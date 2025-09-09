Lucrări ale SDM în Timișoara, astăzi, 9 septembrie

21:50

Timișorenii, dar nu numai, care voiau să plece luni dimineață spre Antalya de pe Aeroportul Internațional Timișoara s-au văzut nevoiți să piardă toată ziua așteptând după o aeronavă care să îi ducă la destinație, spre seară încă fiind în terminal. Potrivit agenției de turism, aeronava care trebuia să plece de dimineață avea o defecțiune și nu au putut fi găsite altele mai devreme.