Cauza năucitoare a deraierii tramvaiului 19, care a sărit de pe șine azi-noapte, la Liceul Șincai: o trotinetă lăsată aiurea în drum sau chiar aruncată în fața lui
B365.ro, 9 septembrie 2025 08:20
Un tramvai de pe linia 19 a deraiat seara trecută, pe Bulevardul Gheorghe Șincai. Potrivit martorilor, se pare că deraierea a fost provocată de o trotinetă electrică ce a fost aruncată sau lăsată sub roțile
• • •
Acum 30 minute
08:20
Cauza năucitoare a deraierii tramvaiului 19, care a sărit de pe șine azi-noapte, la Liceul Șincai: o trotinetă lăsată aiurea în drum sau chiar aruncată în fața lui # B365.ro
Un tramvai de pe linia 19 a deraiat seara trecută, pe Bulevardul Gheorghe Șincai. Potrivit martorilor, se pare că deraierea a fost provocată de o trotinetă electrică ce a fost aruncată sau lăsată sub roțile
Acum 6 ore
04:00
Prin vortexul de toamnă dezlănțuit în traficul din București. Cum e de la Unirii în Pipera sau, Doamne ferește, un drum pe DN1, până la Aeroportul Otopeni # B365.ro
A început şcoala, deci vortexul de trafic a început de ieri. Vă amintesc că peste vară au început şi lucrările la Pasajul Unirii. Plus liniile de tramvai despre care vă povesteam săptămânile trecute. Plus sutele,
Acum 8 ore
01:10
ESENȚIAL | Iadul suprem de pe DN1 – prima zi cu trafic deviat prin Otopeni, pentru lucrările la viitoarea stație de metrou de pe M6. Rămân doar două benzi pe sens # B365.ro
Azi intră în vigoare unele dintre cele mai de impact restricții de trafic pentru M6 – metroul spre Otopeni, și anume reconfigurarea majoră a DN1 – din trei benzi pe sens, rămân câte două, plus
Acum 12 ore
19:50
Continuă cearta alegerilor parțiale de la PMB. Grindeanu spune că e important ce vor bucureștenii, iar Drulă îl „provoacă” să-i întrebe direct. „Eu știu că ei doresc alegerile cât mai repede” # B365.ro
Partidele politice constinuă să se certe pe tema alegerilor parțiale de la Primăria Capitalei. Data la care bucureștenii vor merge din nou la urnele de vot nu s-a decis. Sorin Grindeanu repetă că un candidat
Acum 24 ore
18:50
Restricții pe A1, timp de o lună, pe sensul București – Pitești, anunță CNAIR. Continuă reparațiile la pasajul peste calea ferată și Centura Capitalei # B365.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmite șoferilor că vor fi impuse o nouă serie de restricții de circulație pe Autostrada A1 București Pitești. Măsurile sunt valabile în perioada 9 septembrie – 9 octombrie.
