta sobră pe care o poartă la […]
• • •
Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, a avut parte de o apariție neașteptată pe străzile din Craiova, unde a petrecut câteva zile de vacanță. Șeful statului ceh a fost surprins de localnici plimbându-se prin centrul orașului și în Parcul Romanescu, îmbrăcat lejer, în pantaloni scurți și tricou, departe de ținuta sobră pe care o poartă la […]
Un tribunal federal de apel a confirmat că Donald Trump trebuie să-i plătească unei jurnaliste 83,3 milioane de dolari. Decizia finală va aparține însă Curții Supreme, dominate de judecători republicani # Aktual24
Un tribunal federal de apel din Statele Unite a confirmat verdictul prin care fostul președinte Donald Trump trebuie să achite suma de 83,3 milioane de dolari jurnalistei și scriitoarei E. Jean Carroll, pentru defăimare. Decizia, pronunțată luni de Curtea de Apel a celui de-al Doilea Circuit, respinge argumentele echipei lui Trump privind imunitatea prezidențială și […]
Ilie Bolojan crede că legea pensiilor speciale pentru magistrați va fi avizată: „Haideți să vedem ce va zice CCR” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat încrederea că legea prin care Guvernul a decis reducerea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională și va trece de controlul Curții Constituționale. Șeful Executivului a subliniat că reforma a fost concepută cu respectarea deciziilor CCR anterioare și că reprezintă un pas spre echitate socială. „Consider că acest proiect respectă aspectele […]
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testarea unui nou motor pentru o rachetă balistică intercontinentală capabilă să amenințe teritoriul SUA # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la testarea unui nou motor de rachetă destinat rachetelor balistice intercontinentale (ICBM). Potrivit agenției oficiale KCNA, testul marchează un nou pas în eforturile Phenianului de a dezvolta arme cu rază lungă de acțiune capabile să amenințe direct teritoriul Statelor Unite. Potrivit sursei citate, evenimentul de luni a reprezentat […]
Un 10 august nepalez: Guvernul de la Kathmandu a format o comisie de anchetă după reprimarea violentă a demonstrațiilor anti-corupție, soldată cu 19 morți # Aktual24
Guvernul Nepalului a decis, luni seara, constituirea unei comisii de anchetă pentru a investiga violențele din 8 septembrie, când 19 persoane și-au pierdut viața în urma confruntărilor dintre forțele de ordine și protestatari. Potrivit unui oficial citat de Washington Post, comisia are la dispoziție 15 zile pentru a întocmi un raport privind modul în care […]
Venezuela se pregătește de război: președintele Maduro a confirmat mobilizarea a 25.000 de soldați, în eventualitatea unei invazii americane # Aktual24
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a confirmat mobilizarea a 25.000 de membri ai forțelor armate în statele situate la frontiera cu Columbia și la ieșirile maritime, în cadrul crizei cu SUA, care au desfășurat nave de război în apropierea apelor venezuelene. ”Am ordonat desfășurarea a 25.000 de bărbați și femei ai glorioasei noastre Forțe armate național […]
Actori și regizori promit să nu colaboreze cu grupuri de film israeliene „implicate în genocid” # Aktual24
Aproximativ 1.500 de actori, regizori și alți profesioniști din industria cinematografică au semnat o scrisoare prin care promit să nu colaboreze cu instituțiile cinematografice israeliene pe care le consideră „implicate în genocid și apartheid împotriva poporului palestinian”. „Ca producători de film, actori, lucrători din industria cinematografică și instituții, recunoaștem puterea cinematografiei de a modela percepțiile. […]
Seria deceselor misterioase ale unor afaceriști ruși continuă. Trupul decapitat al directorului general al unei companii miniere, găsit sub un pod # Aktual24
Cadavrul decapitat al directorului unei companii miniere din Rusia a fost găsit sub un pod în regiunea Kaliningrad, în cel mai recent episod al unei serii sumbre de morți misterioase în rândul directorilor ruși de la începutul războiului din Ucraina. Cadavrul lui Alexey Sinistyn, CEO al companiei de extracţie a sărurilor de potasiu şi magneziu […]
Ministrul britanic de Interne afirmă că țara sa ar putea suspenda vizele din țările care nu acceptă returnarea migranților # Aktual24
Marea Britanie ar putea suspenda vizele din țările care nu „colaborează” și nu acceptă acorduri de returnare a migranților, a declarat noul ministru de Interne, Shabana Mahmood. Mahmood a afirmat în repetate rânduri că „prioritatea sa principală” este „securizarea granițelor” și a cerut țărilor să își primească înapoi cetățenii dacă aceștia nu au dreptul să […]
