Cauza năucitoare a deraierii tramvaiului 19, care a sărit de pe șine azi-noapte, la Liceul Șincai: o trotinetă lăsată aiurea în drum sau chiar aruncată în fața lui

15:10

Situația din parcare, din Sectorul 3 al Capitalei, l-a adus pe un bucureștean la capătul răbdării: Bărbatul îi întreabă pe vecini „ce ne mai facem cu Negoiță”, asta pentru că, potrivit lui, se dau avertismente […] Articolul Bucureștean disperat de situația din parcare, din S3: „Ce ne facem cu Negoiță, doamnelor și domnilor? În curând, n-o să mai putem chema pe nimeni în vizită!” apare prima dată în B365.