Directoarea celui mai bun liceu, 21.000 lei/ lună din meditații. Are salariu de doar 9.000 lei
Newsweek.ro, 9 septembrie 2025 08:20
Ionela Neagoe este directoarea Colegiului Gheorghe Lazăr, considerat cel mai bun din România. Ea a c...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
08:30
Festivalul golurilor în Italia-Israel 5-4, meci nebun în drumul spre CM 2026. Cum arată clasamentele # Newsweek.ro
Italia a obținut o victorie spectaculoasă, scor 5-4 cu Israel, luni seara, la Debrecen, într-un meci...
08:30
Ilie Bolojan anunță dacă România va intra sau nu în incapacitate de plată. Efectele reformei # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua...
Acum 30 minute
08:20
Directoarea celui mai bun liceu, 21.000 lei/ lună din meditații. Are salariu de doar 9.000 lei # Newsweek.ro
Ionela Neagoe este directoarea Colegiului Gheorghe Lazăr, considerat cel mai bun din România. Ea a c...
08:10
Rusia continuă să crească producţia de drone cu ajutorul Chinei. Angajează femei în fabrică # Newsweek.ro
Rusia continuă să crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, în parte datorită sprijinului...
Acum o oră
08:00
Premierul Ilie Bolojan a anunțat care este situaţia din educaţie si despre momentul în care salariil...
07:50
Horoscop 10 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu tensiuni Capricornilor. Peștii se simt singuri # Newsweek.ro
Horoscop 10 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu tensiuni Capricornilor. Peștii se simt singuri....
07:40
Bolojan: Va crește vârsta la care românii ies la pensie. 500.000 de oamerni direct afectați # Newsweek.ro
Bolojan a spus că va crește vârsa la care românii ies la pensie. În primă fază 500.000 români vor fi...
Acum 2 ore
07:20
Chirurgii din Turcia fac intervenții de micșorare a înălțimii la femei. Este un nou trend # Newsweek.ro
Chirurgii din Turcia oferă intervenții chirurgicale estetice care pot reduce înălțimea cu peste 5 ce...
07:20
Cea mai frumoasă actriță a anilor 80. Florin Piersic o roagă să divorțeze. Rămâne singură la 52 ani # Newsweek.ro
Cea mai frumoasă româncă din anii 80 a fost măritată cu un actor celebru, ea însăși fiind o cunoscut...
07:10
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce? # Newsweek.ro
Din nou haos la Casa de Pensii. Asistăm la Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de ...
Acum 12 ore
22:30
De la cine vor primi jocurile de noroc autorizaţii de funcţionare? Licenţa de funcţionare, naţională # Newsweek.ro
De la cine vor primi jocurile de noroc autorizaţii de funcţionare? Licenţa de funcţionare este naţio...
21:50
Problemele Europei se agravează: lipsa competitivității, birocrația și barierele de reglementare # Newsweek.ro
Problemele Europei se agravează: lipsa competitivității, birocrația și barierele de reglementare sun...
21:20
Pensiile magistraţilor vor trece de CCR, crede fostul judecător constituţional Tudorel Toader # Newsweek.ro
Proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor vor trece de CCR, crede fostul judecător constituţ...
20:30
Angajaţii Senatului vor acum să dea jos antenele de pe Palatul Parlamentului. Nu mai aduc bani # Newsweek.ro
Angajaţii Senatului României vor acum să dea jos toate antenele de pe Palatul Parlamentului. Nu mai ...
20:30
Agent anticorupție din Ucraina a vândut Rusiei secrete inclusiv despre forțele de securitate # Newsweek.ro
Unul dintre agenții anticorupție arestați în iulie lucra pentru o celulă de spionaj a Rusiei care po...
20:00
Trump își impune mercenarii în Ucraina, într-un domeniu de vârf. Fondatorul Blackwater, la Kiev # Newsweek.ro
Pe fondul unor rapoarte conform cărora administrația lui Donald Trump ia în considerare utilizarea u...
19:50
Piețele globale cresc ușor, pe măsură ce așteptările Fed privind reducerea ratei dobânzii au crescut # Newsweek.ro
Cele mai recente indicii despre ratele dobânzilor din SUA vor proveni din rapoartele privind inflați...
19:40
Marine Le Pen va fi judecată în apel, în dosarul asistenților europarlamentari, la începutul anului ...
Acum 24 ore
19:30
Cota de piață a Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel din ultimii aproape opt ani # Newsweek.ro
Cota de piață a maşinilor Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel care a fost întâlnit în ultimii...
19:00
Ce pericol pentru sănătate ascunde un smoothie de banane? Combinațiile ideale pentru el # Newsweek.ro
Pui banane în smoothie-ul tău sănătos? Avem o veste dezamăgitoare – bananele cam strică gustul acest...
18:20
Franţa trăieşte acum peste posibilităţile sale, aşa cum atrage atenţia premierul acestui stat. Guver...
18:00
EXCLUSIV Fost adjunct al serviciului secret moldovean, spion rus. Săltat în România pentru trădare # Newsweek.ro
Un bărbat cu dublă cetățenie, moldoveană și română, a fost reținut astăzi pe aeroportul din Timișoar...
17:50
Gramul de aur a înregistrat luni o creștere de 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, depășind astfel v...