Ciolacu a ieșit furios la România TV: ”Bolojan să termine cu minciunile”. Fostul ministru al Finanțelor a lansat acuzații grave la adresa lui Ciolacu # Aktual24
Fostul premier PSD, Marcel Ciolacu, și-a comandat un interviu la România TV, luni seară, la scurt timp după ce Marcel Boloș, fostul ministru al Finanțelor a lansat acuzații grave la adresa sa. „Când i-am spus «domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a […]
Zona de check-in a unuia dintre terminalele aeroportului Heathrow din Londra a fost evacuată din cauza unui „posibil incident cu materiale periculoase” # Aktual24
Zona de check-in a unuia dintre terminalele aeroportului Heathrow din Londra a fost evacuată, luni, din cauza unui posibil incident cu substanțe periculoase, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului. „Zona de check-in a Terminalului 4 a fost închisă și evacuată în timp ce serviciile de urgență răspund la incident. Rugăm pasagerii să nu […]
O nouă pictură murală realizată de Banksy, cu un judecător care lovește un protestatar, va fi îndepărtată de pe zidul tribunalului din Londra # Aktual24
O nouă pictură murală realizată de artistul stradal Banksy, care înfățișează un judecător bătând cu un ciocan un protestatar neînarmat, va fi îndepărtată de pe un perete din fața uneia dintre cele mai emblematice instanțe din Londra, au anunțat luni autoritățile. Pictura murală a apărut luni și înfățișează un protestatar întins pe pământ, ținând în […]
Benjamin Netanyahu i-a avertizat pe locuitorii din orașul Gaza să plece, la câteva ore după ce Israelul a anunțat că va intensifica atacurile aeriene asupra enclavei. „Transmit locuitorilor din Gaza următorul mesaj: profit de această ocazie pentru a vă avertiza – părăsiți acum zona!”, potrivit The Guardian. Netanyahu a declarat că forțele se organizează și […]
Curtea Supremă a SUA a susținut din nou, luni, abordarea intransigentă a președintelui Donald Trump în materie de imigrație, permițând agenților să continue raidurile care vizează persoanele în vederea deportării pe baza rasei sau limbii lor în California de Sud, într-o decizie despre care un alt judecător a spus că transformă latino-americanii într-„o pradă gata […]
Un așa-zis congres medical cu tot felul de conspirații și bazaconii a făcut valuri în presă săptămâna trecută. Surprinzător – și îmbucurător – e că însuși ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) a luat o reacție fermă, urmate și de măsuri. E îmbucurătoare reacția sa tocmai pentru că este extrem de rară. Înalții oficiali din domeniul […]
Șase sculpturi în sare de la Ocnele Mari, printre atracțiile de la Expoziția Mondială din Japonia # Aktual24
Printre exponatele cu care România participă la Expoziția Mondială din Japonia se află și șase sculpturi din sare provenită din zăcământul de la Ocnele Mari. Temele pentru aceste lucrări au fost alese de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și redau cinci dintre simbolurile esențiale ale identității românești – Cultura Cucuteni, nodul dacic, arhitectura brâncovenească, sculptura […]
Ce se va întâmpla cu oceanele și pescuitul în 25 de ani? Un studiu prezice schimbări catastrofale # Aktual24
Un nou studiu realizat de oamenii de știință de la Universitatea din California, Santa Barbara (UCSB) arată că impactul cumulativ al omului asupra oceanelor se va dubla până în 2050. Acest lucru amenință să aibă consecințe devastatoare pentru ecosistemele marine și societatea umană. Oceanele, odinioară considerate nemărginite și impermeabile la amenințările externe, se află acum […]
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că nu îl miră prinderea unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat că a transmis informații secrete către KGB din Belarus, și a spus că nu este nimic nou în faptul că Rusia ‘se joacă’ în zona noastră geografică. Moșteanu a […]
Cum se schimbă războiul: Avioanele americane F-15E Strike Eagle primesc rachete de precizie ghidate cu laser pentru a elimina drone de atac # Aktual24
Un nou tip de sistem de arme a fost integrat pe avioanele de vânătoare americane F-15E. Avioanele de război au efectuat recent teste operaționale de zbor cu foc real asupra țintelor de deasupra uscatului și apei. Avioanele F-15E Strike Eagle, echipate cu rachetele ghidate cu laser AGR-20F Advanced Precision Kill Weapon System II, oferă capacitate […]
Marcel Boloș, acuzații grave la adresa lui Ciolacu: ”Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”. Reacția fostului premier PSD # Aktual24
