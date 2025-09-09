Directoarea celui mai bun liceu, 21.000 lei/ lună din meditații. Are salariu de doar 9.000 lei

Newsweek.ro, 9 septembrie 2025 08:20

Ionela Neagoe este directoarea Colegiului Gheorghe Lazăr, considerat cel mai bun din România. Ea a c...

Acum 10 minute
08:30
Festivalul golurilor în Italia-Israel 5-4, meci nebun în drumul spre CM 2026. Cum arată clasamentele Newsweek.ro
Italia a obținut o victorie spectaculoasă, scor 5-4 cu Israel, luni seara, la Debrecen, într-un meci...
08:30
Ilie Bolojan anunță dacă România va intra sau nu în incapacitate de plată. Efectele reformei Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua...
Acum 30 minute
08:20
08:10
Rusia continuă să crească producţia de drone cu ajutorul Chinei. Angajează femei în fabrică Newsweek.ro
Rusia continuă să crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, în parte datorită sprijinului...
Acum o oră
08:00
Salariile profesorilor vor crește după 2026. Ce a anunțat premierul Ilie Bolojan Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat care este situaţia din educaţie si despre momentul în care salariil...
07:50
Horoscop 10 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu tensiuni Capricornilor. Peștii se simt singuri Newsweek.ro
Horoscop 10 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu tensiuni Capricornilor. Peștii se simt singuri....
07:40
Bolojan: Va crește vârsta la care românii ies la pensie. 500.000 de oamerni direct afectați Newsweek.ro
Bolojan a spus că va crește vârsa la care românii ies la pensie. În primă fază 500.000 români vor fi...
Acum 2 ore
07:20
Chirurgii din Turcia fac intervenții de micșorare a înălțimii la femei. Este un nou trend Newsweek.ro
Chirurgii din Turcia oferă intervenții chirurgicale estetice care pot reduce înălțimea cu peste 5 ce...
07:20
Cea mai frumoasă actriță a anilor 80. Florin Piersic o roagă să divorțeze. Rămâne singură la 52 ani Newsweek.ro
Cea mai frumoasă româncă din anii 80 a fost măritată cu un actor celebru, ea însăși fiind o cunoscut...
07:10
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce? Newsweek.ro
Din nou haos la Casa de Pensii. Asistăm la Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de ...
Acum 12 ore
22:30
De la cine vor primi jocurile de noroc autorizaţii de funcţionare? Licenţa de funcţionare, naţională Newsweek.ro
De la cine vor primi jocurile de noroc autorizaţii de funcţionare? Licenţa de funcţionare este naţio...
21:50
Problemele Europei se agravează: lipsa competitivității, birocrația și barierele de reglementare Newsweek.ro
Problemele Europei se agravează: lipsa competitivității, birocrația și barierele de reglementare sun...
21:20
Pensiile magistraţilor vor trece de CCR, crede fostul judecător constituţional Tudorel Toader Newsweek.ro
Proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor vor trece de CCR, crede fostul judecător constituţ...
20:30
Angajaţii Senatului vor acum să dea jos antenele de pe Palatul Parlamentului. Nu mai aduc bani Newsweek.ro
Angajaţii Senatului României vor acum să dea jos toate antenele de pe Palatul Parlamentului. Nu mai ...
20:30
Agent anticorupție din Ucraina a vândut Rusiei secrete inclusiv despre forțele de securitate Newsweek.ro
Unul dintre agenții anticorupție arestați în iulie lucra pentru o celulă de spionaj a Rusiei care po...
20:00
Trump își impune mercenarii în Ucraina, într-un domeniu de vârf. Fondatorul Blackwater, la Kiev Newsweek.ro
Pe fondul unor rapoarte conform cărora administrația lui Donald Trump ia în considerare utilizarea u...
19:50
Piețele globale cresc ușor, pe măsură ce așteptările Fed privind reducerea ratei dobânzii au crescut Newsweek.ro
Cele mai recente indicii despre ratele dobânzilor din SUA vor proveni din rapoartele privind inflați...
19:40
Marine Le Pen va fi judecată în apel în dosarul asistenților europarlamentari Newsweek.ro
Marine Le Pen va fi judecată în apel, în dosarul asistenților europarlamentari, la începutul anului ...
Acum 24 ore
19:30
Cota de piață a Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel din ultimii aproape opt ani Newsweek.ro
Cota de piață a maşinilor Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel care a fost întâlnit în ultimii...
19:00
Ce pericol pentru sănătate ascunde un smoothie de banane? Combinațiile ideale pentru el Newsweek.ro
Pui banane în smoothie-ul tău sănătos? Avem o veste dezamăgitoare – bananele cam strică gustul acest...
18:20
Franţa trăieşte peste posibilităţile ei. Guvernul Bayrou are probleme majore Newsweek.ro
Franţa trăieşte acum peste posibilităţile sale, aşa cum atrage atenţia premierul acestui stat. Guver...
18:00
EXCLUSIV Fost adjunct al serviciului secret moldovean, spion rus. Săltat în România pentru trădare Newsweek.ro
Un bărbat cu dublă cetățenie, moldoveană și română, a fost reținut astăzi pe aeroportul din Timișoar...
17:50
Prețul aurului s-a triplat în ultimii 10 ani. Gramul atinge un nou record Newsweek.ro
Gramul de aur a înregistrat luni o creștere de 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, depășind astfel v...
17:40
SUA încep testele de zbor cu noul „Avion al Apocalipsei”. Pregătit pentru războiul nuclear Newsweek.ro
Forțele Aeriene și firma aerospațială Sierra Nevada Corp. au început testele de zbor cu un „Avion al...
