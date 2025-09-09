Foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au cheltuit aproximativ 800.000 de euro pentru deplasări externe

18:20

La parterul unei case cu etaj din zona Obor, București, 40 de biciclete electrice așteaptă. Mai noi ori mai vechi, cu apărători de noroi improvizate din folii de plastic, cu bateriile legate de cadru cu scotch.Așteaptă.Sunt parcate în două camere care găzduiau cu ani în urmă un bar. Doar tejgheaua, rafturile și picturile psihedelice de pe pereți mai amintesc de el.După ora 9:00 dimineața, începe agitația. Rând pe rând, cu ochii de pe care încă nu s-a luat tot somnul, 40 de tineri din...