18:10
Planșeul Unirii devine din în ce mai rezistent, cu un zid de sprijin de o lățime de 170 de centimetri. „Va fi în picioare generații întregi de acum încolo”, spune Băluță # B365.ro
Continuă lucrările de refacere a Planșeului Unirii, cel mai complex șantier din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vine cu o actualizare privind activitatea de aici. Edilul spune că este acuma o lăține de „doar"
17:40
În prima zi de școală, Dl. Bujduveanu s-a uitat la televizoarele Big Brother. Centrul de monitorizare a traficului a prins niște imagini OK cât era dumnealui spectator # B365.ro
Vigilent, domnul primar interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a privit astăzi cum tot traficul din oraș este aproape de nerecunoscut, mai ales când toată lumea se organizează bine, când polițiștii de la rutieră ies în
17:10
ESENȚIAL | Concluzia protestului de azi din București al profesorilor după întâlnirea cu Nicușor Dan: greva generală, un scenariu posibil. Decizia finală, curând # B365.ro
Astăzi, în prima zi de școală a anului școlar 2025 – 2026, a avut loc protestul profesorilor, care au mărșăluit din Piața Victoriei până la Palatul Cotroceni. La acest eveniment, au participat circa 30.000 de
17:10
O mașină „de 16 ani”, din cele cât o ascuțitoare, răsturnată pe Bulevardul Constructorilor în urma unui accident. Trafic blocat în zonă # B365.ro
Un accident s-a produs în această după-amiază, pe Bulevardul Constructorilor, unde o mașină pentru persoane de 16 ani s-a răsturnat. Echipajele de pompieri sunt la fața locului. O mașină de 16 ani s-a răsturnat pe
16:30
FOTO | O nesfârșită mare de oameni pe Podul Basarab. Imaginile zilei de la protestul profesorilor, veniți cu miile azi la București # B365.ro
Miile de profesori care străbat Podul Basarab sunt imaginile zilei de lai protestul de azi al cadrelor didactice, care au venit cu miile la București, la un miting în fața Guvernului, de unde au plecat
16:30
VIDEO | Un șofer a spulberat barierele de cale ferată din satul Pasărea, la doi pași de București. Peste 100 de astfel de accidente s-au produs anul trecut # B365.ro
Un șofer ce conducea o mașină marca BMW a ignorat semnalele acustice și luminoase de la barierele de la kilometrul feroviar 23+100 din localitatea Pasărea, Ilfov, astfel intrând în ele cu viteză, distrugându-le. Un șofer
16:10
„Cinema sub clar de lună” e și cu filme românești pe terasa de la Promenda Mall ️ Ce e în program, în perioada 11 septembrie -16 octombrie # B365.ro
Vești bune pentru bucureștenii pasionjați să vadă filme în aer liber. Cinema sub clar de lună revine în acest weekend la Promenada Mall. Intrarea este liberă. „Cinema sub clar de lună" revine în Capitală în
16:10
4 linii STB și Bucharest City Tour au trasee modificate, pe 9-14 septembrie. E Festivalul Unforgettable, unde cântă Bocelli și Carreras, și se închide traficul pe Bd. Unirii și Libertății # B365.ro
Săptămâna aceasta, mai multe linii STB și cea turistică „Bucharest City Tour" vor circula pe trasee modificate pentru că se desfășoară Festivalul Unforgettable, la care va veni pe scenă și Andrea Bocelli. Călătorii trebuie să
15:50
Suferi de psoriazis? Tratamentul pe baza de imunoglobulină Y de tip aviar te ajută să intri în remisie # B365.ro
Psoriazisul este o afecțiune cronică ce depășește simpla manifestare cutanată și care are un impact semnificativ asupra sănătății generale și a echilibrului emoțional al pacienților. Chiar dacă mecanismele exacte care declanșează boala nu sunt pe
15:30
Revoluția parcărilor în Sectorul 2, faza pe exproprieri: au început procedurile. 5 parcări supraetajate și la sol vor fi construite în zona Mihai Bravu # B365.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, anunță că au început procedurile de expropriere pentru realizarea unor parcări rezidențiale în zona Mihai Bravu. Aici se vor construi 5 parcări rezidențiale supraetajate și la sol, potrivit edilului. Au