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern Ciolacu (iunie 2023 – decembrie 2024), a declarat pentru Antena 1 că l-a avertizat pe fostul premier privind creșterea deficitului bugetar, dar că acesta i-ar fi răspuns că îl doare „în organul genital” de problemă. „Când i-am spus «domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap», […]
A căzut guvernul din Franța, extremiștii de stânga și de dreapta și-au dat mâna și au reușit să-l demită pe premierul François Bayrou # Aktual24
Prim-ministrul francez François Bayrou a pierdut votul de încredere pe care l-a solicitat pentru guvernului său, anunță BBC. Adunarea Națională a Franței a votat cu 364 de voturi pentru și 194 împotrivă pentru a-l demite din funcție și a răsturna guvernul său minoritar. Alți 25 de deputați s-au abținut. Franța se află acum într-o adevărată […]
Administrația Trump dorește ca Europa să înceteze să cumpere petrol rusesc și să se alăture sancțiunilor propuse care vizează națiunile care continuă să facă acest lucru, a declarat luni un oficial de rang înalt al Casei Albe. Ungaria luiOrban continuă să cumpere masiv gaze si petrol din Rusia. Unele țări europene continuă să se bazeze […]
Moscova amenință iar Finlanda. Îi cere ”despăgubiri de război” de peste 244 de miliarde de dolari # Aktual24
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a acuzat luni Finlanda vecină că urmează un curs de confruntare pentru un război împotriva Rusiei şi a cerut din nou guvernului finlandez să plătească Moscovei despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial, relatează agenţia DPA, citată de Agerpres. „După ce a aderat la NATO, sub pretextul măsurilor defensive Helsinki a […]
Patru state au cooperat pentru prinderea spionului KGB. Precizări ale serviciului secret din Republica Moldova # Aktual24
Reținerea la Timișoara a lui Alexandru Bălan, acuzat de spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus, stat supus Rusiei, a fost posibilă ca urmare a cooperării serviciilor secerte din România, Cehia și Ungaria, anunță SIS, serviciul secret din Republica Moldova. Reținerea a avut loc în urma unei operațiuni coordonate între SIS, Serviciul Român de Informații, precum […]
O ședință a statelor BRICS, grup pornit de la Brazilia, Rusia, India și China dar care între timp s-a lărgit cu alte state, a fost convocată în grabă de primul dintre aceste state. O ședință online, lucru important de precizat. Comportamentul principalelor puteri din acest forum care caută o ordine mondială alternativă la cea occidentală […]
Cererile de azil în Uniunea Europeană (UE) au scăzut cu 23% în prima jumătate a anului 2025 față de anul precedent, potrivit unui raport al Agenției UE pentru Azil (EUAA). Conform raportului, până la sfârșitul lunii iunie au fost primite 399.000 de cereri de azil de către țările UE, Elveția și Norvegia. Potrivit EUAAA, scăderea […]
DIICOT a prins un trădător: Fost adjunct al serviciilor secrete din Republica Moldova, cercetat pentru trădare în România # Aktual24
Astăzi, 8 septembrie 2025, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, fost adjunct […]
Francois Bayrou e pe cale să devină FOSTUL premier al Franței. Guvernul său minoritar aproape sigur va fi răsturnat în Parlament de stânga, extrema stângă și extrema dreaptă. Calculul politic al președintelui Emmanuel Macron de a declanșa alegeri anticipate acum 2 ani pentru a stopa ascensiunea Frontului Național (extrema dreaptă) a dat greș în mod […]
O boală gravă a lovit-o pe principala propagandistă a Kremlinului, șefa trustului Russia Today. Soțul ei este în moarte clinică # Aktual24
Margarita Simonian, redactor-șef al postului de televiziune RT și al grupului media „Russia Today”, a anunțat că a fost diagnosticată cu o boală gravă. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii prezentate de Vladimir Soloviov, unul dintre principalii promotori ai propagandei Kremlinului. Simonian, în vârstă de 45 de ani, a precizat că medicii i-au recomandat […]
Tupeu la Moscova. Lavrov: ”Rusia nu dorește să se răzbune pe nimeni. Nu dorim să ridicăm ziduri precum Zidul Berlinului” # Aktual24
Rusia nu dorește să se răzbune pe nimeni, nu se îndepărtează de foștii parteneri occidentali, dar va ține cont de acțiunile lor din trecut, a anunțat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei întâlniri cu studenții. „Nu dorim să ne răzbunăm pe nimeni, să ne descărcăm furia asupra nimănui. Nu vom […]