17:20
Germania impune reguli noi pentru beneficiarii de ajutoare sociale. Trebuie să muncească pentru bani Newsweek.ro
Germania ia în calcul măsuri mai stricte pentru beneficiarii alocației de cetățenie, în încercarea d...
17:10
Fraude de proporții cu indemnizații de handicap. Guvernul anunță noi criterii de evaluare Document Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole a anunțat că s-au descoperit fraude de proporții cu indemnizații de h...
17:00
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă Newsweek.ro
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă. Ce s...
16:40
Un anestezist francez și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate cum îi resuscitează. 12 au murit Newsweek.ro
Un anestezist francez acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți copii și adulți cu vârste cupri...
16:40
Bărbați arestați după ce au bătut un agent de pază. Erau la o sală de jocuri de noroc Newsweek.ro
Bărbați arestați după ce au bătut un agent de pază. Erau la o sală de jocuri de noroc. De la ce s-au...
16:30
16:20
METEO Meteorologii, suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România. Ce iarnă vom avea? Newsweek.ro
Hărți recente îi fac pe meteorologi să fie suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România....
16:10
Rusia ironizează sancțiunile lui Trump: „Fără efect”. Kievul cere stoparea importurilor de energie Newsweek.ro
După ce Donald Trump a anunțat că pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, Kremlinul a reacționat ...
16:00
Ungaria vrea să importe energie nucleară din România. "Interesele coincid" Newsweek.ro
Ungaria vrea să importe energie nucleară din România, a anunţat şeful diplomaţiei de la Budapesta. "...
15:40
600 de blocuri și Spitalul Fundeni rămân fără apă din cauza unor lucrări la conducte. Cât timp? Newsweek.ro
Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de blocuri pentru lucrări de...
15:20
Pe unde ar putea Putin să atace Europa. Unde este „călcâiul lui Ahile” al NATO? Newsweek.ro
În timp ce Războiul lui Putin din Ucraina continuă fără să se întrevadă un sfârșit, The Sun investig...
15:10
Românii mulțumiți de instanțe, dar revoltați de pensiile speciale ale judecătorilor Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut, în 2024, un chestionar pentru a afla cât de mulțu...
14:50
Noul sistem de detectare și amendare a șoferilor funcțional de azi. A prins un vitezoman cu 222 km/h Newsweek.ro
Noul sistem de detectare și amendare a șoferilor pentru depășirea vitezei medii prin intermediul cam...
14:40
Franța se pregătește de o nouă criză politică. Ce se va întâmpla cu Guvernul lui Francois Bayrou Newsweek.ro
Franţa se pregăteşte să se scufunde din nou într-o criză politică, după ce guvernul condus de Franco...
14:20
PSD vrea ca mamele, veteranii și pensionarii să nu mai plătească CASS. Cum se acoperă gaura bugetară Newsweek.ro
PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu, veter...
14:00
Liderul senatorilor USR despre pensii: „Nişte băieţi deştepţi continuă să lase România fără bani” Newsweek.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că este nevoie de pachete de măsuri care să...
13:50
Rectorul SNSPA Remus Pricopie: „Școala nu este a politicienilor, a sindicatelor, este a copiilor” Newsweek.ro
Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricop...
13:40
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor Newsweek.ro
O veste foarte bună. PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de ...
13:30
Grecia se confruntă cu un declin demografic. Ce strategie are cea mai îmbătrânită țară? Newsweek.ro
Grecia a anunțat măsuri drastice, inclusiv scutiri fiscale și alte stimulente financiare, pentru a c...
13:20
Flancul estic al NATO, în alertă. 30.000 de soldați ruși și tehnică de război, mobilizați la graniță Newsweek.ro
Între 12 și 16 septembrie, Rusia și Belarus desfășoară exercițiile militare Zapad 2025, primele de l...
13:10
Rusia face 57 avioane de luptă, 250 tancuri, 2.500 rachete anul acesta. Ucraina cere noi sancțiuni Newsweek.ro
Industria de armament din Rusia face, la cererea lui Vladimir Putin, eforturi imense de a livra în 2...
12:40
Grevă la Liceul Lazăr unde George Simion le-a vorbit copiilor și un lider AUR a făcut propagandă Newsweek.ro
Profesorii protestează astăzi. Este grevă și la Liceul Lazăr unde George Simion le-a vorbit copiilor...
12:20
FOTO Mii de profesori protestează în Piața Victoriei: Azi tăiați la educație, mâine cerșim ca nație Newsweek.ro
Câteva mii de cadre didactice din toată țara au ieșit luni în Piața Victoriei, nemulțumite de modifi...
12:10
Rusia atacă cu rachete sediul guvernului din Kiev. Keith Kellogg: „Războiul scapă de sub control” Newsweek.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui Donald Trump, a avertizat că lovitura Rusiei asupra...
11:50
Românii pot investi în titluri de stat TEZAUR. Dobânzile sunt neimpozabile. Cum se pot cumpăra? Newsweek.ro
A noua ediție a programului de titluri de stat Tezaur din acest an se lansează luni, 8 septembrie. P...
11:40
Descoperire arheologică majoră în Ierusalim. Cum arăta regina Egiptului de acum 2.300 de ani? Newsweek.ro
Arheologii din Ierusalim au descoperit o monedă de aur veche de 2.270 de ani cu regina Berenice a II...