15:00
FOTO | RetuRO instalează în București noi coșuri speciale pentru sticle și doze SGR pentru care n-ai timp să stai la coadă la reciclare pe bani, dar altcineva are. Unde le găsim # B365.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), continuă proiectul pilot în București prin care promovează o educație ecologică și solidaritate urbană. Acesta implică amplasarea unor compartimente speciale pe coșurile de gunoi, în care trecătorii pot lăsa
14:40
Fight politic în prima zi de școală. City managerul Lucian Judele USR vs Negoiță PSD: Cinism ieșit din comun să te lauzi când copiii învață în containere # B365.ro
Lucian judele, City Managerul Bucureștiului a avut o reacție dură la vizita lui Robert Negoiță la Școala Victor Brauner din Sectorul 3 al Capitalei. City Managerul susține că a încercat să rezolve problemele școlilor din
14:10
FOTO | „Evitați zona Dorobanți, e rău!” Evitați, de fapt, mai tot orașul. Gata cu vacanța și concediile, noul sezon de trafic infernal se anunță mai rău ca de obicei # B365.ro
Pauza de vară s-a terminat, situația în care dusul copilului/copiilor la școală durează mai mult decât școala însăși redevine, încet și sigur, rutina vieții noastre în București. Azi, în mod absolut special, avem și protestul
14:00
VIDEO | Accident pe podul de la Bragadiru, de peste Centura Capitalei. E afectat sensul spre București # B365.ro
Un șofer aflșat în trafic, a anunțat în urmă cu puțin timp că în zona Braagadiru. Bucureșteanul a precizat că accidentul a avaut loc pe pod peste centura Bragadiru , sens București spre Bragadiru. Nu
13:40
BREAKING | Scăpări de gaze pe Metalurgiei, în urma unei avarii în rețea, lângă Parcul Tudor Arghezi. 6 linii STB blocate, trafic închis între Grand Arena si giratoriul de la Auchan # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc o avarie la rețeaua de gaze pe Bulevardul Metalurgiei, lângă Parcul Tudor Arghezi. Traficul este închis complet dinspre Grand Arena Berceni spre Auchan. Iar STB anunță 6
13:30
Stația STB „Pericol” e pe Bd. Pallady. Călătorii așteaptă pe iarbă, între copaci, autobuzele care înlocuiesc tramvaiele 19 și 27, scoase de pe traseu pentru refacerea șinelor # B365.ro
De sâmbătă, circulația tramvaielor pe Bulevardul Theodor Pallady a fost oprită, iar traseeleliniilor 19, 27, 49 și 640 au fost modificate. Această măsură a fost luată pentru a se da startul lucrărilor de reabilitare a
12:50
VIDEO | Chiriașii „Destroy & Leave”, coșmarul unui bucureștean care și-a găsit apartamentul făcut praf. „Cum să stai așa în casă?” # B365.ro
În perioada următoare, anunțurile pentru chirii sunt în creștere, mai ales că se întoc la facultate studenții. Iar în București, piața imobiliară este abundentă. Chiriașii caută un loc care să îndeplinească toate condițiile bune de
12:40
FOTO | Pisoiul Botic, cel cu ochii de-un verde-turmalină, rătăcit prin Cotroceni. Stăpâna îl caută cu disperare de câteva săptămâni # B365.ro
Botic, un pisoi de Cotroceni s-a rătăzcit prin Cotroceni în penultiam lună de vară. Stăpâna acestuia îl caută cu disperare și speră să îl găsească cât mai curând pe pufos. Are 5 ani și este
11:50
7 noi șantiere Termoenergetica se deschid în București, în toate sectoarele, de pe Splaiul Unirii până în Parcul Plumbuita și-n Crângași. Cine va suferi cel mai mult de lipsă de apă caldă # B365.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) informează că se fac lucrări în următoarele zile de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai mulțe zone din Capitală. Iar aceste intervenții au durate diferite
11:00
FOTO | Niște „pui” de iederă, simbol al vieții eterne, crescuți pe-un gard pe la Parcul Izvor, au dispărut subit. „Zici că Thanatos s-a mutat la București și omoară noaptea plante” # B365.ro
Grupul de Inițiativă Civică Parcul Izvor a anunțat bucureștenii că idera care crescuse frumos în urmă cu relativ o lună a fost tăiată. Grupul civic a subliniat că nu cunosc însă care este motivul pentru