Programul caselor de pariuri s-a adaptat dramatic în ultimii ani pentru a răspunde cerințelor unei industrii care nu doarme niciodată. Globalizarea pariurilor a creat necesitatea unor programe extinse care să acopere evenimente din toate fusurile orare. Această evoluție a transformat casele de pariuri din afaceri locale cu program fix în operațiuni complexe care funcționează aproape […]
Răscoală în PNL. Un primar amenință că-și dă demisia dacă va trebui să facă disponibilizări: ”Plecăm toți în masă” # Aktual24
Primarul comunei Lipnița (Constanța), Nicolae Florin Dinu (PNL), anunță că dacă va fi obligat să dea oameni afară, toţi angajaţii, inclusiv el vor pleca în masă. „La noi în primărie este totul OK. Avem 21 de oameni în organigramă dintre care 18 activi. Nu are cine să plece. De ce trebuie neapărat să schimbăm ceva? […]
Incident pe podul Agigea. Un preot a încercat să-l convingă pe un bărbat cățărat pe pod să coboare, dar Poliția a avut mai mult succes – VIDEO # Aktual24
Un bărbat de 65 de ani s-a urcat pe podul de la Agigea, în semn de protest. Polițiștii l-au convins să coboare după mai bine de 5 ore de negocieri. Chiar și un preot a intervenit pentru a-l convinge pe bărbat să coboare. Un bărbat de 65 de ani s-a urcat în această dimineață, 8 […]
Surse: Ce le-a spus președintele Dan sindicaliștilor din Educație. Legea care majorează norma didactică ar putea fi abrogată peste 2 luni # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni cu reprezentanții sindicatelor din educație, în urma protestului de amploare organizat în Capitală. Profesorii și-au prezentat principalele revendicări: demisia ministrului Educației, Daniel David, și abrogarea prevederilor din Legea 141/2025, care majorează norma didactică și impun alte măsuri de austeritate în școli. Potrivit liderilor sindicali, șeful statului „a luat […]
Reacția USR la noile amenințări ale lui Grindeanu: ”Dacă cineva are astăzi un pistol la tâmplă, acea entitate este România” # Aktual24
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, susţine necesitatea reformelor pentru că România se află „pe buza prăpastiei” şi trebuie să elimine ameninţarea de a intra „într-o spirală a datoriilor”. Reacţia sa vine după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, că PSD nu guvernează „cu pistolul la tâmplă”, nu se […]
Ciolacu continuă să sfideze: ”Nu îmi este deloc ruşine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă/ Demontez minciuna” # Aktual24
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, luni, că demontează „minciuna” conform căreia ar fi cheltuit „discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, menţionând că acest fond nu a stat „în pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor. „Demontez azi minciuna că am cheltuit […]
Creșterea exporturilor Chinei încetinește în august, pe fondul tarifelor americane și al tensiunilor comerciale # Aktual24
Exporturile Chinei au crescut în august în cel mai lent ritm de la perioada ianuarie-februarie, când au crescut doar cu 2,3%. Exporturile Chinei au crescut luna trecută, dar într-un ritm mai lent decât în ultimele luni, a anunțat luni agenția vamală a țării, relatează Euronews. Exporturile au ajuns la 321,8 miliarde de dolari în august, […]
Tânăr medic, atacat de suveraniști: ”Ignoranța nu este o opinie. Mă uit la valurile de conspiraționiști care umplu internetul cu minciuni și am o singură întrebare” # Aktual24
Iuliu Torje un tânăr medic specializat în terapie intensivă, are un mesaj dur la adresa suveraniștilor care promovează teoriile delirante ale unor medici conspiraționiști. El a fost violent atacat de suveraniști după ce a desființat teoriile lansat de conspiraționiștii adunați în week-end la Brașov. ”Sunt medic ATI. Terapie Intensivă. Reanimare. Locul unde realitatea medicinei nu […]
Germania: Cărbunele în creștere. Energiile regenerabile vor furniza mai puțină electricitate în 2025 # Aktual24
Era de așteptat ca ponderea energiilor regenerabile în producția de electricitate să crească semnificativ până în 2030. Cu toate acestea, conform noilor cifre de la Oficiul Federal de Statistică din Germania, aceasta devine o perspectivă îndepărtată. Combustibilii fosili au parte de o mică revigorare. În prima jumătate a acestui an, în Germania s-a produs mai […]
Dronele Rusiei au bombardat casa unui fotbalist de la Benfica, aceasta a fost complet distrusă. În casă se aflau soţia sa, însărcinată în şapte luni, şi fiica sa de trei ani # Aktual24