17:40
SUA încep testele de zbor cu noul „Avion al Apocalipsei”. Pregătit pentru războiul nuclear # Newsweek.ro
Forțele Aeriene și firma aerospațială Sierra Nevada Corp. au început testele de zbor cu un „Avion al...
17:20
Germania impune reguli noi pentru beneficiarii de ajutoare sociale. Trebuie să muncească pentru bani # Newsweek.ro
Germania ia în calcul măsuri mai stricte pentru beneficiarii alocației de cetățenie, în încercarea d...
17:10
Fraude de proporții cu indemnizații de handicap. Guvernul anunță noi criterii de evaluare Document # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole a anunțat că s-au descoperit fraude de proporții cu indemnizații de h...
17:00
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă # Newsweek.ro
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă. Ce s...
16:40
Un anestezist francez și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate cum îi resuscitează. 12 au murit # Newsweek.ro
Un anestezist francez acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți copii și adulți cu vârste cupri...
16:40
Bărbați arestați după ce au bătut un agent de pază. Erau la o sală de jocuri de noroc. De la ce s-au...
16:30
Anestezist din Franța acuzat că a otrăvit 30 de pacienți. 12 au murit. Cum a făcut asta și care a fo...
16:20
METEO Meteorologii, suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România. Ce iarnă vom avea? # Newsweek.ro
Hărți recente îi fac pe meteorologi să fie suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România....
16:10
Rusia ironizează sancțiunile lui Trump: „Fără efect”. Kievul cere stoparea importurilor de energie # Newsweek.ro
După ce Donald Trump a anunțat că pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, Kremlinul a reacționat ...
16:00
Ungaria vrea să importe energie nucleară din România, a anunţat şeful diplomaţiei de la Budapesta. "...
15:40
600 de blocuri și Spitalul Fundeni rămân fără apă din cauza unor lucrări la conducte. Cât timp? # Newsweek.ro
Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de blocuri pentru lucrări de...
15:20
În timp ce Războiul lui Putin din Ucraina continuă fără să se întrevadă un sfârșit, The Sun investig...
15:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut, în 2024, un chestionar pentru a afla cât de mulțu...
14:50
Noul sistem de detectare și amendare a șoferilor funcțional de azi. A prins un vitezoman cu 222 km/h # Newsweek.ro
Noul sistem de detectare și amendare a șoferilor pentru depășirea vitezei medii prin intermediul cam...
14:40
Franța se pregătește de o nouă criză politică. Ce se va întâmpla cu Guvernul lui Francois Bayrou # Newsweek.ro
Franţa se pregăteşte să se scufunde din nou într-o criză politică, după ce guvernul condus de Franco...
14:20
PSD vrea ca mamele, veteranii și pensionarii să nu mai plătească CASS. Cum se acoperă gaura bugetară # Newsweek.ro
PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu, veter...
14:00
Liderul senatorilor USR despre pensii: „Nişte băieţi deştepţi continuă să lase România fără bani” # Newsweek.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că este nevoie de pachete de măsuri care să...
13:50
Rectorul SNSPA Remus Pricopie: „Școala nu este a politicienilor, a sindicatelor, este a copiilor” # Newsweek.ro
Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricop...
13:40
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor # Newsweek.ro
O veste foarte bună. PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de ...
13:30
Grecia se confruntă cu un declin demografic. Ce strategie are cea mai îmbătrânită țară? # Newsweek.ro
Grecia a anunțat măsuri drastice, inclusiv scutiri fiscale și alte stimulente financiare, pentru a c...
13:20
Flancul estic al NATO, în alertă. 30.000 de soldați ruși și tehnică de război, mobilizați la graniță # Newsweek.ro
Între 12 și 16 septembrie, Rusia și Belarus desfășoară exercițiile militare Zapad 2025, primele de l...
13:10
Rusia face 57 avioane de luptă, 250 tancuri, 2.500 rachete anul acesta. Ucraina cere noi sancțiuni # Newsweek.ro
Industria de armament din Rusia face, la cererea lui Vladimir Putin, eforturi imense de a livra în 2...
12:40
Grevă la Liceul Lazăr unde George Simion le-a vorbit copiilor și un lider AUR a făcut propagandă # Newsweek.ro
Profesorii protestează astăzi. Este grevă și la Liceul Lazăr unde George Simion le-a vorbit copiilor...
12:20
FOTO Mii de profesori protestează în Piața Victoriei: Azi tăiați la educație, mâine cerșim ca nație # Newsweek.ro
Câteva mii de cadre didactice din toată țara au ieșit luni în Piața Victoriei, nemulțumite de modifi...
12:10
Rusia atacă cu rachete sediul guvernului din Kiev. Keith Kellogg: „Războiul scapă de sub control” # Newsweek.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui Donald Trump, a avertizat că lovitura Rusiei asupra...
11:50
Românii pot investi în titluri de stat TEZAUR. Dobânzile sunt neimpozabile. Cum se pot cumpăra? # Newsweek.ro
A noua ediție a programului de titluri de stat Tezaur din acest an se lansează luni, 8 septembrie. P...
11:40
Descoperire arheologică majoră în Ierusalim. Cum arăta regina Egiptului de acum 2.300 de ani? # Newsweek.ro
Arheologii din Ierusalim au descoperit o monedă de aur veche de 2.270 de ani cu regina Berenice a II...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.