11:00
FOTO | Bunătăți din toată țara ne ajung în fața ochilor, la București. „Portret gastronomic local”, seria de film documentar despre tradițiile culinare din România autentică # B365.ro
Seria de film documentar „Portret gastronomic local" aduce România autentică și tradițiile culinare, din 4 septembrie, în fața publicului larg, în 10 episoade dedicate unor regiuni diferite. România are în prezent 592 de PGL-uri, însă
09:30
VIDEO | Nicușor Dan, tătic și președinte, a boicotat boicotul de început de an școlar. Și-a dus fetița la școală, în București, orașul în care profesorii protestează azi # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan, și-a dus luni de dimineață fetița la școală, zi în care profesorii ies în stradă pentru a-și striga nemulțumirile față de creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, mărirea efectivelor de
09:20
FOTO | „Eclipsa din Sufragerie” a doamnei din Otopeni și alte imagini spectaculoase de azi-noapte, din București # B365.ro
În noaptea de 7 septembrie bucureștenii și nu numai au avut parte de un spectacol fascinant pe cer. Cu mic cu mare de prin toate colțurile României oamenii au stat și au privit echlipsa totală
09:00
Marile probleme pe M6, metroul către Otopeni. Pro Infrastructură: Lipsesc bani, restricțiile pot dura cu anii, relocarea utilităților e ruletă, pentru că nu-s pe hârtii, dar apar pe șantier # B365.ro
Secțiunea de Nord a Magistralei 6 nu este eligibilă să primească bani europeni, motiv pentru care Guvernul trebuie să plătească de la bugetul de stat și din împrumuturi externe pentru continuarea lucrărilor, avertizează Asociația Pro
08:50
Una dintre mai frumoase clădiri din București, casa Vintilă Brătianu, găzduiește Festivalul Silvia Șerbescu, pianista despre care Enescu spunea: “Admirație și respect!” # B365.ro
Sub egida Festivalului Internațional George Enescu, începe Festivalul Silvia Șerbescu, dedicat renumitei pianiste, cu o carieră strălucită în special în perioada interbelică. Primul eveniment al Festivalului Silvia Șerbescu este recitalul inaugural susținut de pianista Alexandra
Ieri
08:30
Restricții de trafic și linii STB deviate pentru protestul profesorilor în BucureștiTraseele afectate și deviate, orarul marșului și mitingului # B365.ro
Astăzi, 8 septembrie, în prima zi de școală profesorii se strâng în Piața Victoriei să protesteze. Pentru ca evenimentul să se desfășoare în siguranță au fost anunțate restricții de circulație. Ce restricții de circulație aduce
07:50
ESENȚIAL | Prima zi de școală se mută pe străzile din București. Mii de profesori, așteptați la miting în Piața Victoriei și la marșul spre Cotroceni. Protestul, pe ore # B365.ro
Este anul școlar în care prima zi de școală se mută pe străzile din București; nu e cu festivități, e cu proteste la care sunt așteptați mii de învățători și profesori – după estimările sindicatelor,
07:20
Cea mai frumoasă casă cu marchiză din Cartierul Armenesc zace în paragină. Secretele reședinței fondatorului fabricii Adesgo, emblema eleganței feminine în Bucureștiul interbelic # B365.ro
Pe strada Pasului, colț cu Armenească, o vilă cu parter înalt, marchiză a la francaise și ancadramente înfrumusețate cu mascheroni, își poartă trecutul nobil în tăcere. Clădirea, ridicată la începutul secolului XX și proiectată în
04:10
Capela Sfânta Elisabeta din Cotroceni. Singura biserică ortodoxă construită în stil italian din România e în București # B365.ro
Aflată în poate cel mai frumos cartier din Bucureștiul zilelor noastre, Capela Sfânta Elisabeta din Cotroceni se potrivește de minune prin aspectul său în zona în care se află. Despre istoria sa însă se cunosc
7 septembrie 2025
17:50
VIDEO | Focar de infecție în Sectorul 2, la pubelele de colectare selectivă: așteaptă inaugurarea de câteva luni. Trîmbițașu, mesaj către PS2: „Cap ai, minte ce-ți mai trebuie?” # B365.ro