Mijlocaşul ucrainean Gheorghi Sudakov, de la Benfica, a relatat prin intermediul reţelelor sociale că dronele ruseşti i-au distrus locuinţa sa din Kiev în noaptea de 7 septembrie, dar fără ca familia sa să fi fost rănită, transmite EFE, citată de Agerpres. Soţia sa, însărcinată în şapte luni, şi fiica sa de trei ani au scăpat […]
Prima zi de școală a debutat cu un protest de amploare al cadrelor didactice. Mii de profesori s-au adunat luni, după ora 10:30, în Piața Victoriei, la un miting organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”. Ulterior, ei au pornit în marș spre Palatul Cotroceni. […]
Un bărbat din localitatea argeşeană Săpata a fost reţinut după ce, pe fondul consumului de alcool, a încălcat un ordin de protecţie şi a ameninţat-o cu moartea pe mama sa. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, bărbatul de 45 de ani este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecţie şi ameninţare, într-un […]
O nouă comoară descoperită la Mangalia: vase din aur și argint vechi de peste 2.200 de ani # Aktual24
Muzeul Național de Istorie a României a anunțat descoperirea unor vase din aur și argint datând de la începutul secolului al III-lea î.Hr., în situl arheologic Callatis, aflat lângă Mangalia. Potrivit instituției, astfel de artefacte sunt extrem de rare și se aseamănă cu piesele găsite în morminte antice de prestigiu, precum cele de la Vergina […]
Grecia, „cea mai bătrână țară” din Europa. Anunță un pachet de 1,6 miliarde de euro pentru a combate declinul demografic # Aktual24
Grecia implementează măsuri radicale, inclusiv reduceri de impozite și alte stimulente financiare, pentru a contracara scăderea populației care amenință să facă din țară „cea mai bătrână” din Europa. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat că pachetul de măsuri de 1,6 miliarde de euro a fost determinat de una dintre cele mai mari provocări cu care […]
Grindeanu, din colț în colț după ce președintele Dan i-a cerut să nu îl mai atace pe Bolojan: ”Noi nu am dat ultimatumuri, PSD în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog” # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut luni că nu l-a atacat pe Ilie Bolojan în discursul de duminică, deși atunci a acuzat că ”țara este guvernată cu toporul”. Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști în legătură cu atacul la adresa lui Ilie Bolojan, dacă a fost un atac la adresa partenerilor PSD din […]
Ce face Rusia pe front, acuzațiile se confirmă. Moscova anuntă că se retrage din Convenția Europeană împotriva Torturii # Aktual24
Rusia intenționează să se retragă din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a înaintat luni parlamentului rus un proiect de lege corespunzător, potrivit agenției de știri rusă TASS. Convenția împotriva torturii a fost adoptată în 1987, iar Rusia a ratificat-o în 1998. Odată cu retragerea sa, Comitetul nu va mai […]
Rachetele Rusiei nu mai pot să îi atingă. Cel mai mare producător de drone din Ucraina va construi o fabrică în Marea Britanie # Aktual24
Cel mai mare producător de drone din Ucraina, Ukrspecsystems, va construi o nouă fabrică și un centru de testare în Suffolk – ceea ce ar putea însemna locuri de muncă pentru lucrătorii Lotus care se confruntă cu concedieri. Producătorul de mașini sport Lotus din South Norfolk a anunțat luna trecută reduceri masive de locuri de […]
Sondaj INSCOP care enervează AUR: Peste jumătate dintre români cred că apartenența la UE nu limitează independența națională # Aktual24
Un sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 4–10 august 2025 la comanda think-tankului Polithink, arată că 52,4% dintre români consideră că apartenența la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% cred contrariul. Potrivit datelor, scepticismul față de UE este mai ridicat în rândul votanților PSD și AUR, al persoanelor între […]
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, îndemn la responsabilitate: „Școala nu este nici a politicienilor, nici a sindicatelor – este a elevilor” # Aktual24
Luni, 8 septembrie 2025, începutul noului an școlar a fost umbrit de protestele cadrelor didactice, care au lăsat multe curți goale și au amânat festivitățile de deschidere în numeroase școli din țară. În acest context tensionat, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, a transmis un apel public […]
Brazilia a convocat astăzi un summit BRICS pentru a discuta politica comercială a președintelui Donald Trump. Liderii Rusiei și Chinei vor participa, dar prim-ministrul Indiei nu va fi prezent. China a confirmat că președintele Xi Jinping va participa la summitul virtual BRICS, relatează Bloomberg. „Președintele Xi Jinping va participa la summitul online al liderilor BRICS […]
