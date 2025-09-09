Apple lansează astăzi iPhone 17

14:00

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că formațiunea depune în Parlament două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1: CASS pentru pensionari, pentru deținuții politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal și de asemenea indemnizația pentru creșterea copiilor, care se adresează bineînțeles mamelor. El a precizat că sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1.