Este focar de infecție în Sectorul 2, în mai multe locuri unde au fost amplasate pubelele de colectare selectivă: acestea încă nu au fost inaugurate, oamenii aruncă gunoi aici, autoritățile le-au „închis" cu folie, dar
15:30
VIDEO | Bujduveanu, anunț de la Depoul Dudești: „Flota STB este pregătită pentru începutul școlii”. Tramvaiele, autobuzele și troleibuzele sunt curățate, spune Primarul Capitalei # B365.ro
Stelian Bujduveanu a mers dis-de-dimineață, 7 septembrie, la Depoul Dudești, să verifice flota Societății de Transport București (STB) și, mai apoi, a anunțat că este pregătită pentru începutul noului an școlar 2025 – 2026. Primarul
14:10
Ministrul Educației îi invită pe sindicaliștii din învățământ să facă „echipă”, iar pe copii îi așteaptă luni la școală. O mulțime de profesori anunță proteste în București și în țară # B365.ro
Daniel David, ministrul Educației, a spus duminică, 7 septembrie, că școala este „în primul rând a copiilor", astfel că îi așteaptă pe cei mici luni, 8 septembrie, la școală, alături de părinți. Ministrul a ținut
13:20
FOTO | Slujbă de sfințire și sobor de preoți pe Centura București Nord, la șantierul pentru extinderea și modernizarea la 4 benzi între DN2 și A2. Încep lucrările # B365.ro
Un sobor de preoți a fost adus pe Centura Capitalei, pe porțiunea de drum DN2 – A2, acolo unde încep lucrările pentru modernizare și extindere la 4 benzi: aici s-a organizat o slujbă de sfințire
12:40
VIDEO | A picat curentul în rețeaua STB: tramvaiele 1, 10, 11 și 25 sunt blocate în zona Bd. G-ral Paul Teodorescu/ Bd. Timișoara # B365.ro
Probleme în rețeaua STB: a picat curentul, iar tramvaiele liniilor 1, 10, 11 și 25 sunt blocate în zona Bd. G-ral Paul Teodorescu/ Bd. Timișoara. Călătorii au fost nevoiți să coboare din tramvaie și să
12:00
28 de căței și 27 de pisici și-au găsit familii iubitoare la cel mai mare târg de adopții din 2025 al ASPA București ️ A avut loc la Park Lake, iar stăpânii au primit cadouri pentru blănoși # B365.ro
Sâmbătă, 6 septembrie, la Park Lake mall a avut loc cel mai mare târg de adopții din 2025 al ASPA București: 28 de căței și 27 de pisici au plecat la noile lor case, alături
11:00
Eclipsa totală de Lună se vede și din București, în seara asta, cu puțin noroc: Cerul trebuie să fie senin. Anunțul Observatorului Astronomic # B365.ro
În seara aceasta, 7 septembrie, cu puțin noroc, și din București avem ocazia să vedem Eclipsa totală de Lună, un fenomen astronomic special: Trebuie doar ca cerul să fie senin. Anunțul a fost făcut de
09:50
VIDEO | Accident cumplit pe pasaj în Berceni. O mașină a căzut de pe pod, a explodat și s-a făcut scrum. Martori: A fost fatal pentru șofer și pasagerul din drepta # B365.ro
Un accident cumplit s-a produs, în aceastî dimineață, ăn giratoriul de pe pasajul din Berceni. O mașină a sărit de pe pod, a luat foc sub pasaj și s-a făcut scrum. Șoferul și pasagerul din
Mai mult de 2 zile în urmă
03:10
Grădinile Palatului Cotroceni, paradisul Reginei Maria transformat în teren botanic miciurinist pentru pionieri. Istoria parcului unde meditează președinții # B365.ro
Dimpreună cu Palatul regal Cotroceni, transformat din nefericire de regimul comunist în Palat al Pionierilor, Parcul monumentalului edificiu are în spate secole de istorie și reprezintă cea mai elegantă, mare
6 septembrie 2025
17:50
„Ladies Run” aduce restricții de circulație în centrul Bucureștiului și deviază 9 linii STB ♀️ Cursa doamnelor are loc duminică # B365.ro
„Ladies Run” revine în centrul Bucureștiului, duminică, 7 septembrie, iar evenimentul aduce restricții de circulație și deviază 9 linii STB. Societatea de Transport București a făcut anunțul și are lista rutelor modificate temporar pentru o […] Articolul „Ladies Run” aduce restricții de circulație în centrul Bucureștiului și deviază 9 linii STB ♀️ Cursa doamnelor are loc duminică apare prima dată în B365.
16:40
Demisii pe bandă rulantă la cea mai mare școală din București: Școala nr. 195 „Hamburg” a rămas fără director principal și directori adjuncți. Părinții elevilor, nemulțumiți # B365.ro
Scandal la cea mai mare școală din București: cu doar două zile înainte de începerea noului an școlar, conducerea Școlii nr. 195 „Hamburg” și-a dat demisia. De asemenea, părinții elevilor de clasa a III-a sunt […] Articolul Demisii pe bandă rulantă la cea mai mare școală din București: Școala nr. 195 „Hamburg” a rămas fără director principal și directori adjuncți. Părinții elevilor, nemulțumiți apare prima dată în B365.
15:50
VIDEO | „Două mașini pe câmp, în flăcări” Accident grav pe Autostrada A1, sensul spre București # B365.ro
Un accident deosebit de grav a avut loc în urmă cu scurt timp pe Autostrada A1, sensul dinspre Pitești spre București. Un martor anunță că două mașini ar fi fost implicate în evenimentul rutier, iar […] Articolul VIDEO | „Două mașini pe câmp, în flăcări” Accident grav pe Autostrada A1, sensul spre București apare prima dată în B365.
15:10
Bucureștean disperat de situația din parcare, din S3: „Ce ne facem cu Negoiță, doamnelor și domnilor? În curând, n-o să mai putem chema pe nimeni în vizită!” # B365.ro
Situația din parcare, din Sectorul 3 al Capitalei, l-a adus pe un bucureștean la capătul răbdării: Bărbatul îi întreabă pe vecini „ce ne mai facem cu Negoiță”, asta pentru că, potrivit lui, se dau avertismente […] Articolul Bucureștean disperat de situația din parcare, din S3: „Ce ne facem cu Negoiță, doamnelor și domnilor? În curând, n-o să mai putem chema pe nimeni în vizită!” apare prima dată în B365.
14:20
Eclipsa totală de Lună se vede și din București, duminică, pe terasa de la mall ParkLake Programul spectaculosului fenomen astronomic # B365.ro
Iubitorii de astronomie trebuie să știe că duminică, 7 septembrie 2025, este eclipsa totală de lună, iar aceasta se vede și din București, pe terasa de la mall Park Lake. Evenimentul începe la ora 19:00, […] Articolul Eclipsa totală de Lună se vede și din București, duminică, pe terasa de la mall ParkLake Programul spectaculosului fenomen astronomic apare prima dată în B365.
13:00
Pădurea Băneasa, tot mai aproape să devină arie naturală protejată. Oamenii din Greenfield ar trebui să aibă acces în București, dar nu prin pădure, spune ministra Mediului # B365.ro
Pădurea Băneasa este tot mai aproape să devină arie naturală protejată de interes național. Autoritățile au ajuns la acest consens, în urma dezbaterii publice organizate de Ministerul Mediului. În ceea ce privește drumul forestier din […] Articolul Pădurea Băneasa, tot mai aproape să devină arie naturală protejată. Oamenii din Greenfield ar trebui să aibă acces în București, dar nu prin pădure, spune ministra Mediului apare prima dată în B365.
11:40
Copiii sunt așteptați în Piațeta Favorit, diseară, cu o mulțime de activități. PS6: Îi distrăm înainte de școală și grădi # B365.ro
Piațeta Favorit se transformă în loc de distracție pentru copiii din Sectorul 6 și nu numai. Primăria Sectorului 6 a pregătit, în această seară, 6 septembrie, o mulțime de activități distractive pentru cei mici, astfel […] Articolul Copiii sunt așteptați în Piațeta Favorit, diseară, cu o mulțime de activități. PS6: Îi distrăm înainte de școală și grădi apare prima dată în B365.
